17:49 23 ноября

Как Трамп "слил" русским детали операции "Моссада" в Сирии

Американское издание Vanity Fair, которое относится к числу авторитетных информационных ресурсов в США, выходит с публикацией, посвящённой якобы «сливу» президентом США Дональдом Трампом определённой информации главе МИД РФ Сергею Лаврову. В материале заявлено, что Трамп передал главе российской дипломатии данные об операциях израильских спецслужб на территории Сирии. На самом деле эта информация «гуляет» по американским СМИ уже несколько месяцев – с начала публикаций в The Washington Post и The New York Times, но Vanity Fair пишет, что изданию известны детали «слива».

В материале американского издания говорится о том, что Трамп разгласил детали секретной операции израильских спецслужб («Моссада») на территории САР. Разглашение якобы имело место в мае 2017 года, когда в Овальном кабинете Трамп принимал Сергея Лаврова и тогдашнего посла РФ в США Сергея Кисляка. Отмечается, что сообщение Трампа о действиях израильских спецслужб в Сирии «поставило под угрозу агента «Моссада», действующего в САР.

Как Трамп "слил" русским детали операции "Моссада" в Сирии



Из материала, который ссылается на израильские источники:
В феврале 2017 года два израильских вертолета CH-53 через Иорданию доставили на территорию Сирии группу спецназа ГШ ЦАХАЛ "Сайерет Маткаль" и нескольких сотрудников технологического отдела службы внешней разведки "Моссад". Их целью стала лаборатория ИГИЛ (*запрещено в РФ), в которой разрабатывались взрывные устройства, имитирующие батареи для ноутбуков. Эти бомбы могли проноситься на борт самолётов без проверки сотрудниками служб безопасности в аэропортах. Благодаря той операции в итоге удалось усилить меры безопасности в аэропортах ряда стран мира.


В Израиле считают, что после "слива" данных о секретной операции "Моссад" в Сирии Трампом Россия могла передать сведения Ирану. И это бы "привело к ужасающим последствиям".

В самом Израиле теперь заявляют, что спецслужбам нужно пересмотреть отношение к информированию американских коллег о проводимых операциях - «в целях безопасности».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 50

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  1. профессор Сегодня, 14:59
    В самом Израиле теперь заявляют, что спецслужбам нужно пересмотреть отношение к информированию американских коллег о проводимых операциях - «в целях безопасности».

    Это правильно. Нужно доверять только себе.
    профессор
    1. destination Сегодня, 15:04
      Я всю жизнь так и живу.Родне Верю с парой Друзей-БОЛЬШЕ НИКОМУ....Так и Странам надо. hi
      destination
      1. роман66 Сегодня, 15:16
        а жене-то как же?
        роман66
        1. sir_obs Сегодня, 15:25
          Жену просто нельзя назвать другом, ибо друзей не это самое, ну не как в гейропе.
          sir_obs
          1. просто экспл Сегодня, 16:51
            родных тоже нельзя это самое , ибо инцест .
            речь шла о доверии .
            жене доверяете ?
            просто экспл
    2. Геркулесыч Сегодня, 15:06
      Даешь Трампа в презеденты Израиля wassat! Олег, hi вы же сами говорите, что хотите вступить в сша на провах штата, вот и привыкайте к своему будущему "нашалныку "! wassat Он все ваши секреты быстро продаст -вам же! !! lol
      Геркулесыч
      1. профессор Сегодня, 15:10
        1. Мы годимся своей независимостью и в штаты не хотим. Тем более уже скоро у нас с ними будет безвиз.
        2. Всего 4 смайлика? Слабовато как-то сегодня. Всё в порядке с самочувствием? wink
        профессор
        1. с-т Petrov Сегодня, 15:15
          Мы годимся своей независимостью и в штаты не хотим.


          laughing
          с-т Petrov
        2. 100502 Сегодня, 15:17
          Наглая ложь, если бы не США вашенго террористического государства не было
          100502
          1. Krasnodar Сегодня, 17:30
            Цитата: 100502
            Наглая ложь, если бы не США вашенго террористического государства не было

            США начало помогать Израилю только после Шестидневной Войны 1967 года. Т.е. после основных территориальных приобретений Израиля.
            Krasnodar
        3. Геркулесыч Сегодня, 15:25
          Профессор, он же Олег hi -если нужно, я вам и дюжину смайков поставлю! hi А по самочувствию -это мои проблемы sad !!!!!
          Геркулесыч
        4. sir_obs Сегодня, 15:30
          Ваша "независимость" улетучится в момент, как только штатам эта независимость перестанет приносить пользу
          sir_obs
    3. Маз Сегодня, 15:20
      Ни дня без вурдалаков! Слава Израилю! Земля обетованная - понад усэ ! Слава сайерет маткаль! - Смерть ворогам! И как потом хатиму тову выпрашивать у элуима и шэмом его помощь вымаливать для стены плача. Не пойму , кто кому мешает жить. То налёт, то обстрел, то бомбежка ... территории Сирии. Странно , может перепутали? Или боженьке подсказать и подарить лжи-пи-эс?
      Маз
      1. jjj Сегодня, 15:45
        А тем временем, в Штатах на еврейской конференции раввина из Севастополя официально признали как прибывшего из России
        jjj
  2. самый главный Сегодня, 14:59
    Ужас!!! Надо срочно проводить эвакуацию всех израильских агентов!
    самый главный
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:08
      Если бы израильтяне Трампу заплатили lol , то все было бы по в ажуре! lol
      Геркулесыч
      1. sogdy Сегодня, 15:59
        Таки я не понял, израильтяне хотели себе технологию оставить, самим такие бабахи делать? А Трамп обломал?
        sogdy
  3. Sergey53 Сегодня, 15:00
    Как-то всё закручено чересчур.Всё за уши притянуто.
    Sergey53
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:08
      Так это Трамп и тянул -правда, не за уши. .. wassat
      Геркулесыч
  4. pvv113 Сегодня, 15:03
    Трамп передал главе российской дипломатии данные об операциях израильских спецслужб

    Я и раньше подозревал, что Трампнаш wink
    pvv113
  5. anjey Сегодня, 15:05
    Их целью стала лаборатория ИГИЛ (*запрещено в РФ), в которой разрабатывались взрывные устройства, имитирующие батареи для ноутбуков. Эти бомбы могли проноситься на борт самолётов без проверки сотрудниками служб безопасности в аэропортах. Благодаря той операции в итоге удалось усилить меры безопасности в аэропортах ряда стран мира.
    В Израиле считают, что после "слива" данных о секретной операции "Моссад" в Сирии Трампом Россия могла передать сведения Ирану. И это бы "привело к ужасающим последствиям".
    какая нелогичная чушь,тем более об ужасающих последствиях а так то борьба с терроризмом общемировая задача и какие то дележи и сокрытия информации заставляют задуматься..а не заметал ли израиль свои дурно пахнущие следы,тогда и возмущение понятно их становится...
    anjey
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:12
      и сокрытия информации заставляют задуматься..


      да уже давно все кто мог задумался, все кто мог обелять - обеляют, а кому надо - тот знает
      с-т Petrov
  6. q75agent Сегодня, 15:11
    Цитата: самый главный
    Ужас!!! Надо срочно проводить эвакуацию всех израильских агентов!

    нет пусть их всех изловят сирийцы laughing и поместят в подвалы bully Shu’bat al-Mukhabarat al-'Askariyya
    q75agent
  7. Livonetc Сегодня, 15:15
    Дональду демонстрируют детали секретной операции?
    Livonetc
  8. роман66 Сегодня, 15:19
    нехрен лазить по чужой земле. и отмазка какая-то левая - шкодят там, ясен пень.
    роман66
  9. voyaka uh Сегодня, 15:23
    В начале, после триумфальной победы, Трамп был действительно слегка наивен.
    Он подумал, что спасение гражданских лайнеров (после подрыва российского лайнера в Египте)
    окажается важнее связей России с Ираном.
    Но лаборатория в Ракке тут же переместилась в другое место место после беседы политиков.
    Моссад по-наивности когда-то в 70-80-е предупреждал европейские
    спецслужбы о возможных арабских терактах в Европе. Выяснилось, что после
    каждой передачи инфы, арабские ячейки меняли квартиры, пароли, переезжали в другую страну.
    Стало ясно, что у них информаторы в секретных службах. И контакты прекратились. sad
    voyaka uh
    1. роман66 Сегодня, 15:35
      наивный бизнесмен? звучит как-то наивно. купи-продай. скорее....
      роман66
    2. anjey Сегодня, 15:42
      в начале, после триумфальной победы, Трамп был действительно слегка наивен.
      вы это говорите серьезно? Об американском успешным миллионере а ныне президенте сша,ну вы и сказочник, у вас брата по фамилии Гримм нет ли....
      anjey
    3. sogdy Сегодня, 16:06
      Цитата: voyaka uh
      ыяснилось, что после
      каждой передачи инфы, арабские ячейки меняли квартиры, пароли, переезжали в другую страну.

      Ну чо уши-то тереть, ВСЕ теракты заказные, а "ячейки" - блин, ну и мифология у вас... такая конспирация у нас закончилась после декабристов.
      sogdy
      1. voyaka uh Сегодня, 16:11
        "ВСЕ теракты заказные"///

        Про Россию не знаю, ничего не могу сказать. Вам видней.
        А в Западной Европе, если Моссад работал сам, то иногда
        удавалось пострелять террористов. Но иногда и срывалось -
        в зарубежье трудно работать.
        voyaka uh
    4. stalkerwalker Сегодня, 16:08
      Цитата: voyaka uh
      Но лаборатория в Ракке тут же переместилась в другое место место после беседы политиков.

      Да не уж-то Трамп только Россию предупреждал? НАТО - первейшие союзники. Там и надо искать причину, т.к.
      Цитата: voyaka uh
      Моссад по-наивности когда-то в 70-80-е предупреждал европейские
      спецслужбы о возможных арабских терактах в Европе. Выяснилось, что после
      каждой передачи инфы, арабские ячейки меняли квартиры, пароли, переезжали в другую страну.
      stalkerwalker
    5. askort154 Сегодня, 16:30
      voyaka uh.....Он подумал, что спасение гражданских лайнеров (после подрыва российского лайнера в Египте) окажается важнее связей России с Ираном.[i][/i]

      Слаба ваша логика. Трамп сделал свой первый визит в СА, не смотря на то что, самый страшный теракт в США ( башни близнецы) был организован с участием СА. И попутно вопрос. Где была распиаренная на весь мир, израильская разведка ? Почему она не предупредила США о подготовке этого теракта ? А ведь самое сильное финансовое лобби в США , и даже в Конгрессе, это еврейское . Напрашиваются логические выводы:
      - о готовившемся теракте знал Израиль, но ,почему-то не предупредил США.
      - бытует ещё один вариант, что "башни близнецы снесли сами американцы., но и этот вариант, должна знать вездесущая "израильская разведка".
      - либо израильская разведка hype yes
      askort154
  10. Sergey53 Сегодня, 15:41
    Я вообще не понял сути. Может кто прояснит?
    Sergey53
    1. anjey Сегодня, 15:54
      это к voyaka uh,там у него все наивные очередную сказку замутили...
      anjey
    2. sogdy Сегодня, 16:11
      Израильтяне хотели иметь задешего тайный бабах, и так химичили помаленьку, а тут их перспективный бабах сдали (что вряд ли, урезанные аккумуляторы со взрывчаткой известны давно, а в ноутах аккум наборный, сам просится).
      sogdy
  11. Холуай Сегодня, 15:50
    Моссад серьёзная служба, там профессионалов больше чем в ЦРУ...
    Холуай
    1. sogdy Сегодня, 16:13
      Цитата: Холуай
      Моссад серьёзная служба, там профессионалов больше чем в ЦРУ...

      Профессионалов в чем? Таки уж рассказывай до конца.
      sogdy
  12. alta Сегодня, 15:53
    Цитата: 100502
    Наглая ложь, если бы не США вашенго террористического государства не было

    Во времена Интернета врать нельзя ... читайте историю, тогда не будете писать этот бред ....
    Только после победы Израиля в шестидневной войне против 6 арабских государст и ракетному удару Израиля по разведовательному кораблю США, который, как считал Израиль, помогал Египту против Израиля, США обратили внимание на военную мощь Израиля ...

    До этой войны 1967г. Израиль, в основном, покупал оружие у Франции , но не у США ...
    Сегодня Израилю нужна поддержка от США только на дипломатическом уровне в СБ ООН ...
    Во всех войнах Израиля ( их было 6-7) ни один американский солдат не воевал на стороне Израиля ...
    alta
    1. askort154 Сегодня, 17:01
      alta......Сегодня Израилю нужна поддержка от США только на дипломатическом уровне в СБ ООН ...

      По натуре не являюсь антисемитом. Но не могу спокойно смотреть на вашу пропаганду на этом сайте. Лучше, обратимся к цифрам:
      Объём помощи США Израилю с 1973 г. достиг астрономической суммы 1,6 триллиона долларов. Только на программу " железный купол" выделено :
      - 2011 г. - 205 млн.длр.,
      - 2012 г. -265 млн. длр.
      - 2013 г. - 200 млн. длр.
      В 2016 г. принято решение, в течении следующих 10 лет, предоставить пакет военной помощи в размере 38 млрд. долларов.
      (Томас Стауфер - вашингтонский аналитик ). hi
      askort154
      1. Viktorfi Сегодня, 17:11
        Цитата: askort154
        По натуре не являюсь антисемитом. Но не могу спокойно смотреть на вашу пропаганду на этом сайте.


        Это не пропаганда, а вполне правильные слова.

        Сколько процентов от ВВП Израиля составляет помощь США?

        Учитывая, что большую часть помощи Израиль обязан тратить в США, то сколько Израиль теряет не развивая у себя производства?

        Сколько теряет Израиль, учитывая, что на часть продукции, на которую США даёт деньги, у США есть Вето на её продажу определённым государствам?

        Экономика Израиля теряет больше, чем дают США и это так и есть.

        Почему Израиль берет помощь? Это прежде всего доступ к технологиям и нежелание портить отношения, доступ к тому, что Израилю невыгодно экономически производить.
        Например, те же самолёты.
        Чтобы отбить потраченные деньги на создание и производство самолётов надо их продавать на экспорт и много. Что мы и видим с F35.
        Viktorfi
  13. Altona Сегодня, 16:20
    Цитата: voyaka uh
    В начале, после триумфальной победы, Трамп был действительно слегка наивен.

    ------------------------
    Вообще, Верховный Главнокомандующий вправе владеть любой секретной информацией и разглашать её кому угодно в целях безопасности собственной страны. Зачем Трампу надо было передавать информацию именно Лаврову, а не военному атташе, например, и по другим каналам? Сюр какой-то, в общем.
    Altona
    1. voyaka uh Сегодня, 16:28
      Именно от неопытности в политике. Он думал, что министр
      обрадуется такой открытости в области безопасности:
      надежность полетов гражданских лайнеров важна одинакова для всех.
      Лавров болтнул дальше. Ушло на Ближний восток. ИГИЛ тоже сечет (вернее, сек)
      такие утечки. Скрылись. Впрочем, им это не помогло - в Ракке все
      разнесли бомбами, все их лаборатории, в которых работали "идейные за ислам белые люди"
      накрылись (в буквальном смысле).
      voyaka uh
  14. Altona Сегодня, 16:20
    Цитата: профессор
    Это правильно. Нужно доверять только себе.

    ---------------------------
    А лучше и себе не доверять. Мало ли?))
    Altona
  15. Altona Сегодня, 16:22
    Цитата: alta
    Во всех войнах Израиля ( их было 6-7) ни один американский солдат не воевал на стороне Израиля ...

    -------------------------------------
    Мдаа, сильно. Внушаить. Кудой только американскую поддержку с воздуха девать в виде самолетов разведки и наблюдения типа Хокай?
    Altona
  16. Altona Сегодня, 16:23
    Цитата: самый главный
    Ужас!!! Надо срочно проводить эвакуацию всех израильских агентов!

    ------------------------------
    Кац предлагает сдаться? laughing hi
    Altona
  17. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:25
    Медаль "За заслуги перед Отечеством" заработал, наверное))
    Сибирский цирюльник
  18. Политбюро Сегодня, 16:53
    Такого обвинения , я даже во времена СССР не припомню! Рейтинг России ростет не по дням а по часам , мы даже еще Армию и Флот не перевооружили ..А такой страх внушаем западу ..))) Пойду на себя в зеркало полюбуюсь (какой я страшный и коварный русский..)) laughing
    Политбюро
  19. кедр Сегодня, 17:17
    Цитата: voyaka uh
    Именно от неопытности в политике. Он думал, что министр
    обрадуется такой открытости в области безопасности:
    надежность полетов гражданских лайнеров важна одинакова для всех.
    Лавров болтнул дальше. Ушло на Ближний восток. ИГИЛ тоже сечет (вернее, сек)
    такие утечки. Скрылись. Впрочем, им это не помогло - в Ракке все
    разнесли бомбами, все их лаборатории, в которых работали "идейные за ислам белые люди"
    накрылись (в буквальном смысле).


    Такая душещипательная история про то, как Лавров взболтнул, а белые люди накрылись...
    Вот ещё одна про израйльских "хирургов", которые проводят свои операции в Сирии...

    Израйльские "хирурги" ISIS помогают ISIS в Сирии.
    "Израильский 9-й канал опубликовал информацию телеканала "Аль-Хайят" о тайне возникновения "Исламского государства"
    Телеканал "Аль-Хайят" раскрыл тайну возникновения "Исламского государства" (ИГИЛ по-английски ISIS), а также пролил свет на его задачи и цели.
    Как рассказала в прямом эфире ведущая канала Иман Изз ад-Дин, группировку на американские и британские деньги создал Израиль для "грязной работы", а также ослабления арабских государств, "чтобы не осталось никакой силы, способной противостоять евреям".
    "Израильский "Моссад" отвечал за создание этого образования, которое должно было ослабить и разобщить другие страны и позволить Израилю комфортно расположиться в сердце региона", — сообщила зрителям Изз ад-Дин (тем самым подтвердив ранее опубликованную нами информацию об истинных хозяевах и организаторах ИГИЛа, полученную из других источников - прим.ред).
    По её словам, английская аббревиатуры ISIS расшифровывается как "Израильская секретная разведывательная служба" (Israel Secret Intelligence Service).
    Анонсируя сюжет, диктор сказала: "Вы увидите, что Абу Бакр аль-Багдади на самом деле еврей, и его зовут Шимон (Саймон) Эллиот, и его поддерживает сенатор Джон Маккейн".

    На войне, как на войне...
    кедр
    1. voyaka uh Сегодня, 17:38
      " ISIS расшифровывается как "Израильская секретная разведывательная служба" (Israel Secret Intelligence Service). "///

      А МИД России расшифровывается как, "Мощное Исламское Движание России". laughing
      Умеете Вы развеселить. good
      voyaka uh
  20. кедр Сегодня, 17:46
    Цитата: voyaka uh
    " ISIS расшифровывается как "Израильская секретная разведывательная служба" (Israel Secret Intelligence Service). "///

    А МИД России расшифровывается как, "Мощное Исламское Движание России". laughing
    Умеете Вы развеселить. good


    Не в обиду. Геи переводится, как весёлые, а вот, как переводится гои, гоим?
    кедр
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