18:22 27 ноября

Сирийский спецназ высоко оценил снайперский комплекс ВСК-94

Бойцы сил специального назначения сирийской армии, применяющие в ходе боевых операций бесшумный войсковой снайперский комплекс ВСК-94, высоко отзываются о своем оружии. Они считают его максимально эффективным средством уничтожения террористов.

Сирийский спецназ высоко оценил снайперский комплекс ВСК-94


Известно, что войсковой снайперский комплекс демонстрировал все свои положительные качества во время городских боев, в частности в ходе рейдов в удерживаемые боевиками кварталы сирийской столицы — Дамаска.


Военные эксперты согласны с оценками сирийских военных, они также считают ВСК-94 уникальным комплексом. По своей надежности и безотказности он сравним с легендарным автоматом Калашникова.

Максимальная дальность прицельной стрельбы — 400 м. Применяемая «тяжелая» пуля патрона ПАБ-9 на дальности 100 метров пробивает пластину из стали толщиной 8 миллиметров.

Скорострельность одиночным огнем составляет 30 выстрелов в минуту. В автоматическом режиме, соответственно, — до 90. Емкость магазина 10 или 20 патронов. Вес винтовки без магазина и оптического прицела составляет всего 2,7 кг.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Sergey53 Сегодня, 12:52
    А как наши спецы её характеризуют?
    Sergey53
    1. тимофей61 Сегодня, 12:56
      Не очень , особенно ПАБ- 9.
      тимофей61
      1. kapitan92 Сегодня, 13:01
        Цитата: тимофей61
        Не очень , особенно ПАБ- 9

        Вы когда такие вещи пишите, не забывайте пожалуйста давать ссылки. hi
        kapitan92
        1. Deniska Сегодня, 13:10
          Вы когда такие вещи пишите, не забывайте пожалуйста давать ссылки.

          Согласен.

          Не очень , особенно ПАБ- 9.

          Про сам комплекс слышал обратное, единственное емкость магазина минусом называли. Про ПАБ-9 ни чего сказать не могу. И он вроде рассчитывался на кинетическую энергию, а не на пулепробиваемость.
          Deniska
      2. ded100 Сегодня, 13:06
        Пуля патрона ПАБ-9, в отличии от СП-6, не имеет заднего центрирующего пояска, задний конус пули длиннее, диаметр сердечника немного побольше. Пули СП-6 и ПАБ-9 также различаются длиной и толщиной свинцовой рубашки. В результате таких изменений пуля и сам патрон ПАБ-9 имеют более существенную массу, а у пули ухудшаются показатели кучности стрельбы. Увеличение длины ведущей части пули ПАБ-9 не могло не привести к возрастанию давления форсирования и повышению ее начальной скорости по сравнению с патроном СП-6. Пуля патрона ПАБ-9 массой 17 гр развивает начальную скорость свыше 300 м/с.

        По баллистике патрон ПАБ-9 немного отличается от СП-5 и СП-6.
        ded100
      3. Джедай Сегодня, 13:07
        Цитата: тимофей61
        Не очень , особенно ПАБ- 9.

        ПАБ-9 это патрон. Причём самый посредственный из линейки боеприпасов к ВСК-94, ВСС, АС, ОЦ-14, 9А-91 и СР-3. Для Сирии и своих задач ВСК-94 лучше подходит, чем тот же ВСС "Винторез" - не такой капризный к окружающим условиям.
        Джедай
    2. VadimSt Сегодня, 13:24
      А наши спецы, судя по воспоминаниям участников всевозможных конфликтов, за последние 40-30 лет, все годы жаловались, - где-то может и есть, только не всегда там где нужно и не всегда в необходимом количестве.
      VadimSt
    3. Oden280 Сегодня, 15:29
      По сравнению с ВСС полный отстой. И стрельба на 400 м из него - это для сказочников.
      Oden280
  2. rocket757 Сегодня, 13:15
    Единственный критерий проверки всего, оружия тож, эт практика ... в сравнении познаётся истина а в бою эффективность !
    rocket757
    1. Evgenijus Сегодня, 13:39
      ... эффективность уничтожения противника в бою. Согласен с вашим выводом, но чуть добавил для истины. wink
      Evgenijus
      1. rocket757 Сегодня, 13:50
        Т 34, эт лучший танк Великой отечественной?
        Это истина или доказанный пример эффективного применения хорошего оружия!
        rocket757
  3. слава1974 Сегодня, 14:39
    Бесшумное оружие уступает в характеристиках обычному. Но есть такие задачи, когда оно не заменимо.
    Солдаты и офицеры разведбата нашего соединения, выполняя боевую задачу в Чечне, прошли около 20 км вдоль дороги, ведущей по ущелью, и уничтожили 24 боевика из бесшумного оружия, не потеряв ни одного своего раненым или убитым.
    Нареканий у них не было. Молодцы наши конструкторы!
    слава1974
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 17:10
    Вот именно эту штуку в руки не брал ни разу... ВСС - вещь стоящая.
    Сирийцам нравится - вот ладненько. Пользуйте по назначению.
    КОТ БАЮН
  5. Roma-1977 Сегодня, 18:11
    Я слышал жалобы на малый ресурс. 5 000 выстрелов - и комплекс перестаёт быть снайперским.
    Roma-1977
Картина дня