Модернизированный танк Т-72Б3 получил новый двигатель

По мере выполнения опытно - конструкторской работы для достижения заданных характеристик конструкция дизеля последовательно совершенствовалась, и после модернизации получился новый дизель. Он имеет усиленный картер, коленчатый вал, шатунно-поршневую группу, улучшенные турбокомпрессор, выпускную систему и систему охлаждения. Предусмотрено предупреждение выхода из строя дизеля при критической потере охлаждающей жидкости. Головки блока отливаются из жаропрочного алюминиевого сплава. Топливная система обеспечивает высокую экономичность и имеет механизм ограничения мощности, снижающий нагрузку на дизель при достижении предельных температурных параметров

Корпорация "Уралвагонзавод" начинает серийное производство нового двигателя для модернизированного российского танка Т-72Б3, сообщает пресс-служба УВЗ.Форсированный дизельный двигатель В-92С2Ф, разработанный ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (в составе УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех), успешно прошел все виды испытаний и получил документацию для серийного производства (литера «01»).Это первый за последние десять лет танковый двигатель, специально созданный для установки на модернизируемые и новые серийные танки Т-72БЗ мощностью 1130 л.с. В результате его применения существенно повысилась подвижность и эксплуатационные характеристики боевых машин, а по удельной мощности танк Т-72Б3 превзошел лучшие западные образцы.Несмотря на глубокую модернизацию, В-92С2Ф максимально унифицирован с предшественником - дизельным мотором В-92С2: он выполнен в тех же габаритах и устанавливается в моторный отсек танка без каких-либо доработок машины, что позволяет производить замену В-92С2 на В-92С2Ф без изменений технологического процесса. Мотор производится на штатном оборудовании. В-92С2Ф впервые был представлен в ходе международных армейских игр «Танковый биатлон». В этих соревнованиях российская команда несколько лет подряд становилась победителем и мотор неофициально прозвали «спортивным». Присвоение литеры «О1» означает его принятие на вооружение Минобороны.- сообщил генеральный директор ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Петр Переведенцев.