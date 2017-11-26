В СБУ заявили о готовности к компромиссам в вопросе обмена пленными

Мы готовы к обсуждению списков. В список из 306 лиц мы никого не вносили со стороны, все эти лица совершали преступления против целостности Украины, они были поданы в списках со стороны ОРДЛО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей)… Сейчас речь идет о 74 наших заложниках… Мы говорим о том, что мы видим местонахождение более 90 наших заложников и мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы стала известна судьба 158-162 человек, тех, кто считается заложниками. Это очень серьезная работа, мы надеемся, что в ближайшее время действительно возобновиться процесс. Мы не будем говорить о сроках, Украина готова к этому процессу, чтобы по закону передать туда этих людей,

Служба безопасности Украины и центр освобождения заложников обеспечат скорейшую передачу туда этих людей. Мы готовы к любым компромиссам,