14:05 23 ноября

Украинские власти могут выслать Саакашвили из страны до конца года

В Киеве принято решение депортировать из страны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили до конца текущего года, передает РИА Новости сообщение украинского издания «Страна».



Подготовка к выдворению Саакашвили из Украины проходит в формате спецоперации. Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, – элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну. Возможно, в Польшу, откуда он прибыл в последний раз на территорию нашей страны,
рассказал изданию источник в окружении руководства СБУ.


По его словам, «в операции задействованы представители разных правоохранительных органов», сама депортация «намечена на ближайшие недели».

Собеседник добавил, что основанием для высылки опального политика может стать нарушение миграционного законодательства Украины.

Информацию подтвердил один из членов парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» (фамилия не называется).

При этом издание отмечает, что в штабе Саакашвили знают о планах украинского правительства.

Напомним, в июле Саакашвили лишили украинского гражданства. В Киеве это объяснили тем, что политик предоставил недостоверные данные при его получении. В начале сентября при поддержке сторонников он прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска Шегини и попал на территорию Украины из Польши. Украинские правоохранители возбудили дело по пяти статьям, в том числе по фактам организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивления силовым структурам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. НЕКСУС Сегодня, 11:24
    Ощущение такое,что Мишу выкарчевывают из украинской земли...мало того,что корнями пророс,он еще как как тот сифилис долго лечиться и зудит.
    НЕКСУС
    1. maxim947 Сегодня, 11:25
      Украинские власти могут выслать Саакашвили из страны до конца года
      А могут и не выслать.))) Это как сверху скажут..))
      maxim947
      1. майор Юрик Сегодня, 12:19
        Цитата: maxim947
        Украинские власти могут выслать Саакашвили из страны до конца года
        А могут и не выслать.))) Это как сверху скажут..))


        " Уронили мишку на пол,
        оторвали мишке лапу..... и послали мишку на.....! (Почти по А.Барто)
        Если б мишико не носил именные звездно-полосатые труселя его петруха послал грызунам посылкой,притом по частям! А так терпи петруха, пей с горя и не квакай! fool
        майор Юрик
      2. Ныробский Сегодня, 13:01
        Цитата: maxim947
        Украинские власти могут выслать Саакашвили из страны до конца года А могут и не выслать.))) Это как сверху скажут..))
        Это да. Рано Мишку со счетов списывать. Окопается во львовской "воеводчине" ближе к границе Польши и будет создавать альтернативное правительство))) Вообще интересно, сколько ещё пробегает Мишка шнырь, пока его настигнет пуля?
        Ныробский
    2. Джедай Сегодня, 11:28
      При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну. Возможно, в Польшу, откуда он прибыл в последний раз на территорию нашей страны

      Если в Польшу, то нас ждёт "Возвращение Михо" , эпизод 2.
      Джедай
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 11:32
        Если в Польшу, то нас ждёт "Возвращение Михо" , эпизод 2.

        зато сколько фильмецофф можно потом снять будет...
        Мишаня раз
        Возврашение Мишани
        Снова высылка или мишаня в бегах
        Да придет мишико...

        Это же целая индустрия... Кстате таки да... кино уже не комильфо - жиые массовые постановки рулят... laughing
        Диванный Хенераль
    3. сибиралт Сегодня, 11:29
      До конца года украинским "выслалщикам" еще самим дожить надо. laughing
      сибиралт
    4. Диванный Хенераль Сегодня, 11:31
      Что бы "выкорчевывать мишико" петюне трэба разрешение получить у тех, кто его на украину и направил...
      Диванный Хенераль
    5. Венд Сегодня, 12:50
      Цитата: НЕКСУС
      Ощущение такое,что Мишу выкарчевывают из украинской земли...мало того,что корнями пророс,он еще как как тот сифилис долго лечиться и зудит.

      Если бы выкорчевывали, то депортировали бы в Грузию, чтобы окончательно избавиться. А в третью страну это попытка оттянуть неизбежное.
      Венд
  2. Комментарий был удален.
  3. sir_obs Сегодня, 11:27
    До конца гола вышлют , а с нового гола он снова заедет?
    sir_obs
    1. avt Сегодня, 11:34
      Цитата: sir_obs
      До конца гола вышлют , а с нового гола он снова заедет?

      Ну они же отменили Деда Мороза со Снегурочкой , как вражеского моcкаляку, вот будет новый ,,дед Михо" без Снегурочки , прям на всё горазд и майданист и ....гейевропиаст. wassat
      avt
  4. demo Сегодня, 11:33
    А если поляки, румыны, венгры и остальные откажутся?
    Куда денете "блудного грузина"?
    Почему же не Джорджию?
    Или потомки царицы Тамар так же не хотят видеть своего экс-президента? А как же уголовное дело?
    Или все перед всеми комедию разыгрывают?
    И вспомнил анегдот про Неуловимого Джо!
    demo
    1. Лелёк Сегодня, 12:19
      Цитата: demo
      Или все перед всеми комедию разыгрывают?


      Привет. Нет, не комедию, но (ИМХО) дымовую завесу для какого-то более важного события. И это событие (опять же ИМХО) - на ЮВ бывшей Украины, хотя и на западе "404" не "вери гуд". Привлечение внимания плебса и наблюдающих за событиями в стране к массовой депортации "джигитов", а в это время подготовка к операции (или операциям) "вторжение". Не претендую на роль оракула, но мне так кажется.
      Лелёк
  5. Sergey53 Сегодня, 11:38
    Смотря куда его вышлют. А-то может ещё и останется.
    Sergey53
  6. solzh Сегодня, 11:41
    У Саакашвили почему-то всегда глупое выражение лица (видать всегда под кайфом). Жаль Украину и её народ, один алкаш, другой наркоша, достойных политиков нет. На счёт выдворения Саакашвили, его уже выгоняли, а он обратно возвращается, так что толку нет, он все равно вернется у него приказ держать парашенко в тонусе.
    solzh
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:42
    Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну
    А вот это знаково и знакомо. "Хоть и с.укин сын, но это наш..."
    rotmistr60
  8. Михаил м Сегодня, 11:45
    А я бы повару иному
    Велел на стенке зарубить:
    Чтоб там речей не тратить по-пустому,
    Где нужно власть употребить.

    Прав был Иван Андреевич, ох, как прав. Да вот только где же взять столько власти, чтобы грузина без гражданства, нагло влезшего на территорию, с этой территории удалить? Случай, весьма ярко демонстрирующий, что у существующих властей допуск к власти весьма ограничен.
    Михаил м
    1. роман66 Сегодня, 11:51
      неужели сложно найти пару отморозков из ато, дать бабла. чтобы они мишаню скрутили в тихом уголке. впрыснули веселенького, и в первый же самолет в Грузию, и телеграммку туда - ловите груз
      роман66
  9. федоров Сегодня, 11:45
    Украинская фемида - "пример" для подражания. Ловят на взятках ,стреляют каждый божий день, а садить некого.
    Галстукаед - статей валом, так закройте его где-то в Березани. Так нет, нужно сбагрить дармоеда, причем потратив немало средств из бютжета.
    Уж не из матрасии уши ростут, кто-то же за него платит ? Больше он нафиг никому не нужен, шерифу тем более.
    федоров
  10. Razvedka_Boem Сегодня, 12:58
    Еще с той поры как он жевал галстук, меня не покидало ощущение, что над его мозгами хорошо поработали..
    Когда он прилетел в Штаты, я помню его фото в аэропорту - рубашка выбилась из брюк, сам вид какой-то потерянный - идеянахожуся..
    Вот похоже что-то там ему в мозги снова залили и отправили обратно.. Посмотрим чем все это закончится.
    Razvedka_Boem
  11. Евродав Сегодня, 13:28
    "...При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну..."
    Вот и ключевая фраза! Кто ж вам даст, олухи, депортировать его в Грузию? Этим поставят еврогрузин в щекотливое положение- уг.дело есть, трындели, что ох, как Мишо накажут, а кишка то тонка, страх как не хочется получить хозяйской палкой по лбу!
    Позтому бегать дурику вдоль границы, пока не завалят люди, суровые, но справедливые!
    По идее, его осетинам, давно можно было бы ликвидировать, за всё чем он их одарил, гадёныш, но, то ли у них кишка тонка, то ли простили...
    Евродав
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