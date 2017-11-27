12:20 27 ноября

Грибаускайте подписала "закон Магнитского"

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный "акту Магнитского", сообщила пресс-служба президентского дворца.

Напомним, парламент Литвы принял «закон Магнитского» 16 ноября. В «черный список», согласно документу, рискуют попасть также те, кто фигурирует в национальном перечне нежелательных иностранцев, составленном страной — членом Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО. При этом запрет на въезд не сможет вводиться больше чем на пять лет.

Грибаускайте подписала "закон Магнитского"



По словам Грибаускайте, Литва вместе с международным сообществом говорит твердое "нет" "грязным деньгам" и отрицанию прав человека. Те, кто их попирает, должен знать, что "в демократическом мире они нежелательны".

Верховенство закона и уважение к правам человека являются неотъемлемыми составляющими правового государства. Те, кто попирает общепризнанные права человека и свободы, обязаны знать, что в демократическом мире они нежелательны
— отметила глава государства.

Ранее посол России в Литве Александар Удальцов сообщил, что Москва будет вынуждена принять аналогичные ответные меры.


Использованы фотографии: пресс-служба президента Литвы
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Комментарии 8

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  1. Logall Сегодня, 12:10
    А, что с таким опозданием? Дорога ложка к обеду! Даже прогибаться нужно вовремя...
    Хотя, о чём это я? Прибалты... Скорость - не их национальная особенность!
    Logall
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:12
      да просто посмотрите как оригинально! даже клоуны из КВН и камеди не смогли бы так: раз к нам никто не едет - а давайте узаконим :)
      Хорошая мина при плохой игре
      Диванный Хенераль
      1. Идущий Сегодня, 12:16
        Цитата: Logall
        А, что с таким опозданием? Дорога ложка к обеду! Даже прогибаться нужно вовремя...
        Хотя, о чём это я? Прибалты... Скорость - не их национальная особенность!


        Что то она немножко покривела , начинает давить груз политических прогибов.
        Идущий
    2. Джедай Сегодня, 12:16
      Бывшая комсомолка всё никак не забудет своё пикантное прошлое и по привычке отрабатывает всё, за что клиент заплатил. wassat
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 12:19
        Может вспомнила, что среди ее клиентов был и сам магницкий?
        Logall
  2. faterdom Сегодня, 12:13
    Видимо "грязные деньги" кончились, и теперь пришло время почувствовать к ним твердое отвращение. Пока следующие вдруг не поступят.
    faterdom
  3. Sergey53 Сегодня, 12:14
    Она добивается того, что бы у них скоро вообще никакого товарооборота с нами не было.
    Sergey53
  4. DEZINTO Сегодня, 12:17
    Вооот эээттоооо реееакцииияяяя!

    Хорошо что долистали эту папку бумаг и заметили наконец-то что были такие дела. Счастлива теперь Гриба неимоверно!
    DEZINTO
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