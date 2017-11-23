17:52 23 ноября

В Афганистане подсчитали число боевиков ИГ* в стране

Общая численность боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане составляет примерно 3-4 тысячи человек, заявил журналистам советник президента страны по нацбезопасности Мохаммад Атмар.

Мы оцениваем их численность примерно в 3-4 тысячи человек. Это прежде всего наемники и преступники из Пакистана, есть также афганцы, но в основном ИГ* в Афганистане состоит из представителей "Исламского движения Узбекистана", которое заявило о своей верности ИГ*
— сказал Атмар.

В Афганистане подсчитали число боевиков ИГ* в стране



Общее число иностранных боевиков в Афганистане мы оцениваем примерно в 10 тысяч человек. Но как я сказал вчера господину (секретарю Совбеза РФ Николаю) Патрушеву, ИГ* — это не та угроза, которую мы не смогли бы победить общими усилиями. Сейчас террористы пользуются недостатком сотрудничества между ведущими игроками в регионе
— подчеркнул он.

Также Афганистан предложил создать многостороннюю комиссию для изучения сообщений о якобы имеющих место случаях поддержки боевиков из-за рубежа, передает РИА Новости

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 8

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  1. Sergey53 Сегодня, 14:50
    Так подматрасники с ними там быстро наладят связь.
    Sergey53
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:20
      И талибы, и игил творение янки, и естественно, что они у сша под полным контролем.
      Геркулесыч
      1. Идущий Сегодня, 15:37
        Цитата: Sergey53
        Так подматрасники с ними там быстро наладят связь.


        Что значит наладят , они их туда завозят.
        Идущий
      2. dsk Сегодня, 15:43
        "Но как я сказал вчера господину секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву, ИГ* — это не та угроза, которую мы не смогли бы победить общими усилиями."

        Никола́й Плато́нович вероятно поехал на рекогносцировку и стрелку с "резидентом".
        dsk
        1. мыслитель Сегодня, 16:43
          Патрушев был в Кабуле 1 ноября, а сейчас - ответный визит Мохаммада Атмара в Москву.
          мыслитель
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:51
    Да молитвами матрассов,там каждый третий исламский ремба...а с учетом того количества полей с маком и коноплей,так и каждый второй,тк отними у них этот заработок и они тоже уйдут в горы,взяв приприятанный РПГ-7 и Калаш...
    НЕКСУС
  3. solzh Сегодня, 14:55
    Так в чем дело? Почему иг ещё в Афганистане жива и существует? Силенок нет? Кашу с утра кушайте, каша сила.
    solzh
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:19
    Это только вам так кажется, ибо если начнете ерепениться, попытаетесь самостоятельно, без разрешения сша что нибудь сделать, как игиловцев окажется в Афгане уже тысяч 40, не меньше, и это только боевиков, без семей. ...
    Геркулесыч
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