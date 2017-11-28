20:36 28 ноября

Арабская коалиция ослабила блокаду Йемена

Коалиция во главе с Саудовской Аравией ослабила блокаду Йемена, разрешив доставку гуманитарных грузов в Сану, а также основные порты Ас-Салиф и Ходейду, передает ТАСС.



Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что после введения 6 ноября блокады Йемена возглавляемая Саудовской Аравией коалиция ослабила ограничения на гуманитарные поставки в аэропорт Саны, а также в порты Ходейды и Ас-Салифа,
сказал журналистам представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.


По его словам, «в субботу в Сану прибыли три самолета ООН, один из которых доставил 1,9 млн доз прививок для детей от дифтерии».

Как ранее сообщили в ООН, с августа только в провинции Ибб от инфекционного заболевания умерли 14 детей.

В воскресенье в Ходейду впервые за три недели было допущено коммерческое судно, доставившее 5,5 тыс. тонн муки. А в понедельник зафрахтованное всемирной организацией судно доставило 25 тыс. тонн пшеницы в порт Ас-Салифа.

Неделю назад Саудовская Аравия уведомила ООН о намерении ослабить режим блокады Йемена, введенный в начале ноября в ответ на ракетный обстрел Эр-Рияда. Представители коалиции пояснили, что все воздушные и морские порты, а также сухопутные пункты пересечения границы были закрыты в целях предотвращения поставок оружия повстанцам из Ирана.

В понедельник Стефан Дюжаррик предупредил также о том, что в Йемене ощущается острая нехватка топлива, которое необходимо для работы больниц и систем водоснабжения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. BerBer Сегодня, 16:00
    Наверное "темнейший" кому-то на ушко пошептал.
    BerBer
    1. seti Сегодня, 16:04
      Просто видно дошло что войну в Йемене им не выиграть.. Начинают сдавать назад.
      seti
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:06
        пусть рубят друг друга, выясняя кто более правоверный в своих религиозных спорах, а христиан оставят в покое. самое то
        с-т Petrov
        1. Primoos Сегодня, 19:46
          Цитата: с-т Petrov
          пусть рубят друг друга, выясняя кто более правоверный в своих религиозных спорах, а христиан оставят в покое. самое то

          О как! А иудеев? А другие конфессии? Резать или миловать? Чево это христиан нельзя, а других можно? У них что, кровь голубая? Между прочим тишайшие христиане тоже кровушки пролили море. Куда там ваххабитам.
          Primoos
  2. ваняватный Сегодня, 16:05
    удивительно , там , вскоре , предполагают количество жертв даже не в десятки тысяч , а международная общественность все развалины в Алеппо ищет ...
    ваняватный
  3. Карен Сегодня, 16:09
    У нас на военной кафедре Сегал преподавал... Рассказывал про наших военных советников в тех краях ..
    Говорил: разрабатываем план войсковой операции по поимке важного противника, а на следующее утро видим/слышим как бы цыганский табор - с музыкой, танцами, бубенцами и барашками в приношение - приходят ачерашние враги забирать обратно своего, пленненного. :)
    Карен
    1. сибиралт Сегодня, 16:22
      В плен брать не надо и заморочек не будет. lol
      сибиралт
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:24
    Сейчас тут свое квазилицо сунет сша, и начнутся ковровые бомбордировки пастбищ и стойбищ мирных жителей.
    Геркулесыч
  5. Sergey53 Сегодня, 16:30
    Заканчивается порох в пороховнице.И нема золотого запаса.
    Sergey53
  6. assa67 Сегодня, 18:33
    интересная ситуация складывается-напоминает "помощь" при освоении запада в америке...когда индейцам поставляли одеяла,зараженные оспой.силой не взять-возьмем "гумпомощью"
    assa67
    1. assa67 Сегодня, 18:35
      сейчас ведь технологии гораздо дальше продвинуты.....сделали дитю вакцинку-------труу----бесплодный....в африке же сорес уже использовал подобную систему
      assa67
  7. APASUS Сегодня, 19:32
    У Саудовской Аравии не только могут быть материальные проблемы связанные с войной в Йемене ,но и проблемы транзита нефти? Не даром такая вроде нелепая информация о базе ВМФ России,да еще и на Красном море пошла. Бакшиш надо платить или опять на поклон к Пу?
    APASUS
  8. лысова Сегодня, 19:33
    Что то какое то недоверие к ООНским прививкам. А всё из за двойной игры, а точнее лжи.
    лысова
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