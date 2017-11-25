Шесть Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ* в Сирии

25 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ* на северо-востоке Сирии

Все назначенные цели были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля осуществляемого с помощью специальных технических средств. Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим

Шесть дальних бомбардировщиков ВКС РФ Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов группировки "Исламское государство"* на северо-востоке Сирии, сообщили в Минобороны России.— говорится в сообщении.Как отмечается, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов в районе населенного пункта Эль-Ишара.— сообщили в военном ведомствеИсламское государство* (ИГ, ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в России.