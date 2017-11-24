Корабли ВМС Ирана отправятся в Мексиканский залив
Вступивший на пост командующего военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзаде сделал сенсационное заявление. Информационное агентство Tasnim сообщает о том, что новый командующий ВМС страны сообщает о скорой отправке иранских военных кораблей в Мексиканский залив.
Из заявления Хосейна Ханзаде:
Это заявление вызвало бурную реакцию в западных средствах массовой информации. Американские СМИ заявили, что главная цель Ирана – направить корабли своих ВМС «к берегам США». При этом сразу же отмечено, что «такие действия Ирана являются угрозой для американской безопасности». То есть если американские военные корабли нацеливают свои ракеты на Тегеран из Персидского залива – это «нормально и демократично», а если иранские военные корабли отправляют с дружественным визитом в страны Латинской Америки, то это «угроза для США»?
Напомним, что ранее Вашингтон опубликовал список стран – «главных спонсоров международного терроризма». Среди этих стран традиционно для США в последнее время оказалась и Исламская Республика Иран.
Из заявления Хосейна Ханзаде:
Наши корабли посетят несколько латиноамериканских государств и продемонстрируют иранский флаг в Мексиканском заливе.
Это заявление вызвало бурную реакцию в западных средствах массовой информации. Американские СМИ заявили, что главная цель Ирана – направить корабли своих ВМС «к берегам США». При этом сразу же отмечено, что «такие действия Ирана являются угрозой для американской безопасности». То есть если американские военные корабли нацеливают свои ракеты на Тегеран из Персидского залива – это «нормально и демократично», а если иранские военные корабли отправляют с дружественным визитом в страны Латинской Америки, то это «угроза для США»?
Напомним, что ранее Вашингтон опубликовал список стран – «главных спонсоров международного терроризма». Среди этих стран традиционно для США в последнее время оказалась и Исламская Республика Иран.
Использованы фотографии: Википедия
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