12:17 27 ноября

В Финляндии стартовали крупнейшие за последние годы военные учения

Крупнейшие за последние годы военные учения начинаются в Финляндии, имеющей протяжённую границу с Российской Федерацией. Маневры продлятся до 4 декабря, и в них запланировано участие не менее 10 тысяч военнослужащих. Основные полигоны для проведения маневров располагаются вокруг финской столицы – Хельсинки.

По словам командующего вооружёнными силами Финляндии Петри Хуллко, эти учения являются очередным этапом тренировки войск и демонстрацией имеющихся у Финляндии сил и средств защиты.

В Финляндии стартовали крупнейшие за последние годы военные учения



Помимо сухопутной части учений будут проведены и военно-морские маневры. В частности, будет задействован военно-морской контингент на нескольких островах Финского залива – на кораблях береговой охраны и поддержки.

В оборонном ведомстве Финляндии сообщают, что в маневрах будут задействованы такие образцы военной техники как танки Leopard 2A6, бронемашины CV9030, XA203, техника по постановке мин и минному разграждению, средства артиллерии.

Также в ходе учений в Финляндии планируется задействование авиации. В частности, будут использованы истребители Hornet и учебно-тренировочные Hawk.

По некоторым данным, часть учений пройдёт непосредственно в городах южной части Финляндии.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 19

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:07
    Со суши вояк будут гонять медведи wassat , а по морю -моржи! lol Нужно же в учения ввести элемент неожиданности! wassat
    Геркулесыч
    1. dik-nsk Сегодня, 07:09
      глупо насмехаться и недооценивать противника, русско-финская нам дорого встала, при том, что Советская армия это не хухры-мухры
      dik-nsk
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:14
        Я просто вспомнил недавний факт, когда горячие финские вояки на учениях от одного медведя делали ноги! А наши солдаты, когда в поле на них вышел медведь, дружно кинулись его кормить! !! lol Медведь убежал быстрее, чем появился crying , голодный crying lol .
        Геркулесыч
        1. Идущий Сегодня, 08:36
          Пусть себе тренируются , нам финны точно не угрожают.
          Идущий
      2. Му Дозвон Сегодня, 07:16
        Тогда не было ЯО,а сейчас есть(у нас) - так что ситуация совсем иная чем тогда - изменилась в нашу пользу координально.Финнам и армия то не нужна по большому счету,против нас они по любому не потянут,а других потениальных противников у них вроде и нет.Да и нам финны не нужны,мы даже русскоязычные регионы Украины и то не берем,а уж финны нам и вовсе не нужны.
        Му Дозвон
      3. Чёрный Сегодня, 07:29
        Учатся противодействовать боевым лосям... laughing
        Чёрный
      4. Orionvit Сегодня, 08:12
        Цитата: dik-nsk
        русско-финская нам дорого встала, при том, что Советская армия это не хухры-мухры

        Из Русско-Финской, сразу же сделали нужные выводы, и если бы не она, то 41г, обошелся бы нам ещё дороже. Случись Русско-Финская ещё раз, то я бы Финнам не позавидовал. Что впрочем и показала Великая Отечественная. Финны, даже в содружестве с Немцами, ничего путного не смогли добиться, кроме как поддерживать блокаду Ленинграда. А в 44-м, ещё до окончания войны, вообще обделались, и сдались. Так что вояки они те ещё, тем более нынешнее толерантное поколение. У них уже и "мисс Финляндия", чёрная, как кирзовый сапог. laughing Всё, кончились настоящие финны.
        Orionvit
    2. Зяблицев Сегодня, 07:42
      Все что у вас было ценного мы уже отжали,а более вы неинтересны, так что живите спокойно,без нервов... laughing
      И благодарите Дядюшку Джо, что вашего нациоанального героя, убийцу и ренегата, Маннергейма, не повесили, как военного преступника и в целом Финляндия счастливо отскочила от возмездия за свои кровавые преступления в годы войны!
      Зяблицев
      1. Идущий Сегодня, 08:37
        Цитата: Зяблицев
        И благодарите Дядюшку Джо, что вашего нациоанального героя, убийцу и ренегата, Маннергейма, не повесили, как военного преступника и в целом Финляндия счастливо отскочила от возмездия за свои кровавые преступления в годы войны!


        А ведь можем вернутся к этому вопросу.
        Идущий
  2. Комментарий был удален.
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:08
    ... ну так если планово - чего нам дёргаться... где есть армии - там есть и учения... fellow
    a.s.zzz888
    1. DEZINTO Сегодня, 07:09
      где есть армии - там есть и учения


      Так то да, согласен. Но кто там у них на учебных картах противник? Погадаем? laughing
      DEZINTO
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:11
        DEZINTO Сегодня, 07:09Погадаем? laughing

        ... а чего к бабке ходить - и так ясно... как и на наших картах тех районов есть ТОТ же противник... laughing
        a.s.zzz888
        1. DEZINTO Сегодня, 07:13
          как и на наших картах тех районов есть ТОТ же противник.


          ну да...ну да....рутина.... sad
          DEZINTO
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:15
            ну да...ну да....рутина.... sad

            ... а что делать?... кому сейчас легко?... laughing
            a.s.zzz888
      2. Uncle Lee Сегодня, 07:14
        демонстрацией имеющихся у Финляндии сил
        Кому они это будут демонстрировать ?
        Uncle Lee
  4. саняджан Сегодня, 07:10
    ну да, самые мирные учения, больше негде проводить, надо свои устроить, где-нибудь в Венесуэле или на Кубе, вот вони-то будет!
    саняджан
  5. rocket757 Сегодня, 08:14
    Эт они хотят "порезвится" пока морозы не шарахнули ... горячие финские парни, эти могут и зимой, а союзничьки не-е-еа, мама или профсоюз не велит не суть важно, мож просто свои филейные части берегут ... или фаберже feel
    rocket757
  6. Комментарий был удален.
  7. polkovnik manuch Сегодня, 09:06
    Ничего хорошего не вижу ,, еще одни "великие" о себе решили напомнить .
    polkovnik manuch
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:07
    Если не ошибаюсь, то вчера была статья на эту тему. Но, что можно добавить к вчерашнему - да заучениетись, а Россию все равно не победите.
    rotmistr60
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