17:04 24 ноября

В Великобритании признали превосходство российской армии

В Великобритании считают, что армия Соединенного Королевства уступает по возможностям российской. Соответствующая информация, с которой ознакомилось Федеральное агентство новостей, содержится в документе верхней палаты парламента (палата лордов) Британии.

В докладе отмечается, что многие британские политики были обеспокоены тем, что Москва имеет больше преимуществ в военной сфере.

В Великобритании признали превосходство российской армии



Россия в настоящее время имеет значительное преимущество над элементами британской силовой структуры. В связи с тем, что некоторые из наших военных возможностей уничтожались с 2003 года, мы должны найти способы «сразиться по-умному», на тактическом уровне. Признав, что некоторые противники могут быть оснащены оружием, превосходящим наше собственное
- говорится в докладе

К тому же, бюджет оборонного направления Лондона значительно меньше, чем у мировых держав.

Бюджет обороны Великобритании был эквивалентен 52,5 млрд долларов (данные за 2016 год, — прим.). Есть четыре страны с более высокими расходами на оборону: США (604,5 млрд долларов); Китай (145 млрд долларов); Россия (58,9 млрд долларов; и Саудовская Аравия (56,9 млрд долларов)
— соответствующие данные приводятся в документе.

К тому же, британские эксперты выяснили, что боевая готовность России почти в 10 раз выше, чем у НАТО. Например, по данным аналитиков, в течение четырех дней РФ может поднять до 47 тысяч войсковых элементов, в то время как за аналогичный период силы высокой степени готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), куда входят военные из Германии, Нидерландов и Норвегии, соберут лишь до 5 тысяч солдат.

Ранее в 2016 году был опубликован доклад британских военных, в котором говорилось, что в случае прямого конфликта с Россией Великобритания потерпит сокрушительное поражение.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 30

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  1. Тралл Сегодня, 16:05
    Шеф, все пропало! smile
    Тралл
    1. Владимир16 Сегодня, 16:08
      Бриты, вы по факту клопы. Единственный резон сравнивать вашу армию с русской это слупить бабла с налогоплательщиков.
      Владимир16
      1. КОМОД Сегодня, 16:16
        Мы пока Лондон не брали, так что рано хвалить господа!
        КОМОД
        1. Тралл Сегодня, 16:20
          Цитата: КОМОД
          Мы пока Лондон не брали, так что рано хвалить господа!

          А как же в 1814? smile
          Тралл
          1. dzvero Сегодня, 16:24
            Тогда был Париж, не? smile
            dzvero
            1. Тралл Сегодня, 16:24
              Цитата: dzvero
              Там Париж был, не? smile

              А какая разница? smile
              Тралл
              1. dzvero Сегодня, 16:42
                Брать столицу союзного на тот момент государства было бы не комильфо smile Взятие Парижа все еще икается определенным типам лиц, не говоря про Берлин... А если бы, то получился бы "большой шлем" smile
                dzvero
      2. DMB_95 Сегодня, 16:28
        Неужели они начали понимать , что они давно уже не Великая Британская Империя , а обыкновенное островное государство с раздутым самомнением и непомерными амбициями не по "росту"...
        DMB_95
    2. Anarchist Сегодня, 16:09
      Как бы противно это не звучало, но - ''поимели'' старушку? В смысле - Англию! Хотя...
      Anarchist
    3. svp67 Сегодня, 16:11
      Цитата: Тралл
      Шеф, все пропало!
      Да, да... А после того как всех НАПУГАЛИ надо срочно попросить еще денег на МО ВелБрит.
      Ведь даже если забыть сколько расстояния от ближайшей точки России до Островов и то, что Англия входит в НАТО, то даже сравнение военных бюджетов показывает, что нечего особо Англии чего бояться. Так как бюджеты почти равные, а вот площади стран, не соизмеримы.
      svp67
      1. dzvero Сегодня, 16:32
        Про денег для МО Вы правы, но насчет расстояния... от Калининграда до бриттов приблизительно один "Калибр" smile
        dzvero
        1. svp67 Сегодня, 16:54
          Цитата: dzvero
          но насчет расстояния... от Калининграда до бриттов приблизительно один "Калибр"

          Оно то да, но одними "Калибрами" не победить, а вот что бы перебросить нужное количество сухопутных войск у нас нет столько средств транспортировки...
          svp67
  2. Злой 55 Сегодня, 16:07
    А, простите, теперь Британия-это что?
    Злой 55
    1. svp67 Сегодня, 16:12
      Цитата: Злой 55
      А, простите, теперь Британия-это что?

      Это конституционная Монархия... Сэр.
      svp67
      1. Злой 55 Сегодня, 16:15
        Больше похоже на Бабкино царство, ге..йскочудное государство, а не на Монархию..
        Злой 55
    2. volodya Сегодня, 16:14
      Цитата: Злой 55
      А, простите, теперь Британия-это что?

      То же что и было! В глаза хвалят,а за глаза се...тоесть гадят!
      volodya
  3. Комментарий был удален.
  4. pvv113 Сегодня, 16:08
    в случае прямого конфликта с Россией Великобритания потерпит сокрушительное поражение

    Их еще Хрущев предупреждал, что если будут дергаться - будут жить под водой wink
    pvv113
    1. Anarchist Сегодня, 16:16
      Цитата: pvv113
      будут дергаться - будут жить под водой

      Ихтиандры ...!
      Anarchist
  5. CentDo Сегодня, 16:09
    А когда это у Британии была действительно сильная армия? Основой британского могущества всегда был флот. В плане сухопутной армии Британия никогда с Россией соперничать не могла.
    Правда во второй половине 20-го века они и флот умудрились просрать.
    CentDo
    1. dzvero Сегодня, 16:27
      В XIX-ом веке. Хотя у них флот всегда (или хотя с XVIII века) был на первом месте с большим отрывом.
      dzvero
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 16:24
    Извиняюсь.Англия-это что?
    ВЕРЕСК
  7. Vincent Сегодня, 16:25
    Вся британская военная мощь умножается на ноль одной баллистической ракетой, возможно даже моноблочной. Как может остров сравняться по военно-стратегическому потенциалу с 1/6 частью суши? Напомнило анекдот про военный корабль и маяк...
    Vincent
  8. Симон Сегодня, 16:38
    В докладе отмечается, что многие британские политики были обеспокоены тем, что Москва имеет больше преимуществ в военной сфере. --- правильно беспокоятся, мы такими и должны всегда быть! tongue
    Симон
  9. Симон Сегодня, 16:40
    Цитата: ВЕРЕСК
    Извиняюсь.Англия-это что?

    А это уже тяжко становится, могем и задницу на драть! laughing
    Симон
  10. Симон Сегодня, 16:44
    Цитата: dzvero
    В XIX-ом веке. Хотя у них флот всегда (или хотя с XVIII века) был на первом месте с большим отрывом.

    Но, это не средние века! Хотя Нельсон учился у Ушакова, изучал его баталии. fool
    Симон
  11. FalconD Сегодня, 16:49
    Помнится раньше в военных училищах рассматривали в качестве вероятного "союзника" армии ФРГ и США..про UK что-то не припомню...
    Да и не корректно как-то такое сравнение: в одиночку с нами никто и никогда не воевал...можно противопоставить НАТО (за вычетом Болгарии) и ОДКБ...Даже армии США и России в абсолютных величинах сравнивать глупо! Можно конечно искать положительные и отрицательные моменты в сравнении ВС двух стран
    FalconD
  12. Симон Сегодня, 16:51
    Цитата: CentDo
    А когда это у Британии была действительно сильная армия? Основой британского могущества всегда был флот. В плане сухопутной армии Британия никогда с Россией соперничать не могла.
    Правда во второй половине 20-го века они и флот умудрились просрать.

    В средние века у Англии была сильная армия. Война при Ватерлоо с Наполеоном, правда воевали с союзниками, колонизировали Индию и т.д.
    Симон
  13. Симон Сегодня, 16:54
    Цитата: DMB_95
    Неужели они начали понимать , что они давно уже не Великая Британская Империя , а обыкновенное островное государство с раздутым самомнением и непомерными амбициями не по "росту"...

    Да, с таким островным авианосцем, у нас есть средства борьбы!
    Симон
  14. словак Сегодня, 16:56
    Так может быть Мэй лучше заткнуть свой фонтан и перестать называть Россию врагом? Солдат ребенка не обидит, да и к убогим на Руси всегда относились с сочувствием, терпением, пониманием
    словак
  15. Симон Сегодня, 16:57
    Цитата: Anarchist
    Цитата: pvv113
    будут дергаться - будут жить под водой

    Ихтиандры ...!

    Интересный способ сдаваться в плен. laughing В плен брать не будем no
    Симон
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