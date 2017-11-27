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Генсек Совета Европы: Европа без России - огромный шаг назад

Издание Financial Times выходит с материалом, в котором рассказывает об опасении в Совете Европы возможности выхода России из организации. Генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд заявил о том, что для СЕ «будет крайним негативом потеря России как члена Совета Европы». Также Ягланд отметил, что «если Европа останется без России, это будет огромным шагом назад».

Генсек Совета Европы: Европа без России - огромный шаг назад


В этой связи руководство Советом Европы высказывает инициативу о необходимости рассмотреть вопрос отмены ранее введённых в структурах организации антироссийских санкций. Напомним, что санкции (включая лишение российской делегации слова в ПАСЕ) были объяснены «военной агрессией России на Украине». При этом сегодня продление санкций против России в Совете Европы поддерживается далеко не подавляющим большинством его представителей.


Сразу же после этого заявления генсека СЕ слова взяли украинские «партнёры». Ими было высказано заявление о том, что если в Совете Европы будут отменены антироссийские санкционные меры, то Украине «придётся пересмотреть формат взаимоотношений с этой организацией». Постпред Украины в ЕС Дмитрий Кулеба заявил:

Такой шаг дискредитирует организацию.


Теперь можно будет увидеть, насколько Совет Европы самостоятелен в принятии решений.
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Комментарии 31
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee     Сегодня, 06:38
    Ну, если в ПАСЕ уkpы правят - там нам делать нечего !
    1. dik-nsk
      dik-nsk     Сегодня, 06:39
      там в принципе нечего делать - это ничего не решающий орган балаболов-депутатов, что наших, что их.. так, слуги народа типа по делу по европе катаются за бюджетный счет
      1. Чёрный
        Чёрный     Сегодня, 06:43
        Генсек Совета Европы: Европа без России - огромный шаг назад

        Вот сейчас работы на "Миротворце" прибавится laughing
        1. krot
          krot     Сегодня, 07:34
          СЕ точно без России бесполезная говорильня.. И как закудахтали они, как перестали платить им! Давно пора подобные организации нам покинуть! Где замечен "бал русофобов"!
          1. Идущий
            Идущий     Сегодня, 09:28
            США это так просто не оставит , сейчас пенделя выпишет.
            1. ando_bor
              ando_bor     Сегодня, 11:24
              Цитата: Идущий
              США это так просто не оставит , сейчас пенделя выпишет.

              Так уже до всех начинает доходить, что США можно и послать и пенделей не будет, если к Путину с подарками слетать.
              1. Идущий
                Идущий     Сегодня, 11:27
                К этому всех и подводим , но не все решаются , у многих стран политики все на поводке у США , с пухлыми папками компромата.
    2. сибиралт
      сибиралт     Сегодня, 06:46
      Без России в СЕ и говорить то не о чем. request
      1. andre
        andre     Сегодня, 08:34
        Что то я не понял, таки мне кажется что он говорит " Не бросай меня в терновый куст"?. Типа, ау Вова, срочно сделай вид что ты выходишь из СЕ, это повод нам снять санкции?
    3. DEZINTO
      DEZINTO     Сегодня, 06:52
      Ну, если в ПАСЕ уkpы правят - там нам делать нечего !


      Ну тут действительно...что поделать.....украинцы это уже более высокоразвитая цивилизация. Тут-уж всё, можно только в сторонке покурить и посмотреть на достижения:

      Близкая к польским правительственным кругам газета Курьер Поранный (Kurier Poranny) публикует материалы, предоставленные ей на условиях анонимности (а то мало ли как оно может повернуться) источником в МО Украины.
      По словам источника, принятое ранее, весной 2017 года, решение о "демилитаризации" ракетного крейсера "Украина" (изначально «Комсомолец», с 23 марта 1985 года по 20 марта 1993 года «Адмирал Флота Лобов», четвёртый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. С 1990 года, после спуска на воду, находится на территории судостроительного завода имени 61 коммунара в Николаеве



      в недостроенном состоянии) будет пересмотрено в связи с возможным началом поставок ВСУ ракетных комплексов "Джавелин" (FGM-148 Javelin).
      Эти поставки могут быть начаты немедленно по отмене украинской стороной моратория на экспорт леса-кругляка в страны ЕС, на чём настаивают, как на абсолютно необходимом условии предоставления очередного транша в 600 млн. евро, МВФ и ФРС.
      Как сообщил источник, корабль, боеготовность которого сейчас оценивается в 40.4%, будет отбуксирован в порт Дуррес (Port of Durres, Албания), где подвергнется глубокой модернизации.
      Фактически нетронутыми останутся только комингсы (coamings), клотик, клюзы, кингстоны, крюйт-камера, камбуз и киль, все остальные надстройки, а также внутренние объёмы и находящиеся там механизмы и оборудование будут демонтированы.
      Вместо них на освободившемся пространстве разместятся 256 управляемых зенитных ракет Javelin модификации Block 3A и Block 3B (последние способны поражать "вдогон" скоростные (до 8.2 км/сек) цели в том числе и в ближнем космосе, на удалении от точки пуска до 10-12 а.е. (астрономических единиц). Правда, их будет относительно немного, всего 32 шт. из общего числа.
      Основная же масса (224 единицы Block 3A) - стандартные, радиусом действия не более 500 км и с досягаемостью по высоте до 55 км.
      Вероятность поражения цели обоими типами ракет одинаковая - при одиночном пуске 0.997 (99.7%), при парном - ~ 1 (100%).
      Кроме того, предусмотрено наличие 128 противокорабельных Javelin Block 4A SM3, с радиусом гарантированного поражения 1 200 миль (более 2 200 км), имеющих переменный профиль полёта и способных нести разделяющиеся гиперзвуковые боеголовки с массой БЧ 1 500 кг в тротиловом эквиваленте для кумулятивного и 2 000 кг - для фугасного варианта.
      Наконец, нельзя не упомянуть и о 16-ти лёгких (Javelin Block 6A) и 4-х тяжёлых (Javelin Block 6AM1) стратегических баллистических ракетах, которые обеспечат крейсеру возможность поражать, независимо от времени суток, года и метеорологических условий, как легко, так и среднебронированные объекты на удалении до 18 тыс.км (для лёгких носителей) и 24 тыс. км для тяжёлых соответственно.


      Javelin Block 6AM1 выходит на режим. Обтекатель сброшен, видны (в левой части) готовые к разведению по целям боеголовки
      Всего по своим возможностям обновлённая "Украина" может сравниться с эскадрой, а то и целым флотом стратегических ракетоносцев и крейсеров УРО, и не только сравниться, но и далеко превзойти их.
      По окончании модернизации крейсер будет дополнительно выкрашен в экономический цвет, за счёт и на усмотрение исполнителя, албанской фирмы TEG.
      Столь высокие характеристики ракетного вооружения объясняются тем, что "генетически" все модели и модификации восходят к единому "прародителю" - FGM-148 - и отличаются от него только размерами и системами наведения, разработанными ранее для ВСУ совместно Полтавским Институтом псевдоинтеллектуальных сущностей и Львовским Центром реверсивно-гистерезисной логики.


      Ну и куда нам до них спрашивается? Та всёёё смазываем лыжи.....там скоро такая ххромядина в море выйдет, можно порты закрывать..... laughing

      И это только часть рассекреченного, на что будет способен этот крейсер никому не известно!!



      belay
      1. татарин 174
        татарин 174     Сегодня, 07:08
        Цитата: DEZINTO
        Ну тут действительно...что поделать.....украинцы это уже более высокоразвитая цивилизация.

        Украинцы говорят, что Украина-это Европа. А что же тогда то, что мы до сих-пор считали европой?
        1. BerBer
          BerBer     Сегодня, 09:11
          По моему Европа сильно зарвалась в риторике. Пожалеют и не раз. Хотя уровень безответственности нынешних политиков зашкаливает.
      2. alexmach
        alexmach     Сегодня, 10:15
        256 управляемых зенитных ракет Javelin модификации Block 3A и Block 3B (последние способны поражать "вдогон" скоростные (до 8.2 км/сек) цели в том числе и в ближнем космосе, на удалении от точки пуска до 10-12 а.е. (астрономических единиц).

        Кроме того, предусмотрено наличие 128 противокорабельных Javelin Block 4A SM3, с радиусом гарантированного поражения 1 200 миль (более 2 200 км)

        Все, русские здавайтесь, У НАТО теперь даже ПТРК джавелин может поражать цели в ближнем космосе!
    4. саняджан
      саняджан     Сегодня, 06:56
      европы без России уже давно не было бы!
      1. Orionvit
        Orionvit     Сегодня, 07:21
        Можно сказать по другому. "Европа без России, это шаг в пропасть". Странно, что некоторые высокопоставленные Европейские чиновники, не боятся говорить об этом вслух. Впрочем, если Европа загнётся (а процесс уже идёт, не всё там идеально), можно только позлорадствовать. На какие такие " европейские ценности", будут тогда указывать либеральные "правдолюбы"?
    5. антивирус
      антивирус     Сегодня, 07:26
      ну и выйдем.
      а вступим в совет Азии
    6. Зяблицев
      Зяблицев     Сегодня, 07:28
      Он ещё уточнил,что по Крыму есть принципиальная позиция-Крым ненаш!Так вот нужно выйти из этой убогой организации, не платить никаких взносов, пока это их "принципиальная" позиция не измениться на справедливую-Крым-наш!А если этот потомок викингов и другие европейские Юнкерки посмотрят на географическую карту, то могут для себя сделать очень важное открытие-что Европейская часть России, это 35% их занюхонной Европы!
  2. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА     Сегодня, 06:40
    Генсек Совета Европы: Европа без России - огромный шаг назад


    Перефразирую по другому...
    Россия без ЕВРОПЫ огромный шаг вперед...

    все войны и революции шли к нам из ЕВРОПЫ ...сколько горя и страданий нашей стране доставили европейские колонизаторы...проживем и без них ...мир большой .

    Конечно я не призываю самоизолироваться...просто нашим европейским друзьям надо напомнить что на них свет клином не сошелся...переживем эту потерю.
    1. Александр 3
      Александр 3     Сегодня, 06:53
      СССР жил под постоянными санкциями .России не привыкать к любезностям запада.Жили и будем жить.
  3. 210окв
    210окв     Сегодня, 06:40
    А зачем вы,европейцы нам нужны?Как источник технологий?Возможно.Но лет через десять я надеюсь вы будете нам не нужны...Гуляйте васи-жуйте опилки!
  4. Му Дозвон
    Му Дозвон     Сегодня, 06:52
    Зато России этот европейский цирк не нужен.
  5. Геркулесыч
    Геркулесыч     Сегодня, 06:57
    Ну так и шагайте себе уверенно назад, прихватив с собой укроину!
  6. askort154
    askort154     Сегодня, 06:59
    Российский взнос в ПАСЕ - 32 мл.дол., в год, который перечисляется поэтапно. В 2017г. остаток 11 млн. его выплату мы временно приостановили. Вот генсек и забеспокоился, что Россия может покинуть ПАСЕ. А, вообще-то, ПАСЕ tongue равнозначна ППР (Посидели, Попидели, Разошлись). yes
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888     Сегодня, 07:00
    ... как почитаешь, так и представляется - или собрался уходить с поста, и ему всё уже по барабану, или приболел сердешный... bully
  8. Uncle Lee
    Uncle Lee     Сегодня, 07:06
    Цитата: DEZINTO
    комингсы (coamings), клотик, клюзы, кингстоны, крюйт-камера, камбуз и киль

    А как же Кнехты, Киповые планки, Кницы, КомпАсы и коффердам ? Неужто старые оставили...Непорядок !
    1. oldzek
      oldzek     Сегодня, 11:00
      ...и кот сбежал вместе с крысами.
  9. Altona
    Altona     Сегодня, 07:35
    Скорее всего дело в том, что экономике Европы нужна Россия.Всё-таки 500 млрд взаимного товарооборота на дороге не валяются, да и зима на носу. Хоть США и строят сеть газовых хабов для приема своего СПГ, трубопроводный газ из России как-то надежнее. Да и вообще,почему Европа должна огульно страдать,если США пользуются санкциями выборочно-тут санкции,тут не санкции,тут рыбу заворачиваем.
  10. Кент0001
    Кент0001     Сегодня, 07:54
    Да бабки им наши нужны, и только
  11. Evgenijus
    Evgenijus     Сегодня, 08:13
    украинские «партнёры»:
    ... Украине «придётся пересмотреть формат взаимоотношений с этой организацией

    Напугали. Откажутся от "европейского" газа?
  12. rotmistr60
    rotmistr60     Сегодня, 09:18
    то Украине «придётся пересмотреть формат взаимоотношений с этой организацией»

    Эта недострана еще пытается и угрожать? Европа, пора разуть глаза.
  13. BAI
    BAI     Сегодня, 09:51
    Выдержка из выступления не полная. Там еще было сказано, что отмена санкций не означает признание Крыма Российским.