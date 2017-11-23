На УВЗ изучают возможность создания роботизированной «Арматы»

Вопрос о роботизации "Арматы" в настоящее время прорабатывается. Пока можно говорить только о проведении теоретических и экспериментальных работ, направленных на обоснование технического облика, экономической возможности и целесообразности разработки роботизированной "Арматы",

Сегодня технологии продвинулись настолько, и разработки в области робототехники идут вперед с таким темпом, что следует всерьез задуматься о роботах как о новом виде оружия,