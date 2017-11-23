В Польше фрагментами памятника бандеровцам вымостили дорогу

Из камней не надо делать реликвии. Мы решили, что фрагменты конструкции должны послужить местному населению. Для этого мы вымостили одну из наших улиц.

Второй такой глупости мы никогда не допустим.

Власти польского населённого пункта Грушовичи приняли решение использовать фрагменты ранее снесённого памятного знака бандеровцам в полезных целях. В частности, было подписано распоряжение об использовании плит для мощения местной дороги. Глава местного совета:В Грушовичах отметили, что «если кто-то заявит о необходимости восстановить этот памятник, то у этих людей нет ни малейшего шанса».Глава местного совета:Речь идёт о памятнике, который находился в Подкарпатском польском воеводстве. В апреле местные жители решили разобрать памятник, который был установлен в честь бандеровцев по украинской инициативе в середине 90-х. Несколько месяцев поляки не знали, что делать с фрагментами монумента. И вот решение нашлось – обновлённая местная дорога.Местные власти при этом отмечают, что демонтаж памятника осуществлён по той причине, что монумент устанавливали незаконно.Напомним, что между Украиной и Польшей разгорелся скандал, в ходе которого Киев и Варшава никак не могут прийти к единой трактовке ряда исторических событий. В польском руководстве заявляют, что в Европу Украина должна интегрироваться, отказавшись от прославления Бандеры.