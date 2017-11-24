17:07 24 ноября

Партия серийных Су-34 передана в войска

Сегодня авиаконцерн «Сухой» осуществляет передачу авиационной техники в части ВКС РФ. Пресс-служба компании сообщает о передаче партии фронтовых бомбардировщиков Су-34. Из сообщения пресс-службы предприятия:
Компания «Сухой» передала Министерству обороны России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолёты вылетели с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации.


В пресс-службе концерна, структурно входящего в Объединённую авиастроительную корпорацию, напоминают, что государственный контракт предполагает поставки новой авиационной техники в войска на период до 2020 года. В частности, предполагается поставка в различные военные округа упомянутых фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Партия серийных Су-34 передана в войска



Су-34 - многоцелевой самолёт, помимо функций бомбардировщика способный выполнять действия, присущие истребителю. Относится к поколению 4++. Имеет современное радиолокационное оборудование, модернизированные системы наведения и радиоэлектронной борьбы.

Несколько недель назад лётчики ЗВО авиачасти, дислоцированной в Воронежской области, на полигоне Капустин Яр под Астраханью отрабатывали применение комплексов радиоэлектронного подавления «Хибины» на самолётах Су-34.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 25

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  1. _Jack_ Сегодня, 14:15
    Была информация что в Сирии они не очень себя показали в плане надёжности, но подробности нам, естественно, никто не расскажет.
    _Jack_
    1. maxim947 Сегодня, 14:20
      где была эта самая информация? От источника приближенного к МО?)) Информации было много и в большей ее части отзывы хорошие, даже очень.
      maxim947
      1. zivXP Сегодня, 14:26
        От источника приближенного к МО?

        Видимо МО США, как у них говорят Пентагон.
        zivXP
      2. 79807420129 Сегодня, 14:28
        В классификации "не партнеров" по НАТО "адский утенок" wink
        79807420129
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:41
          Цитата: 79807420129
          В классификации "не партнеров" по НАТО "адский утенок"

          Су-34 "Утёнок" (изделие «Т-10В», по кодификации НАТО: Fullback — «Защитник»)
          Цитата: _Jack_
          Была информация что в Сирии они не очень себя показали в плане надёжности, но подробности нам, естественно, никто не расскажет.

          Проблемы всегда есть с новой техникой и именно поэтому в ходе эксплуатации ее доводят до совершенства всю ее военную жизнь. СУ-34 тут не исключение. Были найдены проблемы и их устраняют. Не вижу в этом негативного момента,а считаю его наоборот положительным,тк чем быстрее в боевых условиях выявим проблем,тем быстрее их устраним,а значит сделаем 34-го лучше.
          НЕКСУС
          1. Trevis Сегодня, 14:50
            Цитата: НЕКСУС
            Fullback

            Извините, но какой же это защитник? Неправильный перевод слова. feel
            Trevis
            1. НЕКСУС Сегодня, 14:59
              Цитата: Trevis
              Извините, но какой же это защитник? Неправильный перевод слова.

              Перевод верный...
              Fullback-Полный назад,или другой перевод...Защитник(сущ.

              defender, back, protector, quarterback, advocate, guard) hi
              НЕКСУС
      3. Burbon Сегодня, 14:29
        Цитата: maxim947
        От источника приближенного к МО?))

        нет, конкретно от МО, а не источника
        Burbon
      4. Самаритянин Сегодня, 15:25
        Эх, люблю я предновогодние деньки, столько техники идёт, закачаешься good good good
        «В рамках гособоронзаказа в авиачасти ЗВО, дислоцированные в Республике Карелия, Ленинградской и Курской областях, поступили шесть многоцелевых истребителей Су-35С и три Су-30СМ. (24.11.2017)

        https://ria.ru/defense_safety/20171124/1509495942
        .html?referrer_block=index_archive_3

        И красавец СУ-34:
        Самаритянин
    2. kirgiz58 Сегодня, 14:21
      Цитата: _Jack_
      Была информация что в Сирии

      Я сам, дочь офицера, это слышал. laughing laughing
      kirgiz58
    3. 79807420129 Сегодня, 14:22
      Цитата: _Jack_
      Была информация что в Сирии они не очень себя показали в плане надёжности

      Ссылочку не кинете hi
      Цитата: _Jack_
      подробности нам, естественно, никто не расскажет

      Ах да,конечно,я старый забыл. request laughing
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 14:27
        Влад, а это не очередной специалист "из оттуда"? wink
        Джедай
      2. Burbon Сегодня, 14:30
        Цитата: 79807420129
        Ссылочку не кинете

        яндекс вам в помощь...сами потрудитесь, если конечно вам это интересно...именно к хибинам у военных больше всего претензий!
        Burbon
        1. 79807420129 Сегодня, 14:41
          Цитата: Burbon
          именно к хибинам у военных больше всего претензий!

          Причем Дмитрий "Хибины"и Сирия.
          применение комплексов радиоэлектронного подавления «Хибины» на самолётах Су-34.

          Это Дмитрий оборудование для СУ-34,в чем ненадежен сам самолет?hi
          79807420129
          1. Burbon Сегодня, 16:44
            Цитата: 79807420129
            Причем Дмитрий "Хибины"и Сирия.

            применение хибин в Сирии ,у военных вызвало больше всего нареканий
            Цитата: 79807420129
            Это Дмитрий оборудование для СУ-34,в чем ненадежен сам самолет?

            это оборудование не только для су-34, а самолет вполне себе надежен, а я обратное утверждал?
            Burbon
    4. Piramidon Сегодня, 14:33
      Цитата: _Jack_
      Была информация что в Сирии они не очень себя показали в плане надёжности, но подробности нам, естественно, никто не расскажет.

      Как всегда. "От неназванного источника, пожелавшего остаться неизвестным"
      Piramidon
      1. alexmach Сегодня, 16:57
        Да нет, была даже на ВО информация от представителей МО что для СУ-34 по результатам сирийской компании сформулированны требования для модернизации и устранения недочетов. О том что "показали себя не очень" инфы не было.
        alexmach
    5. Alexey-74 Сегодня, 14:38
      Вообще то все наоборот. Эти самолеты (СУ-34) показали себя на отлично. Даже НАТОвские ВВС высоко оценили их. И где вы берете такую инфу...?
      Alexey-74
    6. seti Сегодня, 14:44
      Приведите конкретные примеры в плане ненадежности Су-34..
      Если с ними и были проблемы либо недостатки наверняка принимая опыт Сирийской компании они устранены или в стадии устранения.
      Вторая хорошая новость для ВКС РФ за день.
      seti
    7. okko077 Сегодня, 15:37
      Была информация что в Сирии они не очень себя показали в плане надёжности, но подробности нам, естественно, никто не расскажет.
      Никто на этом сайте и в интернете не может располагать такой информацией. Несмотря на слабый гриф "ДСП" этой информации вы не найдёте...Для этого надо служить не просто в авиации, а непосредственно на бетоне и ещё иметь инженерное образование и должность... Таких людей еденицы и они служат источником информации для армии бездельников в НИИ, институтах и т.д. Это с одной стороны плохо , а с другой не очень...
      Су-34 отработанный самолёт , продолжение СУ-27...А вот про прицельный и навигационный комплекс вам ничего военные не расскажут...Такова специфика... Здесь только результаты боевого применения и косвенные факты...СУ-24М просто дрянь самолёт по сравнению с СУ-34... НО на нём стоит СВП-24 и он почему-то применяется в Сирии...Су-24М гораздо дороже в эксплуатации и не экономичен и имеет огромные сроки подготовки...Почему он всё же применяется в Сирии ? Почему его не заменил СУ-34 полностью ? Ответ их мало и надо беречь ресурс не проходит...Значит мы что-то не знаем,.. но ответ на этот вопрос мы скоро получим...
      okko077
  2. Livonetc Сегодня, 14:34
    Даже если бы в Сирии они где то проявили недостатки, то это очень даже неплохо.
    Доработают.
    Далее во всеоружии и полной боевой готовности.
    "И если враг рискнет проверить нашу силу.
    Его мы навсегда отучим проверять."
    Livonetc
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:41
    Сьёмки-год назад.Про надёжность Су-34,это-не обсуждается.Кто-то ляпнул про его ненадёжность-кто то подхватил,не считаясь с фактами.Иногда надо интересоваться машинами на определённых сайтах,где люди,эксплуатирующие данное ВС высказывают свои мнения.
    ВЕРЕСК
  4. Немезида Сегодня, 15:31
    И сколько на этот раз,2 или 3 ?! ....
    Немезида
    1. Ил-18 Сегодня, 16:12
      Цитата: Немезида
      И сколько на этот раз,2 или 3 ?! ....

      У гражданки Собчак и от 1 стринги впиваются. Глубоко.
      Ил-18
      1. Немезида Сегодня, 16:17
        Вероятнее ,что такие количества,вызывают у нее радость...
        Немезида
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