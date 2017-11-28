15:53 28 ноября

Поднялся в воздух третий Бе-200ЧС таганрогской сборки

Совершил свой первый полет очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в ОАК) для МЧС РФ, сообщает bmpd со ссылкой на пресс-службу ОАК.



До конца этого года после прохождения программы испытаний самолет будет передан заказчику для эксплуатации в комплексном Красноярском авиационно-спасательном центре Сибирского регионального центра МЧС РФ.


Это третий Бе-200ЧС, построенный предприятием по госконтракту, заключенному в 2011 году на постройку шести самолетов.



Головной Бе-200ЧС (собственное имя «Александр Разгонин») был выкачен на ТАНТК 30 мая 2016 года, поднят в воздух 16 сентября 2016 года, и сдан МЧС лишь 12 января 2017 года.

Вторая машина была передана заказчику в июле текущего года.



Ранее серийный выпуск Бе-200 осуществлялся на Иркутском авиационном заводе ПАО «Корпорация "Иркут"». Всего там было построено 7 самолетов, шесть из которых переданы в МЧС РФ.

Использованы фотографии: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
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Комментарии 10

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  1. К0щей Сегодня, 13:06
    это хорошо - востребованный самолет.
    К0щей
    1. сибиралт Сегодня, 13:50
      Ура!!! В России еще один самолёт сделали!
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:18
    Такими темпами за сорванный контракт завод неустойку государству выплатит, в сумме равной стоимости самого завода! Военные отказались по слухам от этого самолета -не хотят авиадолгострой годами ждать.
    Геркулесыч
    1. Alexey RA Сегодня, 13:34
      Цитата: Геркулесыч
      Военные отказались по слухам от этого самолета -не хотят авиадолгострой годами ждать.

      Военные ещё никак не могли придумать - зачем им Бе-200? И как только смогли отказаться - так тут же сделали это.
      Alexey RA
      1. Tusv Сегодня, 14:03
        Цитата: Alexey RA
        Военные ещё никак не могли придумать - зачем им Бе-200?

        Как раз этот, не побоюсь этого словосочетания, Неимеюший аналогов в мире, задуман был бороться с вражьими подлодками. Но пока наша техника до него не доросла. Потому вместо буя,водозаборник
        Tusv
    2. x.andvlad Сегодня, 13:43
      Цитата: Геркулесыч
      Такими темпами за сорванный контракт завод неустойку государству выплатит, в сумме равной стоимости самого завода

      Тут проблема с украинскими двигателями вылезла. А замены, видимо, до сих пор не сделали.
      А так то, самолет хороший, востребованный.
      x.andvlad
  3. serriy Сегодня, 13:27
    Это не серия. Это слёзки.
    serriy
  4. Sergey53 Сегодня, 13:38
    Что-то ни шатко ни валко движется его производство. Или коллектив никак не состоится, или их и так сеё деяние устраивает.
    Sergey53
    1. СомневаюсьЯ Сегодня, 13:50
      Цитата: Sergey53
      Что-то ни шатко ни валко движется его производство. Или коллектив никак не состоится, или их и так сеё деяние устраивает.

      Вот коллектив тут точно не при чем.
      Это плитика ГОСУДАРСТВА. Ненужно нынешним временщикам производство. Никакое. Ни самолетов, ни машин, ни кораблей.
      А коллектив... Его скорее пожалеть можно. Остатки жалкие. Из вчерашних выпускников и еще работающих пенсионеров.
      СомневаюсьЯ
  5. Viktorfi Сегодня, 13:43
    Хороший самолёт.
    Россия его присылала нам в помощь тушить пожары hi
    Viktorfi
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