10:17 28 ноября

Пентагон раскрыл данные о количестве военнослужащих США в трех «горячих» точках

По состоянию на 30 сентября, количество американских военнослужащих достигло в Афганистане 15,3 тысячи человек, в Ираке – 8,9 тысячи, в Сирии – 1,72 тысячи человек, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Пентагона.



Контингент в Афганистане является самым многочисленным среди стран, где идут активные боевые действия. Это немного больше тех планов, которые ранее были объявлены администрацией президента США Дональда Трампа.


В конце 2016 года (при Бараке Обаме), американский контингент в Афганистане насчитывал около 8,4 тысячи военнослужащих. В августе 2017-го количество военных возросло до 11-ти тысяч. Позднее СМИ сообщили о намерении Трампа направить в Афганистан еще около 3 тысяч человек.

Напомним, с 1 января 2015 года в Афганистане действует небоевая миссия НАТО «Решительная поддержка», главной целью которой является обучение и консультирование афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. BerBer Сегодня, 08:42
    Жду не дождусь момента,когда они начнут сворачивать свои базы по всему миру.
    BerBer
    1. Идущий Сегодня, 08:58
      Боюсь , что это будет не скоро , но будет обязательно.
      Идущий
    2. 210окв Сегодня, 09:06
      Они кстати это и делают.Что то закрыли,что-то законсервировали.А что то и модернизировали.Безусловно полностью не свернут,пока этот гадящий по всему миру червь существует.
      Цитата: BerBer
      Жду не дождусь момента,когда они начнут сворачивать свои базы по всему миру.
      210окв
  2. Джедай Сегодня, 08:45
    Напомним, с 1 января 2015 года в Афганистане действует небоевая миссия НАТО «Решительная поддержка», главной целью которой является...

    ...охрана и оборона "волшебного огорода".
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 08:57
      Максим, доброе утро ! hi , а там на заднем плане "волшебник" изумрудного города. lol
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 08:59
        Виктор, привет! hi
        Цитата: Идущий
        а там на заднем плане "волшебник" изумрудного города.

        И фамилия у него соответствующая: Гудвин. laughing
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 09:03
          Конечно , "великий Гудвин" и такие "волшебники" бродят по всему миру , неся разрушения , страдания , боль и смерть людям всего лишь за то , что они хотят жить так как они хотят , а не как "великие Гудвины".
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 09:05
            Отобрать бы у этих гудвинов волшебные палочки и засунуть им в известное место. Плашмя... feel
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 09:11
              Рано или поздно это произойдет и воткнут не только палочки.
              Идущий
      2. хрыч Сегодня, 09:58
        Цитата: Идущий
        а там на заднем плане "волшебник" изумрудного города

        А прямо между головками - Страшило laughing
        хрыч
        1. Идущий Сегодня, 10:00
          Ну да , там можно и остальных персонажей найти. lol
          Идущий
    2. pvv113 Сегодня, 09:04
      Больше на поле чудес похоже wassat
      pvv113
      1. Идущий Сегодня, 09:13
        Владимир , доброе утро! hi в стране не дураков . которые знают толк в таких огородах. lol
        Идущий
      2. Джедай Сегодня, 09:17
        Да как ни назови, у американцев есть железная отмазка: "А мы в "Ферму" играли...".
        Джедай
        1. Azim77 Сегодня, 09:39
          Видимо урожай знатный уродился, не поспевают. Нужна подмога. А то вдруг ненастье, погибнет столько "добра".
          Azim77
          1. Джедай Сегодня, 09:42
            Там урожай три раза в год снимают, так что подмога лишней точно не будет. Но - только "свои"!
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 10:01
              Самое интересное , ничего другое не растет.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 10:05
                Уже шутили на тему афганских физиков-ядерщиков у которых только герыч получается. wassat
                Джедай
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:48
    А всякие ЧВК тоже посчитали? Естественно, нет. А в Сирии они зачем? На каком, пардОн основании?
    Горный стрелок
    1. Идущий Сегодня, 08:59
      ЧВК для того и сделали , что бы можно было манипулировать.
      Идущий
  4. Балу Сегодня, 08:51
    в Сирии – 1,72 тысячи человек, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Пентагона.

    Врут как всегда. Аутосерсинг-сколько персонала? Охрана баз? Обслуживание военной техники и авиации? И что в итоге? Навскидку приблизительно 5-7 тысяч. А инструкторы в рядах бармалеев? Этих давно пора беспощадно мочить до кучи без дипломатий и ритуальных танцев.
    Балу
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