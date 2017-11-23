14:04 23 ноября

Минобороны Польши выбирает поставщика подлодок

Министр обороны Польши Антони Мацеревич сообщил, что в настоящее время ведомство выбирает поставщика подводных лодок. Основными претендентами являются производители из Франции, Германии и Швеции, передает РИА Новости.



Французское предложение очень интересное, особенно, в течение последнего месяца были очень интенсивные консультации между министерством обороны и французской стороной,
сказал Мацеревич в эфире Польского радио.


Но мы ведем также переговоры со Швецией и Германией. Их предложения также очень интересны. Все три лежат на столе,
добавил министр.

По его словам, решение будет принято до конца текущего года.

Мацеревич пояснил, что речь идет «о трех или четырех» субмаринах. Обязательным условием является их вооружение крылатыми ракетами.

Это корабли, которые будут защищать Польшу эффективно, поэтому непременным условием является то, чтобы они были оснащены крылатыми ракетами, по крайней мере, средней дальности – до тысячи километров,
скакал министр обороны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Sergey53 Сегодня, 11:42
    Возьмите французские. Они быстро строят, правда могут и не отдать.
    Sergey53
    1. maxim947 Сегодня, 11:47
      Всем абсолютно понятно, что фигура Министра обороны Польши Антони Мацеревича специально выбрана и посажена в кресло с целью выполнения нужных функций. Но они хотя бы человека подобрали бы с соответствующим министру видом, этот же неумный человек полный, и это очень заметно
      maxim947
      1. ШВЕДский_стол Сегодня, 11:53
        И с очень глупым выражением лица. Так и хочется по ней треснуть.
        ШВЕДский_стол
        1. Sergey53 Сегодня, 12:38
          А мне ПЛЮНУТЬ.
          Sergey53
          1. Идущий Сегодня, 13:15
            Посадить его на подводную лодку и запустить на крылатой ракете , пусть помечтает, Может я не прав , но Запад не имеет не ядерных субмарин с крылатыми ракетами.
            Идущий
    2. volodya Сегодня, 11:50
      Цитата: Sergey53
      Возьмите французские. Они быстро строят, правда могут и не отдать.

      Им друзья с Укропии построят!
      volodya
      1. jetfors_84 Сегодня, 11:54
        ага ))) подводные челны ))))
        jetfors_84
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:09
        Цитата: volodya
        Им друзья с Укропии построят!


        эти могут good
        Angel_and_Demon
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:36
        тут обе стороны "красавцы","французское предложение очень интересное"-сказала Мацарелла,но если дядя сэм захочет свое старое барахло впихнуть,пшеки французиков опять кинут с контрактом,как уже с вертушками было))
        Ратник с пулеметом
    3. сибиралт Сегодня, 11:51
      Мацеревичу нужно сниматься в триллерах. Хичкок отдыхает! belay
      сибиралт
    4. Burbon Сегодня, 11:56
      Цитата: Sergey53
      Возьмите французские.

      и возьмут, назло немцам, хотя по мне шведские лучше всех(фран-герм)
      Burbon
      1. Sergey53 Сегодня, 12:40
        У Французов они не возьмут по той причине что обделались с ними по отказу о закупке их системы ПВО. За отказ оных передавать нам Мистрали.
        Sergey53
    5. Pax tecum Сегодня, 12:05
      А, вдруг российские возьмут? laughing Турецкий прецедент по НАТО с системами ЗРС имеет место быть. Ведь реально же знают, что русские системы вооружений лучшие.
      Тогда немая сцена будет, как у Николая Васильевича в "Ревизоре" sad
      Pax tecum
      1. К0щей Сегодня, 12:20
        Цитата: Pax tecum
        А, вдруг российские возьмут?

        за одно только высказанное такое в слух у них могут и расстрелять))) свобода слова, все дела))
        К0щей
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:38
        не получится,на московитских пл польские экипажи будут все время недомогать в силу психо-генетических особенностей)))
        Ратник с пулеметом
    6. PSih2097 Сегодня, 12:16
      Цитата: Sergey53
      Возьмите французские. Они быстро строят, правда могут и не отдать.

      Они уже французов с закупкой вертушек "Caracal" кинули (что бы хоть как то компенсировать потерю контракта на Мистрали), кинут и с закупкой ПЛ...
      В прошлом году:
      Глава МИД Польши Витольд Ващиковский призвал «не истерить» партнеров из Парижа laughing из-за отказа Польши покупать у Франции вертолеты. Речь идет о контракте по закупке 50 вертолетов H225M Caracal у концерна Airbus Helicopters.
      «Нынешняя польская власть смотрит весьма пренебрежительно на Евросоюз вообще и на Францию в частности»
      Франция, напомним, выиграла тендер, соревнуясь с итальянскими и американскими конкурентами. Сделка оценивалась более чем в 3 млрд долларов и должна была стать одной из самых крупных в рамках программы модернизации польской армии. Однако в августе стало известно о намерении Польши расторгнуть контракт. 4 октября министерство развития Польши официально заявило об отказе от закупок вертолетов. В Париже, однако, аргументы поляков считают надуманными.
      PSih2097
      1. паниковский Сегодня, 12:38
        Цитата: PSih2097
        Они уже французов с закупкой вертушек "Caracal" кинули (что бы хоть как то компенсировать потерю контракта на Мистрали), кинут и с закупкой ПЛ...

        А скорей французы им цену залудят, что бы покрыть убытки с вертушками, да ещё и деньги вперёд. yes
        паниковский
    7. майор Юрик Сегодня, 12:24
      Цитата: Sergey53
      Возьмите французские. Они быстро строят, правда могут и не отдать.


      Антошка,бери аргентинские, они сейчас в тренде! yes
      майор Юрик
    8. SanichSan Сегодня, 13:53
      Цитата: Sergey53
      Возьмите французские.

      не, немецкие лучше. вон аргентинцы могут подтвердить.
      SanichSan
  2. Джедай Сегодня, 11:44
    Это корабли, которые будут защищать Польшу эффективно, поэтому непременным условием является то, чтобы они были оснащены крылатыми ракетами, по крайней мере, средней дальности – до тысячи километров

    belay А такая дальность разве никакой договор не нарушает? what
    Джедай
    1. NKT Сегодня, 11:45
      Так это не наземного базирования
      NKT
      1. Джедай Сегодня, 12:02
        Понял, спасибо.
        Джедай
      2. Burbon Сегодня, 12:04
        Цитата: NKT
        Так это не наземного базирования

        а если лодку цунами выбросит на 2 км на берег....она будет нарушать договор? wassat
        Burbon
  3. solzh Сегодня, 11:45
    На какой козлу баян? Если только Польша плыть научилась)))
    solzh
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:48
    Франции, Германии и Швеции

    Если не ошибаюсь у Германии проблемы со своим подводным флотом. Шведы большие "специалисты" по охоте за российскими подлодками, поэтому у них лучше заказывать глубинные бомбы и акустику.
    непременным условием является то, чтобы они были оснащены крылатыми ракетами, по крайней мере, средней дальности – до тысячи километров,
    А почему бы сразу не попросить с ядерными боеголовками?
    rotmistr60
    1. voyaka uh Сегодня, 12:03
      "Если не ошибаюсь у Германии проблемы со своим подводным флотом"////

      Не знаю... Для Израиля они построили отличные подлодки.
      voyaka uh
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:08
        Для Израиля они построили отличные подлодки.

        Я не про возможности постройки и технологии, а про имеющийся у Германии подводный флот. Наверное на свое денег не хватает?
        rotmistr60
      2. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:20
        Цитата: voyaka uh
        Для Израиля они построили отличные подлодки.

        Строить они их умеют, вопросов нет, но у самих сейчас ни одной действующей ПЛ в составе флота
        Сапожники без сапог. Министр обороны - дама, так расходы на ВС съехали в ноль... Из авиации - добро если 40% на крыле, про танки без слез не вспомнишь (сегодня боеспособны 95 машин)
        Я вот смотрю на действия этой дамы и задумываюсь уже грешным делом - а может, сказки про 100500 изнасилованных советскими солдатами немок - не такие уж сказки? И им понравилось, и теперь вот они нас опять... зазывают?
        Андрей из Челябинска
      3. Sergey53 Сегодня, 12:45
        В Аргентине пропавшая подлодка как раз из Германии.
        Sergey53
    2. Burbon Сегодня, 12:05
      Цитата: rotmistr60
      Если не ошибаюсь у Германии проблемы со своим подводным флотом

      но на экспорт они во всю работают и днем и ночью...вон евреям обещают пару лодок подкинуть....
      Burbon
  5. Звездочка Сегодня, 11:52
    Пусть покупают. Только посовременнее и секретней, а наши друзья в Польше передадут нам их характеристики и другие секреты.
    Звездочка
  6. Копчёный Сегодня, 11:56
    Я чуть не подпрыгнул от такой фотки этого отморозка открыв новость.
    Копчёный
    1. Звездочка Сегодня, 12:01
      Даааа.... внешность зачетная был бы в доску свой среди наших бомжей, только костюмчик надо снять.
      Звездочка
  7. федоров Сегодня, 12:00
    А как же Волынская резня и украина ? Денег некуда девать ? Или Балтийскому флоту подарок сделают ? Топить кого-то все равно придется. wink
    федоров
  8. Livonetc Сегодня, 12:01
    Цитата: Sergey53
    Возьмите французские. Они быстро строят, правда могут и не отдать.

    Даешь перевооружение Египта по сходным ценам!
    А нам технологии.. потом.. втихаря...
    Livonetc
  9. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:16
    скакал министр обороны.

    Нешто от Украины заразились?
    Андрей из Челябинска
    1. Sergey53 Сегодня, 12:46
      Как тут не заразиться? Соседи ведь.
      Sergey53
  10. Чёрная вода Сегодня, 13:17
    В германии не берите........., а то Аргентина купила, а теперь - потеряла, найти не может......
    Чёрная вода
  11. Евродав Сегодня, 13:20
    С таким министром им не подлодки искать надо, а врача по мозгам для Мачеревича!
    Евродав
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