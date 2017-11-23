В Афганистане подсчитали число боевиков ИГ* в стране
Общая численность боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане составляет примерно 3-4 тысячи человек, заявил журналистам советник президента страны по нацбезопасности Мохаммад Атмар.
Также Афганистан предложил создать многостороннюю комиссию для изучения сообщений о якобы имеющих место случаях поддержки боевиков из-за рубежа, передает РИА Новости
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России
Мы оцениваем их численность примерно в 3-4 тысячи человек. Это прежде всего наемники и преступники из Пакистана, есть также афганцы, но в основном ИГ* в Афганистане состоит из представителей "Исламского движения Узбекистана", которое заявило о своей верности ИГ*— сказал Атмар.
Общее число иностранных боевиков в Афганистане мы оцениваем примерно в 10 тысяч человек. Но как я сказал вчера господину (секретарю Совбеза РФ Николаю) Патрушеву, ИГ* — это не та угроза, которую мы не смогли бы победить общими усилиями. Сейчас террористы пользуются недостатком сотрудничества между ведущими игроками в регионе— подчеркнул он.
Также Афганистан предложил создать многостороннюю комиссию для изучения сообщений о якобы имеющих место случаях поддержки боевиков из-за рубежа, передает РИА Новости
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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