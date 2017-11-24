11:23 24 ноября

Герасимов о планируемом сокращении военной группировки в Сирии

Сокращение военного присутствия в Сирийской Арабской Республике может начаться до конца текущего года, передает РИА Новости сообщение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.



По словам Герасимова, это произойдет «после выполнения всех поставленных задач».


Осталось совсем немного,
добавил он.

Генерал отметил, что при этом сохранятся базы в Хмеймиме и Тартусе, Центр по примирению сторон, а также структуры, необходимые для поддержания безопасности.

На вопрос, насколько значительным будет сокращение российского контингента, Герасимов ответил:

Посмотрим по обстановке, конечно, существенно.


Напомним, ВКС России начали военную операцию в Сирии в 2015 году по официальному запросу президента республики Башара Асада. При российском участии от террористов удалось освободить более 98 процентов территории страны. Накануне на встрече с сирийским лидером Владимир Путин заявил, что операция против боевиков в республике близится к завершению.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. 210окв Сегодня, 09:17
    Подтягиваться пора поближе к Ростову ,Белгороду и Курску... angry
    210окв
    1. Донской Сегодня, 09:23
      Это да, но, думается, некоторые Су-24, из наличия нашей группировки в Сирии, Россия передаст в дар сирийским ВВС и ускорит поставку боевой техники сирийской армии. Это было бы логично, чтобы у различных иностранных спонсоров террористов не было желания попытаться повернуть все вспять.
      Донской
      1. Anarchist Сегодня, 09:52
        Цитата: Донской
        не было желания попытаться повернуть все вспять.

        Для этого там остаются наши военные базы! А дарить вооружение тем, кто в случае опасности всё бросают и бегут - бессмысленно!
        Anarchist
        1. Primoos Сегодня, 10:12
          Цитата: Anarchist
          Цитата: Донской
          не было желания попытаться повернуть все вспять.

          Для этого там остаются наши военные базы! А дарить вооружение тем, кто в случае опасности всё бросают и бегут - бессмысленно!

          Пилоту трудно всё бросить и убежать. Если он беспречинно катапультируется, то в лучшем случае получит сотрясение всего своего организма, в худшем его на земле будут ждать благодарные бармалеи. На хрена ему бросать исправный самолет?
          Primoos
    2. Anarchist Сегодня, 09:23
      Дмитрий hi , думаете, что может что-то начаться, в ближайшее время?
      Я этого опасаюсь! Не сильно, но чем чёрт...
      Anarchist
      1. Соломон Кейн Сегодня, 09:34
        Нет, Саш! hi Не думаю - для них это все, полный швах! Никто за них не вступиться, от Турции, члена НАТО, когда жаренным запахло с Россией, отмахнулись, а уж от укрозадых.....
        Да визжать будут, но это максимум.....
        Соломон Кейн
        1. Anarchist Сегодня, 09:43
          Костя hi , а если с нескольких сторон: со стороны Прибалтики, Грузии, Польши, 404?
          Мы конечно отобьём, но неприятно и жизни военных...
          Ведь могут повестись на эту авантюру, если им призрачную поддержку пообещают...
          Anarchist
          1. Соломон Кейн Сегодня, 09:49
            а если с нескольких сторон: со стороны Прибалтики, Грузии
            ....
            Саш! Значит снова будет Советский Союз. laughing hi
            Соломон Кейн
            1. Anarchist Сегодня, 10:02
              Только там, где раньше была витрина, будет трудовой лагерь! drinks
              Anarchist
              1. Соломон Кейн Сегодня, 10:05
                Трудовой лагерь, Саш, как был, так и останется под Магаданом.....
                А где была витрина - будут жить Простые Советские Люди... drinks wink
                Соломон Кейн
                1. Anarchist Сегодня, 10:51
                  Дружище, не трогай Магадан - Это Родина моя! Там нет лагерей, Там живут мирные люди... Трудяги! И две тюрьмы на всю Колыму...
                  Anarchist
        2. 210окв Сегодня, 09:43
          Константин,Александр hi Я тоже не думаю...Но лишний раз проявить решимость и подстраховаться не мешает.Последние события в Луганске настораживают...
          Цитата: Соломон Кейн
          Нет, Саш! hi Не думаю - для них это все, полный швах! Никто за них не вступиться, от Турции, члена НАТО, когда жаренным запахло с Россией, отмахнулись, а уж от укрозадых.....
          Да визжать будут, но это максимум.....
          210окв
          1. Соломон Кейн Сегодня, 10:02
            Дмитрий! hi Мое почтение!
            В Луганске внутренний междусобойчик, разберутся сами, укрозадым "на этой волне" влезть в тему не дадут....
            Хотя из истории видно, что в ситуации противостояния лучше консолидации и единоначалия нет ничего, и в вопросах обороны и в иных аспектах....
            До сих пор не могу понять почему ДНР и ЛНР не объединятся в одну политическую общественную организацию, т.е. государство.....
            Получается, что каждый преследует свои маленькие интересы....
            Как там у И.А.Крылова:"..когда в товарищах согласья нет - на лад их дело не пойдет..."
            Собственно говоря, чем и вызван кипиш на Луганщине....
            Соломон Кейн
    3. komvap Сегодня, 09:25
      Да уж, наделали делов хитропланшики и гении геополитики, отдали, точнее даже запихнули, Русскую Украину во враждебное медийное , экономическое и военное пространство получив
      фронт и возможные точки запуска в наших родных Чернигове и Харькове.
      И теперь потенциальный фронт ближе "к Ростову ,Белгороду и Курску..."
      Зато компрадоры и этнические мафии во власти стали спокойнее - еще раз разделили и запутали русских - можно дальше грабить и вывозить.
      А для отвлечения псевдо-патриотов - "успехи" в сакральной сирии, это же не какая то ненужная керимовым, дудаевым(сурковым), усмановым и прочим кобзонам "Киевская Русь"
      komvap
      1. хрыч Сегодня, 09:49
        Будто сами по себе небратья откуда-то с луны свалились, будто ВВП создал республику Украина и наприсоединял к ней Крым, Донбасс, Одессу и пр. Скажите за все спасибо коммунистам am
        хрыч
        1. VVK_VDB Сегодня, 09:56
          А коммунисты тут причём? Разве "ельцины" всех мастей не действовали по бандеровским программам,- мы всех кормим?
          VVK_VDB
          1. хрыч Сегодня, 10:57
            Была такая национальная политика большевиков, когда против великороссов использовали национальные меньшинства, а казачество просто уничтожили. Мало того, что русским - малороссам придумали название украинцы, где объединили в одну нацию с рагулями австро-венгрии и польши. Главная глупость разрушившая СССР - создание национальных республик. Даже РСФСР и то заминировали национальными автономными республиками. За целостность РФ пришлось жестоко воевать. Горби, ЕБН, Кравчук и Шушкевич, как и Дудаев, Шаймиев и Рахимов - следствие госустройства и политики большевичков и каждый из указанных личностей - истинные коммунисты, сделавшие карьеру по-зеленой.
            хрыч
        2. Соломон Кейн Сегодня, 10:19
          — А, патриот? Русская идея, Достоевский, держава… А где твоя Родина, сынок? Сдал Горбачев твою Родину американцам, чтоб тусоваться красиво. А теперь твоя Родина две войны и Крым продула. Русских людей в Прибалтике сдала, сербов на Балканах сдала… Родина… Сегодня Родина там, где задница в тепле и ты лучше меня это знаешь, за тем и приехал.
          Соломон Кейн
  2. komvap Сегодня, 09:18
    ..дежа ву...
    ..эта музыка будет вечной..
    ..i like to move it,move it..
    komvap
  3. komvap Сегодня, 09:21
    При российском участии от террористов удалось освободить более 98 процентов территории страны.

    А ближе к выборам какие цифра будет? 99 или 99.99?
    komvap
    1. Muvka Сегодня, 09:34
      А что, по вашему при успешном наступлении САА цифра должна падать? Где логика?
      Muvka
      1. komvap Сегодня, 09:37
        вы серьезно верите в цифру 98%?
        это можно было бы обсуждать если бы речь шла о какой то одной группировке, но "террористами" то объявлены все анти-асадовские силы.
        komvap
        1. Muvka Сегодня, 09:45
          Я толком не слежу за телевизором - но это прямая цитата? А не выдумки местных журналистов? Я про то, что именно террористов, а не террористов игил.
          Muvka
        2. rotmistr60 Сегодня, 10:22
          komvap
          А ближе к выборам какие цифра будет?...но "террористами" то объявлены все анти-асадовские силы.

          Как я понял в цифры вы не верите, не те объявлены террористами и конечно Асад не легитимен. Знакомая песня, вот только она звучит постоянно от тех для кого Россия враг.
          rotmistr60
    2. destination Сегодня, 09:37
      К выборам будет,как и во всех случаях-997,93%,а 2.07-либерасты клятые,но мы до них доберёмся скоро-кто не с нами,тот против нас,жечь их,собак неблагодарных! laughing
      destination
  4. destination Сегодня, 09:26
    Правильно.
    destination
  5. Romario_Argo Сегодня, 09:36
    более эффективно работать всё же Тушками - Ту-22М3
    нагрузка в сбросе поболее на 1 борт по 6 ОФАБ-1500 или КАБ-1500 или ОДАБ-1500
    так ещё и конфликт с Штатами на подходе из-за Курдов
    Romario_Argo
    1. rudolff Сегодня, 10:37
      6 штук ОФАБ-1500? 9 тонн на борт? А куда Ту-22М3 долетит со взлет/посадка в Моздоке?
      rudolff
  6. сталевар Сегодня, 09:38
    Давай,давай! США увеличивают и наращивают в Сирии военные базы, а мы сократим. Давно Лавров озабоченность не высказывал.
    сталевар
  7. komvap Сегодня, 09:39
    лучше поздно , чем никогда..
    komvap
  8. сталевар Сегодня, 09:42
    Если уж зашли и обосновались, то надо "доить эту Сирию" пока у наших пенсионеров пенсия достойной не будет, а у рабочих минимальная зарплата!
    сталевар
  9. Chertt Сегодня, 09:44
    Заявление исключительно для западной печати, насколько помню третье, Ну "погуляем" мы несколько самолетов до России, надо будет вернем в течении нескольких часов
    Chertt
  10. Sergey53 Сегодня, 09:45
    Предположить сокращение можно, в перспективе, по обстановке. Да это может растянуться на год и более.
    Sergey53
  11. donavi49 Сегодня, 10:30
    Подождали бы наступления в Хаме-Идлибе. Со дня на день ХТШ и ТИП пойдут в большую атаку. Сейчас по всей линии идут бои за стратегические позиции. Вчера 2 танка армейцы потеряли в таких боях.

    1 - Т-62М - 5 корпуса.
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 10:32
      И 72ка - которая пыталась спасти 62М - но тоже была подбита.


      ХТШ и ТИП - уже анонсировали большое наступление в своих ресурсах. Вопрос лишь куда. На фланги в Хаму или на Хадер (где тоже внезапно начались бои - после почти 5 месячного затишья).
      donavi49
  12. rudolff Сегодня, 10:45
    "— Зина! … Там в приемной… Она в приемной?
    — В приемной — зеленая, как купорос.
    — Да — зеленая книжка!
    — Ну, сейчас палить. Она ж казенная, с библиотеки!
    — Переписка, называется, Энгельса… с этим… с чертом… В печку ее!"
    Мы уже третий раз собираемся заявить о выполнении всех поставленных задач и о сокращении группировки. Может хватит дурью заниматься? Обойтись хотя бы без этих попсовых лозунгов?
    rudolff
  13. Livonetc Сегодня, 10:58
    Цитата: rudolff
    "— Зина! … Там в приемной… Она в приемной?
    — В приемной — зеленая, как купорос.
    — Да — зеленая книжка!
    — Ну, сейчас палить. Она ж казенная, с библиотеки!
    — Переписка, называется, Энгельса… с этим… с чертом… В печку ее!"
    Мы уже третий раз собираемся заявить о выполнении всех поставленных задач и о сокращении группировки. Может хватит дурью заниматься? Обойтись хотя бы без этих попсовых лозунгов?

    Враг будет разбит!
    Победа будет за нами!

    Где ж здесь попса?
    Проверено не единожды а нашей многовековой истории.
    Мы и отступать и наступать умеем и других научим.
    И не надо ложного стеснения.
    Россия великая страна!
    Livonetc
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