18:54 26 ноября

ВМС Ирана до конца года получат новый ракетный корабль

Новый ракетный корабль поступит на вооружение иранского военно-морского флота до 21-го декабря, передает РИА Новости сообщение агентства Fars.



Военный корабль войдет в состав Северного флота в середине месяца азар (22 ноября – 21 декабря),
цитирует агентство командующего Северным флотом Ахмада Реза Бакери.


Кроме того, по его словам, в состав Северного флота вернется боевой корабль после капитального ремонта.

Также в скором времени флот пополнится несколькими судами и вертолетами.

Ранее министр обороны Ирана Хосейн Дехган сообщил об успешном испытании модернизированной ракеты «Наср», которая «с максимальной точностью поразила морскую цель». При этом он отказался назвать основные характеристики ракеты.

Предыдущая версия ракеты («Наср-1») серийно производится с 2010 года. Она предназначена для размещения на кораблях, подлодках, самолетах и береговых комплексах. Ее масса – 350 кг, длина – 3,5 метра, дальность применения – 35 км.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. 210окв Сегодня, 12:48
    Интересно,у иранцев есть свое судостроение?Катера у них-сожрут французские..Так,с бора по сосенке..
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 12:50
      Совершенно не информативная статья: ни ТТХ нового корабля, ни имени, ни места постройки... request Дмитрий, приветствую! hi
      Джедай
      1. 210окв Сегодня, 12:57
        Максим hi Вот в самом деле хотелось бы узнать про иранский флот.А то они там уже грозятся идти ..До Пуэрто Рико..
        Цитата: Джедай
        Совершенно не информативная статья: ни ТТХ нового корабля, ни имени, ни места постройки... request Дмитрий, приветствую! hi
        210окв
        1. Комментарий был удален.
        2. Монархист Сегодня, 17:22
          Было б заявлено,,а исполнится или нет. Иншала ( примерно : Как господу угодно)
          Монархист
  2. Pirogov Сегодня, 12:50
    Характеристики корабля нельзя было дать ?
    Pirogov
    1. Идущий Сегодня, 13:31
      Тоже задался этим вопросом , почему информация не полная.
      Идущий
    2. donavi49 Сегодня, 13:49
      300 тонн. 4 китайских (или уже иранских) дизелька. 600 миль дальность на полном ходу. 30 человек экипаж. Вооружение 1х76мм пушка, 1 МЗА, 2х2 китайских средних ПКР С-703 - которые иранцы производят и модернизируют у себя.
      donavi49
  3. Primoos Сегодня, 12:51
    Интересно для русского звучат их названия. Цитировать не буду, а то вдруг модеры активизируются. У меня и так предупреждений, как на барбоске блох. Смешно. 35 км маловато конечно, но дальше будет позже. Лиха беда начало!
    Primoos
  4. RASKAT Сегодня, 12:54
    Ну корабль это громко сказано, они его называют фрегатом, но это скорее ракетный катер. Около 1000 тонн водоизмещения. У Ирана пока нет технологий строить крупные (более 3000т) корабли, нет ни двигателей, ни винтов, ни аппаратуры и т д. Санкции то вроде как сняты со страны но вот западные и восточные страны не спешат делиться с Ираном технологиями.
    К стати в Сочи руководитель Ирана затрагивал тему о сотрудничества с нами в кораблестроительной сфере и не только.
    RASKAT
    1. 1331М Сегодня, 13:07
      Спасибо за комментарий.Да,просят,но,надеюсь,им не дадут технологий,ведь это враг в скором будущем,не надо обольщаться.
      1331М
      1. Greenwood Сегодня, 14:25
        Цитата: 1331М
        ведь это враг в скором будущем,не надо обольщаться.
        На каком основании сделан этот вывод? Иран никогда не нападал на Россию.
        Greenwood
  5. Геркулесыч Сегодня, 12:59
    Конкуренты нашей Каспийской флотилии! Только вот с ракетным вооружением им до нас пока что еще очень далеко! Но, если им помогут те же китайцы, персы с ними в кооперации могут и нормальную по дальности ракету сделать.
    Геркулесыч
  6. ОТДЕЛ-М22 Сегодня, 13:03
    Постреляем ,вместе с Ираном...! Может даже "Калибрами" хе хе
    ОТДЕЛ-М22
  7. Sergey53 Сегодня, 13:07
    Северный флот, я так думаю, это Каспийское море? И с кем они там конкурируют?
    Sergey53
    1. donavi49 Сегодня, 13:43
      Да, Каспий. Со всеми соседями, кроме РФ.
      donavi49
      1. xetai9977 Сегодня, 15:55
        Каспий по сути- это большая лужа. Смысл там держать серьёзные дорогостоящие корабли? Катеров береговой охраны вполне достаточно- браконьеров гонять.. При серьезной заварушке все они станут лёгкой добычей авиации.
        xetai9977
        1. mvg Сегодня, 16:50
          Обсуждали уже, зачем на Каспии корабли. Да хотя бы, чтоб обойти договор по КР большой дальности.
          mvg
  8. федоров Сегодня, 13:13
    Предыдущая версия ракеты («Наср-1») серийно производится с 2010 года. Она предназначена для размещения на кораблях, подлодках, самолетах и береговых комплексах. Ее масса – 350 кг, длина – 3,5 метра, дальность применения – 35 км.

    Да уж..С кем они там собрались бороться request Допустим даже пусть будет 100 км..миль, кабельтовых. .Ну им виднее.
    Но молодцы - не сдаются, что-то строят, думают. И плевали в сторону Вашингтона - вот это я только за drinks
    федоров
  9. Витас Сегодня, 13:20
    Иран в условиях санкций, делает что то не имеющих аналогов и превосходящее всех.... с их слов... что то как то смахивает на патриотическую дезу.
    Витас
    1. analgin Сегодня, 13:25
      Цитата: Витас
      Иран в условиях санкций, делает что то не имеющих аналогов и превосходящее всех.... с их слов... что то как то смахивает на патриотическую дезу.

      Иран - это Россия в миниатюре. Россия постоянно что то делает "неимеющееаналоговвмире".
      analgin
      1. SarS Сегодня, 13:37
        У иранцев спеси хоть отбавляй - постоянно пытаются доказать, что они самые лучшие, как дети. Но при всем надо отдать должное их упорству. Всему они научатся, и корабли строить и самолеты.
        SarS
        1. analgin Сегодня, 13:40
          Цитата: SarS
          У иранцев спеси хоть отбавляй - постоянно пытаются доказать, что они самые лудшие, как дети. Но при всем надо отдать должное их упорству. Всему они научатся, и корабли строить и самолеты.

          Самые луДшие, особенно понравилось!
          analgin
  10. askort154 Сегодня, 13:32
    "..Военный корабль, войдёт в состав Северного флота....

    Интересно, где у них "Северный флот" ? Если строго по странам света, то это Каспийское море. Другой вариант - северная часть Персидского залива ( а это получается, юго-западная часть Ирана). Других "морей" у Ирана нет. yes
    askort154
  11. Старый26 Сегодня, 13:51
    Цитата: Геркулесыч
    Конкуренты нашей Каспийской флотилии! Только вот с ракетным вооружением им до нас пока что еще очень далеко! Но, если им помогут те же китайцы, персы с ними в кооперации могут и нормальную по дальности ракету сделать.

    А зачем им ее "делать"?
    Старый26
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:07
      Старый 26 hi -зачем одна страна упорно что то для СЕБЯ делает -чтобы меньше в том что делает о кого-то зависить, или же вообще, быть в этом плане независимой страной! hi ПС -День вам добрый! hi
      Геркулесыч
  12. sergo1914 Сегодня, 14:05
    Северный флот, Северный флот, Северный флот - НЕ ПОДВЕДЕТ!!!
    P.S. Не ругайтесь - родился в Северодвинске.
    sergo1914
  13. Евродав Сегодня, 14:33
    Цитата: 1331М
    Спасибо за комментарий.Да,просят,но,надеюсь,им не дадут технологий,ведь это враг в скором будущем,не надо обольщаться.

    Это с фига ли баня упала? С чего сие заключение о том, что Иран будет врагом? Вы еврей, сударь? Только они вату катают по любой новости из Ирана... Так что не делайте нам нервы!
    Евродав
  14. Евродав Сегодня, 14:35
    Цитата: ОТДЕЛ-М22
    Постреляем ,вместе с Ираном...! Может даже "Калибрами" хе хе

    Постреляй постреляй... Пока админ спит...
    Евродав
  15. Евродав Сегодня, 14:38
    Цитата: SarS
    У иранцев спеси хоть отбавляй - постоянно пытаются доказать, что они самые лучшие, как дети. Но при всем надо отдать должное их упорству. Всему они научатся, и корабли строить и самолеты.

    Вы не перепутали иранцев с израильтянами? А кому они пытаются доказать? Просветите хоть нас?
    Евродав
  16. san4es Сегодня, 14:55
    soldier
    ВМС Ирана состоят из флота и морской пехоты. В организационном отношении они делятся на ВМС Северного военно-морского района (южное побережье Каспийского моря) и ВМС зоны Персидского залива. Руководит военно-морскими силами командующий через штаб, находящийся в Тегеране.
    По данным иностранной прессы, в настоящее время ВМС Ирана насчитывают свыше 50 боевых кораблей и вспомогательных судов, в том числе: три эскадренных миноносца УРО, восемь сторожевых кораблей (из них четыре корабля УРО), шесть тральщиков, семь противолодочных катеров, 12 сторожевых катеров на воздушной полушке. Кроме того, в составе ВМС имеется батальон морской пехоты и эскадрилья противолодочных вертолетов (15 единиц). Численность личного состава ВМС около 13 тыс. человек.

    http://zvo.su/VMS/voenno-morskie-sily-irana.html
    san4es
  17. Старый26 Сегодня, 15:05
    Цитата: Геркулесыч
    Старый 26 hi -зачем одна страна упорно что то для СЕБЯ делает -чтобы меньше в том что делает о кого-то зависить, или же вообще, быть в этом плане независимой страной! hi ПС -День вам добрый! hi

    Я не к тому, что Ирану ее не нужно делать, ракету с более высокими характеристиками, чем дальность в 35 км. А в том плане, что все это уже ЕСТЬ у Ирана
    Старый26
  18. Aqr009 Сегодня, 15:08
    Подскажите пожалуйста, кто в курсе, номер на корме 81 или 18? Как правильно цифры на арабском читать?
    Aqr009
  19. Холуай Сегодня, 16:57
    Очень сомнительные ВМС у Ирана...
    Холуай
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