Муженко: Мы готовимся ко вводу миротворцев на Донбасс
Глава генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко в интервью одному из украинских телеканалов заявил о том, что украинские силовые структуры готовятся к вводу миротворческого контингента ООН на Донбасс. По словам Муженко, пока никаких конкретных данных о формате миротворческой миссии на Донбассе нет, но «подготовительная работа в Минобороны уже ведётся». В чём именно заключается эта подготовка, Муженко не конкретизировал.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев совместно с партнёрами из США, Франции и Германии разработал проект резолюции по миротворческому контингенту на Донбассе. Это проект, как отмечает Климкин, «согласован с позицией спецпредставителя США Курта Волкера». Добавляется, что проект резолюция Украина собирается предложить к рассмотрению на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН, временным членом которого Украина на данный момент является.
Параметры этой резолюции во многом уже известны. Киев продвигает идею ввода миротворцев не на линию соприкосновения сторон, где сейчас идут полномасштабные бои (на Светлодарском направлении), и где ВСУ захватили несколько населённых пунктов, а на границу Донбасса и России. По понятным причинам, это приведёт фактически к юридическому закреплению украинской идеи о том, что агрессором является Россия.
Подробный материал о такой дате как День российского военного миротворца и о возможной миссии миротворцев ООН на Донбассе читайте в нашем сегодняшнем сюжете – ссылка.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев совместно с партнёрами из США, Франции и Германии разработал проект резолюции по миротворческому контингенту на Донбассе. Это проект, как отмечает Климкин, «согласован с позицией спецпредставителя США Курта Волкера». Добавляется, что проект резолюция Украина собирается предложить к рассмотрению на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН, временным членом которого Украина на данный момент является.
Параметры этой резолюции во многом уже известны. Киев продвигает идею ввода миротворцев не на линию соприкосновения сторон, где сейчас идут полномасштабные бои (на Светлодарском направлении), и где ВСУ захватили несколько населённых пунктов, а на границу Донбасса и России. По понятным причинам, это приведёт фактически к юридическому закреплению украинской идеи о том, что агрессором является Россия.
Подробный материал о такой дате как День российского военного миротворца и о возможной миссии миротворцев ООН на Донбассе читайте в нашем сегодняшнем сюжете – ссылка.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/v.muzhenko
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