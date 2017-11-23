В Донбасс направилась очередная колонна с гуманитарной помощью
В Донбасс отправлена 71-я автоколонна с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР, передает РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС РФ.
«Она вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04.00 мск. Сейчас автомобили следуют к российско-украинской границе. Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска – "Донецк" и "Матвеев Курган"», – говорится в релизе.
Сообщается, что колонны «продолжат движение в Донецк и Луганск только после таможенного досмотра всех автомашин в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины».
Автомобили доставят жителям самопровозглашенных республик более 500 тонн гуманитарных грузов, в том числе детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, а также детские подарки.
Напомним, МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с 2014 года. За это время было перевезено более 71 тысячи грузов.
«Она вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04.00 мск. Сейчас автомобили следуют к российско-украинской границе. Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска – "Донецк" и "Матвеев Курган"», – говорится в релизе.
Сообщается, что колонны «продолжат движение в Донецк и Луганск только после таможенного досмотра всех автомашин в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины».
Автомобили доставят жителям самопровозглашенных республик более 500 тонн гуманитарных грузов, в том числе детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, а также детские подарки.
Напомним, МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с 2014 года. За это время было перевезено более 71 тысячи грузов.
Использованы фотографии: РИА Новости / МЧС России
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