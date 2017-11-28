Поднялся в воздух третий Бе-200ЧС таганрогской сборки
Совершил свой первый полет очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в ОАК) для МЧС РФ, сообщает bmpd со ссылкой на пресс-службу ОАК.
До конца этого года после прохождения программы испытаний самолет будет передан заказчику для эксплуатации в комплексном Красноярском авиационно-спасательном центре Сибирского регионального центра МЧС РФ.
Это третий Бе-200ЧС, построенный предприятием по госконтракту, заключенному в 2011 году на постройку шести самолетов.
Головной Бе-200ЧС (собственное имя «Александр Разгонин») был выкачен на ТАНТК 30 мая 2016 года, поднят в воздух 16 сентября 2016 года, и сдан МЧС лишь 12 января 2017 года.
Вторая машина была передана заказчику в июле текущего года.
Ранее серийный выпуск Бе-200 осуществлялся на Иркутском авиационном заводе ПАО «Корпорация "Иркут"». Всего там было построено 7 самолетов, шесть из которых переданы в МЧС РФ.
До конца этого года после прохождения программы испытаний самолет будет передан заказчику для эксплуатации в комплексном Красноярском авиационно-спасательном центре Сибирского регионального центра МЧС РФ.
Это третий Бе-200ЧС, построенный предприятием по госконтракту, заключенному в 2011 году на постройку шести самолетов.
Головной Бе-200ЧС (собственное имя «Александр Разгонин») был выкачен на ТАНТК 30 мая 2016 года, поднят в воздух 16 сентября 2016 года, и сдан МЧС лишь 12 января 2017 года.
Вторая машина была передана заказчику в июле текущего года.
Ранее серийный выпуск Бе-200 осуществлялся на Иркутском авиационном заводе ПАО «Корпорация "Иркут"». Всего там было построено 7 самолетов, шесть из которых переданы в МЧС РФ.
Использованы фотографии: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
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