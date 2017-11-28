15:47 28 ноября

Французская армия определилась с легкой БРМ

В рамках программы перевооружения французской армии Scorpion выбран ещё один бронеавтомобиль. Как сообщает портал defensenews.com, Минобороны Франции определилось с претендентом на позицию лёгкой многоцелевой разведывательной машины Light VBMR (VBMR-L).

Французская армия определилась с легкой БРМ


Победителем в тендере оказалась машина от компании Nexter. В военном ведомстве не указывают, какая именно модель была представлена, но наиболее вероятно, что речь идёт о модернизированной версии бронированного автомобиля Nexter Aravis, который состоит на вооружении французской армии с 2010 года.




Ранее компания Nexter уже выиграла два тендера в рамках программы Scorpion. На сегодняшний день компания производит для французской армии многоцелевые бронированные машины Griffon и боевые разведывательные бронированные машины Jaguar.

В рамках программы Scorpion, официально стартовавшей в 2014 году, создаются многоцелевая бронированная машина Griffon, боевая разведывательная бронированная машина Jaguar и лёгкая бронированная машина VBMR-L, а также ведётся глубокая модернизация танка Leclerc. Первыми на армейскую службу поступят Griffon и Jaguar, заменив боевые машины VAB APC, AMX10RC и ERC-90 Sagaie. На первом этапе программы Scorpion (до 2025 года) для армии планируется закупить порядка 500 машин VBMR-L, всего объём поставок будет включать в себя от 1500 до 2000 бронированных автомобилей, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 4

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  1. Опасный Сегодня, 12:42
    Пора военную технику создавать на электрическом ходу или солнечных батареях. В крайнем случае на дровах. Нефть кончается!!
    Опасный
    1. К0щей Сегодня, 13:00
      Цитата: Опасный
      Пора военную технику создавать на электрическом ходу или солнечных батареях. В крайнем случае на дровах. Нефть кончается!!

      оно и видно: на сегодня 63.77 долларов за баррель bully
      К0щей
      1. Идущий Сегодня, 13:33
        Никто до сих пор точно не знает , что такое нефть и уже замечено она восстанавливается.
        Идущий
  2. san4es Сегодня, 13:57
    речь идёт о модернизированной версии бронированного автомобиля Nexter Aravis, который состоит на вооружении французской армии с 2010 года.

    san4es
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