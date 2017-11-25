10:58 25 ноября

Неизвестные совершили попытку хищения оружия в в/ч Винницкой области (Украина)

Пресс-служба ВВС Украины сообщает о том, что неизвестные осуществили попытку нападения на военный объект военно-воздушных сил на территории Винницкой области. Заявлено, что сигнал тревоги подал часовой.

Из заявления пресс-службы:
Часовой Винницкого гарнизона чёткими и решительными действиями предотвратил нападение неизвестных лиц на военный объект, оперативно сообщив о нарушителях в караульное помещение. В считанные минуты на помощь часовому прибыла оперативная группа усиления.

Отмечено, что основной целью злоумышленников могло быть проникновение на военный объект с целью хищения оружия. При этом добавляется, что все злоумышленники (а об их количестве пресс-служба ведомства не сообщает) скрылись, «но оружие и боеприпасы в в/ч остаются в наличии, ущерба технике нет».


Неизвестные совершили попытку хищения оружия в в/ч Винницкой области (Украина)


Это далеко не первая попытка проникновения на территории частей ВВС на Украине. Несколько недель назад на территории воинской части попытались начать незаконное строительство, фактически осуществив попытку рейдерского захвата территории военного объекта. Территории в/ч ВСУ и МВД были "проходным двором" для радикалов во время майданных событий в начале 2014-го. Это говорит о сложившейся ситуации с уровнем безопасности на Украине.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 12

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:06
    Во дур-ни то fool нужно было пообещать часовому, что его возьмут в долю lol он бы им сам оружия дал как и потронов сколько унесут lol !А так, "кинуть "часового решили crying , вот он и разозлился wassat !
    Геркулесыч
    1. anjey Сегодня, 06:55
      может просто пьяный на пост вышел,хохол везде выгоду найдет...
      anjey
  2. ul_vitalii Сегодня, 06:08
    Свинья видно к побратимам пришла, а они и растерялись.Надо было хрюкнуть, отзыв последовал бы незамедлительно. laughing
    ul_vitalii
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:23
    основной целью злоумышленников могло быть проникновение на военный объект с целью хищения оружия


    what Интересно а что за оружие на базе ВВС хранится...бомбы что ли или ракеты?
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 08:12
      Нет,просто хлопец решил отличится..Рз никого не задержал-значит и не был ничего.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      основной целью злоумышленников могло быть проникновение на военный объект с целью хищения оружия


      what Интересно а что за оружие на базе ВВС хранится...бомбы что ли или ракеты?
      210окв
      1. oldzek Сегодня, 10:41
        у нас в полку был случай:проверяющий он же дежурный по части вздумал старослужащему дать вводную "нападение на пост" и не успел сказать "отставить"как тот стрельнул пару раз.я как раз на соседнем посту был.ночь...стрельба...
        oldzek
  4. изя топ Сегодня, 06:29
    неизвестные осуществили попытку нападения на военный объект
    онижедети и актывисты yes надо найти и наградить fellow
    изя топ
  5. AID.S Сегодня, 06:48
    Часовому дали лычку. А скоро еще и отец приедет.
    AID.S
    1. 210окв Сегодня, 08:13
      А! старая армейская байка!Про хохолика и лычку!
      Цитата: AID.S
      Часовому дали лычку. А скоро еще и отец приедет.
      210окв
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:52
    все злоумышленники (а об их количестве пресс-служба ведомства не сообщает) скрылись

    Ай да часовой. Шум поднял, а "нападавшие" скрылись. У них наверное другой Устав ГиК службы или часовой на посту с трезубцем стоял?
    rotmistr60
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 08:47
    ... и конечно на месте остались паспорта с российской пропиской, окурки папирос "Беломор-канал", стрелянные гильзы от "нагана", пробки от водки "Столичная" и конечно вишенка на торту - потеряно удостоверение ГРУ МО РФ на имя генерал-полковника Иванова ... laughing
    a.s.zzz888
  8. андрон-30 Сегодня, 10:42
    В своё время служил НА Украине ,так и тогда был бардак ,пёрли шо могли ,а шо не могли просто вывозили.
    андрон-30
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