13:58 23 ноября

Канада научит ВСУ воевать современным оружием

Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что его ведомство старается понять, каким вооружением хотят обладать ВСУ. Это необходимо для того, чтобы определить направление подготовки украинских бойцов, так как факт наличия современного оружия ничего не стоит без совершенных навыков владения им. Об этом сообщает ИноТВ со ссылкой на издание «Левый берег».



В наши планы входит не только оборудование – его легко можно доставить, но без навыков использования оно будет бесполезным. В то же время мы стараемся понять, какими возможностями Вооружённые силы Украины хотят обладать, и определить, что для этого нужно,
сказал глава канадского военного ведомства.


По его словам, находящиеся на Украине в рамках тренировочной операции UNIFIER канадские инструкторы смогут помочь украинским военнослужащим в овладении современным оборудованием.

У нас есть подразделения на Украине, которые помогают тренировать военных. Поэтому когда мы выясним потребности ВСУ, то сможем объединить их с тренировкой, чтобы убедиться, что на время прибытия оборудования они смогут его использовать,
добавил Саджан.

Издание напоминает, что Украина неоднократно обращалась к Канаде с запросом на поставки оружия. Хотя в этом вопросе удалось достичь существенного прогресса, окончательных договорённостей пока нет.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 12:19
    Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что его ведомство старается понять, каким вооружением хотят обладать ВСУ

    Хахлы хотят обладать как минимум Звездой Смерти.
    Анкыпельгыгыргын
    1. bagr69 Сегодня, 12:22
      А оружие-то дадут??? Или как "американские партнеры" наобещают с три короба, а на деле выдадут кредит на покупку у них трех списанных броневиков...
      С другой стороны могут ограничиться лицензией на игру "Танки" или "Контр страйк" smile
      bagr69
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:25
    Канада научит ВСУ воевать современным оружием

    Что-то не припомню в каких войнах канадцы отличились, что сейчас могут обучать воевать других. Хотя для украинцев разницы нет, главное, что без больших личных затрат и как-то ближе к НАТО.
    rotmistr60
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:29
      зато можно припомнить как "великая"канадская армия по рогам выхватывала от тевтонов что в 1 ,что во 2 мировую,так что попутного ветра в горбатую спину,что учителям,что ученикам)))(стыдобище украинцы столько войн прошли,сколько канадцы даже в кино не видели,а теперь этих лохов в учителя себе записывают)
      Ратник с пулеметом
  3. Yoshi Сегодня, 12:25
    Я думаю, что очень важно помочь получить украинцам самое новое и современное оружие, какое только НАТО сможет дать. Также важно ознакомить с тактикой применения (действий). И вот когда весь этот "дурдом" закончится, и браткое начнёт преобладать над мутным, то эти навыки и технологии станут доступны и ВС РФ.
    Yoshi
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:35
      Цитата: Yoshi
      Я думаю, что очень важно помочь получить украинцам самое новое и современное оружие,

      и я так думаю laughing
      Angel_and_Demon
    2. rotmistr60 Сегодня, 12:37
      то эти навыки и технологии станут доступны и ВС РФ.

      Вы наверное даже не предполагаете, что у России достаточно навыков и военных технологий, которым могут позавидовать многие, включая и Сша. Что Россия может перенять у Канады?
      rotmistr60
      1. Идущий Сегодня, 13:01
        И не просто позавидовать , а даже не догадываются , что за технологии есть в России.
        Идущий
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:32
        это скорей Россия может научить эту полуколонию как побеждать,а не "участвовать" в воен.действиях под крылышком "большого папы"))
        Ратник с пулеметом
  4. К0щей Сегодня, 12:25
    канада-то точно научит)) америкосы не справились, а эти 100% смогут))
    К0щей
  5. Sergey53 Сегодня, 12:26
    Каковы подопечные, таковы и учителя.
    Sergey53
  6. Джедай Сегодня, 12:26
    находящиеся на Украине в рамках тренировочной операции UNIFIER канадские инструкторы смогут помочь украинским военнослужащим в овладении современным оборудованием.

    А нафига "кiборгiв" учить? Им программу через задний нижний интерфейс установить - и готово! wassat
    Джедай
  7. solzh Сегодня, 12:33
    Кошмар. Чё твориться, чё твориться! потомки переселенцев и колонизаторов будут учить славян воевать. laughing я плакаю от таких новостей crying
    P.S. Украина превращается в колонию бывшей колонии. Стыдно за Украину. Украинцам пора возвращаться домой в новый союз с Россией, а они под врагов славян ложатся
    solzh
  8. Евродав Сегодня, 13:16
    Проще обезьяну научить...
    Евродав
  9. Strashila Сегодня, 13:51
    Очередная страна-теоретик пытается использовать в качестве подопытных крыс, мышей и кроликов военных ВСУ для проверки своих теоретических выкладок в области тактики и стратегии против советской военной школы ведения боевых действий, чтоб в очередной раз убедиться, что им ни чего не светит в противостоянии с Россией в военном аспекте.
    Strashila
  10. SanichSan Сегодня, 13:51
    это те самые канадцы которые мастеркласс спецназа проводили и 11 двухсотых на родину увезли? ну ок.
    SanichSan
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