17:54 23 ноября

На УВЗ изучают возможность создания роботизированной «Арматы»

«Уралвагонзавод» проводит теоретические и экспериментальные изыскания на предмет создания боевой роботизированной машины на платформе «Армата», сообщил в интервью Интерфаксу заместитель гендиректора корпорации Вячеслав Халитов.



Вопрос о роботизации "Арматы" в настоящее время прорабатывается. Пока можно говорить только о проведении теоретических и экспериментальных работ, направленных на обоснование технического облика, экономической возможности и целесообразности разработки роботизированной "Арматы",
сказал Халитов.


По его словам, «научно-технический прогресс в мире во всех областях промышленности, развитие технологий военного и двойного назначения в последние десятилетия обеспечили интенсивное совершенствование создаваемой техники и повышение степени ее автоматизации».

Сегодня технологии продвинулись настолько, и разработки в области робототехники идут вперед с таким темпом, что следует всерьез задуматься о роботах как о новом виде оружия,
отметил Халитов.

Платформа «Армата» разработана корпорацией «Уралвагонзавод» в качестве базы для основного боевого танка, тяжелой боевой машины пехоты и бронированной ремонтно-эвакуационной машины. В настоящее время бронетехника на платформе «Армата» проходит испытания.

Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru / М. Жердев
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Комментарии 20

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:52
    Это все хорошо... но где Арматы в армии?
    Сколько дивизий, полков, бригад батальонов уже оснащены современными танками?
    Наука и техника и должны идти вперед. Никто не спорит.
    Но давайте же и современное вооружение поставлять массово в ВС РФ.
    А то у некоторых может создается впечатление, что Арматы несколько штук только для парада выпустили.
    Диванный Хенераль
    1. Anarchist Сегодня, 16:04
      А ни Рогозин этим заведует, случаем? Если он, тогда всё ясно- долго армат нам не видеть...
      Anarchist
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:11
        Рогозин старший судя по ушам и хвосту много чем заведует...
        Скорее всего и тут руку приложил, но утверждать не буду со сто процентной гарантией...
        Диванный Хенераль
        1. Идущий Сегодня, 16:48
          Цитата: Anarchist
          А ни Рогозин этим заведует, случаем? Если он, тогда всё ясно- долго армат нам не видеть...


          Слава Богу , что роботизацией не занимается Чубайс.
          Идущий
          1. Владимир16 Сегодня, 17:49
            Цитата: Anarchist
            А ни Рогозин этим заведует, случаем? Если он, тогда всё ясно- долго армат нам не видеть...

            Чем Вам Рогозин не угодил? Бабу увел?
            Или это как обычно Ваше нытьё, что все плохо и все вокруг виноваты в том, что всё не так как Вам хочется. Что Рогозин вон где, а Вы, блин, не там. laughing
            Владимир16
        2. bk316 Сегодня, 17:42
          Отметились? Не забудьте отчитаться в перед работодателями.
          По сути есть чего написать?
          bk316
    2. частное лицо Сегодня, 16:38
      "Армата"- это что то из области сказок, есть "терминатор", БМП на базе "Арматы" ну это всё только сказки про супер танк. Реальных же боевых испытаний не показывают хотя и полигон подходящий есть и мишени всякие это я про Сирию. А в реале даже Т-90 ещё в достаточном количестве нет .
      частное лицо
      1. лесовозник Сегодня, 16:56
        Если не испытаний не показывают то это ещё не значит что их не проводят
        лесовозник
        1. частное лицо Сегодня, 17:25
          Ну да на телеканале "Звезда".
          частное лицо
    3. Маз Сегодня, 17:19
      Может сразу дрон арматы сделать?
      Маз
  2. destination Сегодня, 15:58
    Блин,с танкистами нет танка,а они о роботизированном уже распространяются...Что за привычка бежать впереди паровоза,или выборы скоро,надо народу,ещё не вымревшему вконец под их властью,как можно больше лапши навешать,дабы выглядеть красиво..?
    destination
    1. alstr Сегодня, 17:10
      Дело в том, что если заложить определенные возможности на этапе проектирования или даже опытной серии, то потом это может сэкономить массу времени, сил и средств.
      Например, если, условно, сейчас предусмотреть разъем для подключения внешнего управления, то используя его можно сначала сделать дистанционно управляемый вариант, а потом уже и полностью роботизированный. И так можно будет в дальнейшем ЛЮБУЮ линейную машину превратить в робота.
      А если этого не сделать, то потом все сопряжения надо будет как то впихивать, а это очень сложно и затратно.
      alstr
      1. Мих1974 Сегодня, 17:20
        Собственно смотря видео об внутрянке "арматы" и действиях экипажа, все больше задавался вопросам - а на бельмеса там вообще экипаж? request Посудите сами: командир и наводчик зачастую действуют как "геймеры" - смотрят на мониторы и тыкают в кнопочки, только "мехвод" вроде педали давит, но и это давным давно уже научились заменять приводами. Получается "проблема" роботизации только - в бабле и устойчивой защищенной связи. good bully .
        Опять же, судя по видео из Сирии - основное применение танков это выкатиться из-за укрытия-выстрелить-сразу укатиться назад, но эту задачу более чем можно решить без "супер-пупер навореченной" радиосвязи, можно обойтись банальным кабелем tongue good . Ну или если кто совсем привереда - оптическим каналом прямой видимости или даже чем то вроде "вай-фая" малого радиуса (что бы вражины не учуяли и РЭБ не применили).
        Мих1974
  3. Sergey53 Сегодня, 16:01
    Абстрактное рассуждение говорит о том, что на заводе действительно "только изучается возможность создания роботизированной техники". Но не более.
    Sergey53
  4. groks Сегодня, 16:14
    Заводу бы лучше разобраться с грозящим банкротством, а не прожекты толкать.
    groks
  5. Mavrikiy Сегодня, 16:15
    Потемкинская деревня.
    БЛА где, во всех вариантах? Над Керчью, Сирией ударные, над Северным полюсом, Сирией разведчики, над США неопознанные вроде пролетели, 2 раза, но не факт что наши. "Так делом люди, занимайтесь делом" (Розенбаум). А бабло то, за НАНО пилить веселее.... Но вот уже и Чубайс свидетель....
    Mavrikiy
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:24
    А они вопрос запуска танка в серию не изучают? Или же соответствует истене появившаяся информация о том что танк в полевых условиях фактически неремонтопригоден? Создали гротеска, и не знают как от него поумнее избавиться? Т95 нужно было запустить в серию. А платформа "Армата "мертворожденная, и вроде как армия к ней охладела! !!
    Геркулесыч
  7. Волька Сегодня, 16:37
    а идея действительно стоит того внимания, связка ударный робот + беспилотник-разведчик, он же корректировщик огня имеет место быть, но вот насчет ударного работа, как и беспилотника-разведчика спектр достаточно широк и Арматой никак не ограничивается, и да и сам проект весьма недешевый получается...
    Волька
  8. prodi Сегодня, 17:25
    роботозированная армата - это, пока, вне здравого смысла. Пусть над семидесятидвойками думают
    prodi
  9. Астма Сегодня, 17:46
    конечно, это все хорошо, что работы в этом направлении ведутся. даже если и "в стол", но факт их проведения никто не отменял и если будет необходимость их всегда можно применить. а по поводу производства данных изделий должно определиться наше М.О. с этой платформой в частности. а так, идея прекрасная. работайте наши "сумрачные гении"!
    Астма
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