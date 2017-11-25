США с помощью нефти пытаются спровоцировать САА на войну с курдами

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб делится информацией о том, что так называемые Сирийские демократические силы (СДС) на данный момент активно вывозят оборудование с нефтяных полей провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что оборудование доставляется на север страны, в провинцию Хасеке, на территории которой располагаются сразу несколько американских военных баз.Фактически речь идёт об откровенном мародёрстве, осуществляемом явно не без протекции со стороны США. Вывозимое оборудование до захвата территорий в САР игиловцами (*ИГИЛ, запрещено в РФ) принадлежало сирийской госкомпании, занимающейся добычей углеводородов.В своём материале Фарид отмечает, что вывоз дорогостоящего оборудования на территории, подконтрольные курдским вооружённым отрядам, производится больше в военно-политических целях. Причиной называется провокация в отношении сирийских правительственных войск, которые могут попытаться отбить оборудование для нефтедобычи у СДС. В свою очередь ситуация может привести к тому, что курдские отряды перейдут к боевым действиям против армии Асада. Ведь сегодня курды явно не готовы идти с оружием в руках против САА, а для США необходимо именно такое развитие событий, при котором курды сместили бы действующего президента Сирии с его поста.