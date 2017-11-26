12:16 26 ноября

Внешнеполитические ведомства РФ и США ведут консультации по Северной Корее

Россия и Соединенные Штаты ведут консультации по северокорейской проблеме на уровне внешнеполитических ведомств, однако встречи пока не планируются, передает РИА Новости сообщение замглавы российского МИД Игоря Моргулова, прибывшего в Сеул.



Мы находимся в постоянном диалоге с американскими коллегами по этой теме. Контакты ведутся по линии МИД и госдепартамента, сказал Моргулов,
отвечая на соответствующий вопрос журналиста.


При этом он не стал уточнять, когда могут произойти российско-американские переговоры по этой теме, в том числе его встреча со спецпредставителем США по политике в отношении Пхеньяна Джозефом Юном.

Такая встреча может состояться теоретически, но о конкретных сроках пока говорить рано,
ответил дипломат на вопрос, могут ли переговоры начаться до конца текущего года.

Визит Игоря Моргулова в Сеул продлится до 28 ноября. Он планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел Республики Корея по политическим вопросам Юн Сун Гу, а также со спецпредставителем МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. ОТДЕЛ-М22 Сегодня, 12:09
    Ына вам не поставить на колени..! Испугались жутко господа..?
    ОТДЕЛ-М22
    1. Монос Сегодня, 12:12
      Всем воскресного настроения! Русская балалайка солирует в этом политическом концерте.
      smile
      Никогда не думал, что на балалайке можно выдавать ТАКОЕ !
      Монос
    2. Deniska999 Сегодня, 12:14
      О, снова из карантина вылез?
      Deniska999
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:10
    ... мериткатосы хотят нашими и китайскими руками организовать для себя преференции, естественно и на своих же условиях... т.е хотят и рыбку попробовать, и в накладе не остаться...
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 12:12
      Привет! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      мериткатосы хотят

      А "кто-кто" в английском произношении они не хо-хо? wink
      Джедай
  3. pvv113 Сегодня, 12:11
    консультации по северокорейской проблеме

    Никакой проблемы бы не было, если бы не привычка США совать свое рыло куда ни попадя
    pvv113
  4. solzh Сегодня, 12:12
    Такая встреча может состояться теоретически

    А практически? Моё мнение, если такие переговоры произойдут, российская сторона должна заявить на них о не допущении силового развития корейского конфликта, а так же поставить жёсткий вопрос о снятии санкций в отношении КНДР и о не допущении в будущем шантажа и давления на северную корею. Хотя последнее мне думается не произойдёт.
    solzh
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