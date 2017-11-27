Грибаускайте подписала "закон Магнитского"

Верховенство закона и уважение к правам человека являются неотъемлемыми составляющими правового государства. Те, кто попирает общепризнанные права человека и свободы, обязаны знать, что в демократическом мире они нежелательны

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный "акту Магнитского", сообщила пресс-служба президентского дворца.Напомним, парламент Литвы принял «закон Магнитского» 16 ноября. В «черный список», согласно документу, рискуют попасть также те, кто фигурирует в национальном перечне нежелательных иностранцев, составленном страной — членом Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО. При этом запрет на въезд не сможет вводиться больше чем на пять лет.По словам Грибаускайте, Литва вместе с международным сообществом говорит твердое "нет" "грязным деньгам" и отрицанию прав человека. Те, кто их попирает, должен знать, что "в демократическом мире они нежелательны".— отметила глава государства.Ранее посол России в Литве Александар Удальцов сообщил, что Москва будет вынуждена принять аналогичные ответные меры.