Гаубицы "Мста-С" стали более точными и скорострельными

Орудие теперь может вести стрельбу в режиме огневого налета. Режим заключается в способности одним орудием одновременно поражать цели несколькими выстрелами, производимыми на разных траекториях и разных зарядах. Благодаря этому уменьшается время нахождения установки на огневой позиции

Самоходные гаубицы "Мста-С" после модернизации увеличили скорострельность на 25 процентов. Вместо восьми снарядов в минуту орудие может вести прицельный огонь со скоростью десять выстрелов в минуту, сообщает пресс-служба Минобороны России.Кроме того, у самоходки повышена точность наведения на цели.- говорится в сообщении военного ведомства.В процессе модернизации изменения коснулись и эксплуатационных характеристик самоходной гаубицы 2С19М2 "Мста-С". Место механика-водителя теперь оснащено компьютером, позволяющим оперативно получать информацию о состоянии агрегатов силовой установки и ходовой части. Получила бронетехника и новые цифровые средства связи.Напомним, что высокомобильная бронированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" (по классификации НАТО - "Farm", то есть "Ферма") была принята на вооружение в 1989 году. Экипаж пять человек. Вес самоходки 42 тонны. Максимальная скорость хода - 60 километров в час. САУ имеет пушку калибра 152 миллиметра и способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, а также высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь". Максимальная дальность стрельбы - 29 километров.Для защиты от высокоточного оружия противника установка снабжена комплектом "Накидка". Это синтетический теплоизоляционный и радиопоглощающий материал, который делает боевую машину незаметной, передает РГ-Сила