В правительстве Крыма начали готовить иски, оспаривающие санкции против республики
В Крыму начата работа по оспариванию санкций против республики, первые иски могут быть поданы в Европейский суд уже в следующем году, передает РИА Новости сообщение руководителя экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александра Молохова.
Второе направление – оспаривание антикрымских санкций в целом.
Говорить о каких-то результатах по санкциям пока рано. Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году, мы обязательно это сделаем. Мы работаем в двух направлениях: первое – оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе,сказал Молохов агентству.
Второе направление – оспаривание антикрымских санкций в целом.
Этот вопрос во многом политический. Мы работаем в тесном контакте с МИДом, Минюстом. Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы,подчеркнул руководитель экспертного совета.
Пока этот вопрос не решен,добавил Молохов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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