15:47 28 ноября

Тендер на постройку патрульных кораблей для Австралии выиграла немецкая компания

Германская судостроительная компания «Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG» признана победителем конкурса на постройку 12-ти патрульных кораблей для Королевских ВМС Австралии, сообщает bmpd.

Головной построенный германской компанией Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG для ВМС Брунея патрульный корабль Darussalam проекта PV80. Модифицированный вариант этого проекта выбран для постройки 12 патрульных кораблей по программе OPV для ВМС Австралии.

Стоимость контракта составит 4 млрд австралийских долларов. Все корабли будут построены на территории Австралии.


Программа постройки патрульных кораблей была принята в Австралии в 2009 году. Первоначально планировалось заказать 20 многофункциональных кораблей Offshore Combatant Vessel (OCV), однако в 2013-ом количество кораблей было скорректировано – в программе сегодня фигурируют лишь 12 кораблей чисто патрульного назначения.

По данным ресурса, «выбранный проект компании Lürssen представляет корабль длиной около 80 метров и стандартным водоизмещением около 1700 тонн, и является модифицированным вариантом проекта PV80, по которому ранее Lürssen построила четыре 80-метровых 1625-тонных патрульных корабля типа Darussalam для ВМС Брунея (сданы в 2011-2014 годах)».

Сообщается, что «корабль должен быть вооружен 40-мм артиллерийской установкой, иметь три 8,4-метровые быстроспускаемые полужесткие моторные лодки, взлетно-посадочную площадку для среднего вертолета и возможность базирования вертолетных БЛА».

Экипаж корабля – 40 человек. Предусматривается возможность размещения еще 20-ти человек. Корабли должны оснащаться АСБУ, которая будет поставляться австралийским отделением группы Saab.

На последнем этапе тендера фирма-победитель конкурировала с немецкой компанией Fassmer, и международной группой Damen Shipyards (со штаб-квартирой в Нидерландах).

Использованы фотографии: Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG
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Комментарии 6

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:13
    На этих кораблях кенгуру будут массово катать, чтобы опровдать их наличие у флота!
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 13:23
      Теперь на Австралию даже соседи - пингвины побоятся напасть. laughing
      сибиралт
  2. Svarog Сегодня, 13:19
    Было бы удивительно, если бы тендер выиграла Российская компания)
    Svarog
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:49
      Ага, на АвтоВазе завтра же начнут собирать пробную партию, попутно построят парочку авианосцев на базе Лады -Калины!
      Геркулесыч
      1. rudolff Сегодня, 14:03
        Не-е, АвтоВаз сейчас занят производством космических ракет, так что не до кораблей. Президент АвтоВаза Игорь Комаров пару-тройку лет назад стал руководителем ракетно-космической отрасли.
        rudolff
  3. san4es Сегодня, 14:25
    Патрульный корабль Darussalam проекта PV80.


    Водоизмещение, т 1625
    Длина, м 80
    Ширина, м 13
    Главная энергетическая установка дизельная, 2 х дизеля MTU 12V-1163-TB9
    Мощность ГЭУ, кВт 8524
    Скорость полного хода, узл. 20-22
    Автономность, сут. 21
    Экипаж, чел. 55
    ВООРУЖЕНИЕ
    Артиллерийское 1х 1 57-мм артустановка BAE Systems Bofors Mk 3 (на 4-ом корабле – 27-мм дистанционно управляемую артиллерийскую установку Rheinmetall MLG27)
    Ударное ракетное ПКР MBDA Exocet MM40
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