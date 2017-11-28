15:51 28 ноября

В соединение ВВО прибыли первые эшелоны с комплексами «БУК-М2»

Первые эшелоны с военнослужащими зенитного ракетного соединения и новыми зенитно-ракетными комплексами «Бук-М2» прибыли в Бурятию на станцию разгрузки города Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Восточного округа.

В соединение ВВО прибыли первые эшелоны с комплексами «БУК-М2»


Помимо ЗРК "Бук-М2" зенитное ракетное соединение пополнилось новейшими пуско-заряжающими установками (ПЗУ), радиолокационными станциями и комплексом управления "Поляна",
говорится в релизе.


В пресс-службе уточнили, что «в текущем году военнослужащие соединения прошли переобучение на специализированном учебном центре войск ПВО в Оренбургской области, где они приняли новейшие зенитно-ракетные комплексы».

После прохождения обучения ракетчики успешно выполнили стыковочные боевые стрельбы.

«Бук-М2» – высокомобильный современный зенитно-ракетный комплекс, оснащен ракетами с эффективностью поражения летательных аппаратов до 99%. Данные комплексы позволяют обеспечить поражение тактических баллистических и авиационных ракет.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Tektor Сегодня, 15:26
    Именно Бук-М2, как самый лучший по соотношению качество/цена, и нужен сейчас на дальнем востоке. Его радиус зоны поражения по низко летящим целям составляет порядка 40 км благодаря поднимаемой на высоту 22 м станции подсвета цели.
    Tektor
    1. Burbon Сегодня, 15:29
      Цитата: Tektor
      Именно Бук-М2, как самый лучший по соотношению качество/цена

      а с чем вы сравнивали, что бы прийти к такому выводу?
      Burbon
      1. Tektor Сегодня, 15:34
        Здесь я просто сошлюсь на мнение Сивкова, который и сослался на наличие высокой станции подсвета, обеспечивающей нивелирование рельефа местности до 20 м.
        Tektor
      2. Касым Сегодня, 15:34
        На мой скромный взгляд, Буки заменят С-350 Витязь. Обещали до конца года провести все испытания. Ракета была готова уже летом. Она же пойдет и на флотский вариант "Полимент -Редут". hi
        Касым
        1. Sergey53 Сегодня, 15:45
          Читается двояко "Буки заменят С-350". Я сперва офигел.
          Sergey53
  2. Svarozhich Сегодня, 15:37
    Эх! Такие бы на границу Сирии с Израилем и Ливаном!
    Svarozhich
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