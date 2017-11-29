09:25 29 ноября

Во время операции по уничтожению опийного мака в Мексике упал военный вертолёт

В Мексике произошло крушение военного вертолёта. Вертолёт мексиканских ВВС упал на территории штата Герреро (юго-запад страны). В результате катастрофы погиб один человек. Всего же на борту вертолёта находились два человека. О судьбе второго военнослужащего ВВС Мексики, находившегося в кабине вертолёта, не сообщается.

По данным издания National Post, вертолёт был задействован в операции по уничтожению плантаций опийного мака, располагающихся на юге Мексики. Владельцами плантаций являются мексиканские «наркобароны», с которыми без особого успеха пытаются бороться представители армии и полиции Мексики.

Во время операции по уничтожению опийного мака в Мексике упал военный вертолёт



На данный момент нет информации о том, что послужило причиной падения вертолёта в мексиканском штате Герреро. В сегменте соцсетей Мексики появились заметки, в которых заявлено, что вертолёт мог быть обстрелян с земли людьми, задействованными в системе охраны мест выращивания наркотического зелья. Также в соцсетях опубликованы посты о том, что выживший военнослужащий мог оказаться в руках наркоторговцев.

Использованы фотографии: nazarovo.bezformata.ru
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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:19
    ... упал вертолёт в Мексике... причины толком неизвестны...во всём мире падают вертолеты и самолёты... request
    a.s.zzz888
    1. Chertt Сегодня, 06:32
      Цитата: a.s.zzz888
      во всём мире падают вертолеты и самолёты.

      - На опийные поля наркобаронов??? Мне кажется Вы слегка преувеличиваете
      Chertt
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:51
        Chertt Сегодня, 06:32 ↑ - На опийные поля наркобаронов??? Мне кажется Вы слегка преувеличиваете

        ... он мог упасть и до "поля" и после... дело случая... если конечно не завалили с земли, потому я и говорю, что пока нет расширенной инфы нечего гадать что случилось с бортом...
        a.s.zzz888
  2. Дедкастарый Сегодня, 06:20
    Во время операции по уничтожению опийного мака в Мексике упал военный вертолёт
    успели вкусить...
    Дедкастарый
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    Сбили наркоты вертушку -послали против нее в атаку трех синих крокодильчиков lol , на таран lol !
    Геркулесыч
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:24
    Вот и посмотрим, сумеют ли полицейские вытащить второго полицейского из плена, или получат его частями!
    Геркулесыч
  5. Витас Сегодня, 06:26
    Борьба полицейских и наркобаронов... тяжело самих себя побороть.
    Витас
    1. verner1967 Сегодня, 07:30
      Цитата: Витас
      Борьба полицейских и наркобаронов

      пчёлы против мёда?
      verner1967
  6. andrewkor Сегодня, 06:27
    Вообще то поля цветущего мака оказывают галюциогенное влияние на организм человека. Сам читал в "Волшебнике Изумрудного города".Пилоты вертолета слишком низко летели над полем ,вот и нанюхались!
    andrewkor
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:30
      Пилоты вертолета слишком низко летели над полем ,вот и нанюхались!


      Наверно попутали вертолет с подводной лодкой what .
      Тот же ЛЕХА
  7. лысова Сегодня, 06:59
    А вообще то отважные ребята. Не все решатся вдвоём полетать над кумаром, охраняемым " небольшой" армией.
    лысова
    1. Scoun Сегодня, 07:14
      Цитата: лысова
      А вообще то отважные ребята. Не все решатся вдвоём полетать над кумаром, охраняемым " небольшой" армией.

      + и комментарии типа
      Цитата: Геркулесыч
      Сбили наркоты вертушку -послали против нее в атаку трех синих крокодильчиков lol , на таран lol !

      ИМХА не уместны, тамошние наркоторговцы уже подлодки строят и давно свои мини армии имеют, коррупция и страх сверху донизу, прям по фильму "Спрут", только их армии совсем другое напоминают.
      Scoun
      1. лысова Сегодня, 07:43
        Да, армии у них серьёзные и техники хватает.
        лысова
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