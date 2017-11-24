Минобороны Чехии завершило испытания бронемашин в рамках объявленного тендера
Минобороны Чехии объявило о завершении полевых испытаний и технической оценки пяти гусеничных бронированных машин, которые начались летом текущего года, сообщает ЦАМТО.
По данным военного ведомства, «все протестированные платформы удовлетворяют минимальным требованиям Сухопутных войск ВС Чехии и могут рассматриваться кандидатами на замену устаревших БМП-1 и BVP-2».
Победитель будет объявлен после формирования нового правительства (кабмин до сих пор не сформирован, хотя выборы прошли 21 октября).
Сообщается, что с победителем будет заключен контракт, стоимостью $ 2,2 млрд, на поставку 210 бронемашин в 6-ти версиях: боевых машин пехоты, машин управления, машин связи, инженерных машин, БРЭМ и санитарных машин. Минобороны планируют получить первые изделия в 2020 году.
В испытаниях приняли участие пять гусеничных боевых бронированных машин четырех производителей.
«BAE Systems представила две версии ББМ CV-90: с обитаемой башней и дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ). Кроме того, испытания проходили бронемашина ASCOD (Austrian-Spanish Cooperation Development) компании General Dynamics European Land Systems (GDELS), ББМ «Пума» консорциума Projekt System and Management GmbH (PSM) и KF31 "Линкс" компании Rheinmetal», – говорится в материале.
Издание отмечает, что чешские военные отдают предпочтение машинам, уже принятым на вооружение ВС западных стран. Некоторая неопределенность сохраняется в отношении вооружения: Минобороны пока не определилось, будет ли ББМ оснащаться обитаемой башней или ДУМВ.
По данным военного ведомства, «все протестированные платформы удовлетворяют минимальным требованиям Сухопутных войск ВС Чехии и могут рассматриваться кандидатами на замену устаревших БМП-1 и BVP-2».
Победитель будет объявлен после формирования нового правительства (кабмин до сих пор не сформирован, хотя выборы прошли 21 октября).
Сообщается, что с победителем будет заключен контракт, стоимостью $ 2,2 млрд, на поставку 210 бронемашин в 6-ти версиях: боевых машин пехоты, машин управления, машин связи, инженерных машин, БРЭМ и санитарных машин. Минобороны планируют получить первые изделия в 2020 году.
В испытаниях приняли участие пять гусеничных боевых бронированных машин четырех производителей.
«BAE Systems представила две версии ББМ CV-90: с обитаемой башней и дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ). Кроме того, испытания проходили бронемашина ASCOD (Austrian-Spanish Cooperation Development) компании General Dynamics European Land Systems (GDELS), ББМ «Пума» консорциума Projekt System and Management GmbH (PSM) и KF31 "Линкс" компании Rheinmetal», – говорится в материале.
Издание отмечает, что чешские военные отдают предпочтение машинам, уже принятым на вооружение ВС западных стран. Некоторая неопределенность сохраняется в отношении вооружения: Минобороны пока не определилось, будет ли ББМ оснащаться обитаемой башней или ДУМВ.
Использованы фотографии: armstrade.org/ acr.army.cz
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти