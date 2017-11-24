На саммите «Восточного партнерства» Мэй заявит о важности противостояния России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите "Восточного партнерства" заявит о важности противостояния "угрозам" со стороны России и о выделении 100 миллионов фунтов на борьбу с "дезинформацией",

От сельского хозяйства на Украине до сектора технологий в Белоруссии – в восточноевропейских странах имеется огромный потенциал, который мы должны питать и развивать. Но мы также должны быть бдительными по отношению к действиям враждебных стран, подобных России, которая угрожает этому потенциалу и пытается подорвать нашу коллективную силу,

Закончит свою речь премьер-министр подтверждением, что Великобритания продолжит поддерживать регион. Мы в этом финансовом году выделяем 50 миллионов фунтов стерлингов на поддержку реформ и безопасности в регионе через такие проекты, как налоговая реформа в Молдавии и разминирование на Украине. Мы также потратим 100 миллионов фунтов стерлингов в течение пяти лет на борьбу с дезинформацией в восточноевропейских странах,