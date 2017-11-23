Минобороны Польши выбирает поставщика подлодок
Министр обороны Польши Антони Мацеревич сообщил, что в настоящее время ведомство выбирает поставщика подводных лодок. Основными претендентами являются производители из Франции, Германии и Швеции, передает РИА Новости.
По его словам, решение будет принято до конца текущего года.
Мацеревич пояснил, что речь идет «о трех или четырех» субмаринах. Обязательным условием является их вооружение крылатыми ракетами.
Французское предложение очень интересное, особенно, в течение последнего месяца были очень интенсивные консультации между министерством обороны и французской стороной,сказал Мацеревич в эфире Польского радио.
Но мы ведем также переговоры со Швецией и Германией. Их предложения также очень интересны. Все три лежат на столе,добавил министр.
По его словам, решение будет принято до конца текущего года.
Мацеревич пояснил, что речь идет «о трех или четырех» субмаринах. Обязательным условием является их вооружение крылатыми ракетами.
Это корабли, которые будут защищать Польшу эффективно, поэтому непременным условием является то, чтобы они были оснащены крылатыми ракетами, по крайней мере, средней дальности – до тысячи километров,скакал министр обороны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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