Герасимов о планируемом сокращении военной группировки в Сирии
Сокращение военного присутствия в Сирийской Арабской Республике может начаться до конца текущего года, передает РИА Новости сообщение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
По словам Герасимова, это произойдет «после выполнения всех поставленных задач».
Генерал отметил, что при этом сохранятся базы в Хмеймиме и Тартусе, Центр по примирению сторон, а также структуры, необходимые для поддержания безопасности.
На вопрос, насколько значительным будет сокращение российского контингента, Герасимов ответил:
Напомним, ВКС России начали военную операцию в Сирии в 2015 году по официальному запросу президента республики Башара Асада. При российском участии от террористов удалось освободить более 98 процентов территории страны. Накануне на встрече с сирийским лидером Владимир Путин заявил, что операция против боевиков в республике близится к завершению.
По словам Герасимова, это произойдет «после выполнения всех поставленных задач».
Осталось совсем немного,добавил он.
Генерал отметил, что при этом сохранятся базы в Хмеймиме и Тартусе, Центр по примирению сторон, а также структуры, необходимые для поддержания безопасности.
На вопрос, насколько значительным будет сокращение российского контингента, Герасимов ответил:
Посмотрим по обстановке, конечно, существенно.
Напомним, ВКС России начали военную операцию в Сирии в 2015 году по официальному запросу президента республики Башара Асада. При российском участии от террористов удалось освободить более 98 процентов территории страны. Накануне на встрече с сирийским лидером Владимир Путин заявил, что операция против боевиков в республике близится к завершению.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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