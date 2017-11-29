Во время операции по уничтожению опийного мака в Мексике упал военный вертолёт

В Мексике произошло крушение военного вертолёта. Вертолёт мексиканских ВВС упал на территории штата Герреро (юго-запад страны). В результате катастрофы погиб один человек. Всего же на борту вертолёта находились два человека. О судьбе второго военнослужащего ВВС Мексики, находившегося в кабине вертолёта, не сообщается.По данным издания National Post, вертолёт был задействован в операции по уничтожению плантаций опийного мака, располагающихся на юге Мексики. Владельцами плантаций являются мексиканские «наркобароны», с которыми без особого успеха пытаются бороться представители армии и полиции Мексики.На данный момент нет информации о том, что послужило причиной падения вертолёта в мексиканском штате Герреро. В сегменте соцсетей Мексики появились заметки, в которых заявлено, что вертолёт мог быть обстрелян с земли людьми, задействованными в системе охраны мест выращивания наркотического зелья. Также в соцсетях опубликованы посты о том, что выживший военнослужащий мог оказаться в руках наркоторговцев.