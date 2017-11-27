В Финляндии стартовали крупнейшие за последние годы военные учения

Крупнейшие за последние годы военные учения начинаются в Финляндии, имеющей протяжённую границу с Российской Федерацией. Маневры продлятся до 4 декабря, и в них запланировано участие не менее 10 тысяч военнослужащих. Основные полигоны для проведения маневров располагаются вокруг финской столицы – Хельсинки.По словам командующего вооружёнными силами Финляндии Петри Хуллко, эти учения являются очередным этапом тренировки войск и демонстрацией имеющихся у Финляндии сил и средств защиты.Помимо сухопутной части учений будут проведены и военно-морские маневры. В частности, будет задействован военно-морской контингент на нескольких островах Финского залива – на кораблях береговой охраны и поддержки.В оборонном ведомстве Финляндии сообщают, что в маневрах будут задействованы такие образцы военной техники как танки Leopard 2A6, бронемашины CV9030, XA203, техника по постановке мин и минному разграждению, средства артиллерии.Также в ходе учений в Финляндии планируется задействование авиации. В частности, будут использованы истребители Hornet и учебно-тренировочные Hawk.По некоторым данным, часть учений пройдёт непосредственно в городах южной части Финляндии.