ВМС Ирана до конца года получат новый ракетный корабль
Новый ракетный корабль поступит на вооружение иранского военно-морского флота до 21-го декабря, передает РИА Новости сообщение агентства Fars.
Кроме того, по его словам, в состав Северного флота вернется боевой корабль после капитального ремонта.
Также в скором времени флот пополнится несколькими судами и вертолетами.
Ранее министр обороны Ирана Хосейн Дехган сообщил об успешном испытании модернизированной ракеты «Наср», которая «с максимальной точностью поразила морскую цель». При этом он отказался назвать основные характеристики ракеты.
Предыдущая версия ракеты («Наср-1») серийно производится с 2010 года. Она предназначена для размещения на кораблях, подлодках, самолетах и береговых комплексах. Ее масса – 350 кг, длина – 3,5 метра, дальность применения – 35 км.
Военный корабль войдет в состав Северного флота в середине месяца азар (22 ноября – 21 декабря),цитирует агентство командующего Северным флотом Ахмада Реза Бакери.
Кроме того, по его словам, в состав Северного флота вернется боевой корабль после капитального ремонта.
Также в скором времени флот пополнится несколькими судами и вертолетами.
Ранее министр обороны Ирана Хосейн Дехган сообщил об успешном испытании модернизированной ракеты «Наср», которая «с максимальной точностью поразила морскую цель». При этом он отказался назвать основные характеристики ракеты.
Предыдущая версия ракеты («Наср-1») серийно производится с 2010 года. Она предназначена для размещения на кораблях, подлодках, самолетах и береговых комплексах. Ее масса – 350 кг, длина – 3,5 метра, дальность применения – 35 км.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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