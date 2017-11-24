11:26 24 ноября

На российской базе в Армении начались занятия с саперами

Инструкторско-методические занятия начались с военнослужащими инженерно-саперного подразделения российской военной базы, расположенной в Армении, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.

На российской базе в Армении начались занятия с саперами


Сборы с саперами проводятся под руководством начальника инженерной службы соединения в рамках подготовки к новому учебному периоду и продлятся в течение недели,
сказал агентству начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.


По его словам, «на теоретических занятиях военнослужащие изучат тактико-технические характеристики современных миноискателей, состав и характер различных взрывчатых веществ, алгоритм действий по поиску, обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов в ходе занятий по боевой подготовке».

Сообщается, что «при обучении практическим действиям саперы научатся выполнять более 30 различных нормативов по поиску боеприпасов на полигонах "Камхуд" и "Алагяз"». Занятия будут проходить в составе инженерно-саперных групп и отделений с использованием современных миноискателей, защитных костюмов и обученных собак минно-розыскной службы.

К мероприятиям в общей сложности привлечено более 100 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Primoos Сегодня, 10:17
    Типов мин всё больше, саперам гемороя прибавляется чуть ли не ежедневно. Вот кем бы я не хотел быть никогда! Это ж надо иметь стальные нервы! И терпение!
    Primoos
  2. Попович Сегодня, 11:03
    Опять это либерастическоельценское -"российской" НА РУССКОЙ базе в Армении...!!!
    Попович
    1. xetai9977 Сегодня, 11:09
      В России живут одни русские?
      xetai9977
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