18:54 26 ноября

Южная Корея рассказывает северянам о судьбе беглого солдата через громкоговорители

Военные Южной Кореи через установленные на границе с КНДР громкоговорители ежедневно рассказывают о судьбе северокорейского военного, который в середине месяца перебежал на территорию РК, передает РИА Новости.



По данным агентства «Рёнхап», все новости о перебежчике сообщаются очень подробно, вплоть до мельчайших деталей. Освещается и сам побег, и полученные военнослужащим ранения, и предоставление ему медицинской помощи.


Последние новости были о рационе питания солдата в южнокорейском госпитале.

Как отмечает издание, «вещание новостей через громкоговорители на границе направлено на оказание максимального психологического давления на северокорейских пограничников и проживающих в регионе жителей». Власти КНДР традиционно подвергают жесткой критике такие действия соседей.

Агентство напоминает, что побег военнослужащего из КНДР на территорию Южной Кореи произошел 13 ноября. По информации военных источников, «беглый солдат приехал к приграничному комплексу Пханмунджом на угнанном автомобиле, но так как транспортное средство застряло в яме, он выбежал из автомобиля и пересек границу пешком». Убегая на «вражескую территорию», солдат получил в спину 5 пуль.

В южнокорейском госпитале ему сделали несколько операций. Сейчас военный пришел в себя, его состояние «стабильно тяжелое». По предварительным подсчетам, стоимость лечения составит в общей сложности около $ 92 тыс. Решение о том, кто покроет эти расходы, пока не принято.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. san4es Сегодня, 17:42
    Побег военнослужащего из КНДР на территорию Южной Кореи
    san4es
    1. Джедай Сегодня, 17:45
      Саня, привет! hi В новостях как-то мелькало что этот перебежчик оказался чуть ли не ходячей биологической бомбой с кучей заразных хворей. Утка? what
      Джедай
      1. san4es Сегодня, 17:50
        Цитата: Джедай
        ...ходячей биологической бомбой с кучей заразных хворей. Утка? what

        Привет Макс!..Я не в курсе request А зачем тогда в него стреляли?
        san4es
        1. Джедай Сегодня, 17:53
          А болт их знает. Может, для правдоподобности? recourse
          Джедай
          1. san4es Сегодня, 18:02
            Цитата: Джедай
            . Может, для правдоподобности? recourse

            laughing ...Тогда, сначала 5 раз продырявили, потом отпустили или сев.корейцы снайпера офигенные fellow
            san4es
            1. Shurik70 Сегодня, 18:16
              Через громкоговорители ежедневно рассказывают о судьбе перебесчика ...
              То есть издеваются над прошляпившими пограничниками и провоцируют перебегать других.
              Ну и кто после этого "уважающий своего соседа и стремящийся к мирной жизни"?
              Shurik70
              1. san4es Сегодня, 18:21
                Цитата: Shurik70
                ...То есть издеваются над прошляпившими пограничниками

                ...Если их не расстреляли из пушки
                san4es
            2. Джедай Сегодня, 18:25
              Цитата: san4es
              сев.корейцы снайпера офигенные

              А почему нет? Я ничему не удивлюсь. lol
              Джедай
      2. Идущий Сегодня, 17:50
        По предварительным подсчетам, стоимость лечения составит в общей сложности около $ 92 тыс.


        Как то смущают меня эти цифры , я понимаю , что Южной Корее все дорого , но...
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 17:54
          Меня тоже, вот потому я и вспомнил:
          Цитата: Джедай
          В новостях как-то мелькало что этот перебежчик оказался чуть ли не ходячей биологической бомбой с кучей заразных хворей.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 17:56
            Но не могут же они его таким способом забрасывать? belay , хотя северяне народ суровый.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 18:24
              Цитата: Идущий
              северяне народ суровый

              То-то и оно...
              Джедай
        2. Николай Грек Сегодня, 18:09
          Цитата: Идущий
          По предварительным подсчетам, стоимость лечения составит в общей сложности около $ 92 тыс.


          Как то смущают меня эти цифры , я понимаю , что Южной Корее все дорого , но...


          За преждевременные роды, которые произошли во время кратковременной поездки в Финляндию, с петербурженки потребовали 50 тысяч евро.
          https://rg.ru/2017/08/02/reg-szfo/peterburzhenke-
          vystavili-schet-na-50-tysiach-evro-za-rody-v-finl
          iandii.html

          это просто роды, там особо делать ниче не надо!!! lol lol lol а этому вроде операции делали!!! wassat wassat wassat в любом случае, цифру можно от балды накрутить в медучреждении...все равно себестоимость составных частей никто не знает!!! wassat wassat wassat
          Николай Грек
          1. Идущий Сегодня, 18:14
            Вот и я о том же , накрутили , парню на шею долг повесят , что бы не противился.
            Идущий
            1. Николай Грек Сегодня, 18:24
              Цитата: Идущий
              Вот и я о том же , накрутили , парню на шею долг повесят , что бы не противился.

              не знаю, какой в этом смысл....все равно у него ни кола, ни двора, ни бабла!!! wassat wassat wassat
              Николай Грек
              1. Идущий Сегодня, 18:25
                Да вроде никакого , зачем тогда цифрами бросаться , тоже вопрос.
                Идущий
                1. Николай Грек Сегодня, 18:38
                  Цитата: Идущий
                  Да вроде никакого , зачем тогда цифрами бросаться , тоже вопрос.

                  по ходу, гнильца юкорейцам занесена длительным общением с америкосами!!! wassat wassat laughing laughing laughing
                  Николай Грек
      3. 210окв Сегодня, 17:58
        Да у него в кишечнике паразитов нашли целый зоопарк.Морковку мыть надо..с поля где навозом удобрено.
        Цитата: Джедай
        Саня, привет! hi В новостях как-то мелькало что этот перебежчик оказался чуть ли не ходячей биологической бомбой с кучей заразных хворей. Утка? what
        210окв
    2. Zibelew Сегодня, 17:47
      ''Мужики не стреляйте, я только рассказать про наши достижения и любовь к Ыну. И сразу домой!!!'' Кричал солдат убегая к ненависным янкесам.
      P.S. Судя по видеозаписи 4 человека стреляют по солдату почти в упор. Один даже с положения, лежа... и не завалили. 6 ранений. Это же как свалить то хотелось, что даже пули не берут.....
      Zibelew
    3. Ami du peuple Сегодня, 17:49
      Цитата: Zibelew
      ..даже пули не берут.....
      Северокорейцы вывели породу боевых терминаторов?
      По предварительным подсчетам, стоимость лечения составит в общей сложности около $ 92 тыс
      Попал бедолага на деньги. Попользуются им южнокорейские пропагандисты и забудут, а ему отрабатывать. Предательство, обычно, невысоко оценивается и уж никак не в 100 тыс долларов за рядового солдата.
      Ami du peuple
      1. Туз Бубен Сегодня, 18:02
        сумления одолевают...6 ранений из АК ....если сквозные, так там наращивание вырванного мяса на лимон гульденов уйдёт...
        Туз Бубен
    4. сибиралт Сегодня, 17:58
      Перебежчки были всегда. Но, чтобы переубедить северокорейцев, у их братьев с Юга громкоговорителей не хватит. laughing
      сибиралт
      1. Офицер запаса Сегодня, 18:05
        "...по предварительным подсчетам, стоимость лечения составит в общей сложности около $ 92 тыс. Решение о том, кто покроет эти расходы, пока не принято."

        Ему счет и предъявят. Теперь обратно побежит?
        Офицер запаса
        1. Идущий Сегодня, 18:16
          Это только предварительно , а потом ещё дорисуют.
          Идущий
  2. Евродав Сегодня, 17:44
    Сейчас тут некоторые Ына распнут! Хотя, что бы они не сказали, с солдата спрос другой!
    Евродав
    1. Идущий Сегодня, 17:48
      У нас слишком мало информации , что бы делать какие то выводы.
      Идущий
  3. 210окв Сегодня, 17:46
    Кто покроет расходы?Ему самому и придется..Отрабатывать "корзину печенья"..
    210окв
  4. APASUS Сегодня, 17:50
    По предварительным подсчетам, стоимость лечения составит в общей сложности около $ 92 тыс. Решение о том, кто покроет эти расходы, пока не принято.

    Пентагон покроет ,да еще и с лихвой .Сейчас из него будут лепить "героя",приверженца демократических ценностей,свободолюбивого гражданина,борца с тиранией.
    APASUS
    1. Полынь Сегодня, 17:55
      надолго ли хватит?
      что он собственно умеет - пару раз выступит по радио, по тв, а дальше?
      тем более там таких перебежчиков- уже не мало
      работать пойдет, на какую нибудь низкооплачиваемую специальность, типа принеси -подай
      Полынь
      1. APASUS Сегодня, 18:27
        Цитата: Полынь
        надолго ли хватит?
        что он собственно умеет - пару раз выступит по радио, по тв, а дальше?

        Хватит и на долго.Примеров полно,вот еще одна "жертва тирании",из той же серии американских выкормышей
        APASUS
        1. Полынь Сегодня, 18:48
          на одном украинском форуме, в теме ей посвященной, в начале темы - она была национальной героиней, в конце темы - путинским агентом
          состав участников темы форума не изменился :-)
          Полынь
    2. Идущий Сегодня, 17:58
      Если выживет , там агентов северян хватает.
      Идущий
    3. Николай Грек Сегодня, 18:12
      Цитата: APASUS
      По предварительным подсчетам, стоимость лечения составит в общей сложности около $ 92 тыс. Решение о том, кто покроет эти расходы, пока не принято.

      Пентагон покроет ,да еще и с лихвой .Сейчас из него будут лепить "героя",приверженца демократических ценностей,свободолюбивого гражданина,борца с тиранией.

      тоже будет рассказывать ваде про систему государственного допинга в СевКорее!!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  5. Туз Бубен Сегодня, 17:56
    а если спецом заслать им 10 000 дезентиров с ранениями...? Это на скоко можно янкесов нагреть ? А потом изнутри революцию креветок замутить...
    Туз Бубен
    1. Полынь Сегодня, 18:01
      можно еще бандитов послать
      Фидель так делал
      Полынь
  6. Горный стрелок Сегодня, 18:00
    Вылечат в кредит, повесят на "бегунка" wassat Только об этом рассказывать, видимо, не станут!
    Горный стрелок
  7. Геркулесыч Сегодня, 18:49
    Типичный капитализм -важно не то, что солдата спасли, а то что он теперь будет отробатывать деньги за свою операцию по спасению!
    Геркулесыч
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