В Польше раскритиковали предложенную Украиной формулу примирения
Украина не имеет права выдвигать Польше никаких условий, касающихся «войны памятников», заявил польский общественный деятель и священник Тадеуш Исакович-Залесский. Об этом сообщает ИноТВ.
Поляки резко отреагировали на предложенную Украиной формулу примирения: «Варшава легализует все украинские памятники, Киев – все польские памятники». Многие такую возможность исключили.
Издание напоминает, что такая формула выхода из «войны памятников» была предложена от имени Украины директором Института национальной памяти республики Владимиром Вятровичем.
Поляки резко отреагировали на предложенную Украиной формулу примирения: «Варшава легализует все украинские памятники, Киев – все польские памятники». Многие такую возможность исключили.
Это отвратительный шантаж – недостойный страны, которая имеет евросоюзные стремления. Захоронения жертв не должны подлежать никаким переговорам. В действительности, хотя эта страна уже четверть столетия независимая, её власть и дальше создаёт препятствия для эксгумации и захоронения жертв,сказал Исакович-Залесский.
Принять требования Вятровича (директор украинского Института национальной памяти) невозможно. Киев не может в этом деле выдвигать нам никаких условий, не может диктовать, что нам делать, чтобы взамен получить столь элементарную вещь, как захоронение жертв геноцида. А на польской земле все те, кто так или иначе погиб – в том числе солдаты вермахта, Красной армии или УПА (организация запрещена в РФ),похоронены достойно, заявил он.
Издание напоминает, что такая формула выхода из «войны памятников» была предложена от имени Украины директором Института национальной памяти республики Владимиром Вятровичем.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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