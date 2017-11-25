Неизвестные совершили попытку хищения оружия в в/ч Винницкой области (Украина)

Часовой Винницкого гарнизона чёткими и решительными действиями предотвратил нападение неизвестных лиц на военный объект, оперативно сообщив о нарушителях в караульное помещение. В считанные минуты на помощь часовому прибыла оперативная группа усиления.

Пресс-служба ВВС Украины сообщает о том, что неизвестные осуществили попытку нападения на военный объект военно-воздушных сил на территории Винницкой области. Заявлено, что сигнал тревоги подал часовой.Из заявления пресс-службы:Отмечено, что основной целью злоумышленников могло быть проникновение на военный объект с целью хищения оружия. При этом добавляется, что все злоумышленники (а об их количестве пресс-служба ведомства не сообщает) скрылись, «но оружие и боеприпасы в в/ч остаются в наличии, ущерба технике нет».Это далеко не первая попытка проникновения на территории частей ВВС на Украине. Несколько недель назад на территории воинской части попытались начать незаконное строительство, фактически осуществив попытку рейдерского захвата территории военного объекта. Территории в/ч ВСУ и МВД были "проходным двором" для радикалов во время майданных событий в начале 2014-го. Это говорит о сложившейся ситуации с уровнем безопасности на Украине.