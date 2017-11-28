20:35 28 ноября

В Эстонии стартовали масштабные киберучения НАТО

В Эстонии на базе Тартуского объединенного учебного заведения во вторник крупные учения НАТО по противодействию хакерским атакам Cyber Coalition, сообщили в пресс-службе сил обороны республики.

В учениях Cyber Coalition принимают участие более 700 экспертов по инфотехнологиям, специалистов в области права, государственных чиновников из 25 стран НАТО, представителей Европейского союза и четырех государств-партнеров альянса: Финляндии, Швеции, Ирландии, Швейцарии… Около 100 специалистов, еще примерно 600 находятся в различных государствах мира
— говорится в сообщении.

В Эстонии стартовали масштабные киберучения НАТО



Целью учений, которые завершатся в пятницу, является проверка способностей стран НАТО и партнеров альянса противостоять кибератакам, а также отработка взаимодействия экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.

По словам руководителя учений подполковника Андреса Кууска, в дополнение к задачам в компьютерных сетях, участники должны противодействовать атакам и на системы мобильной связи, промышленные системы, а также различные системы военного контроля.

Конечно, учениям придает реалистичность то, что члены и партнеры НАТО решают задачи в своих странах
— отметил Кууск.

Эстония является членом НАТО с 2004 года. В Эстонии учения Cyber Coalition проводятся в пятый раз, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://ru.sputnik-news.ee/
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Комментарии 32

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  1. salat Сегодня, 17:58
    Не понимаю что это за учения такие?
    В call of duty рубятся по сетке?
    salat
    1. Pirogov Сегодня, 18:02
      Цитата: salat
      Не понимаю что это за учения такие?
      В call of duty рубятся по сетке?

      Наверно скоро очередной деби.льный в брос будет в сторону России .
      Pirogov
      1. Logall Сегодня, 18:18
        Кодовое название учений - ''Привет медвед''!
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 18:21
          Александр , а может пароль belay laughing
          Идущий
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:46
            В Эстонии стартовали масштабные киберучения НАТО

            Может масштабные кибермучения по поиску российских хакеров? winked
            СРЦ П-15
            1. Tusv Сегодня, 19:01
              Цитата: СРЦ П-15
              Может масштабные кибермучения по поиску российских хакеров

              Между тем, это они Руста пропустили. Так, что хаккеры те исчо
              Tusv
            2. bouncyhunter Сегодня, 19:28
              Саня , приветище ! hi drinks
              Меня вот что насторожило :
              В учениях Cyber Coalition принимают участие более 700 экспертов по инфотехнологиям, специалистов в области права, государственных чиновников из 25 стран НАТО, представителей Европейского союза и четырех государств-партнеров альянса: Финляндии, Швеции, Ирландии, Швейцарии

              А хде скакуасы ??? Не позвали ? Боятся что укропрограммеры всех умоют ? lol
              bouncyhunter
              1. japs Сегодня, 20:23
                Все, однако, просто. Скакуасы выступают в роли хакеров. Рассылают вирус ПетрХ
                на компы участников "стратегических" мучений.
                А на фото в статье мы видим "дочерей" офицеров, дающих комменты на сайтах РФ, в частности, и на ВО.
                japs
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:28
                  Интересная мысль , Юрий ! hi Я уж думал что свидомых забыли , а они , оказывается , ключевую роль играют . lol
                  bouncyhunter
          2. Logall Сегодня, 18:51
            Пароль у ЦРУ остаётся неизменным - ''рыба-меч''! bully
            Цитата: Идущий
            Александр , а может пароль belay laughing
            Logall
            1. Tusv Сегодня, 19:10
              Цитата: Logall
              Пароль для ЦРУ остаётся неизменным - ''рыба-меч''!

              Чтото я запамятовал. Сымать кольцо или нет bully
              Tusv
              1. Идущий Сегодня, 20:13
                Заигрались они с эстонцами , могут пропустить время "ч" и пароли не помогут.
                Идущий
      2. Идущий Сегодня, 18:19
        в дополнение к задачам в компьютерных сетях, участники должны противодействовать атакам и на системы мобильной связи, промышленные системы, а также различные системы военного контроля.


        Проводятся в Эстонии пятый раз , похоже не спроста все это возле наших границ , хоть для кибер граница понятие не главное , тем не менее.
        Идущий
    2. user1212 Сегодня, 18:18
      Цитата: salat
      Не понимаю что это за учения такие?
      В call of duty рубятся по сетке?

      Турнир части по CS GO (борьба с терроризмом!)+приглашенные гости из НАТО. Один парень на фото спутал игры и пытается обыграть "киберсолдат" в NFS laughing
      user1212
    3. 210окв Сегодня, 18:21
      Нет,они они осваивают бои в обороне против наших "танкистов" а WOTе..А там "зарубщики"ещё те..Да и "машины"им под стать.. wassat
      Цитата: salat
      Не понимаю что это за учения такие?
      В call of duty рубятся по сетке?
      210окв
    4. To be or not to be Сегодня, 18:21
      И тут КИБОРГИ! laughing аж 700
      (В учениях Cyber Coalition принимают участие более 700 ..)
      To be or not to be
    5. сибиралт Сегодня, 18:54
      Если этого так, то НАТО наденет на Эстонию очередную петельку.
      сибиралт
  2. Шура пермский Сегодня, 17:59
    Киберучения нато… опять всплекс хохлотроллей в сети будет)))
    Шура пермский
  3. СМихалыч Сегодня, 18:03
    А в результате опять скажут, что в ходе учений произошли сбои из-за вмешательства российских хакеров!
    Ох, уж эти российские хакеры ... они такие непредсказуемые ))))
    СМихалыч
    1. 210окв Сегодня, 18:34
      А что делать?Никто и не говорил что будет легко.Даже если в буфете не будет свежих пончиков,то и тут хакеров найдут..На кухне.
      Цитата: СМихалыч
      А в результате опять скажут, что в ходе учений произошли сбои из-за вмешательства российских хакеров!
      Ох, уж эти российские хакеры ... они такие непредсказуемые ))))
      210окв
  4. ded100 Сегодня, 18:22
    Крайний даже рулит наверно противодействует а с рулем удобней! wassat
    ded100
  5. Vard Сегодня, 18:30
    В американских фильмах довольно часто можно увидеть как ехавшие на крутом внедорожнике люди впадают в панику увидев на дороге заграждение выставленное полицией... И им невдомёк, можно просто свернуть с дороги... Всё что сейчас программного, в своей основе старый добрый ДОС... И не надо быть хакером... надо просто иметь загрузочный диск с ДОС...
    Vard
    1. тол100в Сегодня, 19:02
      Цитата: Vard
      . надо просто иметь загрузочный диск с ДОС...

      А лучше к ПКТ! Или аналогам, на выбор: хоть КОРД, хоть ПЕЧЕНЕГ! А загрузочный, так второй номер не подведет!
      тол100в
  6. voyaka uh Сегодня, 18:54
    Такие учения, между прочим, пожалуй, поважнее танковых, десантов и прочих.
    Более приближены к "боевым". Имитируется атака хакеров на серверы, линиии связи,
    мобильную связь. И проверяется, что выдерживает атаки, что падает, как быстро
    восстанавливаются ресурсы из резервных копий и т.д.
    voyaka uh
    1. ПРАВОкатор Сегодня, 19:51
      Да...учения реальные,и для НАТОвских противников опасные.
      Проблема таких систем в потреблении электроэнергии.К 2025 году они готовятся к отключению от российско-белорусских энерголиний и подключении к европейским.Для этого нужно построить новые энерголинии.Вся эта кибирбодяга, закончится через пару часов после войны.Дизельных электростанций на всех не хватит.
      ПРАВОкатор
      1. Идущий Сегодня, 20:14
        закончится через пару часов после войны


        Вы оптимист.
        Идущий
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 19:06
    Ворд оф тенкс!Ну,или Армата.Слёт мальчиков-зайчиков на чемпионат естонии по компьютерным играм.Основное-в итоге.Пройти тетрис!
    ВЕРЕСК
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:14
      ВЕРЕСК hi hi -у них при прохождении игры "лабиринт "там ,в этом лабиринте компьтерном заблудились тотально все участники, lol так сша спецназ готовят -выручать! lol Что же будет после тетриса? ?? lol
      Геркулесыч
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:17
        Здарова,Геркулесыч!Ну-не знаю по поводу тетрис,но,думаю-по мере непрохождения они опять обвинят Путина.Россия везде![b][/b] drinks hiИ-толковые америкосы есть.Реально было.
        ВЕРЕСК
  8. Геркулесыч Сегодня, 19:11
    Учения называются "гонка на ручнике, со спущенными колесами "! lol
    Геркулесыч
  9. APASUS Сегодня, 19:11
    Кто быстрее вскроет банку шпрот через инет ?
    APASUS
    1. Идущий Сегодня, 20:16
      Сначала её надо найти , потом купить и т. д.. lol
      Идущий
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