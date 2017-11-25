Порошенко захотел покаяния России за голодомор
Президент Украины Пётр Порошенко, выступая на памятных мероприятиях в Киеве, выступил за принятие закона об ответственности за непризнание голодомора и холокоста, а также выразил желание, чтобы в России покаялись за голодомор, сообщает телеканал "112 Украина".
По его мнению, Россия, "записав себя в преемницы Советского Союза", должна взять на себя ответственность за его "преступления".
Каждую четвёртую субботу ноября на Украине проводится День памяти жертв голодоморов. Порошенко назвал голодомор геноцидом украинского народа.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о голоде 30-х годов на территории СССР, заявила, что в Киеве данные события пытаются представить «геноцидом украинского народа», однако, по её словам, это не имеет с действительностью ничего общего.
Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного, чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него— заявил Порошенко на памятном мероприятии.
По его мнению, Россия, "записав себя в преемницы Советского Союза", должна взять на себя ответственность за его "преступления".
К сожалению, эти преступления они пока оправдывают— добавил Порошенко
Каждую четвёртую субботу ноября на Украине проводится День памяти жертв голодоморов. Порошенко назвал голодомор геноцидом украинского народа.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о голоде 30-х годов на территории СССР, заявила, что в Киеве данные события пытаются представить «геноцидом украинского народа», однако, по её словам, это не имеет с действительностью ничего общего.
Использованы фотографии: официальный сайт президента Украины
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