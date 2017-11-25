11:08 25 ноября

Муженко: Мы готовимся ко вводу миротворцев на Донбасс

Глава генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко в интервью одному из украинских телеканалов заявил о том, что украинские силовые структуры готовятся к вводу миротворческого контингента ООН на Донбасс. По словам Муженко, пока никаких конкретных данных о формате миротворческой миссии на Донбассе нет, но «подготовительная работа в Минобороны уже ведётся». В чём именно заключается эта подготовка, Муженко не конкретизировал.

Муженко: Мы готовимся ко вводу миротворцев на Донбасс


Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев совместно с партнёрами из США, Франции и Германии разработал проект резолюции по миротворческому контингенту на Донбассе. Это проект, как отмечает Климкин, «согласован с позицией спецпредставителя США Курта Волкера». Добавляется, что проект резолюция Украина собирается предложить к рассмотрению на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН, временным членом которого Украина на данный момент является.


Параметры этой резолюции во многом уже известны. Киев продвигает идею ввода миротворцев не на линию соприкосновения сторон, где сейчас идут полномасштабные бои (на Светлодарском направлении), и где ВСУ захватили несколько населённых пунктов, а на границу Донбасса и России. По понятным причинам, это приведёт фактически к юридическому закреплению украинской идеи о том, что агрессором является Россия.

Подробный материал о такой дате как День российского военного миротворца и о возможной миссии миротворцев ООН на Донбассе читайте в нашем сегодняшнем сюжете – ссылка.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/v.muzhenko
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Комментарии 16

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  1. Anarchist Сегодня, 10:51
    К вводу оккупантов и карателей они готовятся! Миротворцев там не будет!
    Anarchist
    1. сибиралт Сегодня, 10:55
      Если, начальник штаба не может управлять своей армией, ему самому нужен "миротворец" с дубинкой и наручниками.
      сибиралт
    2. 1331М Сегодня, 10:55
      Незнай,незнай-жизнь такая пошла,что всё может быть,даже если этого не может быть...
      1331М
    3. vovanpain Сегодня, 10:57
      Цитата: Anarchist
      Миротворцев там не будет

      Здрав Будь Саня! drinks hi Миротворцев там не будет это точно.Национальная укропская забава-выдавать желаемое за действительное. drinks hi
      vovanpain
      1. Anarchist Сегодня, 11:06
        А вот всякой нечисти ожидать следует! У янки, прикормленных головорезов, хватает!
        Здорово, дружище! drinks hi
        Anarchist
  2. Джедай Сегодня, 10:51
    Муженко: Мы готовимся ко вводу миротворцев на Донбасс

    Опять этот аника-воин Мужеложенко бежит впереди паровоза с шашкой наголо. Сборище туповатых клоунов - вот во что превратилась Украина...
    Джедай
  3. Кокос Сегодня, 10:52
    Очередные Кастрюлеголовые хотелки... winked
    Кокос
  4. Tusv Сегодня, 10:53
    А не пора ли Нам Искандеры подвести к границе. Так на всякий случай, чтобы у некоторых "Мыротворцев" отпала всяческая охота к мородерству и через голову Совбеза скакать?
    Tusv
  5. Pivot Сегодня, 10:53
    Миротворцы, должны быть из Южной Осетии и Абхазии.
    Pivot
  6. Кокос Сегодня, 10:53
    Цитата: Джедай
    Муженко: Мы готовимся ко вводу миротворцев на Донбасс

    Опять этот аника-воин Мужеложенко бежит впереди паровоза с шашкой наголо. Сборище туповатых клоунов - вот во что превратилась Украина...

    какой кретин ему шашку дал??? wassat
    Кокос
    1. Джедай Сегодня, 10:58
      Цитата: Кокос
      какой кретин ему шашку дал?

      Шашку ему дали чтобы зарезался по неуклюжести. lol
      Джедай
  7. medvedron Сегодня, 10:57
    На фото, если бы не форма и флажок на рукаве, так и не понял бы кто из них Муженко.
    medvedron
    1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 11:03
      good laughing good и ведь фамилии как из книжки Ильфа и Петрова, захочешь не придумаешь))
      ALEX_SHTURMAN
  8. Горный стрелок Сегодня, 11:05
    Фантазия разыгралась у них. Не получится. Разве что ночью, под одеялом...
    Горный стрелок
  9. Александр Абдрахманов Сегодня, 11:06
    Несет бред - кто ему даст миротворцев вести . Пускай попробует без минского соглашения . Он развяжет руки России , тогда точно увидит русские танки . Будут на ходу перекрашивать голубые каски в белые с красным крестом и в руке с белым флажком.
    Александр Абдрахманов
  10. Sergey53 Сегодня, 11:06
    По умозаключению видно жираф. Ничего до мозгов вовремя не доходит.
    Sergey53
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