10:17 28 ноября

Назначены новые командующие Восточным и Центральным округами

Бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлёв назначен командующим войсками Восточного военного округа, получив штандарт из рук замминистра обороны Дмитрия Булгакова, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Назначены новые командующие Восточным и Центральным округами


Соответствующий указ президента РФ подписан 22 ноября.


На всех порученных участках он добивался успеха. Глубокое, специальное знание, нестандартное мышление, владение современными приёмами руководства войсками позволили ему, командуя группировкой войск в Сирийской Арабской Республике, добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом и передать имеющийся у него боевой опыт руководству вооружённых сил Сирии,
сказал Булгаков на церемонии вручения штандарта.

«Александр Александрович Журавлёв родился в 1965 году в посёлке Голышманово Тюменской области. На службе в Вооружённых силах с 1982 года. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году Военную академию бронетанковых войск, в 2008 году Военную академию Генерального штаба. В 2016 году командовал группировкой Вооружённых сил России в Сирии. С января 2017 года заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил», – говорится в сообщении.

Тем же указом на должность командующего войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Лапин Александр Павлович.



По словам Булгакова, новый командующий является опытным руководителем и умелым организатором, имеющий опыт руководства войсками, а также практического применения межвидовых соединений.

Возглавляя штаб Восточного военного округа, военно-учебный научный центр сухопутных войск, проявил свои лучшие качества руководителя. Высокие моральные и профессиональные качества позволили ему успешно командовать двумя оперативными группами на отдельных направлениях, а затем выполнять обязанности начальника штаба группировки войск в Сирийской Арабской Республике,
добавил замминистра.

Александр Павлович Лапин родился в Казани в 1964 году. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба. Прошел все командные должности. До назначения возглавлял Общевойсковую академию Вооружённых сил РФ, рассказали в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Маз Сегодня, 09:33
    Вот тебе и преемник товарищ радионов
    Маз
    1. kirgiz58 Сегодня, 09:50
      И заметьте - оба коренные танкисты. Армате зеленый свет!!! Уррррааа товарищи! fellow fellow smile
      kirgiz58
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:37
    ... проявили себя - пусть работают с повышением... удачи в делах...
    a.s.zzz888
  3. Uncle Lee Сегодня, 09:37
    Боевые генералы на должностях ! Поздравления ! drinks
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 09:40
      Присоединяюсь к поздравлениям. drinks
      Джедай
  4. bistrov. Сегодня, 09:38
    Хорошо,что на ключевые должности в Армии приходят генералы,имеющие боевой опыт.
    bistrov.
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