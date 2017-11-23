Минобороны Польши выбирает поставщика подлодок

Французское предложение очень интересное, особенно, в течение последнего месяца были очень интенсивные консультации между министерством обороны и французской стороной,

Но мы ведем также переговоры со Швецией и Германией. Их предложения также очень интересны. Все три лежат на столе,

Это корабли, которые будут защищать Польшу эффективно, поэтому непременным условием является то, чтобы они были оснащены крылатыми ракетами, по крайней мере, средней дальности – до тысячи километров,