Военные инженеры ЮВО очистили от взрывоопасных предметов горный полигон
Военные инженеры 58-й общевойсковой армии Южного округа завершили сплошную очистку от неразорвавшихся боеприпасов горного полигона Дзарцеми на российской военной базе в Южной Осетии, сообщает пресс-служба ЮВО.
«Работы осуществлялись под руководством начальника инженерной службы военной базы и проводились исключительно силами обученных инженерно-саперных подразделений с использованием специальной экипировки и снаряжения», говорится в релизе.
Сообщается, что «в течение месяца на полигоне и войсковых стрельбищах военной базы было очищено более 3 тыс. га».
По данным пресс-службы, «для проведения инженерной разведки и сплошной очистки полигонов было привлечено более 100 специалистов инженерно-сапёрных подразделений и задействовано около 10 единиц специальной и военной техники».
Обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожались на месте методом подрыва накладным зарядом. В общей сложности было уничтожено более 4-х тысяч ВОП.
«Работы осуществлялись под руководством начальника инженерной службы военной базы и проводились исключительно силами обученных инженерно-саперных подразделений с использованием специальной экипировки и снаряжения», говорится в релизе.
Сообщается, что «в течение месяца на полигоне и войсковых стрельбищах военной базы было очищено более 3 тыс. га».
По данным пресс-службы, «для проведения инженерной разведки и сплошной очистки полигонов было привлечено более 100 специалистов инженерно-сапёрных подразделений и задействовано около 10 единиц специальной и военной техники».
Обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожались на месте методом подрыва накладным зарядом. В общей сложности было уничтожено более 4-х тысяч ВОП.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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