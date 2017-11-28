15:55 28 ноября

Турция начнет разработку собственного учебного самолета

Турецкое авиастроительное объединение Turkish Aerospace Industries (TAI) и правительство Турции достигли соглашения о реализации программы создания национального реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet, сообщает bmpd со ссылкой на Defense News.

Турция начнет разработку собственного учебного самолета
Одно из изображений возможного облика самолета Hurjet.

«Предложения по разработке турецкого реактивного УТС под условным обозначением Hurjet циркулировали с подачи TAI уже несколько лет. В августе 2017 года совет директоров TAI одобрил начало реализации программы этого самолета. Теперь, после правительственного одобрения, должен быть запущен этап предварительного проектирования этого самолета сроком на шесть месяцев, для определения облика машины», – говорится в материале.


Ожидается, что первый прототип самолета поднимется в воздух в 2022 году. При этом до сих пор не определено, сколько реактивных двигателей будет иметь машина (один или два).

Ранее сообщалось, что предварительные проектные ТТХ Hurjet включали максимальную скорость в 1,2 Маха (что выглядит сомнительным), практический потолок в 45 тыс. футов (13800 м) и массу боевой нагрузки в боевом варианте до 3 т.

Аванпроект предусматривал также использование 2-х двигателей семейства АИ-222 разработки украинского ГП «Ивченко-Прогресс», с организацией их лицензионного производства на территории Турции.

«Однако до сих пор неясно, насколько аванпроект будет иметь отношение к реально разрабатываемому самолету», – отмечает издание.

Использованы фотографии: TAI
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Комментарии 17

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  1. Чёрный Сегодня, 11:59
    ......а я начинаю разработку нового летающего танка-амфибии, способного нести ЯО и бороться с авианосцами.....вчера вот хотел на альбомном листе эскиз нарисовать, но не получилось...рисую плохо... wassat
    Чёрный
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:01
      Турция начнет разработку собственного учебного самолета
      пусть купят у Ирана у них уже есть... wassat
      Дедкастарый
      1. Идущий Сегодня, 12:29
        Хохлы и здесь подсуетились , продали султану документацию , но это не значит , что они смогут построить самолет.
        Идущий
  2. Sergey53 Сегодня, 12:00
    Наверно вместе с двигателями от окраины и инженеров подгонят.
    Sergey53
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:08
    ... одно дело согласовать, другое - построить самолёт...посмотрим, что из этого выйдет, если доживём... bully
    a.s.zzz888
  4. Vik66 Сегодня, 12:18
    Ню-ню, с Украиной, говорите в кооперации строить собрались ? lol
    Платите ваши денежки, а раздербан уже готов, скакуны уже руки потирают... laughing
    Vik66
    1. Chertt Сегодня, 12:41
      Турки с Украми начнут торговаться и кидать друг друга....вот это шоу...на кого ставите
      Chertt
      1. Vik66 Сегодня, 12:52
        Само собой - на скакунов ! lol
        Vik66
  5. Setavr Сегодня, 12:39
    Турция, вслед за Италией и Китаем выпустит собственную копию Як-130
    :)
    Setavr
    1. NEOZ Сегодня, 13:00
      думаю копия будет с китайской копии т.к. китайская копия с форсажной камерой и может преодолевать скорость звука.....
      NEOZ
  6. NEOZ Сегодня, 12:55
    будет реплика с китайского L15.... который реплика ЯК130......
    NEOZ
  7. TUFAN Сегодня, 13:32
    Ну вообще-то турки уже давно работают над проектом TF-X. Это машина 5-го поколения со стэлс технологией. Большинство (подавляющее) составляющих - отечественное. И машина вроде ни под чью не косит. Мне дизайн понравился. Разработки идут уже с 12-го года.
    TUFAN
    1. TUFAN Сегодня, 13:35
      Ну что-то вроде этого...
      TUFAN
      1. LUCKY777 Сегодня, 15:30
        И машина вроде ни под чью не косит.

        Ну какбэ вылитый F-22 Raptor, а второй китайский j20
        LUCKY777
        1. TUFAN Сегодня, 15:52
          Я бы сказал что ПАК ФА это безукоризненная копия Раптора. От кончиков крыльев до элеронов)))
          TUFAN
    2. Николай Грек Сегодня, 15:41
      Цитата: TUFAN
      Ну вообще-то турки уже давно работают над проектом TF-X. Это машина 5-го поколения со стэлс технологией. Большинство (подавляющее) составляющих - отечественное. И машина вроде ни под чью не косит. Мне дизайн понравился. Разработки идут уже с 12-го года.

      не доросли турки до высоких технологий!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
      1. TUFAN Сегодня, 15:48
        Могу утверждать обратное. Хотя можно напомнить и о турецких БПЛА, а Российская оборонка с этим сегментом нянчится уже 10 лет.
        TUFAN
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