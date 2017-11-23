В Польше раскритиковали предложенную Украиной формулу примирения

Это отвратительный шантаж – недостойный страны, которая имеет евросоюзные стремления. Захоронения жертв не должны подлежать никаким переговорам. В действительности, хотя эта страна уже четверть столетия независимая, её власть и дальше создаёт препятствия для эксгумации и захоронения жертв,

Принять требования Вятровича (директор украинского Института национальной памяти) невозможно. Киев не может в этом деле выдвигать нам никаких условий, не может диктовать, что нам делать, чтобы взамен получить столь элементарную вещь, как захоронение жертв геноцида. А на польской земле все те, кто так или иначе погиб – в том числе солдаты вермахта, Красной армии или УПА (организация запрещена в РФ),