Украинские власти могут выслать Саакашвили из страны до конца года

Подготовка к выдворению Саакашвили из Украины проходит в формате спецоперации. Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, – элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну. Возможно, в Польшу, откуда он прибыл в последний раз на территорию нашей страны,

В Киеве принято решение депортировать из страны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили до конца текущего года, передает РИА Новости сообщение украинского издания «Страна».рассказал изданию источник в окружении руководства СБУ.По его словам, «в операции задействованы представители разных правоохранительных органов», сама депортация «намечена на ближайшие недели».Собеседник добавил, что основанием для высылки опального политика может стать нарушение миграционного законодательства Украины.Информацию подтвердил один из членов парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» (фамилия не называется).При этом издание отмечает, что в штабе Саакашвили знают о планах украинского правительства.Напомним, в июле Саакашвили лишили украинского гражданства. В Киеве это объяснили тем, что политик предоставил недостоверные данные при его получении. В начале сентября при поддержке сторонников он прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска Шегини и попал на территорию Украины из Польши. Украинские правоохранители возбудили дело по пяти статьям, в том числе по фактам организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивления силовым структурам.