Партия серийных Су-34 передана в войска

Компания «Сухой» передала Министерству обороны России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолёты вылетели с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации.

Сегодня авиаконцерн «Сухой» осуществляет передачу авиационной техники в части ВКС РФ. Пресс-служба компании сообщает о передаче партии фронтовых бомбардировщиков Су-34. Из сообщения пресс-службы предприятия:В пресс-службе концерна, структурно входящего в Объединённую авиастроительную корпорацию, напоминают, что государственный контракт предполагает поставки новой авиационной техники в войска на период до 2020 года. В частности, предполагается поставка в различные военные округа упомянутых фронтовых бомбардировщиков Су-34.Су-34 - многоцелевой самолёт, помимо функций бомбардировщика способный выполнять действия, присущие истребителю. Относится к поколению 4++. Имеет современное радиолокационное оборудование, модернизированные системы наведения и радиоэлектронной борьбы.Несколько недель назад лётчики ЗВО авиачасти, дислоцированной в Воронежской области, на полигоне Капустин Яр под Астраханью отрабатывали применение комплексов радиоэлектронного подавления «Хибины» на самолётах Су-34.