Арабская коалиция ослабила блокаду Йемена

Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что после введения 6 ноября блокады Йемена возглавляемая Саудовской Аравией коалиция ослабила ограничения на гуманитарные поставки в аэропорт Саны, а также в порты Ходейды и Ас-Салифа,

Коалиция во главе с Саудовской Аравией ослабила блокаду Йемена, разрешив доставку гуманитарных грузов в Сану, а также основные порты Ас-Салиф и Ходейду, передает ТАСС сказал журналистам представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, «в субботу в Сану прибыли три самолета ООН, один из которых доставил 1,9 млн доз прививок для детей от дифтерии».Как ранее сообщили в ООН, с августа только в провинции Ибб от инфекционного заболевания умерли 14 детей.В воскресенье в Ходейду впервые за три недели было допущено коммерческое судно, доставившее 5,5 тыс. тонн муки. А в понедельник зафрахтованное всемирной организацией судно доставило 25 тыс. тонн пшеницы в порт Ас-Салифа.Неделю назад Саудовская Аравия уведомила ООН о намерении ослабить режим блокады Йемена, введенный в начале ноября в ответ на ракетный обстрел Эр-Рияда. Представители коалиции пояснили, что все воздушные и морские порты, а также сухопутные пункты пересечения границы были закрыты в целях предотвращения поставок оружия повстанцам из Ирана.В понедельник Стефан Дюжаррик предупредил также о том, что в Йемене ощущается острая нехватка топлива, которое необходимо для работы больниц и систем водоснабжения.