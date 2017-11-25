Порошенко захотел покаяния России за голодомор

Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного, чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него

К сожалению, эти преступления они пока оправдывают