Украинским военнослужащим разрешили носить бороды и усы

Всем категориям военнослужащих во время боевых и учебно-боевых задач разрешается ношение бороды и усов при условии, что они отвечают требованиям гигиены и не мешают использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения

Министр обороны обороны Украины Степан Полторак утвердил новые правила ношения военной формы одежды и знаков различия вооруженных сил. Приказ "Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев" опубликован на сайте Минобороны.— говорится в приказе оборонного ведомства Украины от 20 ноября.Ранее только офицеры и прапорщики ВСУ могли отращивать бороды и усы, если у них были для этого медицинские показания.В документе также говорится, как военнослужащим носить головные уборы, одежду и обувь. При этом, согласно приказу, ношение парадной (парадно-выходной) и повседневной формы одежды старого образца и знаков различия к ней разрешается до 1 января 2019 года.