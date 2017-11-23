14:00 23 ноября

Гаубицы "Мста-С" стали более точными и скорострельными

Самоходные гаубицы "Мста-С" после модернизации увеличили скорострельность на 25 процентов. Вместо восьми снарядов в минуту орудие может вести прицельный огонь со скоростью десять выстрелов в минуту, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, у самоходки повышена точность наведения на цели.

Гаубицы "Мста-С" стали более точными и скорострельными



Орудие теперь может вести стрельбу в режиме огневого налета. Режим заключается в способности одним орудием одновременно поражать цели несколькими выстрелами, производимыми на разных траекториях и разных зарядах. Благодаря этому уменьшается время нахождения установки на огневой позиции
- говорится в сообщении военного ведомства.

В процессе модернизации изменения коснулись и эксплуатационных характеристик самоходной гаубицы 2С19М2 "Мста-С". Место механика-водителя теперь оснащено компьютером, позволяющим оперативно получать информацию о состоянии агрегатов силовой установки и ходовой части. Получила бронетехника и новые цифровые средства связи.

Напомним, что высокомобильная бронированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" (по классификации НАТО - "Farm", то есть "Ферма") была принята на вооружение в 1989 году. Экипаж пять человек. Вес самоходки 42 тонны. Максимальная скорость хода - 60 километров в час. САУ имеет пушку калибра 152 миллиметра и способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, а также высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь". Максимальная дальность стрельбы - 29 километров.

Для защиты от высокоточного оружия противника установка снабжена комплектом "Накидка". Это синтетический теплоизоляционный и радиопоглощающий материал, который делает боевую машину незаметной, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 40

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  1. НЕКСУС Сегодня, 10:27
    Скорострельность таких САУ момент очень важный.И если мне не изменяет склероз,то в этом вопросе наша МСТА мировой лидер. Но ждем Коалицию,которая и дальнобойнее и скорострельнее(16 выстрелов в минуту).
    НЕКСУС
    1. destination Сегодня, 10:31
      А как же PzH 2000?по рен-тв смотрел какую-то военную программу.
      destination
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:34
        Цитата: destination
        А как же PzH 2000?по рен-тв смотрел какую-то военную программу.

        PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Гаубице принадлежит мировой рекорд — на полигоне в Южной Африке она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой).

        Я и сказал,что Мста модернизированная по показателю скорострельности мировой лидер. hi
        НЕКСУС
        1. Хагалаз Сегодня, 10:43
          А у Южно корейцев вроде тоже что то было не хилое и дорогущее? Чей склероз сильнее? laughing hi
          Хагалаз
          1. НЕКСУС Сегодня, 10:55
            Цитата: Хагалаз
            А у Южно корейцев вроде тоже что то было не хилое и дорогущее? Чей склероз сильнее? laughing hi

            K9 Thunder тяжелее, весит 47 тонн, но более мощный дизель в 1000 л.с. способен разогнать корейскую машину до 67 км/ч. Вооружена К9 155-мм орудием с длиной ствола в те же 52 калибра, но вот скорострельность южнокорейской гаубицы гораздо больше и достигает 15 выстрелов в минуту.

            Но ,что-то мне думается,что показатель скорострельности слегка завышен.
            НЕКСУС
            1. Лопатов Сегодня, 11:01
              Цитата: НЕКСУС
              Но ,что-то мне думается,что показатель скорострельности слегка завышен.

              И да, и нет. Реклама- опасная штука.
              Лопатов
    2. Лопатов Сегодня, 10:58
      Цитата: НЕКСУС
      И если мне не изменяет склероз,то в этом вопросе наша МСТА мировой лидер.

      Однозначный лидер всех времён и народов- продукт шведского сумрачного гения, САУ "Бандкэнон". 14 выстрелов за 45 секунд. Потом на перезарядку.
      Похожая ситуация у южнокорейской САУ К9. Три снаряда "первой очереди" за 15 секунд (режим, с максимальной вероятностью, для контрбатарейной борьбы) . Потом он снижаться до 6 выстрелов в минуту при использовании боеприпасов из автомата заряжания. Ну и ещё меньше при использовании оставшихся снарядов из немеханизированной боеукладки.
      Лопатов
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 12:33
        Цитата: Лопатов
        Лопатов Сегодня, 10:58 ↑ Новый
        Цитата: НЕКСУС
        И если мне не изменяет склероз,то в этом вопросе наша МСТА мировой лидер.

        Однозначный лидер всех времён и народов- продукт шведского сумрачного гения, САУ "Бандкэнон". 14 выстрелов за 45 секунд. Потом на перезарядку.

        У американцев в 50-60-х годах была буксируемая гаубица с барабаном на 6 снарядов. Она их выпуливала секунд за 30.
        Капитан Пушкин
  2. MoJloT Сегодня, 10:28
    Почувствуй разницу.
    MoJloT
  3. AloeMC Сегодня, 10:28
    Скорей бы уже "Коалицию" в строй.
    AloeMC
  4. д^Амир Сегодня, 10:33
    э-эээххххх!!!!!!!!! ей бы исчо и дальность увеличить....
    д^Амир
    1. НЕКСУС Сегодня, 10:41
      Цитата: д^Амир
      э-эээххххх!!!!!!!!! ей бы исчо и дальность увеличить....

      Знаете,наши пушки,винтовки ,автоматы и пулеметы не хуже западных ,а во многом лучше,но...мы проигрываем сильно Западу в вопросе производства качественных порохов. Когда мы научимся делать свой хороший порох,не уступающий западному,тогда и дальности возрастут и убойность.
      НЕКСУС
      1. макс702 Сегодня, 10:55
        Не совсем так, тут важно требование МО что данное орудие должно стрелять любыми снарядами 152мм вплоть до тех что от царя остались.. А шарахнуть на 40км снарядом которому 40 лет думаю ни у кого не получится.. И да еще вся западная техника в основном имеет завышенные хар-ки , а наши наоборот, вот при эксплуатации правда и вылезает как это было с немецкой САУ..
        макс702
        1. НЕКСУС Сегодня, 11:08
          Цитата: макс702
          Не совсем так

          К сожалению именно так...наши пороха хуже и это факт. Скажу больше...к примеру патроны для снайперских винтовок у нас поточным производством тоже хуже.Мы по сути производим патрон ,который разработан был для трехлинейки еще сотню лет назад. При этом пули именно в поточном производстве частенько не отцентрованы,а значит и точность существенно падает.
          НЕКСУС
      2. Хагалаз Сегодня, 11:14
        По моему это касается любой военной химии. Мощность их обычных боеприпасов выше нашей. Будь то что снаряды, что бомбы например.
        Хагалаз
    2. Джедай Сегодня, 10:42
      Дамир! hi
      Цитата: д^Амир
      ей бы исчо и дальность увеличить...

      Увеличат - была же недавно статья о разработке новых снарядов. yes
      Джедай
      1. д^Амир Сегодня, 13:25
        Добрый день!!!! hi ну будем надеяться что не к 204... году в войска поступят...
        д^Амир
    3. Капитан Пушкин Сегодня, 10:45
      Цитата: д^Амир

      0
      д^Амир Сегодня, 10:33 Новый
      э-эээххххх!!!!!!!!! ей бы исчо и дальность увеличить....

      Дык, в экспортном варианте в калибре 155мм снарядом НАТО Мста на 41 км лупит
      Т.е. сделать соответствующие новый ствол и боеприпас под 152мм под дальность 41км не является технической проблемой, при наличии заказа от Генштаба и финансирования от МО.
      Капитан Пушкин
      1. Sergey53 Сегодня, 11:05
        У меня такое ощущение что в Генштабе сидят ещё с давних времён. Случай из жизни: Приехал к нам в подразделение проверяющий из Москвы. Все представляются.Представляется ему начальник ракетно-артиллерийского вооружения. В ответ проверяющий ему и отвечает, что в его время называли начальником пороховой службы. Поэтому у нас и не знают куда БМПТ пристроить и сколько их надо? Можно и ещё найти .
        Sergey53
        1. Капитан Пушкин Сегодня, 12:37
          Цитата: Sergey53
          Sergey53 Сегодня, 11:05 ↑ Новый
          У меня такое ощущение что в Генштабе сидят ещё с давних времён. Случай из жизни: Приехал к нам в подразделение проверяющий из Москвы. Все представляются.Представляется ему начальник ракетно-артиллерийского вооружения. В ответ проверяющий ему и отвечает, что в его время называли начальником пороховой службы.

          Как же помню, помню... А ещё начальник пороховой службы мог сам славно стрелять из фузей и единорогов...
          Капитан Пушкин
  5. ЗВО Сегодня, 10:34
    не прошло и 20 лет...
    Как наши военные наконец то "догадались" что "огневой налет" - жизненно необходим...
    Что 20 лет назад на западе начали публично показывать "потребность" в этом на всех выставках...

    Что "накидка", что "мантия" - а они в войсках то хоть есть? Реальные закупки то были?
    Я вот ни разу не прочитал о реальных массовых закупках..
    Только выставки. макеты, рекламные реляции. попытки продажи за рубеж и т.д.
    А про закупки для нас - нет ни слова..
    ЗВО
    1. Лопатов Сегодня, 11:03
      Цитата: ЗВО
      Как наши военные наконец то "догадались" что "огневой налет" - жизненно необходим...

      Он нужен. как собаке пятое колесо. Разве что хвастаться.
      Лопатов
    2. maiman61 Сегодня, 11:29
      Читал статью, что перед санкциями наши успели выхватить в одной из западных стран новейшую накидку, которая даже не поступила на вооружение "партнеров". Маскирует обалденно! Думаю, что наши наладили выпуск.
      maiman61
  6. AID.S Сегодня, 10:35
    способности одним орудием одновременно поражать цели несколькими выстрелами, производимыми на разных траекториях и разных зарядах. Благодаря этому уменьшается время нахождения установки на огневой позиции

    Чудесно, три выстрела подряд с различным наведением быстрее чем три выстрела подряд без изменения наводки. Не имеется аналогов !!!! laughing
    AID.S
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 10:50
      Цитата: AID.S
      AID.S Сегодня, 10:35 Новый
      способности одним орудием одновременно поражать цели несколькими выстрелами, производимыми на разных траекториях и разных зарядах. Благодаря этому уменьшается время нахождения установки на огневой позиции

      Чудесно, три выстрела подряд с различным наведением быстрее чем три выстрела подряд без изменения наводки. Не имеется аналогов !!!!

      Это напоминает анекдот:
      Сообщение по радиостанции "Голос Америки": "Новость из России. Сегодня русский ученый Попов изобрел радио!"
      Капитан Пушкин
    2. svp67 Сегодня, 11:08
      Цитата: AID.S
      Чудесно, три выстрела подряд с различным наведением быстрее чем три выстрела подряд без изменения наводки

      Если не разбираетесь в вопросе, то не стоит и острить. Три снаряда, летящие по разным траектория дают больше шансов на подавление, а то и на уничтожение цели, чем три снаряда отправленные туда по одной траектории... Вот в чем выигрыш времени. В гарантии точного выполнения огневой задачи
      svp67
      1. Лопатов Сегодня, 11:30
        Цитата: svp67
        Если не разбираетесь в вопросе, то не стоит и острить.

        Острить как раз стоит. Время нахождения САУ на огневой при использовании этого режима не изменится. Разве что ствол больше расстреляется. И не все снаряды прилетят по оптимальной траектории.
        К тому же существует большое ограничение по дальности при применении такого режима. Грубо, существует для стрельбы одним типом снаряда некая "оптимальная" дальность, на которую можно в режиме псевдозалпа выпустить максимальное число снарядов. При увеличении или уменьшении её, теоретическое количество снарядов в псевдозалпе уменьшается.
        Лопатов
  7. Лопатов Сегодня, 10:44
    Орудие теперь может вести стрельбу в режиме огневого налета.

    Это называется "псевдозалп". Ну что за специалисты там сидят в пресс-службе? Хорошо хоть вслед за переводчиками "Дискавери" не назвали это "Шквал огня" 8)))
    И вообще, любое орудие или миномёт, стреляющие выстрелами с переменным зарядом способно на это. Просто без электроники это довольно напряжно в плане избыточной нагрузки и на расчёт, и на ячейку управления старшего офицера батареи. При этом не давая особых преференций по сравнению с обычным залпом. Ведь у режима куча недостатков. Включая то, что из всех снарядов псевдозалпа всего один прилетает по оптимальной траектории для конкретно этой цели
    Лопатов
    1. voyaka uh Сегодня, 10:53
      Объясните, пожалуйста, поподробнее. Почему псевдо?
      Например, есть две цели. По ним пускают (например) 6 снарядов.
      Как это происходит, в смысле переменных зарядов?
      Или приведите более верный другой пример.
      voyaka uh
      1. Лопатов Сегодня, 11:19
        Цитата: voyaka uh
        Объясните, пожалуйста, поподробнее. Почему псевдо?

        Потому что это залп одним орудием. То есть теоретически все снаряды, выпущенные из одного орудия, должны прилететь к цели одновременно.

        При стрельбе одного орудия по одной цели разными зарядами снаряды будут иметь траекторию разной высоты, а значит- разное полётное время:

        Значит можно так подобрать временной промежуток между выстрелами, что снаряды или мины прилетят по цели одновременно.
        Погуглите "Multiple Rounds Simultaneous Impact", у буржуинов это так называют.
        Лопатов
        1. voyaka uh Сегодня, 11:22
          Понял. Очень наглядно. Спасибо! drinks
          voyaka uh
  8. Azazelo Сегодня, 10:45
    ну забыли добавить, что в калибре 152мм есть и тактические ядерные заряды.
    Azazelo
  9. svp67 Сегодня, 11:05
    Благодаря этому уменьшается время нахождения установки на огневой позиции
    Что не может не радовать...
    svp67
  10. alex-pmr Сегодня, 11:37
    Нельзя забывать, что после каждого выстрела необходимо востанавливить точку наводки. От того как быстро наводчик сможет ее востановить, от этого и зависит скорострельность. Ну конечно немаловажна и подвижность заряжающего. Поэтому у одного и того же орудия скорострельность может быть разная.. Все зависит от обученности расчета
    alex-pmr
    1. Лопатов Сегодня, 12:06
      Цитата: alex-pmr
      Нельзя забывать, что после каждого выстрела необходимо востанавливить точку наводки.

      Восстанавливать наводку. Точка наводки- штука несколько иная. Хотя если, к примеру, наводка осуществляется по коллиматору, и он настолько неудачно поставлен, что опрокидывается после каждого выстрела то да, надо ещё и точку наводки восстановить 8)))
      ====
      А если серьёзно, то Вы абсолютно правы.
      Есть техническая скорострельность, есть боевая скорострельность. И одним из основных путей уменьшения разницы между ними является уменьшение времени на восстановление наводки.
      2С19 первых выпусков могли в автомате наводить и восстанавливать наводку только по вертикали. По горизонту это вручную делал наводчик. Модернизированные могут это делать полностью автоматически, и наводчик по своей сути превращается в дублёра. С этим и связано увеличение боевой скорострельности.
      Лопатов
  11. gorenina91 Сегодня, 11:48
    -НАТОвские 155 мм пушки в "случае чего" могут стрелять нашими 152 мм снарядами... -А вот наши 152 мм пушки натовскими 155 мм снарядами в "экстренных случаях" стрелять уже не смогут... -Или я не права..? -Кто может пояснить...
    gorenina91
    1. Лопатов Сегодня, 12:20
      Цитата: gorenina91
      НАТОвские 155 мм пушки в "случае чего" могут стрелять нашими 152 мм снарядами..

      Скорее только выплёвывать их. "Убивая" при этом ствол. Это не лёгкий 82-мм миномёт
      Лопатов
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 12:47
        Цитата: Лопатов
        Лопатов Сегодня, 12:20 ↑ Новый
        Цитата: gorenina91
        НАТОвские 155 мм пушки в "случае чего" могут стрелять нашими 152 мм снарядами..

        Скорее только выплёвывать их. "Убивая" при этом ствол.

        Это да, снаряды полетят куда попало.
        Отец рассказывал, как в их дивизии во время войны наши артиллеристы от безысходности попробовали стрелять из 152мм гаубицы немецкими 150мм снарядами - попали по своим...
        Капитан Пушкин
  12. Францисканец Сегодня, 12:19
    Цитата: НЕКСУС
    Скорострельность таких САУ момент очень важный.И если мне не изменяет склероз,то в этом вопросе наша МСТА мировой лидер. Но ждем Коалицию,которая и дальнобойнее и скорострельнее(16 выстрелов в минуту).

    В условиях современных войн не менее важна дальность .
    Францисканец
    1. Лопатов Сегодня, 12:29
      Цитата: Францисканец
      В условиях современных войн не менее важна дальность .

      Точно. Чем она больше, тем больше у противника времени занять укрытие, а то и вовсе покинуть угрожаемый район.
      Даже австралийцы, отнюдь не лидеры в военных технологиях, уже более 6 лет используют C-RAM РЛС для предупреждения об артиллерийских обстрелах.
      А чем больше дальность, тем больше полётное время. А значит, и время противнику на реакцию. Боюсь, в современных войнах приобретает наибольшую важность именно скорострельность на небольших дистанциях.
      Лопатов
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