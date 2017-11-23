Канада научит ВСУ воевать современным оружием
Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что его ведомство старается понять, каким вооружением хотят обладать ВСУ. Это необходимо для того, чтобы определить направление подготовки украинских бойцов, так как факт наличия современного оружия ничего не стоит без совершенных навыков владения им. Об этом сообщает ИноТВ со ссылкой на издание «Левый берег».
По его словам, находящиеся на Украине в рамках тренировочной операции UNIFIER канадские инструкторы смогут помочь украинским военнослужащим в овладении современным оборудованием.
Издание напоминает, что Украина неоднократно обращалась к Канаде с запросом на поставки оружия. Хотя в этом вопросе удалось достичь существенного прогресса, окончательных договорённостей пока нет.
В наши планы входит не только оборудование – его легко можно доставить, но без навыков использования оно будет бесполезным. В то же время мы стараемся понять, какими возможностями Вооружённые силы Украины хотят обладать, и определить, что для этого нужно,сказал глава канадского военного ведомства.
По его словам, находящиеся на Украине в рамках тренировочной операции UNIFIER канадские инструкторы смогут помочь украинским военнослужащим в овладении современным оборудованием.
У нас есть подразделения на Украине, которые помогают тренировать военных. Поэтому когда мы выясним потребности ВСУ, то сможем объединить их с тренировкой, чтобы убедиться, что на время прибытия оборудования они смогут его использовать,добавил Саджан.
Издание напоминает, что Украина неоднократно обращалась к Канаде с запросом на поставки оружия. Хотя в этом вопросе удалось достичь существенного прогресса, окончательных договорённостей пока нет.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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