Новая российская БМП для морпехов превзойдет китайскую VN18
Колесная перспективная боевая машина морской пехоты (БММП), создающаяся под шифром «Платформа БММП», превзойдет аналогичную по предназначению китайскую VN18, о которой столько говорится в последнее время, пишет Вестник Мордовии.
Планируется, что российская амфибия получит газотурбинный двигатель мощностью в 1250 л.с., который хорошо зарекомендовал себя на танках Т-80У. «В результате машина весом в 30,7 т будет способна развивать максимальную скорость около 60 км/ч по суше. При движении по воде при волнении моря до 2 балов и волне высотой в 75 см она получит возможность двигаться со скоростью 37 км/ч», – говорится в материале Льва Романова.
По его данным, машина будет иметь водометный движитель и специальный трансформируемый корпус для уменьшения гидродинамического сопротивления.
Боевое отделение БММП – аналогично тому, которое имеется на БМП-3. «100-мм орудие-пусковая установка 2А70 способна применять не только обычные снаряды, но и запускать управляемые дальнобойные ракеты. С ней состыкованы малокалиберная автоматическая 30-мм пушка 2А72 и пулемет калибра 7,62 мм. Плюс еще два пулемета калибра 7,62 мм в передней части корпуса», – пишет автор.
Помимо экипажа на борту могут находиться до 10 десантников.
Машина получит возможность покидать десантные корабли на расстоянии 40-60 км от берега и на максимальной скорости идти в районы высадки.
Планируется, что российская амфибия получит газотурбинный двигатель мощностью в 1250 л.с., который хорошо зарекомендовал себя на танках Т-80У. «В результате машина весом в 30,7 т будет способна развивать максимальную скорость около 60 км/ч по суше. При движении по воде при волнении моря до 2 балов и волне высотой в 75 см она получит возможность двигаться со скоростью 37 км/ч», – говорится в материале Льва Романова.
По его данным, машина будет иметь водометный движитель и специальный трансформируемый корпус для уменьшения гидродинамического сопротивления.
Боевое отделение БММП – аналогично тому, которое имеется на БМП-3. «100-мм орудие-пусковая установка 2А70 способна применять не только обычные снаряды, но и запускать управляемые дальнобойные ракеты. С ней состыкованы малокалиберная автоматическая 30-мм пушка 2А72 и пулемет калибра 7,62 мм. Плюс еще два пулемета калибра 7,62 мм в передней части корпуса», – пишет автор.
Помимо экипажа на борту могут находиться до 10 десантников.
Машина получит возможность покидать десантные корабли на расстоянии 40-60 км от берега и на максимальной скорости идти в районы высадки.
Использованы фотографии: Отвага2004
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