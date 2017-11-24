11:24 24 ноября

Корабли ВМС Ирана отправятся в Мексиканский залив

Вступивший на пост командующего военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзаде сделал сенсационное заявление. Информационное агентство Tasnim сообщает о том, что новый командующий ВМС страны сообщает о скорой отправке иранских военных кораблей в Мексиканский залив.

Из заявления Хосейна Ханзаде:
Наши корабли посетят несколько латиноамериканских государств и продемонстрируют иранский флаг в Мексиканском заливе.


Это заявление вызвало бурную реакцию в западных средствах массовой информации. Американские СМИ заявили, что главная цель Ирана – направить корабли своих ВМС «к берегам США». При этом сразу же отмечено, что «такие действия Ирана являются угрозой для американской безопасности». То есть если американские военные корабли нацеливают свои ракеты на Тегеран из Персидского залива – это «нормально и демократично», а если иранские военные корабли отправляют с дружественным визитом в страны Латинской Америки, то это «угроза для США»?


Корабли ВМС Ирана отправятся в Мексиканский залив


Напомним, что ранее Вашингтон опубликовал список стран – «главных спонсоров международного терроризма». Среди этих стран традиционно для США в последнее время оказалась и Исламская Республика Иран.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 36

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  1. 210окв Сегодня, 06:48
    Немного рассмешил с утра..Этот контр-адмирал.Что,иранский флот так велик,что может позволить себе такие мелочи?Реакция полосатых вполне предсказуема.Там и парусная лодка под некошерным флагом-угроза.
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:00
      То есть тявканье сша, это всегда серьезно, а здравые речи их любой другой страны -повод посмеяться? what Персы молодцы, что сделали такое заявление, и вдвое больше молодцами будут, если сдержат свое обещание! !! good
      Геркулесыч
      1. Владимир16 Сегодня, 07:34
        Цитата: 210окв
        Что,иранский флот так велик,что может позволить себе такие мелочи?

        Величие человека не в размерах, а в силе духа.
        Я предполагал, что Вам это известно. wink
        Ваша комментарий жалок и вызывает лишь сожаление.
        Владимир16
        1. Тралл Сегодня, 07:38
          Ждем криков "Земля!"с флагмана эскадры КНДР у берегов США smile
          Тралл
          1. iliitchitch Сегодня, 07:48
            Цитата: Тралл
            Ждем криков "Земля!"с флагмана эскадры КНДР у берегов США

            laughing И бусики , бусики аборигенам . Мегатонн на 40 .
            iliitchitch
        2. 210окв Сегодня, 07:46
          Хорошо.Пусть по Вашему,комментарий жалок.Да сила духа великая вещь.Только это должно быть подкреплено.Пример-японцы во время Второй мировой.Нахрапом заштатников не возьмёшь..
          Цитата: Владимир16
          Цитата: 210окв
          Что,иранский флот так велик,что может позволить себе такие мелочи?

          Величие человека не в размерах, а в силе духа.
          Я предполагал, что Вам это известно. wink
          Ваша комментарий жалок и вызывает лишь сожаление.
          210окв
        3. Вежливый Лось Сегодня, 08:21
          Цитата: Владимир16
          Цитата: 210окв
          Что,иранский флот так велик,что может позволить себе такие мелочи?

          Величие человека не в размерах, а в силе духа.
          Я предполагал, что Вам это известно. wink
          Ваша комментарий жалок и вызывает лишь сожаление.

          А я в чем-то разделяю точку зрения 210окв. Когда хохлы выдвигают десяток своих супер танков "Оплот" для сокрушительного разгрома России, это вызывает просто вселенский ржач. И это абсолютно обосновано. А тут Иран собрался трясти гульфиком в Мексиканском заливе.
          Цитата: 210окв
          Да сила духа великая вещь.Только это должно быть подкреплено.

          Даже если туда выдвинется весь иранский флот, то это ни какой угрозы для п-сов не представит. Чего они (Иран) вообще этим добьются? Дадут лишний козырь в руки оголтелых авторов "Иранской угрозы", которые будут теперь с удвоенной силой давить на своих антииранских союзников на БВ и максимально усилят антииранские санкции.
          Персам бы еще спокойно пожить годика 2. С нами и китайцами покрепче подружиться. ОПК подтянуть. Вот тогда можно и ... по столу стучать. А пока рановато. И неразумно.
          Вежливый Лось
    2. rotmistr60 Сегодня, 07:02
      Что,иранский флот так велик,что может позволить себе такие мелочи?

      Какой никакой, а флот в Иране имеется. Так почему при нынешнем накате американцев на Иран не продемонстрировать свой вымпел в их регионе? Поэтому не стоит смеяться над тем, что иранцы решили потролить Сша.
      rotmistr60
    3. Прокоп Сегодня, 07:06
      Хоть это и довольн-таки толстый троллинг, но вполне симпатичный. Обожаю когда происходят события раздражающие фашингтонского хехемона. Пусть теперь всякие недомаринованные вьетнамцами маккейны начинают выдёргивать волосы на оппе себе и окружающим. Забавно будет,когда в Мексиканский залив начнут отправлять военные корабли все, включая Кампучию , Зимбабве, ну и конечно-же кимченыновский КНДР !!!
      Прокоп
      1. Прокоп Сегодня, 07:17
        Было-бы уматово, чтоб иранский флот начал доставку и сплав арабских и всяких остальных беженцев к берегам пиндо-стана, то-то ржака бы началась !!!
        Прокоп
      2. Астма Сегодня, 09:55
        будет забавно, если окажется не троллингом. вот только какие страны они собрались посещать в мексиканском заливе? там же только мексика, да Куба. исключая "исключительных". может в техас намылились? =)
        Астма
        1. Paranoid50 Сегодня, 10:57
          Цитата: Астма
          там же только мексика, да Куба

          Вот туда и пойдут. yes Кубинцам,как раз,матрасы недавно новых санкций ввалили. Чего бы им с Ираном не задружиться?
          Paranoid50
          1. Астма Сегодня, 11:17
            lol вот крику то будет. я бы хрустяшками закупился и наслаждался воем! lol
            Астма
  2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 06:56
    Если персы слегка потроллят матрасников, то это только на пользу.
    Анкыпельгыгыргын
  3. Uncle Lee Сегодня, 07:00
    если иранские военные корабли отправляют с дружественным визитом в страны Латинской Америки, то это «угроза для США»?
    Я бы на месте штатовцев уже бы жил в бомбоубежище !
    Uncle Lee
  4. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:00
    что новый командующий ВМС страны сообщает о скорой отправке иранских военных кораблей в Мексиканский залив.

    Если по пути со скотовозом не столкнутся до вернутся обратно все...
    MOSKVITYANIN
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:02
    Еще бы и Ыну провести в Мексиканском заливе учения своего флота! good Попутно погоняют по заливу на катерах пару -тройку американских авианосца lol , один из них захватят, lol еще один утопят, или заставят выброситься на берег на полной скорости. .... wassat
    Геркулесыч
  6. Александр 3 Сегодня, 07:03
    Бедные матрасники испугались,Не только Россия рядом летает и на них целится ещё и Иран .Какой ужас для матрасов.Опять сушить.
    Александр 3
  7. Livonetc Сегодня, 07:29
    Да не испугались они.
    Думают что будет выгодно.
    Могут легко организовать провокацию или провести диверсию против корабельной группы Ирана.
    Амерам ничего за это не будет.
    А если иранцы в ответ выпустят ракету по США, это хамечательный повод иатрасникам нанести массированный ракетный удар по Ирану.
    В общем не в интересах Ирана это.
    Заявили себя как егиональную державу, так и придерживайтесь этой версии.
    Иранцы не доросли пока до иного уровня.
    Livonetc
  8. APASUS Сегодня, 07:40
    Судя по тому что США оставили Иран в списках спонсоров терроризма ,это все же закончиться войной.
    APASUS
  9. роман66 Сегодня, 07:43
    стесняюсь спросить - а какие такие суда есть у Ирана, чтоб доплыть-то
    роман66
    1. MadCat Сегодня, 09:01
      Цитата: роман66
      стесняюсь спросить - а какие такие суда есть у Ирана, чтоб доплыть-то

      это не важно. Главное заявить, грозно сдвинув монобровь wassat
      MadCat
      1. san4es Сегодня, 10:35
        Цитата: MadCat
        ... Главное заявить, грозно сдвинув монобровь wassat

        ...после утреннего намаза soldier
        san4es
    2. Арон Заави Сегодня, 09:02
      Цитата: роман66
      стесняюсь спросить - а какие такие суда есть у Ирана, чтоб доплыть-то

      Что то есть.
      https://topwar.ru/26940-dva-iranskih-voenno-morsk
      ih-flota.html
      Арон Заави
      1. роман66 Сегодня, 09:28
        есть, но, видимо, не доплывут.....
        роман66
      2. woron333444 Сегодня, 11:01
        Арон Заави Ваша ссылка у меня не работает
        https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%
        D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%
        D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%80
        %D0%B0%D0%BD%D0%B0
        woron333444
  10. Монархист Сегодня, 09:08
    У аяолы планы,что называется “"наполеоновские",а американцы давно привыкли считать Латинскую Америку своим задним двором.
    Монархист
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:09
    Щелбан амерам))
    Не больно,но обидно..)
    Сибирский цирюльник
    1. роман66 Сегодня, 09:28
      скорее - саечку за испуг!
      роман66
  12. Вольнопёр Сегодня, 09:10
    Цитата: роман66
    стесняюсь спросить - а какие такие суда есть у Ирана, чтоб доплыть-то

    Ну, например, вот такую группу вполне могут себе позволить.
    Вольнопёр
    1. роман66 Сегодня, 09:29
      круто, очень круто laughing
      роман66
  13. Монархист Сегодня, 09:13
    [quote=MOSKVITYANIN][quote]что новый командующий ВМС страны сообщает о скорой отправке иранских военных кораблей в Мексиканский залив.[/quote]
    Если по пути со скотовозом не столкнутся до вернутся обратно.
    Скотовозы "промышляют" разведывательными судами
    Монархист
    1. роман66 Сегодня, 09:30
      эсминцам, тоже, бывает, перепадает
      роман66
  14. san4es Сегодня, 10:32
    Корабли ВМС Ирана отправятся в Мексиканский залив

    ...Сев.корейцев с собой-бы взяли soldier
    san4es
  15. stone Сегодня, 10:49
    А если два с половиной боеспособных корабля уплывут за океян, кто же останется защищать Иран от Саудитов с Израилем? lol
    stone
  16. anjey Сегодня, 10:53
    паре флагманов ВМФ России неплохо бы было присоеденится к иранцам,так же для демонстрации флага и для поддержки Кубы и Венесуэлы российским оружием и техникой..,да и спецотряд наших "газовиков" тоже не помешал, нас давно запад обвиняет в экспансии,пора ей занятся реально..
    anjey
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