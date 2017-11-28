В следующем году ТОФ пополнится двумя корветами и подлодкой проекта 636.3

Планируется, что следом за корветом "Совершенный", который прибыл во Владивосток в текущем году, соединение надводных кораблей флота пополнят новейшие корветы "Громкий" и "Гремящий" на которых уже сформированы экипажи. Один из этих кораблей достраивается в Комсомольске-на-Амуре, другой на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге,

В 2018 году Тихоокеанский флот продолжит пополняться новыми кораблями и судами обеспечения, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Также в планах принятие первой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3.«Продолжится строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. Эти подлодки строятся специально для Тихоокеанского флота, они обладают улучшенными характеристиками и способны нести комплекс крылатых ракет морского базирования "Калибр"», – сообщили в пресс-службе.Кроме того, в 2018 году на флот поступят новые противодиверсионные катера и несколько судов обеспечения, в том числе, современный буксир.Многоцелевые боевые корабли нового поколения «Громкий» и «Гремящий» строятся по проектам 20380 и 20385. Корветы предназначены «для действий в ближней морской зоне и борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций, патрулирования зоны ответственности».