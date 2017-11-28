В Эстонии стартовали масштабные киберучения НАТО

В учениях Cyber Coalition принимают участие более 700 экспертов по инфотехнологиям, специалистов в области права, государственных чиновников из 25 стран НАТО, представителей Европейского союза и четырех государств-партнеров альянса: Финляндии, Швеции, Ирландии, Швейцарии… Около 100 специалистов, еще примерно 600 находятся в различных государствах мира

Конечно, учениям придает реалистичность то, что члены и партнеры НАТО решают задачи в своих странах