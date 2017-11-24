На саммите «Восточного партнерства» Мэй заявит о важности противостояния России
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите «Восточного партнерства» заявит о важности противостояния «угрозам» со стороны Москвы и о выделении 100 миллионов фунтов на борьбу с «дезинформацией», передает РИА Новости сообщение, поступившее в редакцию из канцелярии главы правительства.
Она также подчеркнет, что, не смотря на выход из ЕС, Великобритания останется верна интересам евробезопасности.
«Беря на себя лидерскую роль на саммите, премьер-министр коснется важных экономических и социальных успехов в регионе и присоединится к общему стремлению работать вместе для борьбы с коррупцией и усиления экономического роста», – говорится в релизе.
Напомним, «Восточное партнерство» является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с шестью восточными странами – Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС. Пятый саммит партнерства пройдет в Брюсселе 24 ноября.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите "Восточного партнерства" заявит о важности противостояния "угрозам" со стороны России и о выделении 100 миллионов фунтов на борьбу с "дезинформацией",говорится в сообщении.
От сельского хозяйства на Украине до сектора технологий в Белоруссии – в восточноевропейских странах имеется огромный потенциал, который мы должны питать и развивать. Но мы также должны быть бдительными по отношению к действиям враждебных стран, подобных России, которая угрожает этому потенциалу и пытается подорвать нашу коллективную силу,отмечается в тексте речи, с которой Мэй выступит на саммите.
Она также подчеркнет, что, не смотря на выход из ЕС, Великобритания останется верна интересам евробезопасности.
«Беря на себя лидерскую роль на саммите, премьер-министр коснется важных экономических и социальных успехов в регионе и присоединится к общему стремлению работать вместе для борьбы с коррупцией и усиления экономического роста», – говорится в релизе.
Закончит свою речь премьер-министр подтверждением, что Великобритания продолжит поддерживать регион. Мы в этом финансовом году выделяем 50 миллионов фунтов стерлингов на поддержку реформ и безопасности в регионе через такие проекты, как налоговая реформа в Молдавии и разминирование на Украине. Мы также потратим 100 миллионов фунтов стерлингов в течение пяти лет на борьбу с дезинформацией в восточноевропейских странах,подчеркивается в сообщении.
Напомним, «Восточное партнерство» является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с шестью восточными странами – Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС. Пятый саммит партнерства пройдет в Брюсселе 24 ноября.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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