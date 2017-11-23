13:59 23 ноября

В Польше фрагментами памятника бандеровцам вымостили дорогу

Власти польского населённого пункта Грушовичи приняли решение использовать фрагменты ранее снесённого памятного знака бандеровцам в полезных целях. В частности, было подписано распоряжение об использовании плит для мощения местной дороги. Глава местного совета:
Из камней не надо делать реликвии. Мы решили, что фрагменты конструкции должны послужить местному населению. Для этого мы вымостили одну из наших улиц.


В Грушовичах отметили, что «если кто-то заявит о необходимости восстановить этот памятник, то у этих людей нет ни малейшего шанса».

Глава местного совета:

Второй такой глупости мы никогда не допустим.


Речь идёт о памятнике, который находился в Подкарпатском польском воеводстве. В апреле местные жители решили разобрать памятник, который был установлен в честь бандеровцев по украинской инициативе в середине 90-х. Несколько месяцев поляки не знали, что делать с фрагментами монумента. И вот решение нашлось – обновлённая местная дорога.

В Польше фрагментами памятника бандеровцам вымостили дорогу


Местные власти при этом отмечают, что демонтаж памятника осуществлён по той причине, что монумент устанавливали незаконно.

Напомним, что между Украиной и Польшей разгорелся скандал, в ходе которого Киев и Варшава никак не могут прийти к единой трактовке ряда исторических событий. В польском руководстве заявляют, что в Европу Украина должна интегрироваться, отказавшись от прославления Бандеры.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 20

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  1. destination Сегодня, 13:30
    " приняли решение использовать фрагменты ранее снесённого памятного знака бандеровцам в полезных целях"
    Это для всех станет пользой,Уважаемый Глава Совета. hi ...
    В Грушовичах отметили, что «если кто-то заявит о необходимости восстановить этот памятник, то у этих людей нет ни малейшего шанса».
    Вообще респект!!!
    destination
    1. Anarchist Сегодня, 13:34
      Ага, дорога имени Бандеры!
      Все будут знать из чего это дорога сделана, станет местом преклонения... Не дай Бог, конечно!
      Anarchist
      1. destination Сегодня, 13:38
        laughing Блин,не подумал-сектанты с Незалежной на сувениры растащат,вот и нет дороги в Грушовичах...Да разберутся ляхи с бандеровцами,сказали же-ни малейшего нет шанса-ни памятник восстановить,ни дорогу поломать... wink
        destination
      2. mig29mks Сегодня, 13:38
        Надо общественные туалеты этой плиткой вымостить,пускай ходят туда при кланяются))))
        mig29mks
      3. Александр 3 Сегодня, 13:38
        Ну так думаю это дорога на кладбище.
        Александр 3
      4. лесовозник Сегодня, 13:53
        Цитата: Anarchist
        Ага, дорога имени Бандеры!
        Все будут знать из чего это дорога сделана, станет местом преклонения... Не дай Бог, конечно!

        И вправду - лучше бы общественный нужник, вот забавненько было бы, особенно скакуасам)))
        лесовозник
    2. seti Сегодня, 13:44
      А кости бандеровцев в виде полезных удобрений ?
      Смех смехом но напомню поляки сносят памятники не только бандеровцам и прочим приспешникам нацистов но и советским воинам-освободителям. Так что делайте выводы.
      seti
    3. volodya Сегодня, 13:58
      Цитата: destination
      Вообще респект!!!

      Ну всё, теперь плохие друзья превратятся в лучших врагов!
      volodya
  2. san4es Сегодня, 13:30
    В Польше фрагментами памятника бандеровцам вымостили дорогу

    ...И число аварий на этом участке резко вырасло
    san4es
  3. Sharky Сегодня, 13:31
    Хоть поляков и не люблю, но здесь - молодцы!
    Sharky
    1. inkass_98 Сегодня, 13:55
      Согласен, молодцы.

      inkass_98
  4. НЕКСУС Сегодня, 13:32
    Власти польского населённого пункта Грушовичи приняли решение использовать фрагменты ранее снесённого памятного знака бандеровцам в полезных целях. В частности, было подписано распоряжение об использовании плит для мощения местной дороги.

    Встречное предложение,построить из этого общественный туалет бесплатный.
    НЕКСУС
    1. Джедай Сегодня, 13:50
      Мне очень интересна ответная реакция укропов. lol
      Джедай
  5. Юрий Николаевич Сегодня, 13:35
    Цитата: НЕКСУС
    Власти польского населённого пункта Грушовичи приняли решение использовать фрагменты ранее снесённого памятного знака бандеровцам в полезных целях. В частности, было подписано распоряжение об использовании плит для мощения местной дороги.

    Встречное предложение,построить из этого общественный туалет бесплатный.

    Лучше платный!
    Тогда у хохлов точно пукан разоряет, так как поляки ещё и бабки стричь будут на этом))))
    Юрий Николаевич
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:52
      Цитата: Юрий Николаевич
      Лучше платный!

      Нет,именно бесплатный. Чтоб и бомжи с пьянью всякой ходили и облагораживали сие заведение своими продуктами жизнедеятельности.
      НЕКСУС
  6. BAI Сегодня, 13:41
    В еще не переименованном Загорске встречались улицы, мощеные булыжником и среди этих камней встречались обломки могильных плит (сейчас, наверное, уже покрыли асфальтом). Думаю,это был не единственный в СССР город, с такими улицами.
    BAI
  7. NKVD Сегодня, 13:42
    Надо из таких памятников делать унитазы и писсуары.
    NKVD
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:53
    "Первый пошел"... Когда им номера начнут на руку несмываемой краской наносить, при пересечении границы - может, дойдет, что украинцы нужны Польше исключительно в роли рабочего скота...
    И уж никак в роли европейских "партнеров".
    Горный стрелок
  9. Ныробский Сегодня, 13:53
    Поляки демонстрируют "нерабам" то, что они со своей идеологией в Польше и даром не нужны.
    Ныробский
  10. ul_vitalii Сегодня, 13:59
    Как об коврик ноги вытерли.
    ul_vitalii
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