Внешнеполитические ведомства РФ и США ведут консультации по Северной Корее
Россия и Соединенные Штаты ведут консультации по северокорейской проблеме на уровне внешнеполитических ведомств, однако встречи пока не планируются, передает РИА Новости сообщение замглавы российского МИД Игоря Моргулова, прибывшего в Сеул.
При этом он не стал уточнять, когда могут произойти российско-американские переговоры по этой теме, в том числе его встреча со спецпредставителем США по политике в отношении Пхеньяна Джозефом Юном.
Визит Игоря Моргулова в Сеул продлится до 28 ноября. Он планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел Республики Корея по политическим вопросам Юн Сун Гу, а также со спецпредставителем МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.
Мы находимся в постоянном диалоге с американскими коллегами по этой теме. Контакты ведутся по линии МИД и госдепартамента, сказал Моргулов,отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
При этом он не стал уточнять, когда могут произойти российско-американские переговоры по этой теме, в том числе его встреча со спецпредставителем США по политике в отношении Пхеньяна Джозефом Юном.
Такая встреча может состояться теоретически, но о конкретных сроках пока говорить рано,ответил дипломат на вопрос, могут ли переговоры начаться до конца текущего года.
Визит Игоря Моргулова в Сеул продлится до 28 ноября. Он планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел Республики Корея по политическим вопросам Юн Сун Гу, а также со спецпредставителем МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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