Южная Корея рассказывает северянам о судьбе беглого солдата через громкоговорители
Военные Южной Кореи через установленные на границе с КНДР громкоговорители ежедневно рассказывают о судьбе северокорейского военного, который в середине месяца перебежал на территорию РК, передает РИА Новости.
По данным агентства «Рёнхап», все новости о перебежчике сообщаются очень подробно, вплоть до мельчайших деталей. Освещается и сам побег, и полученные военнослужащим ранения, и предоставление ему медицинской помощи.
Последние новости были о рационе питания солдата в южнокорейском госпитале.
Как отмечает издание, «вещание новостей через громкоговорители на границе направлено на оказание максимального психологического давления на северокорейских пограничников и проживающих в регионе жителей». Власти КНДР традиционно подвергают жесткой критике такие действия соседей.
Агентство напоминает, что побег военнослужащего из КНДР на территорию Южной Кореи произошел 13 ноября. По информации военных источников, «беглый солдат приехал к приграничному комплексу Пханмунджом на угнанном автомобиле, но так как транспортное средство застряло в яме, он выбежал из автомобиля и пересек границу пешком». Убегая на «вражескую территорию», солдат получил в спину 5 пуль.
В южнокорейском госпитале ему сделали несколько операций. Сейчас военный пришел в себя, его состояние «стабильно тяжелое». По предварительным подсчетам, стоимость лечения составит в общей сложности около $ 92 тыс. Решение о том, кто покроет эти расходы, пока не принято.
По данным агентства «Рёнхап», все новости о перебежчике сообщаются очень подробно, вплоть до мельчайших деталей. Освещается и сам побег, и полученные военнослужащим ранения, и предоставление ему медицинской помощи.
Последние новости были о рационе питания солдата в южнокорейском госпитале.
Как отмечает издание, «вещание новостей через громкоговорители на границе направлено на оказание максимального психологического давления на северокорейских пограничников и проживающих в регионе жителей». Власти КНДР традиционно подвергают жесткой критике такие действия соседей.
Агентство напоминает, что побег военнослужащего из КНДР на территорию Южной Кореи произошел 13 ноября. По информации военных источников, «беглый солдат приехал к приграничному комплексу Пханмунджом на угнанном автомобиле, но так как транспортное средство застряло в яме, он выбежал из автомобиля и пересек границу пешком». Убегая на «вражескую территорию», солдат получил в спину 5 пуль.
В южнокорейском госпитале ему сделали несколько операций. Сейчас военный пришел в себя, его состояние «стабильно тяжелое». По предварительным подсчетам, стоимость лечения составит в общей сложности около $ 92 тыс. Решение о том, кто покроет эти расходы, пока не принято.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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