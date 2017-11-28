Тендер на постройку патрульных кораблей для Австралии выиграла немецкая компания
Германская судостроительная компания «Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG» признана победителем конкурса на постройку 12-ти патрульных кораблей для Королевских ВМС Австралии, сообщает bmpd.
Стоимость контракта составит 4 млрд австралийских долларов. Все корабли будут построены на территории Австралии.
Программа постройки патрульных кораблей была принята в Австралии в 2009 году. Первоначально планировалось заказать 20 многофункциональных кораблей Offshore Combatant Vessel (OCV), однако в 2013-ом количество кораблей было скорректировано – в программе сегодня фигурируют лишь 12 кораблей чисто патрульного назначения.
По данным ресурса, «выбранный проект компании Lürssen представляет корабль длиной около 80 метров и стандартным водоизмещением около 1700 тонн, и является модифицированным вариантом проекта PV80, по которому ранее Lürssen построила четыре 80-метровых 1625-тонных патрульных корабля типа Darussalam для ВМС Брунея (сданы в 2011-2014 годах)».
Сообщается, что «корабль должен быть вооружен 40-мм артиллерийской установкой, иметь три 8,4-метровые быстроспускаемые полужесткие моторные лодки, взлетно-посадочную площадку для среднего вертолета и возможность базирования вертолетных БЛА».
Экипаж корабля – 40 человек. Предусматривается возможность размещения еще 20-ти человек. Корабли должны оснащаться АСБУ, которая будет поставляться австралийским отделением группы Saab.
На последнем этапе тендера фирма-победитель конкурировала с немецкой компанией Fassmer, и международной группой Damen Shipyards (со штаб-квартирой в Нидерландах).
Стоимость контракта составит 4 млрд австралийских долларов. Все корабли будут построены на территории Австралии.
Программа постройки патрульных кораблей была принята в Австралии в 2009 году. Первоначально планировалось заказать 20 многофункциональных кораблей Offshore Combatant Vessel (OCV), однако в 2013-ом количество кораблей было скорректировано – в программе сегодня фигурируют лишь 12 кораблей чисто патрульного назначения.
По данным ресурса, «выбранный проект компании Lürssen представляет корабль длиной около 80 метров и стандартным водоизмещением около 1700 тонн, и является модифицированным вариантом проекта PV80, по которому ранее Lürssen построила четыре 80-метровых 1625-тонных патрульных корабля типа Darussalam для ВМС Брунея (сданы в 2011-2014 годах)».
Сообщается, что «корабль должен быть вооружен 40-мм артиллерийской установкой, иметь три 8,4-метровые быстроспускаемые полужесткие моторные лодки, взлетно-посадочную площадку для среднего вертолета и возможность базирования вертолетных БЛА».
Экипаж корабля – 40 человек. Предусматривается возможность размещения еще 20-ти человек. Корабли должны оснащаться АСБУ, которая будет поставляться австралийским отделением группы Saab.
На последнем этапе тендера фирма-победитель конкурировала с немецкой компанией Fassmer, и международной группой Damen Shipyards (со штаб-квартирой в Нидерландах).
Использованы фотографии: Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG
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