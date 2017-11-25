19:43 25 ноября

Шесть Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ* в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков ВКС РФ Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов группировки "Исламское государство"* на северо-востоке Сирии, сообщили в Минобороны России.

25 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ* на северо-востоке Сирии
— говорится в сообщении.

Шесть Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ* в Сирии



Как отмечается, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов в районе населенного пункта Эль-Ишара.

Все назначенные цели были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля осуществляемого с помощью специальных технических средств. Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим
— сообщили в военном ведомстве

Исламское государство* (ИГ, ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в России.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 35

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 18:14
    Третьи сутки подряд отрабатывают по остаткам ИГИЛ (запрещенная в России). Интересно а по зеленым в провинции Идлиб и под Дамаском будут потом работать?
    Владыка Ситх
    1. Primoos Сегодня, 18:18
      Под Дамаском не будут. Там гражданское население. Так добьют. В Идлибе они пока сами себя режут по тихой грусти. Потом и до них очередь дойдет.
      Primoos
    2. Владыка Ситх Сегодня, 18:54
      Видео к новости
      Владыка Ситх
    3. olegfbi Сегодня, 19:30
      Вот подсмотрел фразу, не моё но ОЧЕНЬ понравилось! Да простит меня автор!
      Крым это Россия, Донбасс это Россия, Весь мир это Россия, за исключением Косово, Косово это Сербия!
      olegfbi
  2. RASKAT Сегодня, 18:17
    Вероятно в место осенне-зимних учений в бомбардировочных полках решили так сказать совместить приятное с полезным. Прогнать большую часть летного состава через реальные бомбардировки террористов. Уж как то непривычно много они летают, практически каждый день. Что же удачи нашим летчикам, надеюсь каждая бомба ложится точно в цель. good
    RASKAT
    1. Идущий Сегодня, 18:46
      Понимают , что компания близится к завершению , а ещё много на складах боеприпасов с крайними сроками.
      Идущий
      1. Partyzan Сегодня, 18:59
        Цитата: Идущий
        Понимают , что компания близится к завершению , а ещё много на складах боеприпасов с крайними сроками.

        Виктор привет hi не надо выдавать военную тайну laughing а за одно это послужит предостережением для умеренных - будут дергаться и по ним утюг пройдет am
        Partyzan
        1. Идущий Сегодня, 19:01
          Владимир , приветствую! hi , так я думаю там сарафанное радио работает быстрей интернета.
          Идущий
  3. Egorovich Сегодня, 18:19
    Перемалывают бармалеев, как в мясорубке. Сирийцам теперь зачищать надо. Отлично вместе работают!
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 18:23
      Цитата: Egorovich
      как в мясорубке

      Чего достойны - то и получают.
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 18:28
        Самое интересное, что басмачи привыкнут к ежедневным визитам Ту-22М3, и когда в один из дней ласточки привычно не прилетят, то басмачи будут мучиться в бессоннице и страдать в ожидании laughing
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 18:30
          И это хорошо: ожидание смерти хуже самой смерти! wink
          Джедай
          1. Egorovich Сегодня, 18:35
            Пусть ждут смерти ежесекундно, у них только это в их жизни осталось.
            Egorovich
            1. Джедай Сегодня, 18:38
              Да будет так! good Но не хотят они так просто уйти в небытие... То ли сами, то ли хозяин не велит...
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 18:45
                Добрый вечер Максим! hi так их никто и не спрашивает , а хозяин зубами скрипит и подсчитывает убытки.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 18:54
                  Виктор, рад приветствовать! hi Собственное мнение утратили напрочь и превратились в бездушных марионеток США... Гордую историю попрали сами в угоду выродкам Европы (это я про США).
                  Будущего нет у вас, в пепел вы свою превратили жизнь... Тень Тёмной Силы вижу я...
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 18:57
                    Так они там в полном кайфе , а кто поумней уже давно сделал ноги.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 19:20
                      За Океаном не спрятать зла, грядёт Возмездие...
                      Джедай
                  2. sabakina Сегодня, 19:28
                    Макс, ты меня заставил пересмотреть фильм! Щас в мАгазин схожу и включу. А по теме, посмотрел видео Владыки Ситхав(Сергея), мне так и хочется спеть "Орлята, учатся летать".
                    sabakina
          2. pvv113 Сегодня, 18:39
            Пусть знают, что это неизбежно, и мучаются в неизвестности
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 19:22
              Мы как - добавим неопределённости? Или просто понаблюдаем со стороны? wink
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 19:23
                И то, и другое. И можно без хлеба lol
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 19:28
                  Этого и ждал от тебя, дружище! good drinks soldier
                  Джедай
      2. Перейра Сегодня, 18:51
        Это уже не новость.Это рутина. Но я рад этой рутине. Действительно пора показать, что мы умеем.
        Перейра
  4. Геркулесыч Сегодня, 18:29
    Вот если бы еще и" случайно "по базе сша в Сирии попали, чтобы янки ветром из Сирии выдуло, навсегда! !! am
    Геркулесыч
    1. pvv113 Сегодня, 19:25
      Неплохо было бы! wink Но смрад бы стоял... crying
      pvv113
  5. alexhol Сегодня, 18:31
    Были также предоставлены фотоматериалы.
    alexhol
    1. Перейра Сегодня, 18:52
      Это кто убегает? Курдка?
      Перейра
      1. Идущий Сегодня, 18:58
        Это его ехидство за ним бежит и злопыхает.
        Идущий
    2. vovanpain Сегодня, 19:07
      Цитата: alexhol
      Были также предоставлены фотоматериалы.

      Не поделитесь коллега,с какой компьютерной игрушки скрин содрали. laughing Тоже бы может поиграл. laughing
      vovanpain
      1. alexhol Сегодня, 19:22
        Конечно хотелось бы верить, что так и есть на самом деле. И это не просто очередной отчет со скриншотами.
        alexhol
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 18:47
    Надеюсь по тихой грусти и штатовским наемника перепадает!
    Ретвизан 8
  7. Федя2017 Сегодня, 18:54
    Причина, по которой уже третьи сутки приходится гонять дальнюю авиацию простая. Игиловцы начали контратаки в разных местах. Растянувшаяся вдоль Эфрата асадовская армия, пытается двигаться к Абу-Кемалю, но её атаковали игилы и разрезали, возникла угроза котла. В самом Абу-Кемале, "освобождённом" ещё 10 ноября, сирийско-иракский сброд вчера наконец-то вышел в центр города, но попал под контрудар игиловцев с применением авто-смертников и был выбит опять на окраины. Много трупов и есть пленные... Тактическая авиация с а\б Хмеймим не успевает всюду, поэтому всё чаще гоняют на бомбёжку Ту-22... Игилы не следят за российскими СМИ, и видимо не знают что Шойгу уже три месяца назад объявил об окончании гражданской войны в Сирии и победе над ИГ, вот и атакуют. Народ тёмный, неграмотный... Что с них возьмёшь...
    Федя2017
  8. холодильник Сегодня, 18:55
    Цитата: Шесть дальних бомбардировщиков ВКС РФ Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов группировки,,,,,,,,,,,,,, Добавляю от себя и многих очень по многим, нанесли удар по остаткам укро-нацистов, ростовщиков, и прочей когорты их обслуживающей!
    холодильник
  9. rehev931 Сегодня, 19:12
    А хорошо идут, красиво!!! и Ту-шка и рядом Су-шка!!! Красавцы!!!
    rehev931
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