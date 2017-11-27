Генсек Совета Европы: Европа без России - огромный шаг назад
Издание Financial Times выходит с материалом, в котором рассказывает об опасении в Совете Европы возможности выхода России из организации. Генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд заявил о том, что для СЕ «будет крайним негативом потеря России как члена Совета Европы». Также Ягланд отметил, что «если Европа останется без России, это будет огромным шагом назад».
В этой связи руководство Советом Европы высказывает инициативу о необходимости рассмотреть вопрос отмены ранее введённых в структурах организации антироссийских санкций. Напомним, что санкции (включая лишение российской делегации слова в ПАСЕ) были объяснены «военной агрессией России на Украине». При этом сегодня продление санкций против России в Совете Европы поддерживается далеко не подавляющим большинством его представителей.
Сразу же после этого заявления генсека СЕ слова взяли украинские «партнёры». Ими было высказано заявление о том, что если в Совете Европы будут отменены антироссийские санкционные меры, то Украине «придётся пересмотреть формат взаимоотношений с этой организацией». Постпред Украины в ЕС Дмитрий Кулеба заявил:
Теперь можно будет увидеть, насколько Совет Европы самостоятелен в принятии решений.
В этой связи руководство Советом Европы высказывает инициативу о необходимости рассмотреть вопрос отмены ранее введённых в структурах организации антироссийских санкций. Напомним, что санкции (включая лишение российской делегации слова в ПАСЕ) были объяснены «военной агрессией России на Украине». При этом сегодня продление санкций против России в Совете Европы поддерживается далеко не подавляющим большинством его представителей.
Сразу же после этого заявления генсека СЕ слова взяли украинские «партнёры». Ими было высказано заявление о том, что если в Совете Европы будут отменены антироссийские санкционные меры, то Украине «придётся пересмотреть формат взаимоотношений с этой организацией». Постпред Украины в ЕС Дмитрий Кулеба заявил:
Такой шаг дискредитирует организацию.
Теперь можно будет увидеть, насколько Совет Европы самостоятелен в принятии решений.
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