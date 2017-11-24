11:20 24 ноября

На саммите «Восточного партнерства» Мэй заявит о важности противостояния России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите «Восточного партнерства» заявит о важности противостояния «угрозам» со стороны Москвы и о выделении 100 миллионов фунтов на борьбу с «дезинформацией», передает РИА Новости сообщение, поступившее в редакцию из канцелярии главы правительства.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите "Восточного партнерства" заявит о важности противостояния "угрозам" со стороны России и о выделении 100 миллионов фунтов на борьбу с "дезинформацией",
говорится в сообщении.


От сельского хозяйства на Украине до сектора технологий в Белоруссии – в восточноевропейских странах имеется огромный потенциал, который мы должны питать и развивать. Но мы также должны быть бдительными по отношению к действиям враждебных стран, подобных России, которая угрожает этому потенциалу и пытается подорвать нашу коллективную силу,
отмечается в тексте речи, с которой Мэй выступит на саммите.

Она также подчеркнет, что, не смотря на выход из ЕС, Великобритания останется верна интересам евробезопасности.

«Беря на себя лидерскую роль на саммите, премьер-министр коснется важных экономических и социальных успехов в регионе и присоединится к общему стремлению работать вместе для борьбы с коррупцией и усиления экономического роста», – говорится в релизе.

Закончит свою речь премьер-министр подтверждением, что Великобритания продолжит поддерживать регион. Мы в этом финансовом году выделяем 50 миллионов фунтов стерлингов на поддержку реформ и безопасности в регионе через такие проекты, как налоговая реформа в Молдавии и разминирование на Украине. Мы также потратим 100 миллионов фунтов стерлингов в течение пяти лет на борьбу с дезинформацией в восточноевропейских странах,
подчеркивается в сообщении.

Напомним, «Восточное партнерство» является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с шестью восточными странами – Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС. Пятый саммит партнерства пройдет в Брюсселе 24 ноября.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Anarchist Сегодня, 08:17
    сельского хозяйства на Украине до сектора технологий в Белоруссии
    Белоруссия, братья, держитесь!
    Anarchist
    1. bagr69 Сегодня, 08:21
      Пока сами не помрут или нас не уничтожат не успокоятся.
      Уже в не стесняются в открытую заявлять. Спасибо нашему советскому прошлому за "ядрену" бомбу и большую ракету, иначе давно б уже "Чернобыль" по всей России устроили...
      bagr69
      1. maxim947 Сегодня, 08:44
        Сейчас как никогда были бы актуальны темы поднимавшиеся в журнале Крокодил))
        и многое другое.
        maxim947
        1. BerBer Сегодня, 08:52
          Если отбросить словесную шелуху слышится: " Карфаген должен быть уничтожен". И будет глупо, если мы не сделаем из этого вывода. Несмотря на красивые слова, которые они будут говорить (а они будут говорить) , нужно помнить англосаксы всегда наши враги.
          BerBer
          1. ПалБор Сегодня, 09:15
            Цитата: BerBer
            Если отбросить словесную шелуху слышится: " Карфаген должен быть уничтожен". И будет глупо, если мы не сделаем из этого вывода. Несмотря на красивые слова, которые они будут говорить (а они будут говорить) , нужно помнить англосаксы всегда наши враги.

            Да нет,помнится мне(как сейчас)это Марк Порций Катон сказал:"Лондиниум должен быть разрушен".Проницательный человек был. smile
            ПалБор
      2. майор Юрик Сегодня, 09:44
        Во, на старуху наконец китель набросили, а то в прошлый раз в ночнушке она как-то вяло плюнула в сторону России, замерзла наверное! fool
        майор Юрик
    2. Uncle Lee Сегодня, 08:24
      потратим 100 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с дезинформацией в восточноевропейских странах,
      Теперь, блин, и не соврешь - сразу мульон фунтов вручат ! fool
      Uncle Lee
      1. Джедай Сегодня, 08:50
        Володя, привет! hi Лукавит недожелезная леди: 100 мильёнов фунтиков как раз на дезу и пойдут, так что нечего нам макаронные изделия на органы слуха вешать.
        Джедай
        1. 79807420129 Сегодня, 09:54
          Цитата: Джедай
          Лукавит недожелезная леди: 100 мильёнов фунтиков как раз на дезу и пойдут, так что нечего нам макаронные изделия на органы слуха вешать.

          Вы Макс держитесь,она не железная,она ржавая леди,раз она упомянула Белоруссию,ничего хорошего ждать не приходится. hi
          79807420129
          1. Джедай Сегодня, 10:00
            Привет, Влад! hi Посмотрим что наш хитрован-президент ответит на её намёки по поводу технологий, хотя догадываюсь уже сейчас. wink
            Джедай
  2. 23рус Сегодня, 08:30
    Война продолжается. Слово за нами.
    23рус
    1. Anarchist Сегодня, 08:34
      Цитата: 23рус
      Война продолжается. Слово за нами.

      Оно за теми, кто вперёд успеет! Это не игра в шахматы, это разборки в подворотне. Ну или на политическом ток-шоу, что очень похоже...
      Anarchist
      1. 23рус Сегодня, 09:26
        Как раз это и есть шахматная позиция.
        23рус
    2. Лопатов Сегодня, 08:52
      Цитата: 23рус
      Война продолжается.

      Ох, бросьте, какая война...
      Просто это "Восточное партнёрство" не имеет абсолютно никакого смысла без "врага" в виде России. Вот и всё.
      Как в голливудских фильмах, "ничего личного" (с)
      Лопатов
      1. 23рус Сегодня, 09:29
        Это восточное партнёрство имеет смысл приобретения рынков сбыта или территорй для акционеров.
        23рус
        1. Лопатов Сегодня, 09:34
          Цитата: 23рус
          приобретения рынков сбыта или территорй для акционеров.

          А как в него загнать тех, кто при этом приобретении пострадает?
          Лопатов
          1. 23рус Сегодня, 09:37
            А это долгая и кропотливая работа, но уверяю, что уже по имеющемуся утверждённому плану.
            23рус
        2. To be or not to be Сегодня, 10:31
          Восточное партнерство СРЕДСТВО против России .Отрыв от России стран ближнего зарубежья из бывшего СССР
          Вечная англосаксонская борьба против российской империи
          To be or not to be
  3. arhPavel Сегодня, 08:49
    Наверно, я не достаточно хорошо помню, но тлиа.. кто нибудь помнит какой стране было хорошо от помощи Англичанки? Индия, Аргентина.. или как?
    arhPavel
    1. Астма Сегодня, 09:44
      да, индия много получила помощи от "цивилизованных", прям купались в ней...угу. бесят эти нагло-саксы!
      Астма
  4. BAI Сегодня, 08:52
    От сельского хозяйства на Украине до сектора технологий в Белоруссии – в восточноевропейских странах имеется огромный потенциал, который мы должны питать и развивать.

    Их отношение к сельскому хозяйству Украины понятно, а какое отношение они имеют к промышленности Белоруссии?
    BAI
    1. Azim77 Сегодня, 09:56
      В статье "Жизненное пространство для избранных. Украину хотели зачистить от прежнего населения" есть информация, что Германия, а в ее лице Запад имели 2 точки зрения на Украину и на Восток в целом - традиционную и экстремистскую. Выбрали вторую, думали при ударе СССР быстро рассыпется как карточный домик, не ожидали что страна так едина и получили тогда по сусалам. Теперь вот пытаются сперва претворить в жизнь первую "традиционную", тем самым "изолировать" Россию от братьев и сестер, чтоб потом вновь ударить "экстремистской":

      «Традиционную» точку зрения разделял официальный идеолог гитлеровской Германии Альфред Розенберг. Он видел в Киеве и в Украине противовес Москве и русской цивилизации и настаивал на создании под контролем Германии полунезависимого украинского государства. Это украинское государство должно было быть абсолютно враждебным России. Естественно, задача создания такого государства требовала, во-первых, физического уничтожения всех «неукраинских» и «ненадежных» народов на территории Украины — русских, евреев, цыган, отчасти поляков, а во-вторых — поддержки галицийских националистов с их антирусскими идеями и лозунгами.
      Azim77
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:15
    Беря на себя лидерскую роль на саммите, премьер-министр коснется важных экономических и социальных успехов в регионе и присоединится к общему стремлению работать вместе для борьбы с коррупцией и усиления экономического роста», – говорится в релизе.
    Украина- яркий образчик такого "роста"(
    От такой "помощи", надо бежать,как от прокажённых. Правда, помогающие могут и догнать..
    Сибирский цирюльник
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:35
    должны быть бдительными по отношению к действиям враждебных стран, подобных России

    Чувствуется старушка говорит от души со всей "пролетарской" (капиталистической) ненавистью к стране, которая сотни лет у бритов как кость в горле и, с которой они сотню лет ничего не могут сделать. Когда у самих проблемы хорошо, что есть на кого их (проблемы) списать.
    rotmistr60
  7. Sergey53 Сегодня, 09:52
    И когда это Белоруссия стала их коллективной силой? Или я что-то просмотрел?
    Sergey53
  8. bratchanin3 Сегодня, 09:53
    Я думаю, надо постепенно сворачивать льготные отношения с Арменией. Как можно помогать другу моего врага? Это безумие!
    bratchanin3
  9. solzh Сегодня, 09:54
    Им денег не жалко что ли. Ну выделяют. Ну местные элиты их разворуют. Не умные они там на западе. С нами дружить надо. Мы их ещё и жизни научить можем. Де голля на вас нет, гейропейцы несчастные.
    solzh
  10. pvv113 Сегодня, 10:22
    От сельского хозяйства на Украине до сектора технологий в Белоруссии

    Украине уже помогли - осталось добить сельское хозяйство. На очереди Белоруссия?
    pvv113
  11. Berkut24 Сегодня, 10:57
    Теряет Тортила золотой ключик...
    Berkut24
Картина дня