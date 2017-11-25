15:40 25 ноября

США с помощью нефти пытаются спровоцировать САА на войну с курдами

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб делится информацией о том, что так называемые Сирийские демократические силы (СДС) на данный момент активно вывозят оборудование с нефтяных полей провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что оборудование доставляется на север страны, в провинцию Хасеке, на территории которой располагаются сразу несколько американских военных баз.

Фактически речь идёт об откровенном мародёрстве, осуществляемом явно не без протекции со стороны США. Вывозимое оборудование до захвата территорий в САР игиловцами (*ИГИЛ, запрещено в РФ) принадлежало сирийской госкомпании, занимающейся добычей углеводородов.

США с помощью нефти пытаются спровоцировать САА на войну с курдами



В своём материале Фарид отмечает, что вывоз дорогостоящего оборудования на территории, подконтрольные курдским вооружённым отрядам, производится больше в военно-политических целях. Причиной называется провокация в отношении сирийских правительственных войск, которые могут попытаться отбить оборудование для нефтедобычи у СДС. В свою очередь ситуация может привести к тому, что курдские отряды перейдут к боевым действиям против армии Асада. Ведь сегодня курды явно не готовы идти с оружием в руках против САА, а для США необходимо именно такое развитие событий, при котором курды сместили бы действующего президента Сирии с его поста.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба, (Сирия)


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Комментарии 40

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  1. 1331М Сегодня, 12:48
    Вот же неугомонные!!!Хорошо устроились за океаном,и не достать их там никому...
    1331М
    1. Чинганчгук Сегодня, 12:51
      Цитата: 1331М
      Вот же неугомонные!!!Хорошо устроились за океаном,и не достать их там никому...

      Рано или поздно достанем ! Не вечно им кровь и разруху сеять в Евразии!
      Чинганчгук
      1. Тралл Сегодня, 13:08
        Цитата: Чинганчгук
        Цитата: 1331М
        Вот же неугомонные!!!Хорошо устроились за океаном,и не достать их там никому...

        Рано или поздно достанем ! Не вечно им кровь и разруху сеять в Евразии!

        Великий Змей, а не пора ли поднять в ООН вопрос о геноциде коренного индейского населения в США? smile
        Тралл
        1. Anarchist Сегодня, 13:12
          Вето введут!
          Скоро всё равно надоест их ''кровавое'' присутствие по всему миру! Рано или поздно начнут убивать людей только за американское гражданство...
          Anarchist
          1. Тралл Сегодня, 13:20
            Думаю, нужно начать тогда с лишения американской прописки и финансирования сотен международных организаций типа всяких оонов и моков.
            Тралл
          2. Николай Грек Сегодня, 15:33
            Цитата: Anarchist
            Вето введут!
            Скоро всё равно надоест их ''кровавое'' присутствие по всему миру! Рано или поздно начнут убивать людей только за американское гражданство...

            В Бразилии ранена вице-консул дипломатического представительства США в Рио-де-Жанейро Стефани Болен. Об этом сообщает Globo со ссылкой на полицию.
            wassat lol lol
            Николай Грек
        2. Чинганчгук Сегодня, 13:25
          Цитата: Тралл
          Цитата: Чинганчгук
          Цитата: 1331М
          Вот же неугомонные!!!Хорошо устроились за океаном,и не достать их там никому...

          Рано или поздно достанем ! Не вечно им кровь и разруху сеять в Евразии!

          Великий Змей, а не пора ли поднять в ООН вопрос о геноциде коренного индейского населения в США? smile

          Нужно аэродромы готовить в резервациях , для Ил-76 ! (ночью кострами обозначить..)

          Какой звук то ,душу греет!
          В индейцев играли все и хижину Дяди Джо нужно спасать!
          Чинганчгук
          1. Тралл Сегодня, 14:14
            Том Сойер и Геккельберри Финн это же русские агенты. Так что нужно через них передать Топор Войны за свободу и демократизацию индейцев. Кубанские казаки, бурятские и другие близкие по духу индейцам добровольцы уже протирают свои тревожные чемоданчики спиртом smile
            Тралл
    2. 210окв Сегодня, 12:51
      Их надо почаще доставать на том месте где нагадили.С последующим удалением ими же самими за собой.А не выражать озабоченность произошедшим..
      Цитата: 1331М
      Вот же неугомонные!!!Хорошо устроились за океаном,и не достать их там никому...
      210окв
      1. Anarchist Сегодня, 13:16
        Дим, мы видим к чему привел Минский сговор am Теперь будем посмотреть к чему приведет астанинский...
        Anarchist
      2. Лелёк Сегодня, 13:43
        Цитата: 210окв
        Их надо почаще доставать на том месте где нагадили.


        hi , Дмитрий. Примерно об этом говорит и яростный Е.Сатановский. И я с ним полностью - ЗА.

        Кстати и туфта США по применению Асадом хим. оружия не проканала.
        Лелёк
    3. Sergey53 Сегодня, 12:53
      1331М Зачем там доставать,они и в Сирии есть.
      Sergey53
    4. Primoos Сегодня, 12:57
      Цитата: 1331М
      Вот же неугомонные!!!Хорошо устроились за океаном,и не достать их там никому...

      США уже давненько, да что там, всю свою историю, занимаются мародерством по всему миру на государственном уровне. По сути, это страна мародер.
      Primoos
      1. 1331М Сегодня, 13:00
        Ну а что удивительного-кто были первые переселенцы?Правильно-бандиты и девушки с пониженной социальной ответственностью.Что от них ждать хорошего... wink
        1331М
      2. Джедай Сегодня, 13:05
        Цитата: Primoos
        По сути, это страна мародер.

        Так и есть. Иногда они своё мародёрство выставляют как "военные трофеи", как было во Второй Мировой. А иногда и без всяких объяснений действуют нагло, как гопники. negative
        Джедай
      3. Монос Сегодня, 14:32
        Цитата: Primoos
        США уже давненько, да что там, всю свою историю, занимаются мародерством по всему миру на государственном уровне. По сути, это страна мародер.

        А в Сирию вдруг пришли русские и разрушили налаженный бизнес. smile Они и с немцами в 45-м так же поступили. Сволочи! Однозначно!
        Монос
    5. RASKAT Сегодня, 13:13
      У курдов нет в достаточном количестве ни тяжелого вооружения, вообще нет ПВО. Без поддержки американской авиации и ЦРУ (которые договаривались с ИГИЛ) они бы таких успехов не достигли. Иракская армия одним танковым полком взяла Киркук, даже без авиации. Если Курды заерепеняться в Сирии, САА закатает их в асфальт, и даже без нашей помощи.
      RASKAT
    6. Greenwood Сегодня, 13:51
      Цитата: 1331М
      Хорошо устроились за океаном,и не достать их там никому...
      Нвдо профинансировать колумбийских и мексиканских наркобаронов, чтобы они увеличили поставки дури в Штаты.
      Greenwood
      1. 1331М Сегодня, 13:54
        good Я думал об этом,но у меня выходов на них нет. feel
        1331М
  2. Чинганчгук Сегодня, 12:48
    Нефть , вот вся суть этой бойни на БВ!
    Чинганчгук
    1. Primoos Сегодня, 13:00
      Цитата: Чинганчгук
      Нефть , вот вся суть этой бойни на БВ!

      Не совсем так. Это территория геополитического влияния в стратегическом районе Средиземного моря. Европа, Азия и Африка. Логистика. Миграция. Влияние на эти процессы. Ставки очень высоки.
      Primoos
  3. Кокос Сегодня, 12:48
    Ну мы же знали куда и зачем влезали...будем реагировать.. lol
    Кокос
    1. Чинганчгук Сегодня, 12:54
      Цитата: Кокос
      Ну мы же знали куда и зачем влезали...будем реагировать.. lol

      Будем обязательно, операция в Сирии это удар в самую больную точку мирового финансового масонства ! Будем мочить продолжать..А можем и промахнуться "случайно" хе хе
      Чинганчгук
      1. Астма Сегодня, 12:57
        посмотрим насколько будет "ужасен" наш "промах" =)
        Астма
  4. Геркулесыч Сегодня, 12:57
    У курдов своих голов нету? fool Янки ими только пользуются, и только в своих интересах!Рано или поздно, но курды это поймут, а только может быть, ничего они уже не смогут изменить. Так и будут кочевниками даже без возможности иметь свои земли, зато янки хорошо их поимеют как хотят.
    Геркулесыч
    1. pvv113 Сегодня, 13:07
      Цитата: Геркулесыч
      У курдов своих голов нету? Янки ими только пользуются, и только в своих интересах!Рано или поздно, но курды это поймут

      Приветствую! В одной известной стране янки уже четыре года народом пользуются, но народ этого так и не понял. Самостийность, однако! wink
      pvv113
      1. Esoteric Сегодня, 13:52
        Цитата: pvv113
        Самостийность, однако!

        В искусственно созданных территориальных образованиях всегда идут стычки и вооружённые конфликты, ибо насильно осчастливить невозможно. Россия должна избавиться от капиталистических предрассудков, как от некоей панацеи от бед. Нас будут рвать и долбить, пока мы играем по их правилам. Только мы установим свои правила игры (устройства мира) и начнём давать по рукам и по зубам тем, кто "передёргивает карту", от нас отстанут... yes
        Esoteric
        1. pvv113 Сегодня, 14:40
          Цитата: Esoteric
          начнём давать по рукам и по зубам тем, кто "передёргивает карту", от нас отстанут...

          С теми, кто по их мнению может дать сдачи, супостаты никогда не воюют wink
          pvv113
    2. askort154 Сегодня, 14:14
      Геркулесыч......Рано или поздно, но курды это поймут, а только может быть, ничего они уже не смогут изменить.

      Курды после Киркука поняли, что американцы их развели как лохов.. Сейчас курды будут рады и автономии в Сирии.
      askort154
  5. rotmistr60 Сегодня, 13:06
    речь идёт об откровенном мародёрстве

    И не просто о мародерстве, а мародерстве на государственном уровне под хорошо проверенной и яркой вывеской борьбы за демократию и права человека. Сша грабили и мародерствовали, грабят и мародерствуют и будут грабить и мародерствовать пока существуют.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 13:24
      Цитата: rotmistr60
      Сша грабили и мародерствовали, грабят и мародерствуют и будут грабить и мародерствовать пока существуют.

      IV рейх во всей своей красе...
      Джедай
  6. Strashila Сегодня, 13:20
    Будем надеяться, что сирийские курды сделали выводы о последствиях такого благоденствия со стороны США для своих собратьев в Ираке... нефть у них есть, только лучше им не стало... кроме малой прослойки в руководстве.
    Strashila
  7. Александр War Сегодня, 13:22
    Террористы в Сирии применяют новые сербские 82-мм минометные мины М72/74 и 832DU https://diana-mihailova.livejournal.com/1290908.h
    tml в продолжение http://www.krusik.rs/en/wp-content/uploads/2014/0
    5/MBM_HE_82mmeng.pdf
    Александр War
  8. камо грядеши Сегодня, 13:32
    Мы нанесём им, если будет надо, ответный термоядерный удар.
    камо грядеши
  9. Esoteric Сегодня, 13:46
    Сообщается, что оборудование доставляется на север страны, в провинцию Хасеке, на территории которой располагаются сразу несколько американских военных баз.

    Скажите мне непонимающему, почему Асад не ставит ультиматум о выводе американских военных с территории Сирии? Или ВКС не в состоянии после 24 часов сровнять с землёй всё и всех, что там находится на незаконном основании? Может быть в международном праве есть такое, что можно просто-запросто ввести группировку на территорию чужой страны и "обосноваться" там, для защиты своих интересов? Попробуйте приблизиться к Израилю...К КНДР попробовали, получили такой поворот, что до сих пор стирают подштанники. Есть РЭБ, есть артиллерия...Пора ставить на место, хватит смотреть и ждать, авось пронесёт. Пусть их (американцев) проносит, и чем дальше и быстрее, тем лучше... am
    Esoteric
  10. Федя2017 Сегодня, 13:58
    Пока Асад воевал с игилами, это вполне устраивало американцев. Но в Сирии и кроме ИГ полно различных исламистов, не желающих мириться с Асадом. Это так называемая "оппозиция" - под прикрытием США и др.стран Востока, и конечно курды. Асад не в том состоянии, чтобы пытаться воевать против них.
    Федя2017
  11. Signifer Сегодня, 14:08
    Вот же пакостные !))) Проиграли по всем фронтам, но нашли чем поживиться. Мне когда на работе денег зажали как-то и я гордо уходил, думаю блин, с паршивой овцы хоть шерсти клок... Взял две пачки бумаги, пару ручек и рулон скотча))))))))))))))
    Signifer
  12. NordUral Сегодня, 14:27
    Вот ушлепки! А курды еще пожалеют о сотрудничестве с заокеанским паханом.
    NordUral
  13. Горный стрелок Сегодня, 14:44
    Фашингтонский обком в действии? Что ж так паршиво "обставляются"? Методички явно устарели...
    Горный стрелок
  14. Васян1971 Сегодня, 15:19
    "... для США необходимо именно такое развитие событий, при котором курды сместили бы действующего президента Сирии с его поста."
    Вот прямо придут и сместят. А потом к Эрдогану придут и сместят. А потом... даже подумать страшно, куда придут и кого сместят... what
    Васян1971
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