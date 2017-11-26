В правительстве Крыма начали готовить иски, оспаривающие санкции против республики

Говорить о каких-то результатах по санкциям пока рано. Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году, мы обязательно это сделаем. Мы работаем в двух направлениях: первое – оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе,

Этот вопрос во многом политический. Мы работаем в тесном контакте с МИДом, Минюстом. Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы,

Пока этот вопрос не решен,