Песков: президент РФ продолжит «дипломатический марафон» по урегулированию в Сирии

Президент Путин предпринял насыщенный дипломатический марафон. Можно сказать, что, конечно, он будет так или иначе продолжаться,

Президент России Владимир Путин продолжит «дипломатический марафон» по сирийскому урегулированию, передает ТАСС заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.сказал Песков в эфире канала «Россия 1».Напомним, лидеры России, Ирана и Турции 22 ноября провели встречу в Сочи, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в этом процессе должен стать Конгресс национального диалога Сирии, проведение которого запланировано в Сочи.Песков отметил также, что состоявшаяся перед этой встречей беседа Путина и президента Сирии Башара Асада «внесла очень большой вклад в достаточно успешное завершение недавней сочинской встречи».Ранее Путин сообщил, что проинформировал Эрдогана и Роухани о встрече с Асадом, отметив «высказанную сирийским руководством приверженность принципам мирного решения кризиса, готовность провести конституционную реформу и свободные подконтрольные ООН выборы».