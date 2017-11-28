Пентагон раскрыл данные о количестве военнослужащих США в трех «горячих» точках
По состоянию на 30 сентября, количество американских военнослужащих достигло в Афганистане 15,3 тысячи человек, в Ираке – 8,9 тысячи, в Сирии – 1,72 тысячи человек, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Пентагона.
Контингент в Афганистане является самым многочисленным среди стран, где идут активные боевые действия. Это немного больше тех планов, которые ранее были объявлены администрацией президента США Дональда Трампа.
В конце 2016 года (при Бараке Обаме), американский контингент в Афганистане насчитывал около 8,4 тысячи военнослужащих. В августе 2017-го количество военных возросло до 11-ти тысяч. Позднее СМИ сообщили о намерении Трампа направить в Афганистан еще около 3 тысяч человек.
Напомним, с 1 января 2015 года в Афганистане действует небоевая миссия НАТО «Решительная поддержка», главной целью которой является обучение и консультирование афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.
Контингент в Афганистане является самым многочисленным среди стран, где идут активные боевые действия. Это немного больше тех планов, которые ранее были объявлены администрацией президента США Дональда Трампа.
В конце 2016 года (при Бараке Обаме), американский контингент в Афганистане насчитывал около 8,4 тысячи военнослужащих. В августе 2017-го количество военных возросло до 11-ти тысяч. Позднее СМИ сообщили о намерении Трампа направить в Афганистан еще около 3 тысяч человек.
Напомним, с 1 января 2015 года в Афганистане действует небоевая миссия НАТО «Решительная поддержка», главной целью которой является обучение и консультирование афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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