СМИ: Боевики ИГ* и курды заключили перемирие

Согласно сообщению Telegram-канала Directorate4, занимающегося мониторингом деятельности экстремистов, в сети появился документ, указывающий на то, что боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*) и курдские бойцы из «Демократических сил Сирии» (ДСС) заключили соглашение. Официальные источники пока данную информацию не подтверждают, но на документе стоит официальная печать ИГ*Соглашение предусматривает уход боевиков ИГ с нефтяных месторождений и передачу под контроль курдов обширных территорий на востоке и севере Сирии. В нем также прописаны такие пункты, как прекращение огня до окончания переговоров, назначение военных координаторов с обеих сторон, создание горячей линии между ИГ* и ДСС, а также отказ передавать военнопленных третьей стороне.Международная коалиция во главе с США неоднократно заявляла, что не приемлет никаких переговоров с террористами. При этом американцы позволяли экстремистам покидать осажденные города Манбидж и Ракка. В Пентагоне, в частности, отметили, что договоренность была достигнута с целью «предотвратить дальнейшие жертвы среди мирного населения в результате конфликта».«Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) – террористическая группировка, запрещенная на территории РФ