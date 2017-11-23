14:02 23 ноября

В Донбасс направилась очередная колонна с гуманитарной помощью

В Донбасс отправлена 71-я автоколонна с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР, передает РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС РФ.



«Она вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04.00 мск. Сейчас автомобили следуют к российско-украинской границе. Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска – "Донецк" и "Матвеев Курган"», – говорится в релизе.


Сообщается, что колонны «продолжат движение в Донецк и Луганск только после таможенного досмотра всех автомашин в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины».

Автомобили доставят жителям самопровозглашенных республик более 500 тонн гуманитарных грузов, в том числе детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, а также детские подарки.

Напомним, МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с 2014 года. За это время было перевезено более 71 тысячи грузов.

Использованы фотографии: РИА Новости / МЧС России
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Комментарии 4

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  1. Джедай Сегодня, 10:21
    В Донбасс отправлена 71-я автоколонна с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР

    В Добрый Путь! good
    Джедай
  2. destination Сегодня, 10:25
    Поездом не дешевле?Соляры пожгут больше,чем груз весит.Да и привели бы больше,чем машины.
    destination
  3. Ingvar0401 Сегодня, 10:39
    Вчера обсуждали Плотницкого, вопрос был насчет распила гуманитарки. Вот следующая партия на подходе.....
    Ingvar0401
  4. svp67 Сегодня, 11:00
    В Донбасс направилась очередная колонна с гуманитарной помощью
    Вот как "хитрый" Путин "сливает" Донбасс...
    svp67
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