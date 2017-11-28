Турция начнет разработку собственного учебного самолета
Турецкое авиастроительное объединение Turkish Aerospace Industries (TAI) и правительство Турции достигли соглашения о реализации программы создания национального реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet, сообщает bmpd со ссылкой на Defense News.
«Предложения по разработке турецкого реактивного УТС под условным обозначением Hurjet циркулировали с подачи TAI уже несколько лет. В августе 2017 года совет директоров TAI одобрил начало реализации программы этого самолета. Теперь, после правительственного одобрения, должен быть запущен этап предварительного проектирования этого самолета сроком на шесть месяцев, для определения облика машины», – говорится в материале.
Ожидается, что первый прототип самолета поднимется в воздух в 2022 году. При этом до сих пор не определено, сколько реактивных двигателей будет иметь машина (один или два).
Ранее сообщалось, что предварительные проектные ТТХ Hurjet включали максимальную скорость в 1,2 Маха (что выглядит сомнительным), практический потолок в 45 тыс. футов (13800 м) и массу боевой нагрузки в боевом варианте до 3 т.
Аванпроект предусматривал также использование 2-х двигателей семейства АИ-222 разработки украинского ГП «Ивченко-Прогресс», с организацией их лицензионного производства на территории Турции.
«Однако до сих пор неясно, насколько аванпроект будет иметь отношение к реально разрабатываемому самолету», – отмечает издание.
Одно из изображений возможного облика самолета Hurjet.
«Предложения по разработке турецкого реактивного УТС под условным обозначением Hurjet циркулировали с подачи TAI уже несколько лет. В августе 2017 года совет директоров TAI одобрил начало реализации программы этого самолета. Теперь, после правительственного одобрения, должен быть запущен этап предварительного проектирования этого самолета сроком на шесть месяцев, для определения облика машины», – говорится в материале.
Ожидается, что первый прототип самолета поднимется в воздух в 2022 году. При этом до сих пор не определено, сколько реактивных двигателей будет иметь машина (один или два).
Ранее сообщалось, что предварительные проектные ТТХ Hurjet включали максимальную скорость в 1,2 Маха (что выглядит сомнительным), практический потолок в 45 тыс. футов (13800 м) и массу боевой нагрузки в боевом варианте до 3 т.
Аванпроект предусматривал также использование 2-х двигателей семейства АИ-222 разработки украинского ГП «Ивченко-Прогресс», с организацией их лицензионного производства на территории Турции.
«Однако до сих пор неясно, насколько аванпроект будет иметь отношение к реально разрабатываемому самолету», – отмечает издание.
Использованы фотографии: TAI
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