17:03 24 ноября

Минобороны Чехии завершило испытания бронемашин в рамках объявленного тендера

Минобороны Чехии объявило о завершении полевых испытаний и технической оценки пяти гусеничных бронированных машин, которые начались летом текущего года, сообщает ЦАМТО.

Минобороны Чехии завершило испытания бронемашин в рамках объявленного тендера


По данным военного ведомства, «все протестированные платформы удовлетворяют минимальным требованиям Сухопутных войск ВС Чехии и могут рассматриваться кандидатами на замену устаревших БМП-1 и BVP-2».


Победитель будет объявлен после формирования нового правительства (кабмин до сих пор не сформирован, хотя выборы прошли 21 октября).

Сообщается, что с победителем будет заключен контракт, стоимостью $ 2,2 млрд, на поставку 210 бронемашин в 6-ти версиях: боевых машин пехоты, машин управления, машин связи, инженерных машин, БРЭМ и санитарных машин. Минобороны планируют получить первые изделия в 2020 году.

В испытаниях приняли участие пять гусеничных боевых бронированных машин четырех производителей.

«BAE Systems представила две версии ББМ CV-90: с обитаемой башней и дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ). Кроме того, испытания проходили бронемашина ASCOD (Austrian-Spanish Cooperation Development) компании General Dynamics European Land Systems (GDELS), ББМ «Пума» консорциума Projekt System and Management GmbH (PSM) и KF31 "Линкс" компании Rheinmetal», – говорится в материале.

Издание отмечает, что чешские военные отдают предпочтение машинам, уже принятым на вооружение ВС западных стран. Некоторая неопределенность сохраняется в отношении вооружения: Минобороны пока не определилось, будет ли ББМ оснащаться обитаемой башней или ДУМВ.

Использованы фотографии: armstrade.org/ acr.army.cz
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Комментарии 12

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:44
    РФ опять нет
    Диванный Хенераль
    1. Самаритянин Сегодня, 14:45
      А есть, что рассмотреть
      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 14:48
        А уж Куранец, красавец, но такая конфетка нужна самим wink :
        Самаритянин
      2. Астма Сегодня, 15:48
        блин, если у Терминатора заменить один ствол на такой....
        Астма
    2. verner1967 Сегодня, 16:45
      Цитата: Диванный Хенераль
      РФ опять нет

      А разве Чехия не в НАТО?
      verner1967
  2. Sergey53 Сегодня, 14:48
    Это уже не Варшавский договор и нас там не ждут.
    Sergey53
    1. R.L. Сегодня, 15:02
      При хороших делах и российское можно купить. Но!
      Посмотрите что и на каких условиях предлагают. Лучше немецкое взять. Или британское. Ещё покумекаем. Но точно не ... "нас много и мамки ещё нарожают"
      И к вопросу "курганец-25 против пумы". Пума есть, а разработку и разворовывание проекта "курганец" мы не собираемся оплачивать.
      R.L.
      1. SOF Сегодня, 15:20
        Цитата: R.L.
        При хороших делах и российское можно купить

        ...да прекращайте цену-то себе набивать. Раз уж такие самостоятельные, то могли бы и более широкий тендер организовать, а вот тогда можно было бы и над
        "нас много и мамки ещё нарожают"
        вместе поржать. А так - все банально - танцуют вас.
        Про
        разворовывание проекта "курганец"
        просветите нас, убогих, по-подробнее... Пожаааалуйстаааа.... wink
        SOF
      2. Самаритянин Сегодня, 15:32
        Цитата: R.L.
        Пума есть, а разработку и разворовывание проекта "курганец" мы не собираемся оплачивать.

        Ой, а можете подробнее с этого места....
        Расскажите по неимеющийаналогов по самым современным технологиям BVP-M2 SKCZ...
        ГДЕ ОН СЕЙЧАС??? ИЛИ РАЗВОРОВАЛИ ВСЁ?!

        Самаритянин
      3. g1v2 Сегодня, 15:40
        Кто вам позволит российское то купить? Вступая в НАТО вы обязались переходить на его стандарты и позволять себя доить только натовскому впк. Тч купите или немецкое или британское или американское. Если уж Земан решит пофрондировать, то может добиться закупок чего-нибудь шведского. Тч выбор достаточно ограничен. Вы чай не Турция. чтобы российские системы закупать. А свое вы угробили.wink
        А на разработку и "разворовывание" проектов собственной бронетехники у нас денег хватит. Не переживайте . У вас не попросим. hi
        g1v2
      4. kirgiz58 Сегодня, 15:53
        Цитата: R.L.
        Лучше немецкое взять. Или британское.

        И это говорит "кузня бронетехники для адольфа", теперь сами у немцев покупают. laughing tongue
        kirgiz58
      5. Dartys Сегодня, 16:21
        Мнения всяких младоевропейских ренегатов-тьфу...
        во всех коментах одни помои.
        Dartys
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