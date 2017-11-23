14:06 23 ноября

ВВС США за сутки в Сирии нанесли всего один удар, уничтожив два экскаватора

Силы коалиции во главе с США в среду нанесли лишь один удар по позициям боевиков "Исламского государства"* в Сирии — атака осуществлялась при помощи беспилотного летательного аппарата.

Как сообщает центральное командование сил коалиции (CENTCOM), удар был нанесен в окрестностях населенного пункта Мара. В результате были уничтожены два экскаватора.

ВВС США за сутки в Сирии нанесли всего один удар, уничтожив два экскаватора



Авиация США и союзников наносит удары с воздуха по позициям ИГ в Сирии уже около года и ежедневно отчитывается об этих операциях. Как правило, самолеты и беспилотники атакуют боевиков в нескольких населенных пунктах.

В то же время в Ираке коалиция нанесла 20 ударов с воздуха по позициям ИГ*. Как отмечают в командовании, все самолеты благополучно вернулись на базы.

В среду авиаудары по позициям ИГ* в Сирии начала и российская авиация в ответ на просьбу президента этой страны Башара Асада. О начале воздушной операции российские представители уведомили США и их союзников и, как сообщала американская сторона, Москва попросила силы коалиции избегать воздушного пространства Сирии. Официальные представители Пентагона и госдепартамента заявили, что авиация США и союзников продолжит полеты в соответствии со своими планами, передает РИА Новости

Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 27

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  1. Стас Снежин Сегодня, 11:14
    Ещё асфальтовый каток разбомбить, и победа будет..
    Стас Снежин
    1. Leeds Сегодня, 11:18
      В Ракке укатывался каждый дом, в котором были оборудованы огневые точки, поэтому там почти все в руинах.
      На Востоке от Ефрата сопротивление духов уже символическое. Поэтому и бомбить не кого.
      Leeds
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:27
        ВВС США за сутки в Сирии нанесли всего один удар, уничтожив два экскаватора
        ну что...цели знакомые,отработанные.
        андрей юрьевич
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:43
          Цитата: андрей юрьевич
          ну что...цели знакомые,отработанные.

          удивительно что все же попали
          Angel_and_Demon
    2. Хагалаз Сегодня, 11:29
      Ну а чем не цель эксковатор или каток? И выгодная к тому же. Дойдёт дело до восстановления Сирии, матрасы нагреются на поставках строительной техники. Не прямо, так косвенно.
      Сказено же - государство паразит, зарабатывают на всём.
      Хагалаз
    3. сибиралт Сегодня, 11:35
      Похоже, игиловцы сами рисуют коалиции чего нужно бомбить. На кой им эти эксковаторы, если нужно делать ноги? lol
      сибиралт
  2. Джедай Сегодня, 11:15
    Как сообщает центральное командование сил коалиции (CENTCOM), удар был нанесен в окрестностях населенного пункта Мара. В результате были уничтожены два экскаватора.

    Я всё понял: удары США по строительной технике это хитрый план "Катерпиллера" по поставке своей техники в Сирию взамен уничтоженной. wassat
    Джедай
    1. Ил-18 Сегодня, 11:23
      Уже, как минимум, третий на боевом счёту. Кстати, экскаваторы на УВЗ тоже делают. Они сканируют шитрихкоды цели, и по заводу-изготовителю определяют необходимость поражения. Или QR-коды.
      Ил-18
      1. Офицер запаса Сегодня, 11:51
        Экскаватор - это их специализация. Только штатники попасть могут.
        Там, правда, в списке их эксклюзива еще больницы значатся, мирные жители и жилые кварталы. На этом список и завершается.
        Офицер запаса
    2. Соломон Кейн Сегодня, 11:28
      ....зато высокоточным и высокотехнологичным оружием wink
      Утилизация по полосатовски
      Соломон Кейн
      1. Джедай Сегодня, 11:31
        Цитата: Соломон Кейн
        зато высокоточным и высокотехнологичным оружием

        По строительной технике иначе работать нельзя, там же КАЗ установлен. belay
        Джедай
        1. БМП-2 Сегодня, 11:46
          Моё почтение, Макс! hi Интересно, за каждый сбитый экскаватор они себе что рисуют? what Лопаты наверное... lol
          БМП-2
          1. Джедай Сегодня, 12:06
            Володя, приветствую! hi
            Цитата: БМП-2
            Интересно, за каждый сбитый экскаватор они себе что рисуют? what Лопаты наверное... lol

            Угу, перекрещенные с киркой, так на крест больше похоже. Ассы люфтваффе недоделанные. wassat
            Джедай
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:18
    были уничтожены два экскаватора

    Не в первый раз. Танк наверное разглядеть проблематично, оптика почему-то запотевает. А экскаваторы запросто. А в Ираке
    все самолеты благополучно вернулись на базы
    Наверное "ПВО" террористов американцы подавили заранее? Кому сбивать американцев если они бомбят с высот, которые не доступны ПЗРК?
    rotmistr60
    1. demo Сегодня, 11:29
      Вот поэтому американцы и не стали поставлять бармалеям ПЗРК.
      Не ровен час могут и по хозяевам пальнуть.
      demo
  4. Topotun Сегодня, 11:20
    Там еще остались целые экскаваторы? Это же любимые цели (после больниц) для коалиции. Вроде как бронетехника...
    Topotun
  5. НЕКСУС Сегодня, 11:21
    Учитывая тот факт,что матрассы не собираются уходить из Сирии,думаю асфальтоукладчики ,катки,бульдозера и другая строительная техника подпадает под термин "тяжелая техника игил"...и в этой связи возникает вопрос-сколько стоит та ракета или бомба по отношению к экскаватору?
    НЕКСУС
    1. роман66 Сегодня, 11:59
      раз с беспилотника - скорее всего "хеллфайер" 90 тыс зелененьких, может. карьерный эскаватор и потянет, а обычный request
      роман66
  6. solzh Сегодня, 11:35
    Как это по амерски, для них главное не победа (они и так её припишут себе), для них главное показать, что типа воюют.
    solzh
  7. Sergey53 Сегодня, 11:37
    Это уже перебор с их стороны.
    Sergey53
  8. Azazelo Сегодня, 11:42
    Все деньги сейчас идут на новый фильм Майкла Бея с участием Бреда Пита, на остросюжетный боевик, о том как легко и героически янки одолели мировой терроризм и в очередной раз спасли планету, намекая на то что все остальные не исключительные нации вроде как в долгу перед ними.
    Azazelo
  9. БМП-2 Сегодня, 11:44
    Копать твою коалицию! lol
    БМП-2
  10. pvv113 Сегодня, 12:18
    В результате были уничтожены два экскаватора.

    Героизм англосаксов превыше всяких похвал!
    pvv113
  11. Esoteric Сегодня, 12:31
    Москва попросила силы коалиции избегать воздушного пространства Сирии.

    Надо на колени становиться, когда просят. fool Снесли "на укроп" эти базы...Прямо стерли с территории Сирии...и всё...Вот это будет просьба...А, станут ерепениться, намекнуть про разлом Сан-Андреас, там им самое место...
    Esoteric
  12. weksha50 Сегодня, 12:46
    "Москва попросила силы коалиции избегать воздушного пространства Сирии. Официальные представители Пентагона и госдепартамента заявили, что авиация США и союзников продолжит полеты в соответствии со своими планами"...

    Не Москва должна была ЭТО делать, а Дамаск... И не просить, а требовать...
    США и коалиция - реальные агрессоры в пространстве Сирии...
    weksha50
  13. Ivan.A Сегодня, 13:20
    Как это по американски, что даже уже не вызывает удивления.
    Ivan.A
  14. Евродав Сегодня, 13:35
    Да уж... Противоэкскаваторные ракеты, что ли испытывают?
    Евродав
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