09:33 23 ноября

В Польше раскритиковали предложенную Украиной формулу примирения

Украина не имеет права выдвигать Польше никаких условий, касающихся «войны памятников», заявил польский общественный деятель и священник Тадеуш Исакович-Залесский. Об этом сообщает ИноТВ.



Поляки резко отреагировали на предложенную Украиной формулу примирения: «Варшава легализует все украинские памятники, Киев – все польские памятники». Многие такую возможность исключили.


Это отвратительный шантаж – недостойный страны, которая имеет евросоюзные стремления. Захоронения жертв не должны подлежать никаким переговорам. В действительности, хотя эта страна уже четверть столетия независимая, её власть и дальше создаёт препятствия для эксгумации и захоронения жертв,
сказал Исакович-Залесский.

Принять требования Вятровича (директор украинского Института национальной памяти) невозможно. Киев не может в этом деле выдвигать нам никаких условий, не может диктовать, что нам делать, чтобы взамен получить столь элементарную вещь, как захоронение жертв геноцида. А на польской земле все те, кто так или иначе погиб – в том числе солдаты вермахта, Красной армии или УПА (организация запрещена в РФ),
похоронены достойно, заявил он.

Издание напоминает, что такая формула выхода из «войны памятников» была предложена от имени Украины директором Института национальной памяти республики Владимиром Вятровичем.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Смог Сегодня, 08:29
    Украина не имеет права выдвигать Польше никаких условий, касающихся «войны памятников»

    Территория 404 вообще не имеет права выдвигать западным "друзьям" и в частности польше никаких условий.Лизать сапог- это будьте любезны. А по поводу что то выдвинуть, какие то условия.? Рагули вы что, с дубу рухнули?
    Смог
    1. Владимир16 Сегодня, 08:34
      хотя эта страна уже четверть столетия независимая

      Эта "страна" существует всего 25 лет.
      Поляк врет в деталях, значит вся его речь вранье. Они достойны друг друга. Упыри.
      Не удивлюсь если англосаксы разожгут войну между этими нерусями. Поляки для того и созданы, что бы их ангглосаксы всегда кидали.
      Владимир16
      1. Идущий Сегодня, 08:41
        хотя эта страна уже четверть столетия независимая


        Не зависимая от людей живущих в ней.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 09:01
          Доброе утро, Виктор! hi Интересно, как скоро Украина и Польша перейдут к мордобою на официальном уровне в угоду дирижёру? wink
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 09:07
            Максим , тебе тоже доброго утра! hi , пока их держат на поводках и не дают сцепиться , но не исключено что отпустят , обоих или только одного. lol
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 09:12
              США забавляются с этими марионетками, сталкивают их лбами, тем самым расшатывая и без того хрупкую структуру по имени ЕС. yes
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 09:15
                Играют в свою любимую игру , а Е.С. их начинает раздражать .
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 09:18
                  Цитата: Идущий
                  Е.С. их начинает раздражать

                  Не то что раздражать - единая Европа им мешает.
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 09:29
                    Они усиливают оккупацию и надеются придушить окончательно.
                    Идущий
        2. pjastolov Сегодня, 09:27
          Виктор привет hi
          Не зависимая от людей живущих в ней.
          она независима от разума, там уже давно мозг полностью отрафирован
          pjastolov
          1. Идущий Сегодня, 09:29
            Доброго времени Владимир! hi , обиделся он и ушёл от них.
            Идущий
            1. pjastolov Сегодня, 09:30
              Цитата: Идущий
              обиделся он и ушёл от них.

              не дай бог если навсегда lol
              pjastolov
      2. Смог Сегодня, 08:50
        Цитата: Владимир16
        Эта "страна" существует всего 25 лет.

        И за эти всего 25 лет умудрилась нагадить всем соседям. Особливо это видно за последние 3 года торжества дерьмократии на этой территории. Вот честно, страной назвать уже язык не поворачивается.
        Смог
        1. Идущий Сегодня, 09:09
          Сначала она обгадила саму себя , а теперь кидается в соседей.
          Идущий
      3. Венд Сегодня, 09:11
        Цитата: Владимир16
        хотя эта страна уже четверть столетия независимая

        Не удивлюсь если англосаксы разожгут войну между этими нерусями. Поляки для того и созданы, что бы их ангглосаксы всегда кидали.

        Я могу ошибаться, но если судить по происходящим событиям, именно для этого Польшу сейчас и обхаживают. Раздел Украины единственное решение для США Но это должен сделать кто угодно, хоть сама Украина, но только не США.
        Венд
        1. Идущий Сегодня, 09:16
          Польша тоже может попасть под раздел.
          Идущий
          1. Венд Сегодня, 09:21
            Цитата: Идущий
            Польша тоже может попасть под раздел.

            Может, но думаю не в этот раз. Сейчас очередь Украины, она уже не котируется. Никому не нужна.
            Венд
            1. Идущий Сегодня, 09:30
              Да Польша пока в очереди , но при её "прыти" может и попасть в не очереди.
              Идущий
    2. volodya Сегодня, 08:36
      Цитата: Смог
      Лизать сапог- это будьте любезны. А по поводу что то выдвинуть, какие то условия.? Рагули вы что, с дубу рухнули?

      Великие украинцы видимо забыли,как они находились под пятой великой польши?Вот им и напомнили!
      volodya
      1. Смог Сегодня, 08:47
        Цитата: volodya
        Вот им и напомнили!

        Пшеки им об этом напоминали всегда. Но. Как же так?Мы не верим. ВесьцивЫлизованныймирснами.
        А теперь их в их же дерьмо , пардон, м ордой ткнули. Весьма смачно. И сделал это тот самый цЫвилизованный , "прогрессивный" и толерантный запад.
        Смог
      2. Дедкастарый Сегодня, 08:48
        пусть морды набьют друг дружке...а там решим,кому "пояс". yes
        Дедкастарый
        1. ПалБор Сегодня, 09:17
          Цитата: Дедкастарый
          пусть морды набьют друг дружке...а там решим,кому "пояс". yes

          Кичливые схлестнутся со спесивыми?
          ПалБор
  2. pvv113 Сегодня, 08:32
    А на польской земле все те, кто так или иначе погиб – в том числе солдаты вермахта, Красной армии или УПА (организация запрещена в РФ), похоронены достойно, заявил он.

    Что-то мне не попадалась информация об осквернении в Польше памятников фашистам
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 08:59
      Володя, привет! hi
      Цитата: pvv113
      Что-то мне не попадалась информация об осквернении в Польше памятников фашистам

      И не попадётся, пока Польша будет Запад в зад целовать.
      Джедай
    2. роман66 Сегодня, 09:19
      а там и такие есть? belay
      роман66
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:34
    ... укронацистам всё меньше пространства оставляют - и это правильно...
    a.s.zzz888
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:50
      Цитата: a.s.zzz888
      ... укронацистам всё меньше пространства оставляют - и это правильно...

      пространство,надеюсь,включает в себя и атмосферу...в смысле кислород?а как без этого? wink
      Дедкастарый
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:05
        Дедкастарый Сегодня, 08:50 пространство,надеюсь,включает в себя и атмосферу...в смысле кислород?а как без этого? wink

        ... да, как то так, что свои же "друзья", хотя это с натяжкой, по-тихой закручивают вентиль с кислородом укрокаклии... wink
        a.s.zzz888
  4. василий50 Сегодня, 08:36
    Поляки даже сегодня в полной уверенности права на колонизацию украины. С 1919 года по1939 год поляки не только украинцев, но всех *неполяков* ассимилировали, несогласных кого вешали, кого стреляли-резали а самых удачливых на каторжные работы. Окатоличивание поляков произошло столетия назад, но они до сих пор считают себя вроде как представителями Христа и в праве убивать-грабить, но конечно помолясь на латинском языке, и отстегнув толику малую Ватикану.
    василий50
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:59
      Цитата: василий50
      Поляки даже сегодня в полной уверенности права на колонизацию украины.

      у Соловьёва посмотришь на поляков,так думаешь,достойны ли мы,русские-(без обид к другим национальностям,вопрос риторический))) вообще существовать?...хотя,на бытовом уровне,у знакомого дочь,замужем за поляком,и живут в Польше, (познакомились случайно),сваты ездят часто туда и сюда,и проблем в общении нет,люди как люди,никакой агрессии к России,смотрели вместе "четыреполякагрузинисобака",смеялись,переживали
      ,всё как обычно. на улице (в Польше) не нападают,не оскорбляют, в магазинах не хамят-ну вот так,люди и люди,на бытовом-все одинаковы.политики воду мутят...
      Дедкастарый
    2. василий50 Сегодня, 09:29
      старому
      Ну, ну. *Простые* поляки так, без всяких подстрекательств со стороны правительства, на бытовом уровне, убивали РУССКИХ, украинцев, белорусов, и прочих *неполяков*, ну и конечно евреев с 1919 года по 1939 год. А то что сотворили с немцами и выжившими под немцами евреями после ВМВ вообще не укладывается в голове. Ведь убивали самыми садистскими способами женщин и детей. Вон даже польские историки утверждают что *простые* поляки убили евреев гораздо больше чем немцы.
      Да и польские концлагеря по садизму далеко превосходили концлагеря нацистов.
      василий50
  5. санчо Сегодня, 08:37
    Как разругались два института беспамятства...
    санчо
    1. Seal Сегодня, 08:52
      Да-а. Глядя на схватку бандерлогов с панвианами болеть мне лично не хочется ни за кого .
      Seal
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:37
    Да как они посмели, холопы? Панам указывать, или даже считать себя ровней? Чей Львов, пся крев?
    Горный стрелок
  7. федоров Сегодня, 08:39
    " Влади́мир Миха́йлович Вятро́вич (украинец. Володимир Михайлович В'ятрович; 7 июля 1977, Львов) — украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный деятель. Кандидат исторических наук, председатель учёного совета «Центр досліджень визвольного руху (украинец.)русск.» (Львов), член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого», бывший директор архива Службы безопасности Украины (2008—2010), редактор научного сборника «Украинское освободительное движение» (2003—2008). Директор Украинского института национальной памяти (УИНП, с 2014). Пишет статьи для «Украинской правды» и портала ТСН.ua. Активный участник Евромайдана. Персона нон-грата в РФ (с 2008 года]) и Польше (с 2017 года] "
    Оно вообще когда нибудь работало на благо человечества request Или проще пристрелить,что б не воняло.
    федоров
  8. Seal Сегодня, 08:46
    Цитата: Горный стрелок
    Чей Львов, пся крев?

    Австро-венгерский ?
    Seal
    1. anjey Сегодня, 08:58
      не Львов а Лемберг,думаю большая половина львовян предпочла бы вместо польши австрию или германию -такие они там -люди мира....,правда половина и так в израиле и сша...
      anjey
    2. Дедкастарый Сегодня, 09:02
      Цитата: Seal
      Цитата: Горный стрелок
      Чей Львов, пся крев?

      Австро-венгерский ?

      Дедкастарый
  9. anjey Сегодня, 08:50
    это отвратительный шантаж – недостойный страны, которая имеет евросоюзные стремления.
    хорошо подходят эти слова для самой польши,только слово шантаж заменить на слово действия,по отношению к ее войне с памятниками советских солдат- освободителей поляков от нацистского геноцида...,спасибо вам братья славяне..
    anjey
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