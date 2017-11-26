12:19 26 ноября

В правительстве Крыма начали готовить иски, оспаривающие санкции против республики

В Крыму начата работа по оспариванию санкций против республики, первые иски могут быть поданы в Европейский суд уже в следующем году, передает РИА Новости сообщение руководителя экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александра Молохова.



Говорить о каких-то результатах по санкциям пока рано. Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году, мы обязательно это сделаем. Мы работаем в двух направлениях: первое – оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе,
сказал Молохов агентству.


Второе направление – оспаривание антикрымских санкций в целом.

Этот вопрос во многом политический. Мы работаем в тесном контакте с МИДом, Минюстом. Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы,
подчеркнул руководитель экспертного совета.

Пока этот вопрос не решен,
добавил Молохов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. ваняватный Сегодня, 09:51
    ох , дожить бы хоть до какого то окончания этой нудной тяжбы ...
    ваняватный
    1. Джедай Сегодня, 09:52
      судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости

      Вот и посмотрим насколько этот суд "справедлив". Но почему-то предчувствую, что "справедливость" окажется на стороне введших санкции. yes
      Джедай
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:58
        В правительстве Крыма начали готовить иски, оспаривающие санкции против республики

        Приветствую, Макс! hi А может правительству России пора готовить иски оспаривающие санкции против страны?
        СРЦ П-15
        1. Джедай Сегодня, 10:07
          Саша, моё почтение! hi
          Цитата: СРЦ П-15
          А может правительству России пора готовить иски оспаривающие санкции против страны?

          Я так мыслю, что если тяжба с санкциями против Крыма "выгорит", то так и будет. Выражаясь языком бильярда, иски против санкций Крыма - это "пробный шар".
          Джедай
          1. Владимир16 Сегодня, 10:16
            в Европейском суде справедливости

            Не совместимые понятия.
            Европа - родина нацизма, фашизма. Европа отменила семью. Европа пропагандирует педерастов. В Европе нашли третий пол у людей (не мужчина, не женщина). В Европе вместо мамы и папы придумали родителя 1и родителя 2. От шведов скоро услышим родитель 3, 4,5, 6 и т.д.
            Крымчане, забудьте о европейской справедливости. Она проявилась концлагерями в прошлом и трибунале над Югославией в настоящем. В санкциях на самостоятельные народы.
            У нас разное отношение к жизни и ценностям этой жизни.
            Вас Господь бережет. Санкция от европейцев них это знак, что мы люди.
            Владимир16
            1. weksha50 Сегодня, 11:56
              Цитата: Владимир16
              В Европе нашли третий пол у людей (не мужчина, не женщина). В Европе вместо мамы и папы придумали родителя 1и родителя 2. От шведов скоро услышим родитель 3, 4,5, 6 и т.д.


              Шведская церковь на днях узаконила в своих пенатах как раз третий, средний пол...
              Да покарают их древние бОги Тор и Один... yes
              weksha50
          2. СРЦ П-15 Сегодня, 10:16
            Цитата: Джедай
            Я так мыслю, что если тяжба с санкциями против Крыма "выгорит", то так и будет. Выражаясь языком бильярда, иски против санкций Крыма - это "пробный шар".

            В бильярде есть и другой удар - одним ударом два в лузу! И удар этот выглядит более эффектно! yes
            СРЦ П-15
            1. Джедай Сегодня, 10:23
              Цитата: СРЦ П-15
              И удар этот выглядит более эффектно!

              А как же! Но я думаю что тут всё упирается и в финансовую составляющую:
              это требует довольно серьезных финансовых затрат

              И ещё крамольный вопрос: а так ли нужна России отмена санкций?
              Джедай
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:25
                Цитата: Джедай
                И ещё крамольный вопрос: а так ли нужна России отмена санкций?

                Отмена санкций может и не так важна, но признайся: ведь так приятно макнуть запад в их же собственное гуамно. yes
                СРЦ П-15
                1. Джедай Сегодня, 10:27
                  Цитата: СРЦ П-15
                  но признайся: ведь так приятно макнуть запад в их же собственное гуамно.

                  Приятно это не то слово! feel И прецедент позволит создать...
                  Джедай
          3. analgin Сегодня, 10:17
            Цитата: Джедай
            Саша, моё почтение! hi
            Цитата: СРЦ П-15
            А может правительству России пора готовить иски оспаривающие санкции против страны?

            Я так мыслю, что если тяжба с санкциями против Крыма "выгорит", то так и будет. Выражаясь языком бильярда, иски против санкций Крыма - это "пробный шар".


            Удачи в суде! Как всем известно, Россия умеет судиться за границей. Кто же не помнит выигранные ею иски по поводу например, Мистралей и не лицензионного изготовления АК? feel
            analgin
            1. Джедай Сегодня, 10:25
              Цитата: analgin
              Кто же не помнит выигранные ею иски по поводу например, Мистралей и не лецензионного изготовления АК?

              Хорошие примеры, но они лежат в иной плоскости юриспруденции, нежели санкции против Крыма.
              Джедай
        2. Лелёк Сегодня, 11:52
          Цитата: СРЦ П-15
          А может правительству России пора готовить иски оспаривающие санкции против страны?


          Александр и Максим, приватствую Вас и прошу добро встрять в Ваш диалог. Предложение (выше) совершенно бесполезно. Такие иски в эти европейские (простите за выражение) "суды" направлялись не единожды - пользы = 0. Согласно уставу ООН только эта организация при 100% голосовании может ввести санкцию к стране. Но, как говорится, "Америка юбер аллес" и плюёт слюной на все уставы, а за ней и её вассалы "Табаки". Так-что иск Крыма будет проигнорирован. Надо спокойненько делать своё дело и рассчитывать только на свои российские силы.
          Лелёк
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:06
            Цитата: Лелёк
            "Америка юбер аллес" и плюёт слюной на все уставы, а за ней и её вассалы "Табаки".

            Судиться надо в судах Америки, а не в европейских! Как сейчас в Канаде подали иск к Макларену два наших спортсмена и именно в канадский суд, и адвокаты у них канадские. Уверен, результат будет положительный.
            СРЦ П-15
            1. Лелёк Сегодня, 12:18
              Цитата: СРЦ П-15
              Судиться надо в судах Америки, а не в европейских!


              RT подавал в американский суд и адвокаты американские были из разряда "прима", но "голосок" из Сената свёл их усилия к нулю. Американскому правосудию не доверяют 46% жителей этой страны (а это не бомжовый контингент). А вот наша ответка за "хук" по RT заставила "штатовских" пускать сопли пузырями.
              Лелёк
        3. weksha50 Сегодня, 11:52
          Цитата: СРЦ П-15
          А может правительству России пора готовить иски оспаривающие санкции против страны?


          Вот тут и я перед СРЦ П-15 "прогнусь" ... hi
          Истину глаголишь, товарищ... good
          weksha50
      2. Старче Сегодня, 09:59
        Это все бесполезно конечно,но делать нужно все же...Крым НАШ и это бальзам на душу мужики!
        Все "косяки" Путина можно простить только за эту блестящую операцию!
        Боюсь представить, что бы было в Крыму ,не войди бы он в состав России! hi
        Старче
        1. Esoteric Сегодня, 10:10
          Цитата: Старче
          Все "косяки" Путина можно простить только за эту блестящую операцию!

          Прощу, как только в состав России добровольно войдут восточные области Украины, а с Белоруссией будет создано единое государственное пространство на равных правах. Для России Белоруссия важнее Сирии, а уж, в Европе она должна быть на первом месте в национальных интересах РФ.
          Esoteric
          1. Старче Сегодня, 10:16
            Цитата: Esoteric
            Прощу, как только в состав России добровольно войдут восточные области Украины,

            Нам Киев нужен и он будет НАШ обязательно и бескровно..Работа ведется в этом направлении и очень успешно, все ждут час Х !
            Старче
            1. Лелёк Сегодня, 11:59
              Цитата: Старче
              .Работа ведется в этом направлении и очень успешно, все ждут час Х !


              Привет. "Какие Ваши доказательства?". И по-подробней о "часе Х".
              Лелёк
          2. weksha50 Сегодня, 12:00
            Цитата: Esoteric
            Прощу, как только в состав России добровольно войдут восточные области Украины, а с Белоруссией будет создано единое государственное пространство на равных правах. Для России Белоруссия важнее Сирии


            Хм... Так республики донбасские уже не раз ДОБРОВОЛЬНО просились в состав России...
            А насчет Белоруссии... Правитель всея Беларуси НЕ ЖЕЛАЕТ быть человеком № 2 в союзном государстве... Чисто личные амбиции... Почему бы ЕМУ не возглавить этот Союз ??? laughing Отсюда и растут ноги того, что Союз этот считается союзом только на бумаге...
            weksha50
        2. 1331М Сегодня, 10:20
          Да ничего не было бы,Старче.А вот о "бальзам на душу"...Чем он таким пролился тебе,если не секрет?Мне НИЧЕМ не пролился,от слова СОВСЕМ... requestПоделись счастьем,уж не побрезгуй,счастливый обладатель крыма и его окрестностей...
          1331М
          1. Отдел-М19 Сегодня, 10:56
            Цитата: 1331М
            Поделись счастьем,уж не побрезгуй,счастливый обладатель крыма и его окрестностей...

            Вам этого не понять, потребитель вы наш...Это все из души идет, хотя некоторые пытаются там ковыряться грязным пальцем..!
            Вот песня старая , послушайте..Хотя вы этого все равно не поймете!
            Отдел-М19
          2. Сепар ДНР Сегодня, 10:58
            Этот вопрос во многом политический. Мы работаем в тесном контакте с МИДом, Минюстом.

            Это и ёжику понятно yes .
            А уж еврочиновникам и подавно.
            Вот и задаюсь вопросом : Примут ли они волевое решение по отмене санкций под гнётом финансовых и экономических потерь,или дальше стенать будут,погоняемые США ?

            В общем-то ,это не "наш суд самый гуманный суд в мире",рассчитывать на справедливое решение по букве закона может только наивный простак.
            Только критические потери в финансах заставят евросчетоводов "взбрыкнуть",и наплевать на "заокеанских партнёров".
            Дружба-дружбой,а спасение утопающего,дело самого утопающего...
            Сепар ДНР
            1. weksha50 Сегодня, 12:03
              Цитата: Сепар ДНР
              Только критические потери в финансах заставят евросчетоводов "взбрыкнуть",и наплевать на "заокеанских партнёров".


              Вменяемые европейцы уже подсчитали урон....
              Жаль только, что такие канцы и презики, как Меркель и Макрон, плохо в школе учились... А у их калькуляторов, наверное, батарейки все сели... laughing
              weksha50
    2. сибиралт Сегодня, 11:11
      Дожить бы до составления иска нашим минюстом. Скорее всего, наймут западных адвокатов и будут вместе с ними пилить родимый бюджет без всякой гарантий на исход рассмотрения дела. lol
      сибиралт
  2. федоров Сегодня, 09:52
    Вроде надо с чего-то начинать. Но как по мне - бесполезный труд и трата денег. Гейропа в отделенном будущем в целом не признает Крым, а вот отдельные личности и страны вполне.
    федоров
    1. Ил-18 Сегодня, 10:02
      Ну, в любом случае, с чего-то надо начинать. Хотя привезти, разместить, прокормить, отвезти типа экспертов в комиссии, а возможно не одной, денюжкав немалых обойдётся. Это баз пошлин, адвокатов и пр. юридических издержек.
      Ил-18
    2. Esoteric Сегодня, 10:13
      Цитата: федоров
      Но как по мне - бесполезный труд и трата денег.

      Доказывать очевидное? Или в Крыму захотели по-лёгкому деньжат срубить? Ага... wassat Не объешьтесь...Лучше судитесь с WADA и МОК...
      Esoteric
  3. изя топ Сегодня, 10:07
    и чем европейский суд поможет,если санкции европа и вводила? what request только в грызло этим "цивилизаторам"
    изя топ
  4. analgin Сегодня, 10:12
    Как то странно. Санкции ведь это только на пользу и "давайте нам ещё больше санкций - мы станем сильнее" , а тут - судиться! recourse

    первое – оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно.

    А в остальных случаях - санкции были применены обоснованно и мы согласны? recourse

    Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге

    Не везёт, так не везёт! Басманный суд в Москве, без сомнения был бы предпочтительнее.
    analgin
  5. prior Сегодня, 10:14
    Голландцев с золотом скифов не забудьте !
    А не захотят отдавать - направить в Амстердам весь Черноморский флот с дружеским визитом и посещением музеев.
    prior
    1. Deck Сегодня, 11:22
      направить в Амстердам весь Черноморский флот


      Голландцы сравнят со своим и повеселятся.
      Deck
  6. Горный стрелок Сегодня, 10:15
    На всех площадках играть надо... Что им Россия, мальчик для битья? Ишь, раздухарились!
    Ещё надо персональные суды на всяких русофобов заводить! Типа Макларена. Нанёс финансовый ущерб спортсмену - плати! А там 100 судов...
    Горный стрелок
  7. askort154 Сегодня, 10:24
    "Европейском суд", "Гаагский трибунал", "Международный суд ООН" - открыто, стали инструментом США, в подавлении суверенитета не "союзным" им государствах. Пора странам ТАР в совокупности с БРИКС создать новый международные правовые отношения. Они имеют на это полное право, так как представляют 2/3 населения Земли. Уверен, к этому рано или поздно, но придут.
    askort154
  8. Геркулесыч Сегодня, 11:14
    Бесполезное занятие, их никто по настоящему и рассматривать то не будет! fool Иски нужно было подовать максимум в течение месяца после введения санкций, тогда бы можно было бы надеяться на какой-то результат. А сейчас -пустая трата времени.
    Геркулесыч
  9. weksha50 Сегодня, 11:51
    " Мы работаем в двух направлениях: первое – оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе"...

    Не в персоналиях дело...Где-то (может быть и на ВО) была озвучена идея о признании ГД РФ неправомерным акт передачи Крыма в УССР, с учетом даже тогда существовавшего законодательства...
    Грамотные юристы совместно с работниками МИД смогут выстроить и грамотную концепцию решения этого вопроса...

    А то, о чем говорят сейчас... какие-то мелкотравчатые воробьиные поскакушики... Изобразить: мы - боремся..
    С - кем, и - за что ???
    Тем более, что Западу в целом по барабану решение что по единичным индивидумам, что по Крыму-России в целом... hi
    weksha50
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