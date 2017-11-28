Назначены новые командующие Восточным и Центральным округами
Бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлёв назначен командующим войсками Восточного военного округа, получив штандарт из рук замминистра обороны Дмитрия Булгакова, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Соответствующий указ президента РФ подписан 22 ноября.
«Александр Александрович Журавлёв родился в 1965 году в посёлке Голышманово Тюменской области. На службе в Вооружённых силах с 1982 года. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году Военную академию бронетанковых войск, в 2008 году Военную академию Генерального штаба. В 2016 году командовал группировкой Вооружённых сил России в Сирии. С января 2017 года заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил», – говорится в сообщении.
Тем же указом на должность командующего войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Лапин Александр Павлович.
По словам Булгакова, новый командующий является опытным руководителем и умелым организатором, имеющий опыт руководства войсками, а также практического применения межвидовых соединений.
Александр Павлович Лапин родился в Казани в 1964 году. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба. Прошел все командные должности. До назначения возглавлял Общевойсковую академию Вооружённых сил РФ, рассказали в пресс-службе.
Соответствующий указ президента РФ подписан 22 ноября.
На всех порученных участках он добивался успеха. Глубокое, специальное знание, нестандартное мышление, владение современными приёмами руководства войсками позволили ему, командуя группировкой войск в Сирийской Арабской Республике, добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом и передать имеющийся у него боевой опыт руководству вооружённых сил Сирии,сказал Булгаков на церемонии вручения штандарта.
«Александр Александрович Журавлёв родился в 1965 году в посёлке Голышманово Тюменской области. На службе в Вооружённых силах с 1982 года. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году Военную академию бронетанковых войск, в 2008 году Военную академию Генерального штаба. В 2016 году командовал группировкой Вооружённых сил России в Сирии. С января 2017 года заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил», – говорится в сообщении.
Тем же указом на должность командующего войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Лапин Александр Павлович.
По словам Булгакова, новый командующий является опытным руководителем и умелым организатором, имеющий опыт руководства войсками, а также практического применения межвидовых соединений.
Возглавляя штаб Восточного военного округа, военно-учебный научный центр сухопутных войск, проявил свои лучшие качества руководителя. Высокие моральные и профессиональные качества позволили ему успешно командовать двумя оперативными группами на отдельных направлениях, а затем выполнять обязанности начальника штаба группировки войск в Сирийской Арабской Республике,добавил замминистра.
Александр Павлович Лапин родился в Казани в 1964 году. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба. Прошел все командные должности. До назначения возглавлял Общевойсковую академию Вооружённых сил РФ, рассказали в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти