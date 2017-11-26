18:49 26 ноября

Песков: президент РФ продолжит «дипломатический марафон» по урегулированию в Сирии

Президент России Владимир Путин продолжит «дипломатический марафон» по сирийскому урегулированию, передает ТАСС заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.



Президент Путин предпринял насыщенный дипломатический марафон. Можно сказать, что, конечно, он будет так или иначе продолжаться,
сказал Песков в эфире канала «Россия 1».


Напомним, лидеры России, Ирана и Турции 22 ноября провели встречу в Сочи, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в этом процессе должен стать Конгресс национального диалога Сирии, проведение которого запланировано в Сочи.

Песков отметил также, что состоявшаяся перед этой встречей беседа Путина и президента Сирии Башара Асада «внесла очень большой вклад в достаточно успешное завершение недавней сочинской встречи».

Ранее Путин сообщил, что проинформировал Эрдогана и Роухани о встрече с Асадом, отметив «высказанную сирийским руководством приверженность принципам мирного решения кризиса, готовность провести конституционную реформу и свободные подконтрольные ООН выборы».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. Монос Сегодня, 13:54
    Да здесь не марафон, а целое троеборье : Сирия, Украина, КНДР.
    Монос
    1. Джедай Сегодня, 13:55
      Витя, привет! hi
      президент РФ продолжит «дипломатический марафон» по урегулированию в Сирии

      Интересно, с кем следующим ВВП встретится в рамках этого марафона? what
      Джедай
      1. Монос Сегодня, 13:59
        Здравствуй, Макс1 hi smile
        Претендентов много : Катар, СА, Ирак, Йемен, Израиль, курды ...
        Монос
        1. Джедай Сегодня, 14:03
          А я вот о богоизбранных первым делом подумал...
          Джедай
          1. Монос Сегодня, 14:05
            Цитата: Джедай
            А я вот о богоизбранных первым делом подумал...

            laughing Я тоже. Но это политически не обосновано. smile
            Монос
            1. Джедай Сегодня, 14:07
              Ну не засыплют же нас за это шишками, я надеюсь... lol
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 17:39
                А за что нас шишками засыпать , да и где столько шишек взять - замучаются.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 17:41
                  По твоим словам понимаю, что ты тоже так подумал, Виктор. wink
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 17:45
                    Ой сколько интересного мы скоро узнаем. lol
                    Идущий
          2. askort154 Сегодня, 14:29
            Джедай....А я вот о богоизбранных первым делом подумал..

            Нет, их паровоз ушёл. Телефонный разговор ВВП с Нетаньяху, и его встреча с Шойгу определили их место на БВ. Израиль - боится выйти из под крыши США. А поскольку США теряет БВ, то оставляет там свою "израильскую растяжку". yes
            askort154
            1. Джедай Сегодня, 14:33
              Александр hi Без слов:
              Цитата: askort154
              А поскольку США теряет БВ, то оставляет там свою "израильскую растяжку".

              good drinks
              Джедай
              1. askort154 Сегодня, 14:37
                Джедай :
                Молча ! drinks hi
                askort154
                1. Идущий Сегодня, 17:40
                  Там не только израильская растяжка , а полосатые зацепились за курдов и будут мутить.
                  Идущий
        2. Pirogov Сегодня, 14:16
          Цитата: Монос
          Претендентов много : Катар, СА, Ирак, Йемен, Израиль, курды ..

          Главный претендент Сша ,а все выше перечисленные просто закроют рот, если договорится Россия и Америка.
          Pirogov
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:23
            Цитата: Pirogov
            Главный претендент Сша ,а все выше перечисленные просто закроют рот, если договорится Россия и Америка.

            Видно именно поэтому США не пригласили в Сочи? lol
            СРЦ П-15
            1. Pirogov Сегодня, 14:32
              Цитата: СРЦ П-15
              Видно именно поэтому США не пригласили в Сочи?

              Смеётся тот кто смеётся последним . В Сочи решались тактические вопросы .
              Pirogov
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:49
                Цитата: Pirogov
                Смеётся тот кто смеётся последним . В Сочи решались тактические вопросы .

                Полноте! Этой встречей в Сочи, Путин показал, что мир в Сирии вполне можно установить без участия США. А это значит, что США в Сирии нежелательный "гость". Если это ещё поймут и курды, то у США в Сирии не будет шансов!
                СРЦ П-15
                1. Pirogov Сегодня, 16:01
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Полноте! Этой встречей в Сочи, Путин показал, что мир в Сирии вполне можно установить без участия США. А это значит, что США в Сирии нежелательный "гость". Если это ещё поймут и курды, то у США в Сирии не будет шансов!

                  Если курды поймут ,а если бы бабе уд она бы дедом была . ВВП набирает очки перед переговорами с матрасами ,вот и всё что показала встреча в Сочи.
                  Pirogov
                  1. Идущий Сегодня, 17:42
                    Не просто очки , а козыри.
                    Идущий
              2. askort154 Сегодня, 14:50
                Pirogov..... . В Сочи решались тактические вопросы .

                what Вопросы решающиеся на межгосударственном уровне - это стратегические вопросы. Когда вопросы решаются на уровне нескольких государств, против нескольких - это регионально стратегические. Когда между региональными - это уже глобальные. yes
                askort154
                1. Pirogov Сегодня, 16:06
                  Цитата: askort154
                  Вопросы решающиеся на межгосударственном уровне - это стратегические вопросы. Когда вопросы решаются на уровне нескольких государств, против нескольких - это регионально стратегические. Когда между региональными - это уже глобальные.

                  Стратегический Вы наш . Тогда к вам вопрос ,какое стратегическое решение ,принято в Сочи ? Сочи это прелюдия больших переговоров ,между Россией и Сша но не как определяющее.
                  Pirogov
                  1. askort154 Сегодня, 18:15
                    Pirogov.......Стратегический Вы наш . Тогда к вам вопрос ,какое стратегическое решение ,принято в Сочи ?...

                    В Сочи встречались 3 главы государств и обговаривали дальнейшую стратегию решения проблемы в Сирии, а это и проблема БВ в целом.
                    Если это вам слабо понять, то я вам не помощник. yes hi
                    askort154
    2. poquello Сегодня, 14:45
      Цитата: Монос
      Да здесь не марафон, а целое троеборье : Сирия, Украина, КНДР.

      везде провести нормальные демократические выборы и реформу конституции
      poquello
      1. Идущий Сегодня, 17:45
        А они этого хотят ?
        Идущий
        1. poquello Сегодня, 18:34
          Цитата: Идущий
          А они этого хотят ?

          неправильная постановка вопроса, согласны или нет, первые из статьи согласны
          poquello
          1. Идущий Сегодня, 18:39
            Сирия до , а вот КНДР точно нет , а Украина как всегда не знает. lol
            Идущий
    3. сибиралт Сегодня, 15:57
      Не очень удачный эпитет. Что стало с первым "марафонцем" истории известно. hi
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:03
    Честно говоря, там просто обязан был быть и Асад, а так похоже, что Сирию там без него делят! sad
    Геркулесыч
    1. To be or not to be Сегодня, 14:30
      Цитата: Геркулесыч
      Честно говоря, там просто обязан был быть и Асад, а так похоже, что Сирию там без него делят! sad

      Заведомо ложный позыв ..
      За сутки до встречи ТРЕХ -ВВП с Асадом все рассмотрели в течение 4 часов
      А вы прекрасно знаете .что пока терки между Эрдоганом и Асадом и поэтому не было ЧЕТВЕРКИ!
      To be or not to be
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:00
        Так главное желание договориться! Мы же вот с турками нашли общий язык! А чем по вашему Асад хуже? ??
        Геркулесыч
      2. Esoteric Сегодня, 15:22
        Цитата: To be or not to be
        А вы прекрасно знаете .что пока терки между Эрдоганом и Асадом и поэтому не было ЧЕТВЕРКИ!

        А вы прекрасно понимаете, что государственные интересы выше личных амбиций. И, надеюсь, в присутствии других глав и отсутствии Трампа, квартет мог состояться.
        Esoteric
    2. askort154 Сегодня, 15:01
      Геркулесыч....Честно говоря, там просто обязан был быть и Асад, а так похоже, что Сирию там без него делят!

      Он родился в рубашке. Мелошевич, Хусейн и Каддафи сейчас очень ему завидуют. yes
      askort154
  3. alta Сегодня, 15:11
    Цитата: askort154
    Джедай....А я вот о богоизбранных первым делом подумал..

    Нет, их паровоз ушёл. Телефонный разговор ВВП с Нетаньяху, и его встреча с Шойгу определили их место на БВ. Израиль - боится выйти из под крыши США. А поскольку США теряет БВ, то оставляет там свою "израильскую растяжку". yes


    Израиль, как сообщает кувейтская газета «Аль-Джарида», пригрозил уничтожать все базы Ирана в пределах 40-километровой зоны от своих границ.
    Башар Асад передал послание Биньямину Нетаниягу ипредложил создать на Голанах демилитаризованную зону шириной в 40 км от границы.
    Газета утверждает, что .в ходе телефонного разговора Путина с Нетаниягу премьер-министр Израиля сказал, что готов обсудить предложение Асада с израильскими службами безопасности, но при этом подчеркнул необходимость удаления сил Иран и «Хизбаллы» из Сирии.
    alta
    1. Esoteric Сегодня, 15:28
      Цитата: alta
      Израиль, как сообщает кувейтская газета «Аль-Джарида», пригрозил уничтожать все базы Ирана в пределах 40-километровой зоны от своих границ.

      Я просто не понимаю, как вы можете требовать к себе уважения, если ведёте себя, как непримиримые "упрямцы"? Глядите, где Иран и где вы:

      Чего вы там прыгаете? Чего вы ищите врагов? У вас их мало? Или вы возомнили себя "Исключишем №2"? fool
      Esoteric
      1. alta Сегодня, 16:42
        Глядите, где Иран и где вы[/b][/i][b][i]
        Вы правы, где Иран и что ему делать возле границы Израиля, при этом Иран периодически заявляет об уничтожении Израиля.
        Увы, Израиль не может ждать, когда Иран построит военную базу в Сирии для осуществления своей угрозы.
        Чтобы вы делали, если бы сосед периодически заявлял, что хочет вас убить и поселился рядом с вашей квартирой ???
        alta
    2. askort154 Сегодня, 15:29
      alta.....Израиль, как сообщает кувейтская газета «Аль-Джарида», пригрозил уничтожать все базы Ирана в пределах 40-километровой зоны от своих границ.

      Не думал я, что "alta" питается кувейтскими источниками. Что "масаду" уже нет доверия ? wink Что касается 40 км. зоны, то не исключаю, что этот вопрос будет решаться в унисон с такой же зоной на Украине. Баш на баш.
      askort154
      1. alta Сегодня, 16:46
        У Израиля нет источников в арабском мире, а Моссад никогда ничего не комментируют, поэтому все сообщения израильских СМИ имеют арабские ссылки.
        alta
        1. sogdy Сегодня, 18:40
          Цитата: alta
          поэтому все сообщения израильских СМИ имеют арабские ссылки.

          То есть израильтяне живут как грибы. И при этом пытаются нам чего-то впарить.
          Забавно, но "родственники, знакомые и родственники знакомых" достоверно проживающие в Израиле, более осведомленны.
          sogdy
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