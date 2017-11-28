В соединение ВВО прибыли первые эшелоны с комплексами «БУК-М2»
Первые эшелоны с военнослужащими зенитного ракетного соединения и новыми зенитно-ракетными комплексами «Бук-М2» прибыли в Бурятию на станцию разгрузки города Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Восточного округа.
В пресс-службе уточнили, что «в текущем году военнослужащие соединения прошли переобучение на специализированном учебном центре войск ПВО в Оренбургской области, где они приняли новейшие зенитно-ракетные комплексы».
После прохождения обучения ракетчики успешно выполнили стыковочные боевые стрельбы.
«Бук-М2» – высокомобильный современный зенитно-ракетный комплекс, оснащен ракетами с эффективностью поражения летательных аппаратов до 99%. Данные комплексы позволяют обеспечить поражение тактических баллистических и авиационных ракет.
Помимо ЗРК "Бук-М2" зенитное ракетное соединение пополнилось новейшими пуско-заряжающими установками (ПЗУ), радиолокационными станциями и комплексом управления "Поляна",говорится в релизе.
В пресс-службе уточнили, что «в текущем году военнослужащие соединения прошли переобучение на специализированном учебном центре войск ПВО в Оренбургской области, где они приняли новейшие зенитно-ракетные комплексы».
После прохождения обучения ракетчики успешно выполнили стыковочные боевые стрельбы.
«Бук-М2» – высокомобильный современный зенитно-ракетный комплекс, оснащен ракетами с эффективностью поражения летательных аппаратов до 99%. Данные комплексы позволяют обеспечить поражение тактических баллистических и авиационных ракет.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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