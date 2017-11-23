17:53 23 ноября

Военные инженеры ЮВО очистили от взрывоопасных предметов горный полигон

Военные инженеры 58-й общевойсковой армии Южного округа завершили сплошную очистку от неразорвавшихся боеприпасов горного полигона Дзарцеми на российской военной базе в Южной Осетии, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военные инженеры ЮВО очистили от взрывоопасных предметов горный полигон


«Работы осуществлялись под руководством начальника инженерной службы военной базы и проводились исключительно силами обученных инженерно-саперных подразделений с использованием специальной экипировки и снаряжения», говорится в релизе.


Сообщается, что «в течение месяца на полигоне и войсковых стрельбищах военной базы было очищено более 3 тыс. га».

По данным пресс-службы, «для проведения инженерной разведки и сплошной очистки полигонов было привлечено более 100 специалистов инженерно-сапёрных подразделений и задействовано около 10 единиц специальной и военной техники».

Обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожались на месте методом подрыва накладным зарядом. В общей сложности было уничтожено более 4-х тысяч ВОП.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 16:28
    По всей нашей стране такого смертоносного "зла " многие сотни тысяч тонн, на долгие десятилетия работы саперам!
    Геркулесыч
  2. Монархист Сегодня, 17:50
    [quote=Геркулесыч]По всей нашей стране такого смертоносного "зла " многие сотни тысяч тонн, на долгие десятилетия работы саперам![/q
    Что правда то правда,но ВОП почти повсеместно , исключая нейтралов. Хотя подобные "гостиницы"во время ВМВ поподали к ним. Во время боевых действий сдавались всякие рецензенты,а бывало и сознательно. Где-то была инфа,что немцы умышленно стреляли по шведской территории, чтобы шведы сообщали официально:. Тогда-то и тогда-то попали снаряды в точку X или в точкуG, смотри уже делали выводы с точностью наводки
    Монархист
Картина дня