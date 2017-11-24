В Великобритании признали превосходство российской армии

Россия в настоящее время имеет значительное преимущество над элементами британской силовой структуры. В связи с тем, что некоторые из наших военных возможностей уничтожались с 2003 года, мы должны найти способы «сразиться по-умному», на тактическом уровне. Признав, что некоторые противники могут быть оснащены оружием, превосходящим наше собственное

Бюджет обороны Великобритании был эквивалентен 52,5 млрд долларов (данные за 2016 год, — прим.). Есть четыре страны с более высокими расходами на оборону: США (604,5 млрд долларов); Китай (145 млрд долларов); Россия (58,9 млрд долларов; и Саудовская Аравия (56,9 млрд долларов)

В Великобритании считают, что армия Соединенного Королевства уступает по возможностям российской. Соответствующая информация, с которой ознакомилось Федеральное агентство новостей, содержится в документе верхней палаты парламента (палата лордов) Британии.В докладе отмечается, что многие британские политики были обеспокоены тем, что Москва имеет больше преимуществ в военной сфере.- говорится в докладеК тому же, бюджет оборонного направления Лондона значительно меньше, чем у мировых держав.— соответствующие данные приводятся в документе.К тому же, британские эксперты выяснили, что боевая готовность России почти в 10 раз выше, чем у НАТО. Например, по данным аналитиков, в течение четырех дней РФ может поднять до 47 тысяч войсковых элементов, в то время как за аналогичный период силы высокой степени готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), куда входят военные из Германии, Нидерландов и Норвегии, соберут лишь до 5 тысяч солдат.Ранее в 2016 году был опубликован доклад британских военных, в котором говорилось, что в случае прямого конфликта с Россией Великобритания потерпит сокрушительное поражение.