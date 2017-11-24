17:06 24 ноября

Украинские морпехи получат партию отремонтированных Т-80

Танкисты морской пехоты ВМС Украины получат целый батальон отремонтированных Т-80, сообщает Вестник Мордовии.

Украинские морпехи получат партию отремонтированных Т-80


По данным агентства, речь идет о танках Т-80БВ, которые выпускали в Ленинграде и Омске.


«Данные машины были выведены из Группы Советских войск в Германии и находились на территории Харьковского 115-го завода. С началом военных действий на Донбассе их решили отремонтировать и вернуть в войска. Ранее эти "летающие танки" уже поступили на вооружение десантно-штурмовых бригад, в каждой их которых была сформирована танковая рота», пишет автор материала Дмитрий Лемешко.



Танки с газотурбинными двигателями оказались более надежными, чем украинские дизельные Т-64, изготовленные в Харькове. Машины легче заводятся в низкие температуры, потребляют мало масла.

«Выхлоп их менее токсичен, чем у Т-64, поэтому следование в колонне не вызывает проблем. Прячущаяся за кормой "восьмидесятки" пехота не боится отравиться», – отмечает автор.

Т-80 превосходят по системе управления огнем также имеющиеся у ВСУ танки Т-72АВ и Т-72Б/ Б1. Кроме того, «восьмидесятки» имеют более плавный ход, и поэтому в движении из них легче поразить цель.



Однако ни о каком массовом поступлении Т-80 речи быть не может. В лучшем случае, в войска, осуществляющие карательную операцию на Донбассе, может попасть около сотни «реактивных» танков, заключает издание.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 38

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  1. Sergey53 Сегодня, 13:02
    Выбор хороший. Жалко технику.
    Sergey53
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:09
      крест удачи не принесет. цэ факт
      с-т Petrov
      1. Anarchist Сегодня, 13:13
        С чего эти морпехи десантироваться будут? Флота же нет...!
        Они уже не морпехи, а береговые Танкисты...!
        Anarchist
        1. Монос Сегодня, 13:19
          Цитата: Anarchist
          Они уже не морпехи, а береговые Танкисты...

          Не удивительно, если командующий ВМФ тоже танкист. smile
          Монос
          1. роман66 Сегодня, 13:58
            какая разница, в чем хоронить!
            роман66
      2. Zibelew Сегодня, 13:13
        Кстати говоря украинский проект с крестом fellow

        https://kloch4.livejournal.com/39959.html
        Zibelew
        1. с-т Petrov Сегодня, 13:14
          кого-то раздавил этот проект wassat
          с-т Petrov
      3. Владимир16 Сегодня, 13:15
        Прячущаяся за кормой "восьмидесятки" пехота не боится отравиться
        Да пусть все следующие за украинскими танками загнутся нахрен. И те, кто в танках вместе с ними.
        Убивают мирное население (в основном русских) и беспокоятся о выхлопе танков. Подонки!!!
        Нашими танками нас же и утюжить собрались. Пусть заглохнут они там все. И танки и танкисты и генералы в киеве.
        Владимир16
        1. Шура пермский Сегодня, 13:20
          Владимир16,они не угорят,а сгорят))) там жарево такое за танком-выхлоп с газотурбины......
          Шура пермский
          1. 79807420129 Сегодня, 13:28
            Цитата: Шура пермский
            они не угорят,а сгорят))) там жарево такое за танком-выхлоп с газотурбины.

            Туда карателям и дорога.
            79807420129
    2. Джедай Сегодня, 13:11
      Цитата: Sergey53
      Жалко технику.

      Техника в руках бандерлогов превращается в металлолом. Или предмет для продажи, если повезёт.
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 13:20
        Цитата: Джедай
        Или предмет для продажи, если повезёт.


        Они там контрактов поназаключали на экспорт и вполне возможно уедут Т-80 за пределы Украины.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 13:22
          Вот и я так думаю: раструбили о поставке морпехам, а реально всё за бугор пойдёт.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:29
            Там платят в отличии от ВСУ .
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 13:36
              Цитата: Идущий
              Там платят в отличии от ВСУ .

              Что играет далеко не последнюю (если не ключевую) роль.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:41
                Золотой телец рулит , не взирая на внутренние интересы.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 13:43
                  Это так, и не только в/на Украине, к сожалению...
                  Джедай
      2. Керенский Сегодня, 13:56
        Техника в руках бандерлогов превращается в металлолом

        Вот я не танкист, к сожалению, но ляпну свои 5 копеек. Сколько к танкам ремонтных машин надо? Этих техничек, генераторов, цистерн... А кто всё это хозяйство обслуживать-то будет? Ну шоферов-то научат, а остальных? У нас сварщика в ПТУ учат три года. Плюс специфика работы с бронёй в поле... Не поймёт генераторщик, чего у него генератор не завёлся, - не будет сварки и зарядки. И так далее по списку. Так что сотня машин, - вещь хорошая, но к ней надо несколько сотен обученных людей.
        Керенский
        1. Джедай Сегодня, 13:59
          А ведь Вы правильные вопросы ставите. Армия сильна не только бронёй, но и тылом. soldier
          Джедай
          1. Anarchist Сегодня, 14:12
            Цитата: Джедай
            Армия сильна не только бронёй, но и тылом

            Украинская армия, эти самые ''тылы'', западу подставляет!
            ''В чём сила, брат?''
            Макс, привет!
            Anarchist
            1. Джедай Сегодня, 14:20
              Привет, дружище! hi Они там разве что сами себя не продают, и то не уверен...
              Джедай
              1. Anarchist Сегодня, 14:26
                Цитата: Джедай
                Они там разве что сами себя не продают

                Не-не, подают! Жён, дочерей - кого на кухню, кого горшки выносить (Вспомни, учитель года), ну, а кого и feel
                Anarchist
          2. Керенский Сегодня, 14:25
            Армия сильна не только бронёй, но и тылом.

            Вот я про это и пытаюсь талдычить. Красиво звучит, - 100 танков. Рука с трубкой сама тянется к карте. Вот сейчас мы их применим по назначению! Ан нет! Грузовики связистов с телеграфными столбами заблокировали дорогу и танкам не подвезти горючего.... И летит блестящая операция к чертям! А вместе с ней погоны и головы... Сколько оставалось километров, чтоб деблокировать Паулюса? soldier
            Керенский
            1. Джедай Сегодня, 14:55
              Осталось дождаться и посмотреть сколько танков до укромаринес дойдёт и сколько их на Донбассе окажется. Про боевое применение пока тактично промолчу.
              Джедай
              1. Керенский Сегодня, 16:08
                Про боевое применение пока тактично промолчу.

                Ну я тоже уверен в законе громких фраз. Да и морпехи с танками не очень совместимы.
                Керенский
    3. Шура пермский Сегодня, 13:12
      «Выхлоп их менее токсичен, чем у Т-64, поэтому следование в колонне не вызывает проблем. Прячущаяся за кормой "восьмидесятки" пехота не боится отравиться»
      там скорее подгоришь))) автор не стоял за "восьмидесяткой"... кто понял,тот понял...
      Шура пермский
      1. Голован Джек Сегодня, 13:24
        Цитата: Шура пермский
        автор не стоял за "восьмидесяткой"

        Автор и в боксе, когда батальон 64-к выходит, не стоял laughing
        Голован Джек
    4. сибиралт Сегодня, 14:01
      Странно как-то. Без авиации и флота, но есть морпехи и високомобильный десант на парашютах lol
      сибиралт
      1. Керенский Сегодня, 16:11
        Ну тут как раз всё нормально. Один врач-аргентинец тоже на муле изрядно начудил..... Потом министром поработал....
        Керенский
  2. Смог Сегодня, 13:07
    Массово, не массово. Но сотня танков на Донбасс против ЛДНР не есть хорошая новость.
    Смог
    1. Greenwood Сегодня, 13:24
      Тут статья попадалась на днях, там говорилось про более 400 танков на вооружении ЛДНР. Правда там скорее всего Т-64 и Т-72.
      Greenwood
      1. роман66 Сегодня, 14:00
        ниче, скоро джавелины будут!
        роман66
    2. alexmach Сегодня, 16:52
      По-моему 100 танков в масштабах того ТВД это и есть массово.
      alexmach
  3. Идущий Сегодня, 13:11
    Однако ни о каком массовом поступлении Т-80 речи быть не может. В лучшем случае, в войска, осуществляющие карательную операцию на Донбассе, может попасть около сотни «реактивных» танков, заключает издание.


    Для Донбасса это очень серьёзно и ничего хорошего не будет.
    Идущий
  4. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:13
    За танками с крестами будет охота, желанный трофей.
    Анкыпельгыгыргын
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:18
    А,шо морпехов не перекрасили и не переименовали?? Цэ непорядок!))
    Сибирский цирюльник
  6. sgr291158 Сегодня, 14:01
    Техника хорошая, только управлять ей надо научиться.
    sgr291158
  7. Ingvar0401 Сегодня, 15:52
    Удивительно другое, что об этом сообщает Вестник Мордовии.
    Ingvar0401
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