17:47 23 ноября

Украинским военнослужащим разрешили носить бороды и усы

Министр обороны обороны Украины Степан Полторак утвердил новые правила ношения военной формы одежды и знаков различия вооруженных сил. Приказ "Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев" опубликован на сайте Минобороны.

Украинским военнослужащим разрешили носить бороды и усы


Всем категориям военнослужащих во время боевых и учебно-боевых задач разрешается ношение бороды и усов при условии, что они отвечают требованиям гигиены и не мешают использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения
— говорится в приказе оборонного ведомства Украины от 20 ноября.


Ранее только офицеры и прапорщики ВСУ могли отращивать бороды и усы, если у них были для этого медицинские показания.

В документе также говорится, как военнослужащим носить головные уборы, одежду и обувь. При этом, согласно приказу, ношение парадной (парадно-выходной) и повседневной формы одежды старого образца и знаков различия к ней разрешается до 1 января 2019 года.

Использованы фотографии: Пресс-служба президента Украины
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Комментарии 41

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  1. Джедай Сегодня, 14:14
    Всем категориям военнослужащих во время боевых и учебно-боевых задач разрешается ношение бороды и усов при условии, что они отвечают требованиям гигиены и не мешают использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения

    Это чтобы совсем не отличаться от бармалеев? wink
    Джедай
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:17
      доброго дня,им еще разрешили бы мозги носить,там это совсем не вредно,а с усами и бородами и вправду можно будет их утилизировать списывая как бармалеев))) hi
      Ратник с пулеметом
      1. Джедай Сегодня, 14:26
        Евгений, привет! hi
        Цитата: Ратник с пулеметом
        им еще разрешили бы мозги носить

        Это не по Уставу в укровермахте. lol
        Джедай
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:31
          главное чтоб оселедец у каждого был,будет проще этих баранов сразу связывать и вязанками на исправительные работы)))
          Ратник с пулеметом
          1. Джедай Сегодня, 14:35
            Или как лук пучками на гвозде развешивать... feel
            Джедай
            1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:09
              не Максим,это слишком легко,пускай восстанавливают что на Донбассе раздолбали.
              Ратник с пулеметом
      2. Идущий Сегодня, 14:27
        Это чтобы совсем не отличаться от бармалеев?


        Похоже они уже не только внешне , не будут отличаться , но и действиями.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 14:36
          Ну так упаковка должна соответствовать содержимому. yes
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 14:42
            Я думаю , им надо ещё килт ввести. lol
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 14:45
              Зачем шотландских горцев позорить? stop Хватит с них и лосин цвета национального флага. laughing
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 15:19
                Тогда уже радужные , а если серьезно такое впечатление , что они считают это реформой в армии.
                Идущий
      3. avt Сегодня, 15:57
        Цитата: Ратник с пулеметом
        еще разрешили бы мозги носить,

        Та ты шо-о-о-о-о!?
        Цитата: Джедай
        Это не по Уставу в укровермахте.

        А пошто про оселець ни слова ?? Оселець треба ! Тем более что
        Цитата: Ратник с пулеметом
        разрешили бы мозги носить,

        хвост он знает откуда расти. bully
        avt
    2. 79807420129 Сегодня, 14:18
      Украинским военнослужащим разрешили носить бороды и усы

      Им бы лучше разрешили носить в голове мозги и думать ими. request
      79807420129
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:21
        Украинским военнослужащим разрешили носить бороды и усы

        Ну всё, теперь берегись , защекочут усами до смерти! laughing
        СРЦ П-15
    3. Андрей К Сегодня, 14:34
      Зрада зраднейшая!!!
      Украинским военнослужащим разрешили носить бороды и усы

      Ношение бороды, по представлению жителей территорий, которые сейчас называются Украиной, было присуще только и исключительно Великороссам - отсюда они нам и прозвище придумали - как цап...
      Полторак предатель и агент Кремля laughing
      Андрей К
    4. Incvizitor Сегодня, 15:18
      Накладные для серьёзности а то их в мире клоунами считают laughing
      Incvizitor
    5. Маз Сегодня, 15:28
      Пусть лучше женские платья и павлиньи хвосты разрешат носить
      Маз
  2. BAI Сегодня, 14:15
    Ну правильно, у них на всех рекламных плакатах усато-бородатые козаки бъются за ридну Украину. Рекламный, идеологически выдержанный образ есть, а подражать ему в армии - нельзя. Непорядок! Заметили, учли, исправили.
    BAI
  3. destination Сегодня, 14:17
    А я вот за!!!Мне бороду не разрешили,усы только-получилось ни вашим,ни нашим...Ни я не доволен,ни Родители,когда я им фото в письме отослал своё скоблёное,ни офицеры с мичманами,ибо я периодически пытался отпустить,перед смотром Главкома нашего особенно-чуть до драки не дошло,на Корабле меня оставили в итоге...Вот тут правильно хохлы решили-раз вера у тебя такая-носи бороду.Молодцы. good
    destination
  4. лесовозник Сегодня, 14:19
    Блин да хоть бантики на косичках - нам то что с того.
    лесовозник
    1. Балу Сегодня, 14:44
      Украинским военнослужащим разрешили носить бороды и усы

      Ну прям новость дня! Очччень актуально, как раз для ВО.
      Цитата: лесовозник
      лесовозник Сегодня, 14:19 Новый
      Блин да хоть бантики на косичках - нам то что с того.

      А завтра разрешат красные шаровары и вышиванки с погончиками на груди носить в качестве парадной формы, и что? Это имеет эпохальное значение, весь мир с придыханием ждал когда же, когда же...? belay
      Балу
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:21
    Главное - "оселедцы" чтоб были. А бороды - это же "ка.цап.ское"? Как можно? tongue
    Горный стрелок
  6. igorspb Сегодня, 14:23
    а оселедец як же?
    igorspb
  7. Клебер Сегодня, 14:27
    Такими темпами и до знаменитого "приказ №1" дореформироваться можно.
    Клебер
  8. Sergey53 Сегодня, 14:33
    ИГИЛ и КИБОРГИ это одно и тоже. Даже бороды будут.
    Sergey53
  9. Смог Сегодня, 14:34
    А оселец? ну как они без него?
    Смог
  10. ПалБор Сегодня, 14:40
    Чёй-то?!Сечевики бород не носили,они ж не русские войсковые казаки.Или второй оселедец на подбородке для подчёркивания СУГС-патриотизма?
    ПалБор
  11. нивасандер Сегодня, 14:41
    окопные вши и блохи быстро прояснят правила ношения бород, усов и чубов
    нивасандер
  12. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:47
    Про стринги и чулки забыли))
    Или будет отдельным приказом??
    Сибирский цирюльник
    1. Sergey53 Сегодня, 15:14
      Потом останется только забег на 100 м в туфлях на каблуках. И можно сказать приняты.
      Sergey53
  13. Piramidon Сегодня, 14:49
    Уже страшно!!! Бородатоусатые xoxлики теперь уже точно до Урала дойдут laughing
    Piramidon
  14. Карен Сегодня, 14:59
    А я вот знаю, откуда ноги растут у этого приказа... Наверное, автор вспомнил, как его усы штык-ножом насильно сбрили.
    Мне про этот случай кореш рассказывал.
    Как-то на учениях маршал Гречко перед строем ходил, проверял личный состав. И тут, со слов кореша, Гречко осенило... Он стал подходить к солдатам с усами... спрашивал национальность у них... если кавказец, то разрешалось, если остальные - то у них командиры подручным штык-ножом сбривали. :)
    Карен
  15. oborzevatel Сегодня, 15:04
    На фото к статье, такое впечатление, что рожи перед парадом тональным кремом, или автозагаром, намазали laughing
    oborzevatel
  16. Govorun Сегодня, 15:27
    Ну все,интеграция в Европу идет полным ходом....
    Govorun
  17. burigaz2010 Сегодня, 15:51
    Товарищи модераторы что обозначает цвет погон, у кого-то синий у кого то зеленые?
    burigaz2010
  18. БМП-2 Сегодня, 16:02
    Думаю что накладные бороды, парики и усы в скором времени им, ох, как понадобятся! yes
    БМП-2
  19. gukoyan Сегодня, 16:16
    Ещё утвердить надо чубы на законном уровне)))
    gukoyan
  20. Alexey-74 Сегодня, 16:40
    Когда коту делать нечего, то он тогда ......лижет. Так и эти в Генштабе ВСУ. laughing
    Alexey-74
  21. Roma-1977 Сегодня, 17:09
    Я надеюсь, в новом уставе запрещено употребление русского языка на службе (и в боевой обстановке)? Это бы парализовало управление войсками, конечно, но идти-то нужно до конца в таких тонкостях, раз уж начали.
    Roma-1977
  22. Романенко Сегодня, 17:12
    Трэба ще шаровары и маршировать под гопак, зовсим справная армия у Петро презика будэ!!! good laughing
    Романенко
  23. Svarozhich Сегодня, 17:29
    Ну куда ж им без усов и хохолка... но бороды-то зачем? Экономят на бритвах и мыле?
    Svarozhich
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