Назначены новые командующие Восточным и Центральным округами

На всех порученных участках он добивался успеха. Глубокое, специальное знание, нестандартное мышление, владение современными приёмами руководства войсками позволили ему, командуя группировкой войск в Сирийской Арабской Республике, добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом и передать имеющийся у него боевой опыт руководству вооружённых сил Сирии,

Возглавляя штаб Восточного военного округа, военно-учебный научный центр сухопутных войск, проявил свои лучшие качества руководителя. Высокие моральные и профессиональные качества позволили ему успешно командовать двумя оперативными группами на отдельных направлениях, а затем выполнять обязанности начальника штаба группировки войск в Сирийской Арабской Республике,