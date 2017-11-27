18:19 27 ноября

Новая российская БМП для морпехов превзойдет китайскую VN18

Колесная перспективная боевая машина морской пехоты (БММП), создающаяся под шифром «Платформа БММП», превзойдет аналогичную по предназначению китайскую VN18, о которой столько говорится в последнее время, пишет Вестник Мордовии.

Новая российская БМП для морпехов превзойдет китайскую VN18


Планируется, что российская амфибия получит газотурбинный двигатель мощностью в 1250 л.с., который хорошо зарекомендовал себя на танках Т-80У. «В результате машина весом в 30,7 т будет способна развивать максимальную скорость около 60 км/ч по суше. При движении по воде при волнении моря до 2 балов и волне высотой в 75 см она получит возможность двигаться со скоростью 37 км/ч», – говорится в материале Льва Романова.


По его данным, машина будет иметь водометный движитель и специальный трансформируемый корпус для уменьшения гидродинамического сопротивления.

Боевое отделение БММП – аналогично тому, которое имеется на БМП-3. «100-мм орудие-пусковая установка 2А70 способна применять не только обычные снаряды, но и запускать управляемые дальнобойные ракеты. С ней состыкованы малокалиберная автоматическая 30-мм пушка 2А72 и пулемет калибра 7,62 мм. Плюс еще два пулемета калибра 7,62 мм в передней части корпуса», – пишет автор.

Помимо экипажа на борту могут находиться до 10 десантников.

Машина получит возможность покидать десантные корабли на расстоянии 40-60 км от берега и на максимальной скорости идти в районы высадки.

Использованы фотографии: Отвага2004
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Комментарий был удален.
  2. DEZINTO Сегодня, 13:50
    Лучше картинки конечно не нашлось...
    DEZINTO
    1. Leeds Сегодня, 14:26
      От того, что картинка будет красивее всем должно стать легче, боевой дух укрепится и плевать, что это пока только бумажный макет. Лучше бы мешки ворочали.
      Leeds
    2. vkl.47 Сегодня, 14:28
      А как она колёсами поворачивать будет если они их экранами закрыли? Тупо по прямой?
      vkl.47
      1. Евдоким Сегодня, 14:54
        Цитата: vkl.47
        А как она колёсами поворачивать будет если они их экранами закрыли? Тупо по прямой?

        Скорей всего по-танковому, то левым, то правым бортом. Будет даже оригинально, без аналогов на всей планете. bully
        Евдоким
        1. Владимир16 Сегодня, 15:43
          Машина получит возможность покидать десантные корабли на расстоянии 40-60 км от берега

          А потом полтора-два часа будет по морю к берегу добираться??? И это я посчитал максимальную скорость и штиль на море. А навигацию в открытом море как экипаж машины боевой будет осуществлять?
          А зачем такие трудности??? Что бы доказать, что машина лучше китайской request
          А что будет с экипажем после двух часовой болтанки в этом корыте в открытом море?
          Владимир16
          1. Alex777 Сегодня, 16:16
            С удвоенной яростью пойдет в бой наконец-то... bully
            Alex777
            1. Владимир16 Сегодня, 17:09
              Про ярость точно подмечено.
              А кули 60км!:, пора замахнуться на океанские просторы и с несколькими дозаправками махануть через тихий океан к берегам Америки! Главное сделать это раньше китайцев laughing
              Владимир16
          2. Hammerlock Сегодня, 17:26
            на расстоянии 40-60 км от берега это скорее опечаПка
            Hammerlock
        2. Mik13 Сегодня, 16:51
          Цитата: Евдоким
          Скорей всего по-танковому, то левым, то правым бортом. Будет даже оригинально, без аналогов на всей планете.

          А есть аналоги....



          Правда, в серию не пошла. Там, откуда машинка родом, в серию теперь тяжело попасть...
          Сделано это чудо на базе Т-64.
          Mik13
  3. тасха Сегодня, 13:54
    Есть смысл удивляться, если перспективная БМП не превзойдёт технику, состоящую на вооружении с 2006 года (в базовом варианте)?
    тасха
  4. Stranger03 Сегодня, 13:56
    Чума, теперь мы китайцев и в военной технике вынуждены догонять? Молодцы, братья китайцы, drinks
    Stranger03
    1. rocket757 Сегодня, 14:07
      Можно сказать что дожили, с китайцами теперь соревноваться будем ... только зачем, это просто взбрык конструкторского прогрессизма, а оно нам надо? Оно в войсках надо? Оно будет практично, а главное эффективно?
      rocket757
    2. serriy Сегодня, 14:15
      Ещё и копировать будем! drinks Закупать их военную технику (другую они нам давно везут). Беспилотники могли бы купить, но наверно стесняемся....
      hi
      serriy
  5. Servisinzhener Сегодня, 14:07
    А чем БМП-3 не устраивает? Зачем создавать звериниц на пустом месте?. Или у БМП-3 есть фатальный недостаток, её создали не проектировщики «Платформы БММП»?
    Servisinzhener
    1. Genry Сегодня, 14:32
      Цитата: Servisinzhener
      А чем БМП-3 не устраивает?

      БМП-3 это машина оптимизированная для действий на суше и не может преодолевать большие расстояния по воде. Она непригодна для загоризонтного десантирования. Сколько времени она будет преодолевать 60 км воды и хватит ли для этого темного времени суток? Про топливо даже дети знают...
      Genry
    2. Vlad.by Сегодня, 15:05
      Да ладно Вам!
      Кто сказал, что эта вундервафля будет реализована?
      Китайцы прокукарекали, у нас нашлись "спецы" у которых свербит в одном месте - как же у них скорость больше. А давай ка заявим, что мы сейчас и быстрее, и выше, и круче сделаем.
      А нашей МП это надо? У нас есть десантные корабли с загоризонтной высадкой десанта? И у нас есть цели для такой высадки?
      Vlad.by
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 15:26
        Цитата: Vlad.by
        И у нас есть цели для такой высадки?

        "Была бы возможность, а цели найдутся!". На крайняк всегда можно каннибалов, пиратов, наркоторговцев и т.п. по островам погонять.
        ProkletyiPirat
  6. Василенко Владимир Сегодня, 14:16
    я прошу прощение эту убогую презентацию кто делал?!!!
    Василенко Владимир
    1. Дратуй Сегодня, 14:19
      Тот же кто в МО картинки из игрушек к новостям из Сирии лепит crying
      Дратуй
      1. Василенко Владимир Сегодня, 14:38
        сдается мне, что здесь участвовали дети, такое г... даже в начале 90-х не ваяли
        Василенко Владимир
  7. Altona Сегодня, 14:19
    Цитата: DEZINTO
    Лучше картинки конечно не нашлось...

    --------------------------------------
    Бог рендеринга создавал видимо. laughing А вообще, к чему вся эта Формула-1 в классе БММП?
    Морскую пехоту поздравляю с праздником кстати! drinks
    Altona
    1. donavi49 Сегодня, 14:26
      Прорыв от корабля до берега. Чем быстрее идет - тем меньше времени будет в уязвимом положении и более сложной целью будет для неподавленных расчетов ПТРК/артилерии/танков.
      donavi49
  8. Злой 55 Сегодня, 14:35
    Дурь какая-то..Поставить в плавающую БМП очень дорогой и прихотливый к топливу ГТД-это заранее обречь морпехов на долгие путешествия пехом по конному..
    Злой 55
  9. dvvv Сегодня, 14:53
    писанина ни о чём. В одном месте пишут что турбина жрет в 2-3 раза больше и на танках не нужна, а тут 60км должна проплыть морем и двигло очень подходит. А что там с морской пехотой у России и куда она должна плавать по задумке? У кетайцев ясно, Тайвань родимый надо захватывать или намекать тайваньцам на такую возможность, а Россия куда плыть собралась? По идее есть БМП 3Ф и вроде даже ничего , может сойдёт великой морской державы для ее морпехов?
    dvvv
  10. san4es Сегодня, 14:58

    В марте 2016 года ООО "Центр технического сотрудничества" при МГТУ им. Н.Э. Баумана" зарегистрировало патент на мореходную скоростную амфибию с изменяемой поверхностью глиссирования. "Изобретение решает задачу создания амфибии с увеличенной скоростью движения на плаву, – говорится в документе. – Глиссирующая БМП имеет два боковых щитка по бортам водоизмещающего корпуса, которые могут менять свое положение с помощью силовых цилиндров, установленных по бортам и связанных со средствами управления".

    На кормовых оконечностях этих щитков находятся две управляемые гидродинамические поверхности, которые также могут изменять свое положение. Как сказано в патенте, изобретение позволяет уменьшить гидродинамическое сопротивление машины и выходить на режим глиссирования при меньшей потребной мощности, достигать более высоких скоростей движения на плаву, а также обеспечивает коррекцию дифферента и крена машины при ее эксплуатации за счет использования управляемых гидродинамических поверхностей.
    soldier

    По словам разработчиков, их конструкция, в отличие от классических подводных крыльев лишь скользит по поверхности воды и преодолевает мелководье, которое недоступно для водоизмещающих судов и транспортных средств на подводных крыльях. В режиме движения по суше боковые щитки и гидродинамические поверхности прижаты к боковым бортам корпуса, обеспечивая ему дополнительную защиту. При входе в воду под действием силовых цилиндров боковые щитки раскрываются. Благодаря подъемной силе, возникающей на гидродинамических поверхностях при поступательном движении, амфибия приподнимается над водой, уменьшает свою осадку, гидродинамическое сопротивление уменьшается и машина выходит на режим глиссирования при меньшей потребной мощности.

    http://flotprom.ru/2017/МорскаяПехота3/
    san4es
  11. Romario_Argo Сегодня, 15:13
    статья скопирована
    https://topwar.ru/90262-platforma-bmmp-dlya-morsk
    ih-pehotincev.html
    от 03 февраля 2016 года
    Romario_Argo
  12. Евродав Сегодня, 17:35
    Цитата: DEZINTO
    Лучше картинки конечно не нашлось...

    Я тоже, блин, выпал... Вместе с моим малым...
    Евродав
  13. Евродав Сегодня, 17:37
    Цитата: dvvv
    писанина ни о чём. В одном месте пишут что турбина жрет в 2-3 раза больше и на танках не нужна, а тут 60км должна проплыть морем и двигло очень подходит. А что там с морской пехотой у России и куда она должна плавать по задумке? У кетайцев ясно, Тайвань родимый надо захватывать или намекать тайваньцам на такую возможность, а Россия куда плыть собралась? По идее есть БМП 3Ф и вроде даже ничего , может сойдёт великой морской державы для ее морпехов?

    Ну, в принципе, разумно! Какая то нездоровая гонка начинается между всеми против всех...
    Евродав
  14. Bratyshka Сегодня, 18:02
    Цитата: DEZINTO
    Лучше картинки конечно не нашлось...

    Если МО медленно но, к сожалению, верно, превращается в сайт для дошколят, то картинка красивая, яркая))))
    Если же МО будет продолжать пытаться быть серьезным, два варианта:
    1. Сделать отдельную тему (как назвать не принципиально) и собирать в неё всю глупость которая пишется, что кстати позволит и дошколятам на сайте в этой теме поупражняться в красноречии
    2. Не засорять глупостью сайт
    Второй вариант предпочтителен)
    Bratyshka
Картина дня