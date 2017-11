Как Трамп "слил" русским детали операции "Моссада" в Сирии

В феврале 2017 года два израильских вертолета CH-53 через Иорданию доставили на территорию Сирии группу спецназа ГШ ЦАХАЛ "Сайерет Маткаль" и нескольких сотрудников технологического отдела службы внешней разведки "Моссад". Их целью стала лаборатория ИГИЛ (*запрещено в РФ), в которой разрабатывались взрывные устройства, имитирующие батареи для ноутбуков. Эти бомбы могли проноситься на борт самолётов без проверки сотрудниками служб безопасности в аэропортах. Благодаря той операции в итоге удалось усилить меры безопасности в аэропортах ряда стран мира.

Американское издание Vanity Fair , которое относится к числу авторитетных информационных ресурсов в США, выходит с публикацией, посвящённой якобы «сливу» президентом США Дональдом Трампом определённой информации главе МИД РФ Сергею Лаврову. В материале заявлено, что Трамп передал главе российской дипломатии данные об операциях израильских спецслужб на территории Сирии. На самом деле эта информация «гуляет» по американским СМИ уже несколько месяцев – с начала публикаций в The Washington Post и The New York Times, но Vanity Fair пишет, что изданию известны детали «слива».В материале американского издания говорится о том, что Трамп разгласил детали секретной операции израильских спецслужб («Моссада») на территории САР. Разглашение якобы имело место в мае 2017 года, когда в Овальном кабинете Трамп принимал Сергея Лаврова и тогдашнего посла РФ в США Сергея Кисляка. Отмечается, что сообщение Трампа о действиях израильских спецслужб в Сирии «поставило под угрозу агента «Моссада», действующего в САР.Из материала, который ссылается на израильские источники:В Израиле считают, что после "слива" данных о секретной операции "Моссад" в Сирии Трампом Россия могла передать сведения Ирану. И это бы "привело к ужасающим последствиям".В самом Израиле теперь заявляют, что спецслужбам нужно пересмотреть отношение к информированию американских коллег о проводимых операциях - «в целях безопасности».