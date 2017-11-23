ВВС США за сутки в Сирии нанесли всего один удар, уничтожив два экскаватора
Силы коалиции во главе с США в среду нанесли лишь один удар по позициям боевиков "Исламского государства"* в Сирии — атака осуществлялась при помощи беспилотного летательного аппарата.
Как сообщает центральное командование сил коалиции (CENTCOM), удар был нанесен в окрестностях населенного пункта Мара. В результате были уничтожены два экскаватора.
Авиация США и союзников наносит удары с воздуха по позициям ИГ в Сирии уже около года и ежедневно отчитывается об этих операциях. Как правило, самолеты и беспилотники атакуют боевиков в нескольких населенных пунктах.
В то же время в Ираке коалиция нанесла 20 ударов с воздуха по позициям ИГ*. Как отмечают в командовании, все самолеты благополучно вернулись на базы.
В среду авиаудары по позициям ИГ* в Сирии начала и российская авиация в ответ на просьбу президента этой страны Башара Асада. О начале воздушной операции российские представители уведомили США и их союзников и, как сообщала американская сторона, Москва попросила силы коалиции избегать воздушного пространства Сирии. Официальные представители Пентагона и госдепартамента заявили, что авиация США и союзников продолжит полеты в соответствии со своими планами, передает РИА Новости
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России
Как сообщает центральное командование сил коалиции (CENTCOM), удар был нанесен в окрестностях населенного пункта Мара. В результате были уничтожены два экскаватора.
Авиация США и союзников наносит удары с воздуха по позициям ИГ в Сирии уже около года и ежедневно отчитывается об этих операциях. Как правило, самолеты и беспилотники атакуют боевиков в нескольких населенных пунктах.
В то же время в Ираке коалиция нанесла 20 ударов с воздуха по позициям ИГ*. Как отмечают в командовании, все самолеты благополучно вернулись на базы.
В среду авиаудары по позициям ИГ* в Сирии начала и российская авиация в ответ на просьбу президента этой страны Башара Асада. О начале воздушной операции российские представители уведомили США и их союзников и, как сообщала американская сторона, Москва попросила силы коалиции избегать воздушного пространства Сирии. Официальные представители Пентагона и госдепартамента заявили, что авиация США и союзников продолжит полеты в соответствии со своими планами, передает РИА Новости
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти