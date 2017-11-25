19:39 25 ноября

Порошенко захотел покаяния России за голодомор

Президент Украины Пётр Порошенко, выступая на памятных мероприятиях в Киеве, выступил за принятие закона об ответственности за непризнание голодомора и холокоста, а также выразил желание, чтобы в России покаялись за голодомор, сообщает телеканал "112 Украина".

Порошенко захотел покаяния России за голодомор


Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного, чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него
— заявил Порошенко на памятном мероприятии.


По его мнению, Россия, "записав себя в преемницы Советского Союза", должна взять на себя ответственность за его "преступления".

К сожалению, эти преступления они пока оправдывают
— добавил Порошенко

Каждую четвёртую субботу ноября на Украине проводится День памяти жертв голодоморов. Порошенко назвал голодомор геноцидом украинского народа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о голоде 30-х годов на территории СССР, заявила, что в Киеве данные события пытаются представить «геноцидом украинского народа», однако, по её словам, это не имеет с действительностью ничего общего.

Использованы фотографии: официальный сайт президента Украины
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Комментарии 7

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  1. Ирек Сегодня, 19:30
    До сих пор последствия сказываются. ..
    Ирек
    1. Anarchist Сегодня, 19:36
      Он этим голодомором внимание отвлекает! Ведь настоящий голодомор-геноцид происходит сейчас! И исходит он от властей Украины...Тьфу, от хунты!
      Anarchist
  2. Джедай Сегодня, 19:32
    Педро, а у тебя не треснет седалище от извинений и покаяний??? fool Это уже не бухло, это уже что-то по-ядрёнее будет...
    Джедай
  3. svp67 Сегодня, 19:33
    Порошенко захотел покаяния России за голодомор
    И всего то.... а губа нет желания закатать? Что бы ходить не мешала.
    svp67
  4. alex86 Сегодня, 19:34
    Разумеется, покаятся, только не за геноцид украинского народа, а за геноцид советского народа.
    Только, увы, государство пока гордится этим...
    И продолжает " бомбить Воронеж" при любой возможности...
    alex86
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 19:36
    Вот тупая черепашечья башка, замешал все в одну кашу -голодомор, геноцид...
    А смысл один - выс@р в адрес России.
    Ретвизан 8
  6. bddrus Сегодня, 19:36
    чтож эти незалежные каждый праздник Россию вспоминают??? они ж порвали окончательно с "русским миром" и т.д. и т.п.
    bddrus
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