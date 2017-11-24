Украинские морпехи получат партию отремонтированных Т-80
Танкисты морской пехоты ВМС Украины получат целый батальон отремонтированных Т-80, сообщает Вестник Мордовии.
По данным агентства, речь идет о танках Т-80БВ, которые выпускали в Ленинграде и Омске.
«Данные машины были выведены из Группы Советских войск в Германии и находились на территории Харьковского 115-го завода. С началом военных действий на Донбассе их решили отремонтировать и вернуть в войска. Ранее эти "летающие танки" уже поступили на вооружение десантно-штурмовых бригад, в каждой их которых была сформирована танковая рота», пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Танки с газотурбинными двигателями оказались более надежными, чем украинские дизельные Т-64, изготовленные в Харькове. Машины легче заводятся в низкие температуры, потребляют мало масла.
«Выхлоп их менее токсичен, чем у Т-64, поэтому следование в колонне не вызывает проблем. Прячущаяся за кормой "восьмидесятки" пехота не боится отравиться», – отмечает автор.
Т-80 превосходят по системе управления огнем также имеющиеся у ВСУ танки Т-72АВ и Т-72Б/ Б1. Кроме того, «восьмидесятки» имеют более плавный ход, и поэтому в движении из них легче поразить цель.
Однако ни о каком массовом поступлении Т-80 речи быть не может. В лучшем случае, в войска, осуществляющие карательную операцию на Донбассе, может попасть около сотни «реактивных» танков, заключает издание.
По данным агентства, речь идет о танках Т-80БВ, которые выпускали в Ленинграде и Омске.
«Данные машины были выведены из Группы Советских войск в Германии и находились на территории Харьковского 115-го завода. С началом военных действий на Донбассе их решили отремонтировать и вернуть в войска. Ранее эти "летающие танки" уже поступили на вооружение десантно-штурмовых бригад, в каждой их которых была сформирована танковая рота», пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Танки с газотурбинными двигателями оказались более надежными, чем украинские дизельные Т-64, изготовленные в Харькове. Машины легче заводятся в низкие температуры, потребляют мало масла.
«Выхлоп их менее токсичен, чем у Т-64, поэтому следование в колонне не вызывает проблем. Прячущаяся за кормой "восьмидесятки" пехота не боится отравиться», – отмечает автор.
Т-80 превосходят по системе управления огнем также имеющиеся у ВСУ танки Т-72АВ и Т-72Б/ Б1. Кроме того, «восьмидесятки» имеют более плавный ход, и поэтому в движении из них легче поразить цель.
Однако ни о каком массовом поступлении Т-80 речи быть не может. В лучшем случае, в войска, осуществляющие карательную операцию на Донбассе, может попасть около сотни «реактивных» танков, заключает издание.
Использованы фотографии: Отвага2004
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