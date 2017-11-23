Канада научит ВСУ воевать современным оружием

В наши планы входит не только оборудование – его легко можно доставить, но без навыков использования оно будет бесполезным. В то же время мы стараемся понять, какими возможностями Вооружённые силы Украины хотят обладать, и определить, что для этого нужно,

У нас есть подразделения на Украине, которые помогают тренировать военных. Поэтому когда мы выясним потребности ВСУ, то сможем объединить их с тренировкой, чтобы убедиться, что на время прибытия оборудования они смогут его использовать,