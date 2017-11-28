15:53 28 ноября

СМИ: Боевики ИГ* и курды заключили перемирие

Согласно сообщению Telegram-канала Directorate4, занимающегося мониторингом деятельности экстремистов, в сети появился документ, указывающий на то, что боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*) и курдские бойцы из «Демократических сил Сирии» (ДСС) заключили соглашение. Официальные источники пока данную информацию не подтверждают, но на документе стоит официальная печать ИГ*

СМИ: Боевики ИГ* и курды заключили перемирие


Соглашение предусматривает уход боевиков ИГ с нефтяных месторождений и передачу под контроль курдов обширных территорий на востоке и севере Сирии. В нем также прописаны такие пункты, как прекращение огня до окончания переговоров, назначение военных координаторов с обеих сторон, создание горячей линии между ИГ* и ДСС, а также отказ передавать военнопленных третьей стороне.


Международная коалиция во главе с США неоднократно заявляла, что не приемлет никаких переговоров с террористами. При этом американцы позволяли экстремистам покидать осажденные города Манбидж и Ракка. В Пентагоне, в частности, отметили, что договоренность была достигнута с целью «предотвратить дальнейшие жертвы среди мирного населения в результате конфликта».

«Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) – террористическая группировка, запрещенная на территории РФ

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 32

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  1. Чёрный Сегодня, 12:09
    Воинственный народ курды....но продажный( через это и погорят)...
    Чёрный
    1. Шура пермский Сегодня, 12:10
      2 дочерние компании сша должны были объединиться рано или поздно… не удивлён
      Шура пермский
      1. Идущий Сегодня, 12:26
        Они не объединятся , но работать на США могут спокойно.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 12:47
          Виктор, hi , эрдогану это только на руку! Есть ещё один повод долбить курдов...
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 12:49
            Что он и будет делать , в общем , как мы уже говорили , там это на долго. Александр! hi
            Идущий
            1. Logall Сегодня, 12:55
              Раньше, я, курдам сочувствовал, но сейчас negative ! После того, как они легли под янки.
              Logall
              1. Идущий Сегодня, 13:18
                Курды разные , как минимум четыре течения ( турецкие , иракские , сирийские , иранские и даже есть в Грузии и у нас).
                Идущий
                1. Макаров Сегодня, 14:21
                  Почему они тогда называются одинаково, если они такие "разные"?
                  Макаров
                  1. Идущий Сегодня, 14:26
                    Так сложилось не только у курдов , похожее наблюдается у татар (крымские , астраханские , казанские и т. д. ) называются одинаково , но они разные.
                    Идущий
    2. сибиралт Сегодня, 12:23
      На Востоке лучшие торговцы. Там, даже во время войны, торговля с противником не прекращается.
      сибиралт
  2. ваняватный Сегодня, 12:10
    опять кто то перестал считать фаб 500 аргументом ...
    ваняватный
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:11
    ... пошли тёрки - кто больше даст наличкой... laughing
    a.s.zzz888
    1. Идущий Сегодня, 12:27
      Да , там сейчас черный нал рулит по всем фронтам.
      Идущий
  4. Александр 3 Сегодня, 12:11
    По любому худой мир лучше войны.
    Александр 3
    1. Ныробский Сегодня, 12:38
      Цитата: Александр 3
      По любому худой мир лучше войны.

      Это не худой мир. Это более чем откровенное признание того, что США кровными узами повязано с ИГИЛ, а вся террористическая рать тупо обслуживает американские интересы. По крайней мере, для официального Дамаска, - ИГИЛ и проамериканские "демократические силы" являются незаконными вооружёнными формированиями, находящимися под контролем "гегемона" нацеленными на свержение законной власти в Сирии.
      Ныробский
    2. Николай Фёдоров Сегодня, 13:40
      Цитата: Александр 3
      По любому худой мир лучше войны.

      Прочитав Вашу "миролюбивую" фразу, хотел было сначала написать так:
      Когда шпана в подворотне будет насиловать вашу жену, не отвечайте насилием на насилие. Лучше устройте с гопниками переговоры, чтобы ограничить насилие, либо сделать его минимально дискомфортным для вашей жены.

      Но, подумав, решил так не писать. Потому что до тех пор, пока Вы не увидите живого вооружённого террориста перед собой, Вы будете считать переговоры с террористами возможными и полезными. Террористы - тоже люди, ведь так?
      Николай Фёдоров
  5. DEZINTO Сегодня, 12:11
    Вот что ТУ-22М3 животворящий делает!



    DEZINTO
  6. Zomanus Сегодня, 12:20
    Ну так что одни, что другие по сути с одной сиськи.
    Так что вообще не удивлен.
    Zomanus
  7. Кокос Сегодня, 12:22
    Цитата: ваняватный
    опять кто то перестал считать фаб 500 аргументом ...

    Курдов слишком много ..Фабами не обойдемся fellow
    Кокос
  8. кедр Сегодня, 12:29
    "...Международная коалиция во главе с США неоднократно заявляла, что не приемлет никаких переговоров с террористами. При этом американцы позволяли экстремистам покидать осажденные города Манбидж и Ракка. В Пентагоне, в частности, отметили, что договоренность была достигнута с целью «предотвратить дальнейшие жертвы среди мирного населения в результате конфликта».
    «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) – террористическая группировка, запрещенная на территории РФ"

    Зрим в корень, уважаемые. За курдами стоит США... За США... Израйль.
    кедр
    1. voyaka uh Сегодня, 12:37
      "За США... Израйль"////

      Не до конца корня Вы дошли. Нет размаха. negative
      За Израйль... Ротшильдо-Соросы и Мировое правительство... За ним... рептилоиды с Нибиру
      За ними... не скажу, не имею права. bully
      voyaka uh
      1. SlavaS Сегодня, 13:11
        и все они, и днём и ночью грезят о нефти с территории сегодняшней Сирии
        SlavaS
      2. ПалБор Сегодня, 13:23
        Цитата: voyaka uh
        "За США... Израйль"////

        Не до конца корня Вы дошли. Нет размаха. negative
        За Израйль... Ротшильдо-Соросы и Мировое правительство... За ним... рептилоиды с Нибиру
        За ними... не скажу, не имею права. bully

        За ними JHWH.
        ПалБор
  9. Berkut24 Сегодня, 12:35
    Короче, Пентагон и ЦРУ пошли на мировую. Правая и левая руки дяди Сэма пожали друг друга.
    Berkut24
    1. iliitchitch Сегодня, 12:43
      Цитата: Berkut24
      Правая и левая руки дяди Сэма пожали друг друга.

      Неудобно . Две левых , скорее .
      iliitchitch
  10. CooL_SnipeR Сегодня, 12:47
    Помоему курды уже давно должны быть со звездочкой на конце
    CooL_SnipeR
  11. iliitchitch Сегодня, 12:49
    Торчки курдов кинут рано или поздно , соломку стелят, шайтаны в запасе , типа . Сколько верёвочке ни виться , но кто-то будет лузером . Но нефти успеют качнуть , сволочи .
    iliitchitch
  12. rudolff Сегодня, 12:57
    Любопытная ситуация. Курды, это вроде, как "умеренная оппозиция". Нельзя бомбить. Но с другой стороны, они давно вышли за пределы "компактного проживания" и продолжают захватывать новые территории, в том числе нефтеносные. Надо бомбить. Но за ними США, можно нарваться и Россия не поможет. Нельзя бомбить. Но они продолжают захватывать территории... Н-да, дилемма однако.
    rudolff
  13. Николай Фёдоров Сегодня, 13:09
    Рука руку моет...
    Мы все сейчас наблюдаем новый этап в отношениях США-ИГИЛ. Сейчас США изо всех сил пытаются легализовать своё детище ИГИЛ, представить миру будто бы это полноценное государство, которое борется за свободу и независимость. Они уже официально заявляли, что на пленных террористов должна распространяться Женевская конвенция. Теперь вот появились бумаги с подписями и печатями.
    Очень сильно хочется материться. Но нельзя. И сразу приходит на ум одна военная песня времён чеченской войны:
    Матом полон эфир -
    По другому нельзя.
    Николай Фёдоров
  14. Николай Петров Сегодня, 13:28
    Камрады, у кого есть информация о 3-х сбитых вертолётах? Надеюсь - вброс. Что-то не слишком верится что сразу 3 свалили. Причём два Ка-52
    Николай Петров
  15. Николай Петров Сегодня, 13:31
    Цитата: Чёрный
    Воинственный народ курды....но продажный( через это и погорят)...

    Да какой воинственный? Элементарные абреки, кроме как грабить и воровать в любой стране при ослаблении власти, ничего более не могут. Кому интересно, поинтересуйтесь как наша Персидская казачья дивизия гоняла их в Иране при Царе-батюшке
    Николай Петров
  16. Sergey53 Сегодня, 13:41
    Значит, точно, ПОДМАТРАСНИКИ готовят новое наступление на САА новой коалицией. Надо уже сейчас всё это упреждать. Курдам теперь точно ничего не высветится.
    Sergey53
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