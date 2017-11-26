18:48 26 ноября

В СБУ заявили о готовности к компромиссам в вопросе обмена пленными

Киев готов к обсуждению списков военнопленных (удерживаемых лиц) и готов идти на компромисс, передает РИА Новости заявление советника главы СБУ Юрия Тандита.



Мы готовы к обсуждению списков. В список из 306 лиц мы никого не вносили со стороны, все эти лица совершали преступления против целостности Украины, они были поданы в списках со стороны ОРДЛО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей)… Сейчас речь идет о 74 наших заложниках… Мы говорим о том, что мы видим местонахождение более 90 наших заложников и мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы стала известна судьба 158-162 человек, тех, кто считается заложниками. Это очень серьезная работа, мы надеемся, что в ближайшее время действительно возобновиться процесс. Мы не будем говорить о сроках, Украина готова к этому процессу, чтобы по закону передать туда этих людей,
сказал Тандит в эфире канала «112 Украина».


Он отметил также, что киевская сторона готова к любым компромиссам в переговорах с представителями ЛНР и ДНР, чтобы забрать всех своих пленных.

Служба безопасности Украины и центр освобождения заложников обеспечат скорейшую передачу туда этих людей. Мы готовы к любым компромиссам,
заявил он.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, глава общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук сообщил, что Киев и самопровозглашенные республики согласовали списки пленных для обмена – на первом этапе Киев передаст ДНР и ЛНР 306 человек, ополченцы вернут 74.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Джедай Сегодня, 18:42
    Не верю ни единому слову - просто тянут время! am
    Джедай
    1. Монос Сегодня, 18:47
      … Сейчас речь идет о 74 наших заложниках

      Пришёл, такой, вооружённый до зубов, с танками и "Градами" немножко погеноцидить. Но что-то пошло не так. Ты-дынц... И ты уже заложник, жертва "сепаратистов".
      Монос
  2. 210окв Сегодня, 18:44
    Заложники?Называть своими именами!Военные преступники!А то ихние-заложники и патриоты,а пленные из ЛДНР-преступники.
    210окв
  3. sergo1914 Сегодня, 18:46
    Иногда мне кажется , что ГРУ в нашей стране закрыли.
    sergo1914
    1. 210окв Сегодня, 18:48
      А это такая служба,что непосвящённым и знать не обязательно.Что и как..
      Цитата: sergo1914
      Иногда мне кажется , что ГРУ в нашей стране закрыли.
      210окв
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