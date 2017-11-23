На УВЗ изучают возможность создания роботизированной «Арматы»
«Уралвагонзавод» проводит теоретические и экспериментальные изыскания на предмет создания боевой роботизированной машины на платформе «Армата», сообщил в интервью Интерфаксу заместитель гендиректора корпорации Вячеслав Халитов.
По его словам, «научно-технический прогресс в мире во всех областях промышленности, развитие технологий военного и двойного назначения в последние десятилетия обеспечили интенсивное совершенствование создаваемой техники и повышение степени ее автоматизации».
Платформа «Армата» разработана корпорацией «Уралвагонзавод» в качестве базы для основного боевого танка, тяжелой боевой машины пехоты и бронированной ремонтно-эвакуационной машины. В настоящее время бронетехника на платформе «Армата» проходит испытания.
Вопрос о роботизации "Арматы" в настоящее время прорабатывается. Пока можно говорить только о проведении теоретических и экспериментальных работ, направленных на обоснование технического облика, экономической возможности и целесообразности разработки роботизированной "Арматы",сказал Халитов.
По его словам, «научно-технический прогресс в мире во всех областях промышленности, развитие технологий военного и двойного назначения в последние десятилетия обеспечили интенсивное совершенствование создаваемой техники и повышение степени ее автоматизации».
Сегодня технологии продвинулись настолько, и разработки в области робототехники идут вперед с таким темпом, что следует всерьез задуматься о роботах как о новом виде оружия,отметил Халитов.
Платформа «Армата» разработана корпорацией «Уралвагонзавод» в качестве базы для основного боевого танка, тяжелой боевой машины пехоты и бронированной ремонтно-эвакуационной машины. В настоящее время бронетехника на платформе «Армата» проходит испытания.
Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru / М. Жердев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти