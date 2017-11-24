На российской базе в Армении начались занятия с саперами

Сборы с саперами проводятся под руководством начальника инженерной службы соединения в рамках подготовки к новому учебному периоду и продлятся в течение недели,

Инструкторско-методические занятия начались с военнослужащими инженерно-саперного подразделения российской военной базы, расположенной в Армении, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.сказал агентству начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.По его словам, «на теоретических занятиях военнослужащие изучат тактико-технические характеристики современных миноискателей, состав и характер различных взрывчатых веществ, алгоритм действий по поиску, обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов в ходе занятий по боевой подготовке».Сообщается, что «при обучении практическим действиям саперы научатся выполнять более 30 различных нормативов по поиску боеприпасов на полигонах "Камхуд" и "Алагяз"». Занятия будут проходить в составе инженерно-саперных групп и отделений с использованием современных миноискателей, защитных костюмов и обученных собак минно-розыскной службы.К мероприятиям в общей сложности привлечено более 100 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.