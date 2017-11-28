20:33 28 ноября

В следующем году ТОФ пополнится двумя корветами и подлодкой проекта 636.3

В 2018 году Тихоокеанский флот продолжит пополняться новыми кораблями и судами обеспечения, сообщает пресс-служба Восточного округа.



Планируется, что следом за корветом "Совершенный", который прибыл во Владивосток в текущем году, соединение надводных кораблей флота пополнят новейшие корветы "Громкий" и "Гремящий" на которых уже сформированы экипажи. Один из этих кораблей достраивается в Комсомольске-на-Амуре, другой на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге,
говорится в релизе.


Также в планах принятие первой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3.

«Продолжится строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. Эти подлодки строятся специально для Тихоокеанского флота, они обладают улучшенными характеристиками и способны нести комплекс крылатых ракет морского базирования "Калибр"», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в 2018 году на флот поступят новые противодиверсионные катера и несколько судов обеспечения, в том числе, современный буксир.

Многоцелевые боевые корабли нового поколения «Громкий» и «Гремящий» строятся по проектам 20380 и 20385. Корветы предназначены «для действий в ближней морской зоне и борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций, патрулирования зоны ответственности».


Использованы фотографии: www.komcity.ru / Максим Алпеев
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Комментарии 26

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  1. Zibelew Сегодня, 16:21
    Насчет корветов я сильно сомневаюсь. На 25 октября техническая готовность "Гремящено" была 65%. Первая или вторая половина 2019 года более реальный срок.
    Zibelew
    1. 210окв Сегодня, 16:25
      Ну вот хоть что то и для ТОФа..А то там совсем с корабельным составом швах..
      210окв
      1. Рагнар лодброк Сегодня, 16:49
        Везде по чуть-чуть, но больше всего черноморский и Балтийский флоты укрепляют!
        Рагнар лодброк
      2. Chertt Сегодня, 17:29
        Цитата: 210окв
        Ну вот хоть что то и для ТОФа..А то там совсем с корабельным составом швах

        При Ёлкине и его шавках, ТОФ больше всего громили....ну не нравился он матрасникам
        Chertt
        1. Alexey RA Сегодня, 18:35
          Цитата: Chertt
          При Ёлкине и его шавках, ТОФ больше всего громили....ну не нравился он матрасникам

          Если бы всё было так просто... Увы, но ТОФ больше всего пострадал по экономическим причинам: его распродавали "офицеры советской закалки", дорвавшиеся до рынка и пользовавшиеся тем, что Москва далеко. Того же "Фотия Крылова" по документам сдали в аренду за 1 доллар США - в 2000-х его еле-еле выцарапали обратно.
          Alexey RA
    2. alex80 Сегодня, 17:17
      По данным ФлотПром готовность Гремящего оценивается в 95%.
      Вот ссылка: http://flot.com/2017/ТихоокеанскийФлот78/
      alex80
      1. Pirogov Сегодня, 17:34
        Цитата: alex80
        По данным ФлотПром готовность Гремящего оценивается в 95%.
        Вот ссылка: http://flot.com/2017/ТихоокеанскийФлот78/

        По их данным Горшкова должны были в 2015 году принять и что ?
        Pirogov
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:22
    А если через 32 суток начнется новая мировая война? fool Хватит уже обещаний, которые "чудесным образом "не выполняются! Получат -и хорошо! !!
    Геркулесыч
    1. Muvka Сегодня, 16:33
      Тогда стране, которая попытается ее развязать, придет трындец. Ибо 1500 ядерных боеголовот котрут любую страну, и даже не одну, в порошок.
      Muvka
      1. Romario_Argo Сегодня, 18:50
        Ибо 1500 ядерных боеголовок сотрут любую страну, и даже не одну, в порошок.

        я с вами не согласен, Россия в состоянии сбить за залп немного больше 2000, боеголовок
        Romario_Argo
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 20:11
          Цитата: Romario_Argo
          я с вами не согласен, Россия в состоянии сбить за залп немного больше 2000, боеголовок

          Фейспалм... wassat Слов нет, одни междометия.
          Андрей из Челябинска
    2. 210окв Сегодня, 16:35
      То то и оно.А получается как шкура неубитого медведя.То поставщик подвёл,то сами не смогли.Если там ещё и Амурский завод так скажем рулит..Что скорее всего.
      Цитата: Геркулесыч
      А если через 32 суток начнется новая мировая война? fool Хватит уже обещаний, которые "чудесным образом "не выполняются! Получат -и хорошо! !!
      210окв
  3. МорякЧФ Сегодня, 16:34
    Интересно ПЛ такие же как на ЧФ?(т.е не "полная комплектация"),на ТОФ нужен полный "фарш" там японцы с их воздухонезависимыми лодками,а не турки которые и как моряки не Айс.
    МорякЧФ
    1. 210окв Сегодня, 16:46
      Поясните пожалуйста про " не полную комплектацию"
      Цитата: МорякЧФ
      Интересно ПЛ такие же как на ЧФ?(т.е не "полная комплектация"),на ТОФ нужен полный "фарш" там японцы с их воздухонезависимыми лодками,а не турки которые и как моряки не Айс.
      210окв
      1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:55
        Наверно коллега имел ввиду про " не полную комплектацию" отсутствие ВНЭУ.. на данных ПЛ. hi
        Правда этого нам ещё долго ждать, что то пока всё затянулось с ее внедрением.
        По теме, новость конечно хорошая, хоть этого количества капля в море. Но всё же!
        Единственное, как выше писали, есть опасения по реальным срокам сдачи.
        N.O.M.A.D.E.
        1. 210окв Сегодня, 17:40
          То есть обычная "дизелюха" не укомплектована?"Зато "Калибрами" "не укомплектованные" здорово шарахнули.
          Цитата: N.O.M.A.D.E.
          Наверно коллега имел ввиду про " не полную комплектацию" отсутствие ВНЭУ.. на данных ПЛ. hi
          Правда этого нам ещё долго ждать, что то пока всё затянулось с ее внедрением.
          По теме, новость конечно хорошая, хоть этого количества капля в море. Но всё же!
          Единственное, как выше писали, есть опасения по реальным срокам сдачи.
          210окв
        2. Burbon Сегодня, 18:11
          Цитата: N.O.M.A.D.E.
          Наверно коллега имел ввиду про " не полную комплектацию" отсутствие ВНЭУ.. на данных ПЛ.

          она там даже в проекте не предусмотрена
          Burbon
      2. Burbon Сегодня, 18:10
        Цитата: 210окв
        Поясните пожалуйста про " не полную комплектацию"

        кондиционер на камбузе и вентиляция в гальюне...... wassat
        Burbon
        1. роман66 Сегодня, 19:47
          бар на корме!
          роман66
      3. Romario_Argo Сегодня, 18:58
        Поясните пожалуйста про " не полную комплектацию"

        ДЭПЛ пр.636.6 оснащены приборами подводного видения, типа МТК-110, что свойственно только АПЛ
        ПЛАТ пр. 971 имеет видимость на глубинах до 60 метров с дальностью 500 метров, для прохода под льдами.
        ДЭПЛ пр. 636.6 может видеть вражеские ДЭПЛ, АПЛ на дальности до 50 км, при глубине до 300 метров и применять по ним торпедное и ракетное оружие, ПЛУРы.
        Romario_Argo
  4. Немезида Сегодня, 17:07
    Сделайте и отчитайтесь.Пустые обещания и их авторы надоели.
    Немезида
    1. bk316 Сегодня, 17:20
      Сделайте и отчитайтесь.Пустые обещания и их авторы надоели.

      Звездочки мелковаты приказывать, не нравится не читайте.
      bk316
      1. Немезида Сегодня, 17:32
        Меня всегда забавляли люди,для которых звания в соцсетях имеют значения...Если бы Ельцин и ему подобные,своевременно ,поняли,что им лучше работать дворниками, в Магадане,то этим они оказали бы России неоценимую услугу...
        Немезида
  5. assa67 Сегодня, 18:53
    Цитата: Burbon
    Цитата: N.O.M.A.D.E.
    Наверно коллега имел ввиду про " не полную комплектацию" отсутствие ВНЭУ.. на данных ПЛ.

    она там даже в проекте не предусмотрена

    в доработке-предусмотрена......ну,и думаю,что господа из МО не особенно напрягаются,т.к. рассчитывают на Китай...но ,и сам факт того,что корабли рано или поздно будут введены в состав ТОФ-приветствуется
    assa67
  6. alex80 Сегодня, 19:06
    Цитата: Pirogov
    Цитата: alex80
    По данным ФлотПром готовность Гремящего оценивается в 95%.
    Вот ссылка: http://flot.com/2017/ТихоокеанскийФлот78/

    По их данным Горшкова должны были в 2015 году принять и что ?

    Я дал информацию о факте, а не о планах принятия в состав, Грена планировали сдать до 2010-го,
    поэтому в "планируем", "уже скоро" , "в ближайшее время" я тоже не верю.
    Тем более говорящим головам из пресс-службы. request
    Но если готовность 95%, то и значит, что она 95%, а не 65%.
    Если есть другая инфа, ссылку в студию.
    alex80
  7. Умничка Сегодня, 19:22
    Катастрофически мало. Пыль в глаза, бла-бла-бла... Корабли убывают быстрее, чем поступают новые. Арифметика.
    Умничка
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